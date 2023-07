„Nepřiměřeně agresivní!“ Expremiér sledoval evropskou tour Zelenského. A drží se za hlavu

reklama

Minulý týden přiletěl do Prahy ukrajinský prezident Zelenskyj. Co na jeho návštěvu říkáte?

Myslím, že to byla celkem očekávatelná návštěva před summitem NATO. Protože prezident Zelenskyj a americká administrativa hledají někoho, kdo by aktivně podporoval vstup Ukrajiny do NATO. Což je věc, která se zatím nikdy v době, kdy je ta země ve válečném stavu, nestala. A kromě toho to vlastně byla příčina ruské invaze na Ukrajinu. To znamená, že západ vlastně říká, že se bude bojovat až do konečného rozhodnutí. Tak to jim přeji velké úspěchy, protože jak porazit zemi jako Rusko? Zdá se mi, že je to velmi riskantní sázka. A kromě toho si myslím, že Ukrajině dochází živá síla. Soudě tedy podle toho, kolik tady je ukrajinských mladíků, kteří by mohli sloužit, vykonávat svou vlasteneckou povinnost, v ukrajinské armádě.

Novinář České televize prezidentu Zelenskému položil prý nepříjemnou otázku. Zeptal se, zda v případě vítězství nad Ruskem zabrání násilnému odsunu Rusů z východu Ukrajiny. Sklidil za ni kritiku například od senátorky Němcové, bývalého radního ČT Šarapatky a dalších. Co na ty reakce říkáte?

Myslím, že je to prostě jen ukázka nenávisti těchto lidí k jakékoliv svobodě slova. Ti prostě nepřipouštějí žádné jiné názory, než ty vlastní, které jsou opravdu hodně popletené. A tady jde skutečně o to, aby si lidé uvědomili, že na té východní Ukrajině žije několik milionů Rusů, kteří prostě pod tou ukrajinskou vládou žít nechtějí. A teď se vlastně bojuje o ten jejich svět. Takže to je otázka, která je naprosto na místě. Já jsem ji nedávno vyjádřil i v článku, který mi zveřejnila Mladá fronta. Takže podle mne na tom není nic neobvyklého, co by je mělo rozčílit. Ale oni jsou rozčílení ze všeho. A zejména budou rozčílení potom z toho, až přes ty obrovské dodávky zbraní, včetně dodávky z naší republiky, nebude mít Ukrajina vojenský výsledek takový, jak oni očekávají.

Před námi navštívil ukrajinský prezident Bulharsko, kde návštěva rozhodně neproběhla v tak přátelském duchu jako u nás. Dokonce prý došlo k ostřejší výměně názorů s bulharským prezidentem… Překvapilo vás to?

Samozřejmě že každý, kdo má trošku jiné názory než prezident Zelenskyj, nebo premiér Fiala, je označován za prokremelského politika. Myslím, že bulharský prezident, který naznačil, že by bylo dobré hledat diplomatické řešení, vlastně neříká nic jiného, než třeba Číňané, které se ovšem Zelenskyj neodvážil odsoudit. Takže ve vztahu k bulharskému prezidentovi byl nepřiměřeně agresivní. Tohle se na státních návštěvách prostě nedělá. I když s tím státníkem, se kterým si vyměňuji názory, třeba nesouhlasím, tak takovýmto způsobem ho napadat, to se opravdu nedělá.

Když se vrátíme k návštěvě prezidenta Zelenského u nás, co říci na vykázání ruské opoziční novinářky z Hradu, a to i navzdory tomu, že předtím získala akreditaci?

Je to ukázka toho, že buďto prezident Pavel – a z toho ho tak moc nepodezírám, má takovéto názory, že je potřeba tu a tam někoho ťafnout, kašlat na svobodu slova… anebo tam někdo na Hradě – a to si myslím, že spíš si dělá svoji politiku. A dělá politiku, která není ke cti českému prezidentskému úřadu. Nemluvím o prezidentovi. O prezidentovi, který byl komunistickým agentem a předsedou základní organizace KSČ, nemám žádné velké mínění. Ale je to opravdu zesměšnění, degradace prezidentského úřadu.

Pojďme na další téma. Na webu vasevec.cz jste v komentáři nazvaném Političtí Einsteini z Lidového domu rozebral rozhovor předsedy sociální demokracie Šmardy. Co vás tak „nadzvedlo ze židle“?

Já si jich už moc nevšímám. Ale když tam byl na mě drzý v jednom momentě a sice, že tedy jako už bych jim neměl radit… Já jsem jim poradil jenom v jedné věci. Podle mých informací – samozřejmě ty informace nemusejí být tak úplně přesné, ale jsou z důvěryhodných míst, v rámci sociální demokracie, mají v účetnictví nepokrytých asi 15 milionů prvotních výdajů, nepokrytých tedy doklady. Tak jsem jim jenom radil, že by bylo dobré, aby členové revizní komise, ale i všichni další, kteří o tom vědí, třeba i účetní, která je nucena toto zaúčtovávat bez prvotních dokladů, aby si uvědomili, že mají oznamovací povinnost a že by s tím něco měli dělat. Pan Šmarda se tomu vyhnul, aby reagoval na tento dotaz, který jsem měl v jednom ze svých předchozích článků. A kdyby mlčel, tak by snad udělal lépe. Já předpokládám, že jakmile se objeví nějaké trestní oznámení, což nevylučuji, nebo alespoň oznámení toho, že se mohl stát trestný čin, no tak by to policie, i na základě takového článku, jako je ten můj, měla začít šetřit. A měl by se s tím zabývat také úřad pro kontrolu financování politických stran. Protože to jsou vážná zjištění. Pokud tomu tak je, tak by to znamenalo, že si někdo vycucal výroční zprávu za minulý rok z prstu. To je opravdu vážné.

Podívejme se i do Francie, kde se po zastřelení mladého řidiče při dopravní kontrole konají protesty, které se zvrhly doslova v pouliční nepokoje, rabování… Vy jste teď ve Francii byl. Jak to tam tedy vypadá?

Ony jsou, dá se říci, dvě nebo tři Francie. Jedna Francie, taková těch předměstí velkých a větších měst, která jsou většinou plná potomků migrantů a migrantů zejména z Afriky, z arabských států. No a pak je Francie, jak já říkám, „žlutých vest“. To jsou lidé z nižších středních vrstev a ze střední třídy, kteří makají a makají a pak zjistí, každý měsíc, že jim sotva vyšlo na živobytí, když zaplatí všechny faktury, hypotéku, školné za děti a podobně. A pak je ta Francie, která je opravdu bezstarostná. Která neví o ničem a která samozřejmě podporuje prezidenta Macrona. A kde se tento v podstatě agent finančního kapitálu snaží zajistit, aby tito lidé měli hezký život.

Já jsem byl v jednom z takových hotelů, kde byli především tito lidé z té vyšší střední třídy a tam samozřejmě žádné nepokoje, v celé té oblasti, nebyly. Nejbližší nepokoje byly v Toulonu, v Marseille. Jak jsem se díval do místního tisku, tak tam to bylo doprovázeno požáry, rabováním obchodů, včetně vyrabování obchodu se zbraněmi, napadání četnických stanic, radnic. Ty radnice v některých městech byly jak pevnost Apačů v Bronxu, jestli si vzpomínáte na ten film. Tak obležené a samozřejmě jako pevnosti obehnané ostnatým drátem.

Takže je to země, která může být na okraji občanské války. Tady nám někteří hnojili mozek, těch posledních 14 dní, tři týdny, jak je to v Rusku s Putinem špatné. No, ale že by byl Macron, jehož podpora se dnes pohybuje někde kolem třiceti procent, což jsou v podstatě ty vyšší střední vrstvy, zrovna v komfortní situaci…

Myslím si, že pokud by se někdo k těm hochům z předměstí, k těm potomkům migrantů, přidal, nějaká skupina, jako byly dříve třeba ty žluté vesty, tak už by to bylo opravdu na pováženou. A ta země už by byla oběma nohama v občanské válce. Zatím se tak nestalo. Byla to jenom městská guerilla. A teď je otázka, jestli bude pokračovat a jakou formou bude pokračovat.

