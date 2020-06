„Ježíšmarjá, to je na blití!“ Brambory z Egypta, naše maso se vozí z Polska. Herec Kuželka se zhrozil. A nemlčel ani o umělcích v politice

HŮŘ UŽ BYLO? „Ať jim ukážou pravdu, jak to vypadá na americkém venkově. Ve srovnání s řadou zemí na tom opravdu nejsme špatně,“ říká herec Jan Kuželka. Ohledně koronavirové krize míní: „Myslím, že jsme ji zvládli nejlíp na světě. A Macron, Merkelová…“ V rozhovoru se vyjádřil také k větší potravinové soběstačnosti. „Byli jsme bramborářská velmoc, teď brambory dovážíme. To samé cukr. A maso, které projde několika zeměmi, než dojde na stůl?“ kroutí hlavou. Doslova pak žasne nad odstraňováním nebo ničením soch i nad informací ohledně filmu Jih proti severu. A umělci v politice? „V žádném případě. Umělci si politikou jen uškodili. Hlavně u lidí mimo Prahu, Brno…,“ říká herec.

Dobře už bylo, budoucnost vidíme černě – slýcháme čím dál častěji především od mladých lidí. Sdílíte jejich pocity?

Ne že bych úplně sdílel jejich pocity. Ale… jsem optimista, ale v dnešní době, když vidím tu náladu mezi lidmi, mě i můj optimismus opouští. Na druhou stranu, zrovna mladí lidé mají velké šance se prosadit, a když se jim to povede, budoucnost pro ně černá, myslím, být nemusí.

Není skepse, kterou nyní někteří cítí, tak trochu důsledkem toho, že v posledních třiceti letech se nám s nadsázkou řečeno vedlo tak dobře, že už si vlastně ani nedovedeme představit, jaké to je „žít špatně“?

Přesně! 99 procent lidí vůbec netuší, jak se žije někde jinde. Když se třeba pořád mluví o Americe, tak ať jim ukážou pravdu, jak to vypadá na americkém venkově. To je děs běs. A i jiné země. Nemusíme chodit daleko. Myslím, že životní úroveň tady je opravdu velká. Samozřejmě každý řekne, že jeho životní úroveň tak velká není. Ale ve srovnání s řadou zemí ve světě na tom opravdu špatně nejsme. Třeba co se týká zdravotnictví, to je tady u nás na špičkové úrovni. To nám některé země nesahají ani po kolena. Itálie, Anglie… já jsem v Anglii dlouhou dobu pobýval, a to se opravdu nedá srovnat. Pokud nemáte hodně velké peníze, tak je to špatné…

Podíváme-li se na to z pozice ideálů, co říci na to, že Havlova „pravda a láska“ dnes u některých lidí vyvolává spíše posměch, nebo averzi, národ spíše rozděluje? Jak moc se Češi za těch třicet porevolučních let změnili?

Když mluvíte o koronaviru, máte pocit, že si Češi dokázali v krizi způsobené epidemií poradit? Vedli jsme si jako národ v době, kdy platila řada omezujících opatření, dobře?

Já si osobně myslím, že jsme ji dokázali zvládnout nejlíp na světě. A všichni, Macron, Merkelová a další, kteří odsuzovali, že zavíráme hranice, nosíme roušky, tak najednou během pár týdnů přišli na to, že bez toho to nejde. Myslím si, že tady to opravdu chytli v pravou chvíli a nastavili adekvátní podmínky. Proto jsme tady na tom nebyli špatně.

V souvislosti s koronakrizí se začalo hodně hovořit o potravinové soběstačnosti, o tom, že svět zavřených hranic ukázal rizika spoléhání se na dovoz. Co vy si o tom myslíte?

Když jdeme nakupovat, tak preferuji české výrobky, protože si myslím, že jsou většinou kvalitnější než ty ostatní. Ale je pravda, že nemůžeme tím, že se tady zlikvidovalo zemědělství, živočišná výroba, přestat dovážet. Ale jde o to, z jaké země. Přesně jak pro ParlamentníListy.cz řekl Zdeněk Troška – když jdu dnes nakoupit zeleninu, tak koukám na umělá rajčata, která ani nevoní, ani nechutnají jako rajčata. Smutné je, že třeba brambory dovážíme z Egypta a dalších zemí, když jsme přece byli bramborářská velmoc. To samé s cukrem. Tady se zlikvidovaly cukrovary a teď se dováží cukr, který z poloviny nesladí. No je to opravdu s prominutím na blití. Dnes je nutné si na potravinách pečlivě prostudovat složení. To je ale psané tak malým písmem, že my, co máme brýle, máme co dělat, abychom to vůbec mohli přečíst. Třeba u masa – chov třeba Nizozemsko, bourání, dejme tomu, Česko a dovoz z Polska. No ježíšmarjá, co tohle je za logiku, že to maso projde třemi zeměmi, než dojde na stůl? Tady přece šlo maso z jatek na pulty a bylo. Nehledě na to, že my máme daleko přísnější hygienické zákony než v řadě jiných zemí.

A domníváte se, že můžeme docílit větší potravinové soběstačnosti v České republice?

Tak pokud se nebude pěstovat jenom řepka, ale i jiné plodiny, tak neříkám, že k úplné soběstačnosti, ale k větší určitě. Jenže když si teď přečtete, že zaorávají chřest, který nemá kdo sklízet… to samé může být i s jahodami. Nikomu se nechce se k tomu sehnout a sklidit to. A to samé bude s meruňkami, s dalším ovocem. Budou padat ze stromu a nikdo to neočeše. Jedině vypálit, což je rozumné (smích).

Mluví se o tom, že po krizi s koronavirem přichází krize ekonomická. Je Andrej Babiš tím správným člověkem, který by nás měl provést nastávající krizí?

Nevím, jestli se dá stát řídit jako firma, ale v každém případě to má srovnané. Ví, co firmě, stejně jako státu, prospívá a co může uškodit. Nakonec ministryně financí Schillerová byla časopisem Forbes vyhlášená jako nejvlivnější žena u nás.

Kdo kromě politiků by v této době měl být „lídrem“ a autoritou, která bude lidem ukazovat směr? Mohli by to být umělci? V minulosti sehráli svou roli v sametové revoluci…

Ne, to opravdu v žádném případě. Myslím si, že umělec je od toho, aby dělal umění a nepletl se do politiky. Snažil se těm lidem zpříjemňovat život, jak na divadle, tak ve filmu nebo v televizi. Jak to už začne zavánět politikou, nebo náklonností k nějaké straně, ať už k jakékoliv, je to vždycky špatně.

Takže si myslíte, že umělci si politikou v posledních letech spíše uškodili?

Docela jo. Hlavně u lidí mimo Prahu, Brno… tam si o tom myslí své. Myslí si, že umělci mají milionové příjmy a nic nedělají, jenom kritizují. A to je špatně.

Co nám koronavirus ukázal o potřebě kultury? Spousta umělců se nechala slyšet, jak se o ně stát nedokázal postarat. Jak to vidíte vy?

Myslím, že stát se v rámci možností postaral dost. Už třeba jen tou „pětadvacítkou“ nebo i dalšími úlevami pro OSVČ. Do kultury pak šla více než miliarda. Je pravda, že pan ministr kultury trochu zapomněl na divadla, která jsou soukromá a která odvádějí miliony ročně do státního rozpočtu. A on prohlásí, že je to soukromník, a tudíž na nic víc nemají nárok. Tak to se i mě dotklo. Znám spoustu těchto lidí, kteří teď opravdu přežívají silou vůle. Takže tohle prohlásit a dát peníze jen organizacím, které jsou vlastně zaštítěné státem a které dostávají každý rok velké státní dotace, to si myslím, že je také špatně.

A kdy myslíte, že se ta kultura vzpamatuje? Přece jen se ruší pořád celá řada akcí…

Tak to se zatím rušilo díky tomu, že nemohlo být tolik lidí pohromadě. To, že na začátku řekli, že může být na představení sto lidí, to byl výsměch. Jen u nás v divadle, když přijdou herci, technici a další, tak už těch lidí pomalu bude sto. Tak budeme hrát pro sebe? Teď se to ale zlepší. Pro tisíc lidí už by to šlo. Ale samozřejmě ne všude. Jsou prostory, kde se platí takové nájmy, kde to prostě nestačí…

Domníváte se, že kultura může mít problémy i proto, že lidé nebudou mít tolik peněz jako před koronakrizí?

Teď jste udeřila hřebíček na hlavičku. Protože samozřejmě pokud bude velká nezaměstnanost, tak na prvním místě určitě bude uživit rodinu a kultura prostě půjde stranou. Jako ostatní věci, které člověk zrovna nepotřebuje k tomu, aby přežil. Všechno se zdražuje… ale věřím tomu, že se to zase zmátoří a bude to v pořádku.

Když trošku odbočíme, naším „ideovým vzorem“ posledních 30 let byly Spojené státy. Nyní jsou značně zasažené pandemií, do toho demonstrace, které se na mnohých místech mění v rabování. Má americká demokracie a americké postavení ve světě skutečně vážné potíže? Co s USA nyní bude?

Nechci být špatným prorokem, ale myslím, že v Americe to spěje k opravdu silným nepokojům. A pokud nebudou mít do budoucna silného lídra, kterého teď mají, a pokud do toho nechají mluvit, nechci říct „ulici“, ale prostě lidi, kteří se chtějí jen vyřádit a vyrabovat obchody, tak to může skončit velice špatně.

Když mluvíme o nepokojích, co říci na ničení soch, které se dostalo až do Evropy?

No to je opravdu už to poslední! To prostě nechápu. Je to přece historie. Vlastně to začalo i u nás se sochou Koněva...

Nejde jen o ničení a odstranování soch těch, kterým je z některých míst vyčítán rasismus. Dokonce se psalo o tom, že HBO údajně stáhlo z nabídky film Jih proti severu…

Ano, o tom jsem také slyšel. Slyšel jsem, že chtějí stáhnout i další filmy, kde se ukazuje útlak nějaké rasy.

A co na to říkáte?

No je to přece nesmysl. Třeba Jih proti severu prostě popisuje historii. Nevím, asi tady někdo chce historií manipulovat. Nakonec už se to poslední dobou děje. A dost vehementně!

