„Když se velcí bijí, malí se mají schovat pod stůl.“ Filozof Gregor: Nedělejme hrdiny

„V každém případě by se měly k moci vrátit reálné strany, a ne eseróčka typu OĽANO. Jistě i u vás jsou takové patvary.“ To říká ve vánočním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz slovenský křesťanský filozof Vlado Gregor. Nakonec radí: „Mějme k sobě vzájemnou lásku, protože jen tak máme naději.“

Před třiceti lety zaniklo Československo. Jaká to přineslo následnickým zemím negativa a pozitiva?

Národní téma je velmi choulostivá záležitost a proto jej pro uvolnění uvedu několika vtipy. A tak... Jak lze nejrychleji spáchat na Slovensku sebevraždu? Když v těrchovské krčmě zakřičíte, že Juraj Jánošík byl maďarský Žid... Samozřejmě, že v době rozvoje cestovního ruchu už to až tak neplatí. A ještě jeden prvorepublikový... Bača křičí do doliny: „Nepitě tu vodu, je jedovatá!“ – „Co říkáte?“ ozvou se zdola turisté. – „Ale pitě pomaly, je studená!“

Za takovými vtípky je skrytý fakt, že po roce 1918 byl českým průmyslem převálcován slovenský, který živil celé Uhersko. Za tatíčka Masaryka bylo největší vystěhovalectví a bída, které se začaly napravovat až okolo roku 1938. Píše o tom historik Milan Strhan v knize Kríza priemyslu na Slovensku. Je tu i fakt, že z nového státu profitovali hlavně slovenští evangelíci, na úkor slovenských katolíků. O tom zase píše Ladislav Szalay v knížce Triumf propagandy.

Samozřejmě, že se vykonalo i dost dobrého. Mnoho Slováků se uplatnilo v Česku a mnoho Čechů vykonalo velmi užitečné věci na Slovensku. Bez mého českého trenéra Ládi Horáčka bych v roce 1975 nevyhrál dorostenecká mistrovství Československa v desetiboji. Je ale dobře, že je to tak, jak to je, a musíme si vážit všeho, co by se nám samostatně nepodařilo.

Mimochodem, děda vydával ve dvacátých letech minulého století s Jurajem Kozou-Matejovem deník Slovenský národ s podporou Vavro Šrobára. Když jsem se ho v roce 1968 ptal, proč s tím přestali, odvětil, že zjistili, že Andrej Hlinka měl pravdu. Odpusťme si tedy vzájemné viny a buďme rádi, že jsme v našich vztazích doslova vzorem pro Evropu.

Dost komickým způsobem u vás na Slovensku nedávno padla vláda. Co bude dál?

Její pád byl nevyhnutelně komický, protože Igor Matovič je evidentně nemocný člověk, který už krátce po svém zvolení nazýval vlastní občany štěkajícími psy a moudrosráči. Co bude dál, je těžké říct. Nezávisí to jen na nás. V každém případě by se měly k moci vrátit reálné strany, a ne eseróčka typu OĽANO. Jistě i u vás jsou takové patvary. Zaujal mě na to téma analytik Martin Koller. Oba naše národy by si měly uvědomit hloubku výroku prezidenta Jozefa Tisa o tom, že když se velcí bijí, malí se musí schovat pod stůl a zbytečně si ke své škodě nehrát na hrdiny. Doufejme, že samotná realita nám napoví, co máme dělat.

Slovensko zrušilo koncesionářské poplatky a Rozhlas a televize Slovenska (RTVS) budou financovány ze státního rozpočtu. Je to krok správným směrem?

Vůbec ne. Tím pádem se totální podřízenost médií státu stane ještě totálnější. Když vidím a slyším, jak se v médiích lže a manipuluje, zvedá se mi z toho žaludek. Podobné je to i u vás.

Inflace, energetická a hospodářská krize. Stojí Evropa na pokraji propasti?

Na pokraji propasti stojí celá západní společnost. Tím nechválím Rusko a poměry tam, ale to, co se děje před našima očima, je úplná ztráta zdravého rozumu. Ten, když se vyskytne, tak je cenzurovaný a pronásledovaný.

Politický analytik Ján Baránek prohlásil, že Slovensko se stalo v rámci Evropské unie kolonií a proto je třeba z EU odejít. Souhlasíte?

Ano, souhlasím. Každé centrální plánování zvenku dělá ze země kolonii. Všimněme si, že nejvyšší životní úroveň se vyskytuje v malých a nejmenších státech.

Kdybyste chtěl alespoň na chvíli utišit zjitřené lidské duše, jaký příběh z Bible byste jim předčítal?

Příběh z Lukáše 7, 37-47 o milující hříšnici. Uvádím tuto krásnou scénu, abychom si uvědomili, že Ježíš nehovoří hlavně o sexualitě, ze které až svatý Augustín vytvořil perpetuum mobile na výrobu hříchů, ale hovoří nám v evangeliích především o vzájemné lidské zodpovědnosti a o nezištné dobrotě. I ty novodobé, přímo šílené tance kolem sexu vyplývají z toho, že celá století se z pohlavních věcí dělaly ty hlavní.

Také se neúměrně zdůrazňuje existence korupce a demagogie kolem ní je nesmírná. Ježíš tento jev ironizuje v podobenství o nepoctivém správci. Samozřejmě, že krást a podvádět je nesympatické a škodlivé, ale kdyby se lidé přestali navzájem podporovat, tak se každá společnost zanedlouho zhroutí.

Existuje nějaké nevyslovené poselství, které by chtěl křesťanský filozof sdělit bližním?

Mějme k sobě vzájemnou lásku, protože jen tak máme naději. Víra je důležitá, ale během mého dlouholetého působení jsem zjistil, že pevně věřící si přestávají všímat jiných lidí. Je to smutná záležitost. Bůh, ve kterého i já pevně věřím, mě od toho ochraňuj.

