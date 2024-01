„Největší skandál posledních let!“ Šimíček z ODS odhalil. „Vidláci se hned pos*rou a kňučí.“

Právník, člen ODS a publicista Ondřej Šimíček, považuje za skandální slova bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Dokonce je to prý největší politický skandál posledních let. Schillerová podle něho podrývá Armádu ČR a „chce bezbrannou ČR v době, kdy masový vrah Putin a jeho skřetí bandité zabíjejí ženy a děti sedm hodin jízdy autem od českých hranic“. A do mezinárodní politiky vlády se podle něho navážejí vidláci, kteří by bez internetu nenašli ani Liberec.

reklama

Ondro, co s tím Marianem Jurečkou? Vy se ho zastáváte, já vím, ale není těch „verzí“, které předložil, už nějak moc?

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19343 lidí

A když se po něm vozí směšní klauni z holdignu Agrofert, který si před voliči hraje na politické hnutí? Tomu se říká chucpe. Havlíček kdysi prodával umírajícím placebo a teď bude kohokoliv moralizovat? Co může být horšího, než když prodáváte za nechutné peníze falešnou naději umírajícím lidem? Nebo Vildumetzová? Ne příliš bystrá mafiánská nevěsta? Tihle lidé nemají ani stopové množství morálky a charakteru, tak by se měli hodně rychle zklidnit.

Vláda si zakládá na takovém „morálním symbolismu“. Vyvěšuje pořád nějaké vlajky, říká, za kým máme stát, Rakušan po střelbě na fakultě peskoval občany, ať pietně mlčí a na nic se neptají. A teď tohle... Neukazuje to, že vlastně jsou ty vlajky, symboly a gesta jen šaškárna?

To není morální symbolismus. Rakušan velmi zdvořile požádal. Ale vláda nemůže za to, že část občanů této země s palicemi vymytými darebnou propagandou země masových vrahů či postbolševických kádrů, kteří pořád lezou z kanálu, do kterých patří, nejsou schopni projevit ani milimetr empatie. Jen uboze kňučí, že jim vláda něco bere, přitom mají plnou prdel a jako paraziti demokracie podporují nedemokratické podnikatelské akciovky závisti a nenávisti. Jurečka udělal chybu, což je normální a lidské. Vláda dělá chyby, jako každý. Je ale směšné, když se do ní a její výtečné, prvoligové zahraniční a mezinárodní politiky opírají polovzdělaní vidláci, kteří bez Googlu nenajdou na mapě Liberec a jsou schopní tvrdit, že „Ameriku objevil Kryštof Trolejbus“.

Na internetu mají tihle zbabělci plné prolhané huby machrovinek, ale jakmile narazí na někoho, kdo si pomluvy, lži a sprosté útoky zástupců protičeské páté kolony nenechá líbit, tak se z toho poserou a brečí jako mimina něco o totalitě. V nejsvobodnější zemi světa, kde může každý kolaborant blábolit na YouTube a svolávat demonstrace. Viz poslanec Kobza. Nevzdělaný kašpar, který je schopen dodnes zpochybňovat lunární program Apollo a jiná vědecká fakta. To nejsou názory, to jsou fakta. Jakmile Univerzita Karlova oznámila, že proti jeho výroku o střelci jako produktu inkluze se bude bránit, jak jí umožňuje právní řád, vyměkl a blábolil ubohé výmluvy, kterými se snažil dopad svých darebných slov umenšit. Svoboda je také odpovědnost. Jsem pro co nejširší svobodu projevu, ale také je nutné, aby zločinci a lotrové, kteří svými projevy zasahují do práv jiných občanů, nesli za své výroky odpovědnost.

Mgr. Ondřej Šimíček ODS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ruku na srdce, jestli to takhle s lidovci půjde dál, nebude muset ODS a TOP 09 přehodnotit jejich zastoupení na kandidátce SPOLU do EP nebo třeba i do PSP? Aby vám členstvo neřeklo, že lidovci přinášejí, s odpuštěním, prd a odnášejí si nadproporčně mandátů?

Hele… já jsem řadový člen, nechci do toho moc mluvit. Dobře víte, že koalici SPOLU do EP jsem podporoval a napsal o tom řadu textů. Mám to vyargumentované a ještě jsem nenašel nikoho, kdo by silou svých argumentů a faktů (ovšem zasazených do rámce české politické reality, žádné wishfull thinking) prokázal opak. Nejen lidovci, ale také my si musíme uvědomit, že svět se mění, že pomatené kulturní války nikoho nezajímají a žádné body nepřinesou a že normální člověk – náš volič – chce především moderní, bezpečnou, prosperující zemi.

Pojďme radši k vážnějším věcem. Prezident Pavel vykopl opět téma přijetí eura. Čím to, že pana premiéra tak nějak... moc nepotěšil? Jde o rezervovaný postoj Fialy, nebo si to nechce rozlít u části ODS?

Pan premiér velmi správně říká, že prozatím kritéria neplníme, takže jsou tyhle debaty tak trošku mimo mísu. Ostatně – přestože v anketě Seznam Zpráv se drtivá většina poslanců ODS vyjádřila proti současnému přijetí eura, většina z nich to do budoucna nevyloučila. Opět jsme tedy byli svědky absolutní mediální manipulace, protože vliv na euro v Česku má dnešní odpověď ANO i NE naprosto stejný. ODS je reálně jediná strana, která pro prosazení eura v Česku dělá i něco jiného než emoční výkřiky na sítích.

Vy jste opět na takové „moderní“ pozici ODS a euro chcete. Neškodí ale argumentaci pro euro výroky typu těch, které pronáší Pavel Drobil? Že kdyby v ČR vládla „vláda magorů“, měla by to s eurem těžší? Ono to vypadá jako takový slib „s hlavním proudem EU navždy a nikdy jinak, i kdyby si to blbí Češi přáli“? Taková jakešovsko-biľakovská pojistka, s prominutím?

Nezlobte se, Jardo, ale vaše časté odkazování a srovnávání dneška s bolševickými šmejdy je dost úsměvné. Právě vaše médium je častá hlásná trouba lidí s mentalitou Jakeše a Biľaka. Nejen že tu často exhibují bolševičtí darebáci, ale také novodobé reinkarnace normalizačních kádrů, kteří se akorát tváří jako velcí pravičáci a konzervativci… Vždyť co je SPD, PRO nebo Trikolora, které jsou schopné na pódiu šaškovat se stalinistickým lotrem Skálou? To jsou tupé bolševické mozky, zabalené do vlasteneckých keců, ale reálně provozující politiku zrazování nejen všech občanů České republiky v zájmu říše stepních banditů a masových vrahů, ale především zrazování i jejich vlastních voličů. Vždyť voliči těchto neobolševických stran, které kombinují socialismus, bolševismus a fašounství – možná třeba u SPD přesnějí agrofašounství, neboť jsou to pěšáci agrobaronů – nejvíce parazitují na bezpečnostním a ekonomickém ukotvení Česka ve strukturách civilizovaného světa. Takže si s dovolením nechte Jakeše a Biľaka pro opravdové dnešní Jakeše a Biľaky, to je vaše parta, s prominutím.

No a Pavel Drobil? Ten to pojmenovává tvrdě, no. Ano, hysterické reakce jak od zastánců koruny, tak od podpůrců eura škodí oběma názorovým proudům. Vždy je to o konsenzu a normální diskusi. Považuji za nesprávné počítat ekonomickou výhodnost či nevýhodnost, neboť euro není otázka ekonomická, ale výsostně politická. Pavlův postoj reflektuje názory v oblasti průmyslu a obchodu. Já bych to takto neformuloval, ale je skutečností, že z hlediska multipolarizace světa je silná EU čím dál důležitější a pro zemi uprostřed Evropy není třetí cesta než být vazalem Ruska anebo členem klubu civilizovaného světa. Tak já volím s dovolením to druhé.

Moje pozice není „moderní“, moje pozice je zasazená do vnitropolitické a geopolitické reality. Respektuji současnou společnost, neblábolím nesmysly o tradičním normálním světě, který nikdy neexistoval, a nelžu voličům, že devadesátkové recepty na všechno budou fungovat ve třetím desetiletí 21. století.

Fotogalerie: - Rumunská riviéra po sezóně

Další koncepční věc, která se řeší, je korespondenční volba. Vaše koalice ji chce pro Čechy žijící v zahraničí. Ale kde máme záruku, že časem ji nebudete chtít i pro české voliče? To byste pak mohli sklízet hlasy tak, že byste jako jehovisté obcházeli známé a nabízeli jim, že za ně hlasy odnesete na poštu. V USA se to podle mnohých náznaků dělo.

Prosím vás, pohádky o USA na mě nezkoušejte. To tu můžeme rovnou probírat plochou zemi. Odmítání korespondenční volby pro občany ČR žijící v zahraničí je v podstatě pošlapání jejich ústavních práv. Je to podobné, jako byste všechny volební urny v Praze dal na pravý břeh Vltavy a vyhodil do vzduchu všechny mosty... jo, můžete z druhé strany přeplavat Vltavu... to je srovnatelné s tím, když nutíte člověka žijícího ve Vancouveru volit v Ottavě. Tisíckrát větší pravděpodobnost podvodů je v každém jednotlivém volebním okrsku.

„To nejsou ty investice do tanků, které nás někam posunou. Nebo do nějakých střel. My potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury. Určitě ne být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu,“ řekla Alena Schillerová s tím, že chce žít v míru. No, asi nevidí politiku zasahování na území bývalého SSSR tak vyhroceně jako vy a její svět se netočí kolem toho, jak uškodit Putinovi...

Výrok Aleny Schillerové je největším politickým skandálem posledních let. Co reálně řekla? (a je mi jedno, že majitel jejího charakteru, devadesátkový mafián, estébácký udavač a boss polosvěta Babiš prostě rozhodl, že si půjdou pro hlasy páté kolony a protičeských deprivantů) Schillerová říká, že:

nechce být připravená na válku (upozorňuji, že je to v době, kdy Rusko hlásá, že jsme další na řadě),

verbálně podrývá Armádu ČR.

Z toho vyplývá, že:

chce bezbrannou ČR v době, kdy masový vrah Putin a jeho skřetí bandité zabíjejí ženy a děti sedm hodin jízdy autem od českých hranic,

je bezpečnostním rizikem pro každého občana.

Pokud by měla stopové množství cti, už by rezignovala na všechny veřejné funkce a v životě by nevylezla mezi lidi. V civilizované zemi by jí to neodpustili ani vlastní voliči. Jenže voliči ANO trpí stockholmským syndromem, protože řádění gangu Agrofert nejvíc odnášejí právě oni a budoucnost jejich dětí a vnuků.

Hokejový brankář Hudáček, který působil v KHL, byl vyštván z Kladna, aby si následně našel angažmá ve Frankfurtu. Anna Netrebko nesměla vystoupit v Praze, aby následně vystoupila v Berlíně a jinde v západní Evropě. Nezdá se vám, že to vaše vypjaté, exaltované fanouškovství Ukrajiny končí na našich západních hranicích?

Je drzost říkat tomu fanouškovství. My jsme země, která má se zdegenerovanou říší stepních banditů vlastní zkušenosti. V západní Evropě jsou ty zkušenosti jiné. Považuji to za chybu. Proruská verbež nemá v civilizovaném světě co dělat. Představte si, že by v roce 1942 vystupoval v Londýně nacistický divadelní soubor. Přijde vám to přestřelené? Ne, není. Rusko je ekvivalent nacistického Německa v naší době. Putin je stepní Hitler. Čeští podpůrci Ruska jsou na úrovni těch, co za heydrichiády udávali sousedy gestapu a posílali je do koncentračních táborů. Tak jednoduché to je.

Psali jsme: „Hořící bordel. Nemám z toho radost.“ Vidlák se proslaví ještě víc. Tímto „Stydím se za Janu Černochovou.“ V ODS to veřejně bouchlo. A takto to začalo „Důchodci se mají jako nikdy. Zmrazit. A zbytek? Jaký si to uděláš...“ Z ODS odpověď na nářky Kdo je opravdu agent Ruska. Z ODS zní, čemu se koalice bude divit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE