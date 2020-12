„Jsem z Pirátů nervózní.“ František Laudát ukazuje na lidi kolem nich. Chystají „brutální útok na střední třídu“

reklama

Jak letošní rok 2020 hodnotíte? Co všechno se z vašeho pohledu změnilo a jaký dopad měl na lidi, na Čechy, na svět?

Zcela jednoznačně to byl od roku vzniku samostatné České republiky úplně nejhorší rok, a myslím, že by to dokonce přiznali i politici vládní koalice. Samozřejmě na začátku to vypadalo poměrně růžově. Sice už někdy od září loňského roku se začaly objevovat nějaké známky ochlazení ekonomiky, ale v podstatě to nevypadalo na žádnou tragédii. Dokonce ještě v únoru, když v Číně začal řádit koronavirus, tak čeští účetní, kteří se vydávají za ekonomy, říkali, že nás čeká tříprocentní růst a podobně.

Celá situace se dramaticky začala měnit s nástupem koronaviru z Číny do Evropy, pak už byla zcela o něčem jiném. Už nešlo pouze o státní rozpočet, vývoj ekonomiky, ale šlo také o životy a zdraví desítek tisíc lidí. V plné nahotě se ukázal rozklad státu a státní administrativy, protože Česká republika celý rok s covidem nezvládla. Ještě bych pochopil, když se jednalo o nový fenomén, který ministr Vojtěch koncem ledna podceňoval a lhal Poslanecké sněmovně. Na jaře bych ještě byl ochoten chyby tolerovat. Ale co se odehrává nyní od poloviny srpna, tam o toleranci nemůže být řeč.

Kdo tedy z politiků zaslouží vaši pochvalu a kdo pokárání?

Mně asi nejbližší je v tuto chvíli Občanská demokratická strana. Je mi líto, že z parlamentních stran je proti ní často vedena vylhaná kampaň – třeba poslední týdny kolem zrušení superhrubé mzdy. Co říkají, má hlavu a patu – ostatní je prostě lemplovství, neschopnost a výkřiky do tmy bez domýšlení důsledků toho, co vykládají nebo čemu dokonce možná věří. Ale jsou dalece za jedinými, kdo si v této situaci zaslouží smeknout, a to zdravotníky, kteří bojují s covidem.

Z politiků letos nikdo nezaslouží pochválit?

Řekl jsem, že jsou mi z ODS nejbližší a nevím, zda je to na velkou pochvalu, ale nejlépe se chovala ODS, jinak nikdo.

Skládat účty politikům i v době koronaviru, kterou nikdo nečekal, a která změnila, co jsme dosud považovali za běžné, není vůbec jednoduché. Dokázal byste se spolehnout na to, že česká vláda bude umět zvládnout situaci lépe při třetí vlně? Máte v ní důvěru?

Nakolik dělá populistickou politiku, tak bych na jeho místě byl výrazně tvrdší vůči nezodpovědným lidem, a lidi ovlivněné jakýmisi dezinformacemi bych netoleroval. Tady jde o životy a já bych byl výrazně tvrdší, než je on. Ale on se bojí, bojí se o preference a výsledek je mišmaš, který je naprosto neuvěřitelný. Je zcela evidentní, že Němci a Rakušané a další státy jsou ve věcech, které mají nejtvrdší dopad – jako počty mrtvých, na tom lépe.

Co to znamená, že byste je netoleroval?

Za porušování by lítaly pokuty a byl bych velmi tvrdý. Na druhou stranu nechápu, proč jsou znovu zavřené hospody, proč lidé nemohou chodit v poledních hodinách na obědy, aby hospodští přežili. Opatření nemají hlavu a patu. Když už bych něco nařídil, trval bych na tom a běda tomu, kdo by to zkusil porušit, nesl by důsledky. Vždyť je nouzový stav a v něm někdo porušuje nařízení, to jsou v podstatě trestňáky. Aby trest by byl ekvivalentní tomu, do jaké míry je lidé porušují. Zcela jasně se ukazuje, jak vypadá česká občanská společnost versus společnost německá.

Není tomu tak, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci? Tedy, že se nelze například majitelům restaurací divit, protože jsou na pokraji přežití?

Přesně tak. Chápu, že na jaře nejdříve děláte plošná opatření, aby se zadržel příliv vlny, nicméně už druhý den bych rychle přemýšlel, které věci z toho rychle vyřadit. A zrovna mluvím o znovu zavření hospod, když by si lidé mohli dojít na oběd. Problém nejsou polední hodiny, problém je večer, kdy zejména, co jsem v minulých týdnech viděl, část mladé generace si není ochotná odříct a upřít ani v této situaci radovánky a zábavy a musí večer vyrazit do hospody.

Já jsem viděl, když jsme demonstrovali před čínskou ambasádou na den lidských práv, že suterénní prostory hospod byly nacpané lidmi – a většinou mladými, tak ať se nikdo nediví. Koronavirus žádným razítkem a nařízením nezastavíte. Tam je rozhodujícím parametrem chování lidí.

Jaká je vaše predikce do roku příštího. Bude koronavirus hlavním tématem i v roce 2021?

Já bych řekl, že ještě tak půl roku, pokud ovšem lidé nebudou blbnout ve větším měřítku, že se nenechají očkovat. Jinak to bude téma celoroční. Pokud ne, tak to může skončit do poloviny roku.

Otázka se točí také kolem délky účinnosti vakcíny a diskutuje se, zda bude očkování fungovat týdny, měsíce nebo několik let…

Mluví se o osmi letech a já se domnívám, že to tak bude. Já jsem kdysi dělal ve vědě – sice technologie a fyziku, ale vím, že se dělají testy, kde předpovíte chování systému. A to se některým trollům nehodí, tak šíří dezinformace a vyjadřuje se kdekdo. Nemyslím, že by někdo – a jsou to špičkové laboratoře – vyvinul vakcínu s účinností na týden.

Jinak řečeno máte důvěru ve firmy a velké a zkušené výrobce, které vakcínu vyvíjejí?

Mám důvěru pro výrobce od Šumavy na západ.

Jaké jsou vaše myšlenky kolem dění ohledně parlamentních voleb v roce 2021? Zdálo by se, že je brzy to hodnotit, avšak souvisí to s vytvářením opozičních koalic. Proti premiérovi Andreji Babišovi se spojily opoziční strany a vytvořily dva bloky – Starostové a nezávislí s Piráty, ale také KDU-ČSL, TOP 09 a ODS. Domníváte se, že spojení jejich sil kvůli nepoměrnému volebnímu systému – tedy, že v České republice neplatí, že kolik hlasů strana získá, tolik získá křesel ve Sněmovně – je tohle způsob, jakým mohou sebrat moc Andreji Babišovi?

Sebrat moc mohou. Kdyby ony dva bloky byly schopné nějaké dohody, tak Babiše nechají mimo hru za předpokladu, že se nezačnou dít dramatické změny preferencí. Mě asi nikdo nebude z lásky k Babišovi a jeho politice podezřívat, ale když vidím chování Pirátů a jejich nápady v Praze a nejenom v Praze, tak si kladu otázku: Pokud uzavřou koaliční smlouvu – tedy jako lídr jednoho sdružení s lídrem ODS jako sdružení druhého – a sestaví vládu, co se bude dít potom? Bude to takový nic program? Vždyť jejich volební programy jdou výrazně proti sobě. Já se přiznám, že jsem z Pirátů a z jejich nápadů velmi nervózní.

Z jakých nápadů Pirátů jste nervózní?

Kolem nich se motají poradci a lidé, kteří chtějí zdaňovat majetek, což je brutální útok na střední třídu. To se nebude týkat miliardářů, ale občanů, kteří například bydlí v Praze v bytech. Je otázka, jak nastaví parametry, což přesně neřekli. Ale představa, že už se chystaly v Praze šmírovat elektroměry soukromých nemovitostí, o něčem svědčí. Další věc je, jak Mikuláš Ferjenčík přinesl návrh na zdanění akcií. Na první pohled to působí líbivě, ale když se podíváte detailněji, můžete totálně rozvrátit trh, ekonomiku inovačních center, ekonomiku nápadů. Vše odejde pryč. Lidé musejí nejdříve analyzovat a přemýšlet, co způsobí, zda někomu pomohou, ale ne touto cestou. A neslyšel jsem slovo omluvy, tedy že by se Ferjenčík omluvil za tuto lumpárnu.

Už jsme se v minulosti bavili o svobodě celkově, ale i o prolamování práv a svobod člověka. V souvislosti prakticky s opatřeními na celé planetě, které mají zastavit covid-19, se mnozí obávají o jakýsi elektronický průlom do práv a svobod jednotlivce. Digitální monitoring, využívaní dat z mobilů a sociálních sítí a narušení soukromí. Sdílíte tyto obavy?

Sdílím a myslím, že je to noční můra svobody.

Noční můra svobody?

Ano. Šmírování, sbírání dat. Už jsem proti tomu bojoval, protože ty nápady vznikly a začaly vznikat dokonce v éře ministra zdravotnictví TOP 09. My v KAN máme jednu tezi, že data soukromého občana jsou jeho soukromým vlastnictvím a je třeba s nimi nakládat stejně jako s fyzickým vlastnictvím. To znamená, jestliže je někdo zcizí bez výslovného prokazatelného souhlasu, jako by mu kradl kus domu. Ekonomika je čím dál více o informacích a o datech, a když vám je někdo ukradne, má jít sedět, má platit horentní náhrady a má to být stejné, jako když vám někdo ukradne peníze a stejné flastry. Ještě by se trest měl násobit v případě, že únikem či zneužitím dat dojde k újmě na občanských právech, ovšem s výjimkou trestních věcí a sbírání dat v případě kriminality, kdy jsou lidé prokazatelně podezřelí z vážné trestní činnosti. Jinak by nikdo neměl mít právo shromažďovat data a nakládat s nimi.

Takže podle vás už se v tomto omezování svobody děje?

Samozřejmě. Co to je, že někde budete mít databázi až patnáct let po smrti? V tomto období už nejsem poslancem, nevím, kolik let tam nakonec dali, ale původní návrhy byly, že ještě patnáct let po smrti budou existovat vaše data. Navíc spousta lidí v mládí, například ženy chodí na potraty… všechno to bude někde evidováno, vždyť je to šílené. A v Čechách, kde se dokonce nejlépe střežená data na světě provalují a jsou zveřejňována, jsou lidé tak zneužitelní a ničí jim to rodiny a třeba jsou to hříchy mládí. Já jsem zásadně proti tomu.

Dá se to nějak zastavit?

Dá se to zastavit brutálními restrikcemi ze zákona. Pokud firma začne nakládat s vašimi daty bez vašeho souhlasu, restrikce má být taková, že by firma skončila nebo by to finančně pocítila natolik, že by si to příště rozmyslela.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Přemýšlejte, více čtěte, sledujte, co ve světě funguje a nefunguje a dejte lidem více, nikoliv méně svobody.



