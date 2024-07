„Ještě máte čas se omluvit.“ Vidlákovo poslední varování po útoku na důchodkyni

Na Vyškovsku došlo k závažné věci. Byl odhalen „nelegální výrobce masných výrobků, sádla a sýrů“ a hrozí mu pokuta 50 milionů Kč. Viz přiložený článek. Jak vysokou společenskou nebezpečnost tohoto jednání vidíte?



No hroznou. Chlap choval kuřata, dělal si sýry, občas picnul prase a přebytky nabídl k prodeji přes internet. Vzhledem k tomu, že svoje výrobky sám konzumoval a přežil to, tak je zřejmě nedělal až tak špatně. Sice jsem se z článku nedozvěděl, jak vypadal jeho prodej sádla, ale představuju si, že někde na fejsbůku napsal, že má nadbytečné sádlo ze zabijačky, nechá ho za sto padesát korun kilo a jestli ho někdo chce, ať si přijde.

Ještě že máme bdělou veterinární správu, a ještě bdělejší potravinářskou inspekci, která si na něj došlápla a zavře ho, až zčerná. Já to pořád říkám, když umíte udělat marmeládu, nenabízejte ji na sociálních sítích, protože si ji u vás brzy koupí můra z inspekce, která si vás pak podá, a ještě bude mít pocit z dobře vykonané práce.

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4215 lidí

Letos vůbec inspektoři přitvrdili. Už zničili den otevřených sklepů ve Chvalovicích, kde jste si mohl koupit naprosté skvosty. Dělali to tam šikovní strejcové s vybroušeným jazýčkem, ale bohužel, neměli na etiketách napsáno, kolik je ve víně přesně alkoholu a neměli tam čárový kód, protože se tím neživili, ale dělali si nektar pro radost.

Připomeňte mi, kdybych se někdy stal ministrem zemědělství, tak tohle musí okamžitě skončit.



Jinak, Piráti, konkrétně paní Michailidu, vytáhli do boje s chlastem. Že by se alkohol měl přestat prodávat večer a měl by se zdražit, protože je stejně zlý jako marihuana, a přitom je laciný a dostupný. Jak se k tomuto srovnání postavit?



Tak já paní Michailidu rozumím. Když naposled Piráti vytáhli do boje proti CO 2 , přišli o dva mandáty v eurovolbách. Když pak chtěl Bartoš předvést svoje ajťácké schopnosti, tak svou digitalizací stavebního řízení v podstatě zastavil výstavbu v této zemi a dal důvod nenávidět vládu i těm, kteří ještě mají dost peněz, aby si něco chtěli postavit. Grýndýl Pirátům nepomohl, digitalizace jim nepomohla, tak snad je zachrání Michailidu s bojem proti alkoholu v zemi, která je na chlastu kompletně postavená. Znáte to, nad alkoholem ještě nikdo nevyhrál, akorát Moraváci remizovali. Paní Michailidu čeká stejně žalostný konec jako Markétu Pekarovou Adamovou, která zase chce zdanit tichá vína.

Fotogalerie: - Dotace zemědělcům



Ze statistik vyplývá, že mládež už tolik „nechlastá“ a vyhledává spíš jiné drogy. O čem to svědčí?



Že půlka mladých vidí svou budoucnost stále ještě růžově. Ta druhá půlka bohužel nemá na chlast a drogy peníze. Na pocit skvělé budoucnosti ještě nedávno stačilo pivo, víno nebo vodka. Teď už k navození stejného optimismu potřebujete algenu. V zahraničí se už přechází na fentanyl, takže se to brzy naučí vařit i naši perníkáři.

Ale třeba by to fungovalo i obráceně... kdyby mládež měla skutečný důvod k optimismu, třeba by přestala fetovat a začala zase normálně pít pivo.



Tepelná čerpadla, která z lidí „nečekaně“ vytáhla tisíce Kč navíc, jste už komentoval. Pan Gavor, energetický expert, pravil v TV, že v cenách energií dojde odteď ke „stagnaci“. Čili už moc neklesnou. Pamatují si vlastně ještě lidé, kolik za elektřinu platili začátkem roku 2021? A zapomenou to do voleb?



Myslím, že tohle lidé nezapomenou. Složenka se dá zapomenout, ale když máte doma už opravdu zimu, to nezapomenete. Když se vám v koutech začnou objevovat plísně, když děti celou zimu prochrchlají a vy víte, že to lepší nebude, tak to s vámi pohne. Ne hned. Ne naráz. Chvilku také trvá, než se zorientujete a uvědomíte si, kdo za to doopravdy může. Ale to se do voleb tak akorát podaří.

Psali jsme: Zvrácenost, hnus, úchylky. Západ nemůže přežít. Na výběr podle Foldyny bude islámská nebo ruská sféra

Takto málo chybí k tomu, aby nebyly potraviny. Jandejsek o Green Dealu

„Chtěli to schválit, když jsou Češi na dovolené.“ Rajchl se přidal k pranýřování Fialy



Abychom nezapomněli: Minule jsme probírali paní Libušku, důchodkyni z Brna, kterou srazili během „svíčkového“ protestu. Jak jí vlastně je?



Paní Libuška bude ve čtvrtek podepisovat plnou moc jednomu z nejlepších advokátů v zemi, který se jí ujal. Ani on totiž nechce, aby tady nějaké bojůvky beztrestně napadaly lidi s jiným názorem.

Mám jedno doporučení pro pachatele. Teď právě má poslední šanci nasypat si popel na hlavu, veřejně se přiznat, omluvit se, projevit účinnou lítost a poprosit paní Libušku o odpuštění. Ona je to hodná a velkorysá paní. Ale jakmile se toho ve čtvrtek ujme protřelý advokát, bude mít tolik problémů, že si ještě za rok bude rvát vlasy a vyčítat si, že se neomluvil, dokud měl příležitost.

Psali jsme: Vidlák: Držela svíčku proti Fialovi, srazili ji k zemi. Důchodkyně, 85 let. A ČT mlčí



Já radši už nechci rozebírat ten zahajovací ceremoniál olympiády, kde poskakovaly nějaké postavy převlečené za opačné pohlaví a „vůbec nepředváděly Poslední večeři Páně“. Pokrokoví kněží nám vysvětlují, že jsme úzkoprsí a netolerantní. Jsme, či nejsme?



Jéžiš, snad ještě můžeme říct, že to bylo nevkusné a ošklivé, protože to nevkusné a ošklivé bylo. Nemyslíme si to jen my, zaprdění Čecháčci. Záznam ze zahajovacího ceremoniálu byl na youtubu nejhůře hodnocené video všech dob.

Vzhledem k tomu, že jsme my, křesťané, autora nechali naživu, tak jsme opravdu hodně tolerantní. A jestli to není pravda, může nám to snadno dokázat. Ať si udělá podobnou taškařici z proroka Mohameda a pak si o lásce a toleranci popovídáme znovu. I s těmi pokrokovými kněžími. Jestli ten nával islámské tolerance přežijí.

Matyáš Zrno ze CNN Prima NEWS hlásí z Ukrajiny, že Rusové postupují. Jak si to vysvětlujete, když na Ukrajinu směřují další balíky pomoci?



Já nevím, jestli si toho Matyáš Ječné Zrno všiml, ale Rusové postupují neustále... Má to dvě výjimky. Když se stahovali od Charkova a přes Dněpr u Chersonu. Ale tyto výjimky jen potvrzují pravidlo. I v době té slavné ukrajinské ofenzivy se pak ukázalo, že Rusové na jiných místech zabrali víc území než Ukrajinci u Orichiva.

Vysvětluju si to jednoduše. Rusko má čtyřikrát tolik obyvatel než Ukrajina, má mnohem větší ekonomiku než Ukrajina, má mnohem větší sklady zbraní než Ukrajina, dokonce má větší sklady zbraní než celý Západ dohromady, jsou navíc schopni vojenských inovací a za zády mají Čínu jako největší továrnu světa. Jestli si Matyáš Zrno těchto nedůležitých detailů všiml až teď, tak se obávám, že z něj nikdy nebude dobrý novinář, i kdyby kreslil na interaktivní tabuli šipky jako o život.

Psali jsme: Pozor, převaha Ruska. Na Ukrajině jinak. Novinář Primy přímo z místa

Diletanti. Přímá zkušenost politika s tím, jak pracují lovci demagogů

Dvojí metr Demagogu! Publicista ukazuje, jak server naložil s výroky Drahoše a jak se slovy Marka Bendy



Slovensko válčí s Ukrajinou o transport ropy, Maďarsko chce pouštět do EU Rusy a navíc se hádá s Polskem o to, kdo obchoduje s Ruskem a jak Poláci selžou ve své snaze „řešit“ Ukrajinu. Je to už jenom folklor...

A počkejte tu legraci, když si všichni postaví hlavu a řeknou si, že se na nějaký kompromis mohou vykašlat. Ukrajina nedodává ropu na Slovensko... tedy ani k nám, protože je to ta stejná trubka... Slovensko nedodává Ukrajině elektriku, naftu ani granáty. Maďaři budou dál pouštět do EU Čepigy a Myškiny, Poláci budou dál vydělávat na importu ruských hnojiv do Evropy... Všichni jsou před tou americkou prezidentskou volbou nějak nervózní. Tak jen doufejme, že někdo nezmáčkne nějaký knoflík, kterého budeme všichni litovat.

Opět to byl týden, kdy běžného člověka mnohé naštvalo. Jsou i nějaké důvody k optimismu?

Tak určitě... Třeba Petr Pavel se nedávno stal chcimírem. Už také mluví o nutnosti jednat s Ruskem. Petr Fiala musel ve své sebeprezentaci předstírat, že o něm v dobrém píší nějaké noviny, ale psal o sobě jen sám. Lidé z byznysu začínají o naší vládě hovořit hůř, než naše vláda mluví o Rusku... V europarlamentu máme čtyři národně konzervativní europoslance. To je nárůst o 300 %. Donald Trump si za viceprezidenta vybral nefalšovaného vidláka. Já jsem s průběhem prázdnin naprosto spokojený.