„Nejvyhrocenější, jakou jsem za bezmála 20 let zažil," řekl kandidát ODS k probíhající kampani

„Nadcházející volby jsou obrovskou šancí na změnu pro všechny, kteří už mají dost toho, v čem tu žijeme posledních 8 let a čím se naše země za tu dobu stala. Na druhou stranu, vážím si toho, že se kampaň zatím obešla bez větších excesů a významnějších podpásovek, nicméně počítám, že ještě nějaké přijdou, jak se bude blížit termín voleb. A čekám, že zejména my jako SPOLU pár takových schytáme,“ uvedl sněmovní kandidát koalice SPOLU v Královéhradeckém kraji Pavel Staněk.

V letošních volbách do Sněmovny kandidujete za ODS v koalici SPOLU s TOP09 a KDU-ČSL, jak byste zhodnotil dosavadní kampaň?

Jako patrně asi nejvyhrocenější, jakou jsem za bezmála 20 let v politice zažil. Že jde o skutečně výjimečné volby ukazuje už to, že se zformovaly dvě volební koalice. Slyšíme to teď ze všech stran, ale společnost je skutečně rozdělená. A to se samozřejmě prolíná i do volební kampaně. S tím souvisí i to, že nadcházející volby jsou obrovskou šancí na změnu pro všechny, kteří už mají dost toho, v čem tu žijeme posledních 8 let a čím se naše země za tu dobu stala. Na druhou stranu, vážím si toho, že se kampaň zatím obešla bez větších excesů a významnějších podpásovek, nicméně počítám, že ještě nějaké přijdou, jak se bude blížit termín voleb. A čekám, že zejména my jako SPOLU pár takových schytáme.

Vládní garnitura podle opozice nezvládla řešení pandemie, s níž se naše země začala potýkat před rokem a půl. Co považujete za její hlavní chyby, kterých se jinde v Evropě politici v čele státu nedopouštěli?

Ono to zní možná tvrdě, ale vládě nejvíc zazlívám, že kvůli ní zřejmě zbytečně umírali lidé. Můžeme se bavit o předražených nákupech, můžeme si klepat na čelo nad zmatečnými prohlášeními, nad nesmyslnými výměnami ministra zdravotnictví nebo nad překotnými opatřeními, a budeme mít pravdu. Ale těm rodinám životy jejich blízkých nikdo nevrátí. Když poslanec ODS doc. Bohuslav Svoboda apeloval v době, kdy tu po covidu nebylo ani vidu ani slechu na ministra zdravotnictví a potažmo na celou vládu, zda a jak se stát připravuje na nebezpečí možného zavlečení covidu k nám, vysmáli se mu. To, co vláda opakovaně nezvládla a mělo to fatální následky, bych nazval včasnost reakce. Poprvé zcela na začátku, podruhé vloni v létě, kdy bylo nutné chystat se na druhou vlnu.

Podle posledních průzkumů se držíte na druhém místě za hnutím ANO, je podle Vás ještě něco, co může jeho prvenství zvrátit?

To je těžké, Andrej Babiš si tu téměř deset let cíleně buduje svoje podnikatelsko-mediálně-politické impérium, které se nezastaví před autoritou policie, soudů, Evropské unie a možná ani před čertem. Bojovat s ním můžete ideově a politicky, ale jeho výhodou je samozřejmě ta mašinérie médií, síla peněz a abychom si rozuměli, tak i schopnost přidávat jistým voličským skupinám tu 300, tu 500, tu 1000 korun měsíčně. Ale to neznamená, že Andreje Babiše není možné porazit. Naším cílem musí být až do voleb trpělivě vysvětlovat, psát, mluvit a připomínat, kam naši zemi vlády Andreje Babiše zavedly, protože to je ten hlavní důvod, proč ho nevolit.

Naopak koalice Pirátů s hnutím STAN Víta Rakušana v předvolebních průzkumech své voliče ztrácí, kde podle Vás udělali chybu?

To se z pozice kandidáta konkurenčního volebního subjektu špatně hodnotí. Ale pokud bych měl vystihnout ten okamžik, kdy koalici Pi/Sta začaly klesat preference, bylo to ve chvíli, kdy začali představovat program a vysvětlovat, čeho chtějí dosáhnout. Možná ty progresivistické plány jsou na konzervativněji laděné voliče STANu už prostě moc. A nelze se jim divit.

Vy osobně jako kandidát do PSP: Jste pro koalici s Piráty?

Trochu se zdráhám o tom mluvit, vládní koalice se tvoří po volbách. Navíc tyto volby, obávám se, dopadnou velmi těsně, počítám, že obě kandidující koalice, tedy SPOLU a Pi/Sta, budou mít společně plus mínus polovinu mandátů a stejný počet získá ANO s jejich potenciálními partnery. Ale abych úplně neutíkal z otázky - jedna pravda je, že názorový svět reprezentovaný koalicí SPOLU je diametrálně odlišný tomu, který chce zavést koalice Pi/Sta. Na druhou stranu je ovšem pravda, že má-li tady vzniknout vládní většina pro jakousi koalici změny, mohou ji utvořit jedině SPOLU a Pi/Sta. Bude to takové manželství z rozumu, bude to bolet, budou to velké kompromisy, ale je to asi to nejlepší ze všech možných řešení. Voláme-li po konci rozdělené společnosti, je potřeba s tím začít odshora.

Jste pro případnou koalici s ANO bez Andreje Babiše?

Odpovím podobně, jako u předchozí otázky, nejde dělat účet bez hostinského, v tomto případě skládat koalici bez výsledků voleb. Nicméně si myslím, že toto je natolik principiální rozhodnutí, že v tomto budou muset poslanci zvolení za SPOLU táhnout za jeden provaz a mluvit jedním hlasem. A ten hlas už teď, před volbami říká, že s ANO do vlády jít nemůžeme bez ohledu na účast Andreje Babiše. Řekl to opakovaně Petr Fiala, říká to Marian Jurečka, říká to Markéta Pekarová Adamová a říkají to i mnozí další kandidáti.

Jaký máte názor na menší uskupení Trikolora a Přísaha?

Jako na uskupení, která reagují na poptávku některých skupin voličů. Čeští voliči jsou momentálně náchylní věřit tomu, že pokud se objeví někdo nový, bude politiku dělat lépe, než "ti staří". Někdy to samozřejmě tak být může, ale většinou se to moc neosvědčilo. Vzpomeňme na Věci veřejné, Úsvit přímé demokracie, Realisty a další. Když se podíváme do vyspělých parlamentních demokracií, zjistíme, že recept na obrodu politické scény není zakládat stále dokola nové politické strany či hnutí, ale vstupovat do těch stávajících a posouvat je směrem, jakým se posouvá společnost a svět vůbec. Na druhou stranu je potřeba uznat, že populistická hnutí slaví v posledních letech úspěch ledaskde v Evropě včetně České republiky. Asi je to fáze, kterou si i my musíme projít.

A poslední otázka: Jak hodnotíte hejtmana ODS Červíčka? Pod co konkrétního je v rámci KHK kraje podepsán?

Martin Červíček je politik, který si v čele kraje vede, troufám si říct, výborně. Řídí ho rozhodně, ale uvážlivě, posouvá věci dopředu, ale nepočíná si překotně. Když v minulém volebním období vedl gesci dopravy, dosáhl více 2,5násobného objemu investic do krajských silnic a dotáhl řadu problematických staveb, které do té doby stály. Navíc se mu podařilo i to, že Královéhradecký kraj jako jeden mála uzavřel tendr na provozování veřejné autobusové dopravy na 10 let. A pod jeho hejtmanským vedením se teď to samé povedlo v oblasti osobní železniční dopravy. Zkrátka, s Martinem Červíčkem dostal Královéhradecký kraj novou dynamiku, a navíc v něm má důstojného a schopného zástupce v Senátu.

