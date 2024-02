„Německo, Francie... Tam zemědělce neobviňují, že jsou ruští agenti!“ Paroubek se neudržel

reklama

Inflační vlna prý končí. Kromě různých ekonomů to okomentoval i premiér, podle kterého k poklesu inflace přispěly i kroky vlády, zejména rozpočtová konsolidace a tlak na výrobce a obchodníky ke snížení cen. „Je to dobrá zpráva, znamená konec dvouletého zdražování,“ uvedl premiér. Také to tak vidíte?



Já myslím, že to je úsměvné. Statisticky to tak být může. Ale pan premiér s akademickou lehkostí, jak je toho schopen jen akademik, přihlíží a zlehčuje to, k čemu v těch posledních dvou letech došlo. Že došlo k nárůstu inflace, řekněme o třetinu, a růst nominálních mezd byl někde kolem osmi procent. Takže tady máme v různých kategoriích zaměstnanců, ale také u důchodců, pokles reálných příjmů o nějakých dvacet až pětadvacet procent. A tedy pokles životní úrovně v tomto objemu o pětinu, nebo dokonce o čtvrtinu. Přes to se nelze jenom tak přenést, že teď jako už je to lepší. Možná že do konce roku se to udrží. Já si myslím, že se to plus minus tedy neudrží, ale že ta inflace samozřejmě nebude taková jako v předchozích letech. No ale kam až by měla růst? To by ještě letos měla růst o deset procent? Myslím, že vláda proto neudělala v těch předchozích dvou letech nic. No a teď se inflace zastavuje celkem přirozeně. Ten vládní balíček spíš napomůže ještě stagnaci té ekonomiky, než aby ji rozjel. To bude další faktor, který bude naopak zvyšovat inflaci.



Zemědělci tento týden vyrazili protestovat. Ohledně té pondělní akce zazněl z některých i vládních míst argument, že se k ní klíčové zemědělské svazy nehlásí. Premiér už před jejím uskutečněním mluvil o tom, že se jedná spíš o akci protivládních proruských sil. Co byste mu na to řekl?



Oni mají některé ty organizace zemědělců prostě pod kontrolou. Konkrétně Svaz soukromých zemědělců, ten popásají dlouhodobě. Snaží se mu všestranně vycházet vstříc. Takže od těch očekávat kritiku vlády se nedá. No ale ten skutečný hlas zemědělců je takový, jako je v celé Evropě. A nikdo v těch dalších zemích, ať je to Německo nebo Francie, neobviňuje ty zemědělce, že jsou agenti ruských tajných služeb nebo přímo prezidenta Putina. To jsou báchorky.

Účastníci pondělního protestu chtějí mimo jiné, aby vláda ukončila Green Deal. Myslíte si, že je to vůbec možné? A co k tomu Green Dealu říct?



Jak s Green Dealem souvisejí například dovozy potravin, často stovky i tisíce kilometrů daleko? A to i potravin, které tady běžně můžeme mít z vlastní produkce. Jmenujme například česnek, cibuli, brambory, vepřové maso… Jak si to vysvětlit?



Já to vůbec nechápu, protože ta zeměkoule je jenom jedna, atmosféra je také jenom jedna. Vrcholně je to vidět tedy na tom nápadu – nevím, jestli už to eurobyrokraty přešlo, ale ten nápad směřoval k tomu, aby se začaly vybíjet v Nizozemí krávy, protože je jich moc. Protože tedy bzdí, a tím se do vzduchu dostává metan a ještě něco… Že to vlastně negativně ovlivňuje atmosféru. No ale dobře, a když budeme tedy dovážet hovězí maso, řekněme, z Uruguaye, Argentiny, Brazílie, kde jsou nedozírné možnosti, jak dobytek chovat prakticky s minimálními náklady, no tak možná že to sníží ceny, zničí to evropské zemědělce. Ale ty krávy budou bzdít i tam pořád dál. Takže to jsou prostě úplné nesmysly. A ještě se k tomu přidají zplodiny, které vyplývají z té lodní dopravy. Takže to jsou prostě myšlenky malých dětí. Já nemám slov, k čemu teď dochází.

Podívejme se i na potravinovou soběstačnost. Ta se po roce 1989 začala snižovat. Jak k tomu vlastně došlo?



Tak možná že svého času byla špatně vyjednána ta přístupová dohoda, pokud jde tedy o tu vlastní produkci. No a ještě pak ty vlády, které přicházely, zejména v těch posledních deseti patnácti letech, prostě způsobily, že se nechránila ta domácí produkce. Zejména ty pravicové vlády, těm to bylo srdečně jedno. A díky tomu, že se nechránila domácí produkce, máme dnes často dražší potraviny než v sousedním Německu nebo Rakousku. Třeba jablka bychom tady mohli pěstovat bez jakýchkoli problémů. Na konci bývalého režimu jsme byli v zásadě soběstační v hovězím mase, ale také ve vepřovém. Dnes vepřové maso musíme dovážet masivně, abychom vůbec uspokojili poptávku. V čem jsme soběstační, to je pšenice, ale v řadě těch produktů prostě soběstační nejsme.



Když se podíváme na ty důvody, tak je to mimo jiné to, že tady nefunguje nějaká kontrola řetězců, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neplní svou funkci. Dokonce jeho předseda se zeptá vlády, co by měl v tomto dělat. No tak to je jednoduché. Pořídit si software, zjistit od zemědělců, za kolik oni prodávají řetězcům. A zjistit si v těch padesáti – šedesáti základních druzích potravin, za kolik to ty řetězce prodávají. A viděl by nepřiměřené výnosy v těch řetězcích a z toho plynoucí nepřiměřený zisk. Samozřejmě že u těch řetězců není dnes žádný problém s využitím techniky, počítačů atd. dosáhnout v podstatě neformálních kartelových dohod. Takže ty kartely vlastně určují ty ceny, které jsou monopolně vysoké. Tomu se samozřejmě musejí přizpůsobit i ti drobní prodejci, protože ti zase platí vysoké nájmy, a ještě se jim zvyšují. No tak to je začarovaný kruh toho, že stát vlastně neplní své povinnosti vůči svým občanům.

A proč to tak podle vás je?



Pojďme na další téma. „Rodiče a školství jako dojná kráva,“ píšete ve svém blogu na webu Vasevec.cz. Můžete to prosím rozebrat?



V tom školství se dnes vymýšlejí takové věci… Já si pamatuji, když jsem maturoval, tak ta střední škola sama si vymyslela otázky, na které jsme odpovídali u maturitních zkoušek. V čele té maturitní komise byl pedagog z nějaké jiné střední školy, tak aby byla zajištěna úplná objektivita, že se tam nehraje já na bráchu, brácha na mě. No a teď je to tak, že se ty otázky vymýšlejí někde jinde, platí se za to velké peníze. Pak platí zoufalí rodiče také za přípravu na ty maturity. To také za mých časů nebylo. To bylo třeba doučování v rámci té střední školy a učitelé to rádi dělali, protože nechtěli, aby jim ti studenti vypadli. Studenti znali okruh otázek, bylo jich, já nevím, několik desítek, takže kdo měl na to hlavu, tak se to naučit mohl. Dneska je prostě všechno jinak, je všechno nákladnější, hlavně pro rodiče, nepřehlednější. A výsledkem je, že vlastně každý rok končí velká část dětí bez maturity. To jsou šílené věci. A pokud jde o přihlášky na střední školy, tak to jsem teď jenom zíral. A stejně tak pokud jde o vysoké školy. No tak zase soukromé firmy si privatizovaly přípravu těch studentů pro vysoké školy. To jsou neuvěřitelné věci, které tady dříve nebyly.



Na závěr – členové Národní ekonomické rady vlády, takzvaného NERV, předložili před časem soubor 37 opatření, která by podle nich vedla k oživení ekonomiky. Nejvíc rozruchu vzbudil návrh na zavedení výpovědi bez udání důvodu s větší finanční kompenzací. Bylo by to dobré?



Já si nemyslím, že by to bylo dobré. A myslím si, že toto je jenom výsledek toho, že odbory prostě nedělají nic, nedělají svoji práci tak, jak by ji dělat měly. Ta hlavní odborová ústředna dělá sporadicky protesty. Ale to už měla začít protestovat někdy před dvěma lety. Já jsem o tom v té době už psal, že je potřeba udělat generální stávku a začít tu vládu rozebírat, protože ty zvrhlosti se budou zvyšovat, budou se hromadit. A tohle je příklad bezpříkladné bezohlednosti vůči zaměstnancům.



