„Litvínov nesmí padnout, Orlen musí dále hokej podporovat,“ udeřil kandidát SPD Tůma

Pane Tůmo, dáváte najevo starost o sport – například jste poctil bývalé hvězdy chomutovského hokeje Viktora Hubla a Františka Lukeše. Nad penězi do sportu se leckdo „šklebí“. Co pro sport můžete udělat coby poslanec?
Musíme se zasadit o maximální částku pro Národní sportovní agenturu (dále NSA) pro nadcházející období. Sport vnímám jako opravdu nejefektivnější prevenci pro podporu jak fyzického, tak i duševního zdraví. Přijde mně mnohem rozumnější, když naše děti mohou vynikat v oblasti sportu, než když se snaží uspět mezi svými vrstevníky různými zvrácenými genderovými pohnutkami.
Ve sněmovně už se zrušilo „porcování medvěda“, čili rozpočtové rozdělování peněz na konkrétní projekty v regionu. Přesto poslanec nějaký vliv má. Jak ho chcete uplatnit, pokud jde o sport a volný čas v Ústeckém kraji? Co chcete podpořit?
Právě proto je velmi důležité, aby NSA disponovala dostatečnými prostředky pro vyváženou podporu všech sportovních odvětví.
V sousedním Litvínově ustoupila chemička Orlen od sponzoringu a fanoušci se snaží extraligový klub zachránit. Rozjeli akci „Litvínov nezhasne“. Je na místě, aby do věci zasáhl stát či samospráva?
Společnost ORLEN je nejen významným zaměstnavatelem v regionu, ale jako firma s výrazným lokálním vlivem na životní prostředí by v rámci společenské odpovědnosti firem měla přehodnotit zmíněnou podporu sportu a je proto velmi žádoucí obnovit debatu o financování extraligového klubu.
V souvislosti s regionální politikou se mluví o tom, že v odlehlejších částech země je mizerná dopravní obslužnost a bez auta se člověk neobejde. Co v rámci toho můžete nabídnout?
Věřím, že blížící se dokončení celé trasy dálnice D7 výrazně přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti regionu.
Pokud jde o váš kraj jako takový, tak spolu s Ostravou o něm dle některých platí, že v minulosti této zemi pomohl a Česko mu má co vracet. Jak by se to mělo projevit?
Máte pravdu, strukturální dluh našeho regionu je největší v celé ČR, a proto je třeba naplno využít Modernizačního fondu a zapojení Místních akceleračních ekonomických zón.
Nedá mi nezeptat se na sociální otázky, které se ve vašem kraji řeší, zejména kolem Romů. Ti prý mají jisté zábrany volit SPD. Kdybyste se na ně mohl obrátit, co byste jim řekl?
Doba, kdy si celé skupiny obyvatelstva navykly, že se nemusí proaktivně zapojit do pracovního procesu, již skončila. Proto není nutné se ohánět potřebou ukrajinských migrantů. Našich šikovných lidí tu žije dost.
autor: Martin Huml