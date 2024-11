„Ne, tohle si nemyslete.“ Luděk Bednář temně po výhře Trumpa

K nedávným volbám v USA měl Luděk Bednář hned jednu poznámku, totiž že se ukázalo, jak chybné byly průzkumy, které předvídaly těsný souboj, zatímco v reálu Trump s Harrisovou v podstatě „vytřel podlahu“. Vyplývá z toho pak jednak to, že průzkumům z tzv. hlavního proudu by se nemělo věřit. A Bednář dodal, že naopak v průzkumech mimo hlavní proud se náskok Trumpa ukazoval. Ale to mohlo být vykládáno jako snaha podpořit svého kandidáta. „To je ta zvláštní situace, že člověk má úplně zpochybněné, jakými informacemi se má řídit,“ konstatoval. „Jsou ty průzkumy veřejného mínění cinknuté, nebo jak je to?“ uvažoval a dodal, že si zatím nikdo nedal tu práci, aby zjistil, jak to s průzkumy je. Souhlasil s myšlenkou neřídit se průzkumy vůbec. Ale tázal se, k čemu pak průzkumy jsou a čím se má člověk řídit.

Souhlasil také s myšlenkou, že při zakládání nových stran jim někteří v průzkumech pomáhají, tj. nejdříve má strana v průzkumu jedno až dvě procenta, ale pak najednou má 5 %, aby si lidé řekli, že má cenu je volit. „Můj pocit je, že to takhle je,“ řekl Bednář, ale dodal, že za takové myšlenky bude odsouzen jako příznivec konspiračních teorií. „Já to nemůžu ničím dokázat,“ přiznal s tím, že autoři průzkumů to nikdy nepotvrdí. „Můžeme si to jenom myslet,“ zhodnotil. Nicméně, otevírá to otázku, zda je možné z dat vůbec něco vyvozovat. Ale poznamenal, že dnes se každé dedukci říká spekulace.

Jako chybu vidí to, že v Česku se nikdo nesnažil s Trumpem navázat vztahy, jako se to podařilo v Maďarsku. „Měli jsme pozvat mladého Trumpa velmi dávno,“ hodnotil s tím, že pozvání mohl dát například Jiří Čunek, když vedl Zlínský kraj.

Ocenil Donalda Trumpa za to, že dokázal vyměnit elektorát Republikánské strany, takže teď pro něho hlasují i ti, kteří by dříve volili demokraty, tj. například dělnická třída. A také že vystihl, jak důležité je pro americkou společnost náboženství. „Ten útok na křesťanství je obrovský ze strany liberálů,“ konstatoval. „Ten obsah křesťanství se tam trošku daří vracet. Nebude to vůbec jednoduché, ale bez toho to podle mě nepůjde,“ mínil a jako argument zmínil třeba to, jak si Trump vede čím dál lépe u hispánských voličů, u kterých se ukázalo, že jsou nositeli amerického snu. Ale dal další příklady, např. Viveka Ramaswamyho. „Najednou vůbec nezáleží na té etnicitě,“ podotkl.

Vítězství Trumpa bylo mnohými oslavováno jako porážka tzv. woke hnutí, tedy progresivistů, zelených a LGBT ideologií. Bednář to nazval „koncem začátku“. „To není tak, že najednou to všechno zmizí. Nepodlehnout iluzi, že už je všechno vyhrané. To v žádném případě, to ještě bude tvrdý boj. To nebude tak, že oni si řeknou: No, oni už to vyhráli, tak my si lehneme na krovky a nebudeme nic dělat. Tak to určitě nebude,“ míní.

Říká se, že trendy z USA nakonec doputují do Evropy. Ale u Trumpovského trendu je Luděk Bednář skeptický. Zatím totiž kromě Viktora Orbána nevidí nikoho, kdo by „zvedl prapor a začal jím mávat“, jako to Trump udělal v roce 2015. Zejména pokud jde o nábožentsví. Ale jde také o sebevědomí. „Já mám pocit, že ti Češi nemají žádné sebevědomí,“ řekl, ale podle něho nejde jen o Čechy. „Ta Evropa je úplný pária (vyděděnec – pozn. red), copak ji někdo bere ve světě vážně?“ ptal se a sám si odpověděl, že nikoliv.

U Trumpa ještě ocenil, co dokázal vydržet, aby dosáhl vítězství, včetně dvou pokusů o atentát.