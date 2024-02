„Minulý režim kritiky zavíral, dnešní je nepustí do televize!“ Publicista ukazuje, kde hledat informace

„Kdo chce vědět, co se skutečně u nás i ve světě děje, musí sledovat internetové zdroje. Podobně jako my jsme museli lovit informace ze Svobodky a Hlasu Ameriky,“ říká publicista Pavel Černocký. Vrátil se k tomu, co se stalo na Filosofické fakultě, vyjádřil se k nákupu letounů F-35 a nešetřil ministra Rakušana ohledně jeho „debat bez cenzury“. Dostal se i ke korespondenčním volbám a má vzkaz pro Čechy žijící v zahraničí. Nevynechal ani chystané protesty zemědělců.

reklama

Už je to docela dlouho, co jsme spolu naposledy dělali rozhovor a od té doby se stala celá řada věcí. Hned na začátek se vrátím k tomu, co se chvíli před Vánocemi odehrálo na Filosofické fakultě v Praze. Co jste říkal na to, že se u nás najednou odehrála hrůza, kterou známe většinou jen z filmů, nebo ze zahraničních zpráv?

Co vlastně skutečně víme? Vyšinutý, psychopatický student se rozhodl zapsat do dějin, a tak zmasakroval své spolužáky… bezdůvodně. Co nevíme? Tak toho je hodně. Z celého hororu se stala nemilosrdná, politická bitva. Naprosto neschopný, nebo spíš všehoschopný učitelíček, momentálně ministr vnitra, si vaří vlastní polívčičku. Intrikuje proti stejně neschopnému předsedovi vlády a snaží se zachránit sebe, a svoji zkorumpovanou stranu STANařů. Rakušan vypouští pro veřejnost jenom ty informace, které uzná za vhodné. Z vyšetřování se stává fraška. Nezodpovězených otázek je spousta, počínaje nepodloženou informací o tom, že vrah z fakulty vraždil i v Klánovicích. Co se vlastně stalo v jeho rodném domě? Kde je výpověď jeho matky? Co vlastně policie zpackala? To není zpravodajství, to je čistá manipulace…

Měla by tedy veřejnost dostat podrobnější informace například týkající se dopisu, který po sobě prý vrah zanechal? A jak byste jako bývalý novinář hodnotil práci médií v prvních hodinách této tragédie?

Všechno je v mlze. Původ dopisu neobjasněný. Média fungují jako obvykle. Drží basu se svými sponzory a současnou vládou. Koho chleba jíš… Nový ředitel ČT drží linii a bojí se (a nebo nechce) nic měnit. Vrána k vráně – liberál k liberálovi sedá. Současná klíčová média, financovaná Sorošem a spol., jsou největšími dezinformátory v naší nebohé zemi. Kdo chce vědět, co se skutečně u nás i ve světě děje, musí sledovat internetové zdroje. Podobně jako my jsme museli lovit informace ze Svobodky a Hlasu Ameriky. Minulý režim své kritiky zavíral do kriminálu, ten dnešní je prostě nepouští do televize. Respektive, některé pouští, ale jen ty „umírněné“, kteří se bojí, aby příliš otevřenou mluvou nepopudili…

Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

Pojďme dál. Ústavní soud zamítl návrh poslanců hnutí ANO, kteří napadli nižší valorizaci penzí. Tu prosadila vládní koalice. Důchodci kvůli tomu v červnu dostali přidáno v průměru o tisíc korun méně, než čekali. Co k tomu říci?

To je prosté, jak čerpadlo… Současná vláda je ve stavu naprostého chaosu. Levá ruka neví, co udělá ruka pravá. Není možné něco části národa slíbit – a pak to ze dne na den odvolat. Vláda tvrdí, že chce zachránit důchodový systém pro další generace, a že na tu tisícovku pro důchodce prostě nemá. Rád jí poradím… Zrušte nesmyslný nákup letadel a transportérů, které nepotřebujeme, a hned bude peněz dost, a nejenom na důchodce. Tady se dostáváme k jádru pudla. Otázka zní: Potřebujeme vůbec to NATO? Je pro nás členství v EU výhodné? Odpověď je zřejmá. My hlavně potřebujeme politiky s jasnou vizí a hlavně – odvahou.

Psali jsme: „Zrůdy.“ Gay překvapil o „dětech na zakázku“. Nečekané Češi na „pracák“ a místo nich levní cizinci? Zaorálek varoval. Markoekonom Šulc zasáhl. A je to jasné ODS musí porazit Babiše bez koalic. Za slabé prerence může Fiala a... Kuba se neudržel. Vše řekl „Chtěli získat peníze z evropského rozpočtu.“ Podezření kolem Fialy. Nasvíceno zkušeným mužem

Velkou diskusi vyvolaly akce ministra Rakušana, kdy se potkává s lidmi především z lokalit, ve kterých není zrovna „politickým favoritem“. Jak byste tyto besedy okomentoval?

Hlupák zůstane hlupákem. Rakušan je politikem okresního formátu. Ty rozhovory s občany mu určitě neprospějí, jenom předvedou divákům, i na ČT24, co si o něm a o vládě myslí řadový občan. Rakušan jenom opakuje na besedách stokrát omleté klišé – a občané se mu smějí a nadávají mu. Jsem zvědav, jestli ten trpasličí ministr vnitra bude v té sebevražedné misi pokračovat…

„Černochová, Řehka, Míka a vůbec každý, kdo podporuje nákup letounů F-35, je součástí „spolčení hlupců“ a hlavně, vlastizrádců,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Nesouhlasíte tedy s tímto nákupem? A důvod?

Důvod a argumenty jsou jasné. Letouny F-35 se ani nestačí nad naší malou zemí otočit, aniž by nepřeletěly k sousedům. My je nepotřebujeme (a konečně ani ty Gripeny). Ohrožuje nás někdo? Rusko? To je směšné. Nákupem nadzvukových letadel jenom posluhujeme agresivnímu NATO, které mělo být už dávno zrušené, podobně jako Varšavská smlouva. Celému světu by se určitě ulevilo. Je naší povinností posluhovat zájmům Washingtonu, a nebo se starat o naše zájmy, naše občany a naši bezpečnost? Na ochranu naší hranice by bohatě postačovala malá letadla z naší vlastní výroby a rychlá, malá transportní vozidla, která si také dokážeme sami vyrobit. A hlavně dobře vycvičená armáda, třeba po vzoru armády švýcarské. Evropské státy nikdo neohrožuje, to jenom se NATO rozhodlo obklíčit ruské hranice, rozmístit tam svoje základny a uvrhnout nebohou Ukrajinu do vojenského střetu s Ruskem. Umírají Ukrajinci i Rusové – a USA z konfliktu profitují.

Na facebookovém profilu jste se vyjádřil ke korespondenčním volbám pro Čechy žijící v zahraničí. Tak tedy, co si o tom myslíte?

Korespondenční volby jsou, v našem případě, účelovým nástrojem, který má zabránit pádu Pětikoalice. Záměr z toho „čouhá jak vidle z hnoje“. Chceš volit za každou cenu? Vyprav se na naši ambasádu (ale ani tady se nedá vyloučit manipulace s hlasy). Samozřejmě, znáš termín voleb, a tak můžeš spojit volby s návštěvou rodiny a přátel. Žiješ v zahraničí trvale? Tak si prosím vol tam, a rozhodnutí o směřování naší země nech našim lidem, kteří tady žijí. Je ti zatěžko cestovat daleko k volbám, a je to pro tebe tak důležité? Tak to se nedá nic dělat, povinností státu není ulehčit ti to, jenom ti dát šanci. Konečně můžeš, milý studente, volit až dostuduješ, a vrátíš se domů. Že ano? Jak jsem na fb napsal: „Nežiješ tady s námi, tak s námi nevol“. Ten nápad, aby mohli volit ze zahraničí naši bývalí občané až do čtvrtého kolena, to už pokládám opravdu za zločinné spiknutí.

Psali jsme: Senátor Czernin: Aby v roce 2025 mohli krajané volit korespondenčně. Naše vláda to prosadí Rvačka o korespondenční volby. Kysela poslal vzkaz Fialovi: Zavání to účelovostí! Občanství pro potomky emigrantů až do čtvrtého pokolení a pak korespondenčně volit? V SPD skřípají zuby Kdo tu nežije, ať nevolí. Pekarová se chytila. A začala vysvětlovat…

V evropských zemích, jako třeba v Německu nebo ve Francii, pořádají zemědělci velké protesty. I u nás se chystají 19. února vyjet v kolonách na Prahu. Mezi jejich požadavky patří například „Stop drahým energiím, stop vyděračským obchodním praktikám, stop posilování evropských kompetencí na úkor národních….“ Co na to říkáte? A měl by je zbytek společnosti třeba nějak více podpořit v akcích, které chystají?

Zemědělci na to mají plné právo. Své produkty mají problém uplatnit na trhu, a EU umožňuje nekontrolovatelný příliv levných, podřadných, nebezpečných potravin z Ukrajiny. Před vznikem EU dokázaly všechny země uživit své občany z vlastní produkce, a to, co neměly, bez problému dovezly. Dnes se převážejí potraviny z jednoho konce Evropy na druhý, vzduch se zamořuje zplodinami, ničí se dálnice a každý se snaží zbavit podřadných, nekvalitních produktů. Společnost má pro ty protesty velké pochopení, daleko menší pochopení mají pro své vlády. Spotřebitel pláče…

Psali jsme: „V pondělí nejezděte do Prahy!“ Zemědělci šikují traktory. Až skončí s ministrem, chtějí udeřit na ČT „Mnohé překvapí, co řeknu o Rakušanovi.“ A pak Šimíček z ODS doplnil věc „Fiala a kampelička“ „Vykoupí pole. A co tam budou nadnárodní firmy pěstovat?“ Farmáři odhalují „Příští týden...“ Počkejte na traktory. Zlomová slova odporu proti Fialovi

Ukrajinský web označil i některé české politiky za „bakterie ruského světa“. Je to podle vás v pořádku?

Tento „web“ není žádným zpravodajstvím, ale pouze válečnou (většinou lživou) propagandou. Tak to ve válce chodí… To, co vykládá ten komik Zelenskyj, už dávno nikdo nebere vážně. Podle mého názoru bychom měli na dění na Ukrajině reagovat podobně jako to činí Orbán a Fico. Je to problém, konflikt mezi Ruskem a USA, nikoliv náš. Naší lidskou povinností je pomáhat válečným uprchlíkům, ale jenom těm, kteří tu pomoc nezneužívají! Posílat na Ukrajinu zbraně, to není pomoc, ale zločin proti lidskosti.

Závěrem. Co říkáte na rozhovor Tuckera Carlsona s ruským prezidentem?

Je toho plný internet. Jedná se o mimořádně dlouhý, obsažný rozhovor v délce přes dvě hodiny. Obsahuje mnoho zajímavých informací. Putin mluví srozumitelně, velmi autenticky. Zatím jsem jej slyšel poprvé a budu se muset k němu ještě vrátit. Pokud by chtěla nějaká naše televize umožnit divákům pochopit způsob uvažování ruského prezidenta, měla by jej, s překladem, odvysílat celý. Tomu ale nevěřím. To by se Pětikoalici do krámu nehodilo. A ty naše televize, jedna jako druhá, nemají zájem národ informovat – ale jenom manipulovat…

Psali jsme: Zaútočí Rusko na Polsko? Putin říká ne. My jsme slyšeli něco jiného z českých kuloárů „Já jsem to neviděl, ale mám jasno.“ Putin, Carlson a český učitel „Ukrajino, chcípni – tady slyším totéž.“ Po Putinově rozhovoru se to rozjelo. I s Džamilou Stehlíkovou Rozhovor Carlson - Putin. Všichni z něj citují, na PL.cz máte všechno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE