„Netřesklo.“ Petr Gazdík připomněl roky, kdy zemi vládl Zeman. Babišův plán prý skončí stejně

Pozornost na sebe upoutala volba ombudsmana a Helena Válková, která se své kandidatury vzdala kvůli odborné práci, na níž spolupracovala s prokurátorem Josefem Urválkem. Jak odhalení i načasování vnímáte? A vyřešil prezident Miloš Zeman celou situaci správně?

Tak paní Válková to nepopírá, že jejím spoluautorem byl Josef Urválek, skutečně odporná postava padesátých let. Není k tomu moc co dodat – z mého pohledu Helena Válková veřejnou ochránkyní práv rozhodně být nemůže. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 85% Nepovede 15% hlasovalo: 6698 lidí

Miloš Zeman nakonec nominoval Stanislava Křečka. Je podle vás vhodným kandidátem? Případně koho preferujete vy a proč?

STAN preferuje pana Víta Schorma, vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva, kterého navrhl Senát. Preferujeme ho na ombudsmana, který se má zastávat občanů třeba před šikanováním úřady, takovou osobnost, která se skutečně občanskými a lidskými právy zajímá, ne zasloužilé partajní činovníky.

Minule jste mi k demonstracím spolku Milion chvilek řekl, že nesouhlasíte s názorem, kdy mají voliči odevzdat hlasy a pak čtyři roky mlčet. Je Mikuláš Minář osobou evropského významu, tak jak ho označil britský deník The Times?

Mikuláš Minář dokázal skutečně tichou vlnu nespokojenosti zvednout v hlasitý protest. Osobností bezesporu je, uvidíme ale, kam to celé bude směřovat dál.

Minář tvrdí, že sám sebe kvůli demonstracím a všemu okolo vnímá jako veřejnou osobu, nikoli soukromou. Nechce ale zveřejnit odměny, které dostává, navíc se ukázalo, že spolek má kromě transparentního účtu ještě druhý účet, neveřejný. Je jisté, že mzdy organizátorům nejdou z transparentního účtu, na který příspívají občané nespokojení s Andrejem Babišem. Co si o tom myslíte?

Právě na to by si měl dát pozor a požadované principy vztáhnout i na sebe. Na druhou stranu protesty už od počátku čelí fámám, že nejde o demonstranty skutečně naštvané, ale zaplacené – a spousta lidí tomu, ke své smůle, věří.

Ivan Bartoš obhájil post předsedy Pirátské strany. Očekával jste to?

Očekával, mezi Piráty vyčnívá. Jako pozorovatel stojící mimo tuto stranu tam jinou tak výraznou osobnost nevidím.

Dlouhou dobu byli Piráti považováni za nezkušené nováčky. Jak je hodnotíte nyní? Jsou pro vás pirátští politici rovnocennými politickými konkurenty?

Bezesporu – podívejte se ostatně na voličskou podporu, kterou nyní mají. Ale mnoha z nich chybí právě ona politická zkušenost, třeba z radnic měst a obcí. A často je to vidět. Jsou pracovití, mladí, sympatičtí, řada z nich je ale i ideologicky „zaťatá“ hodně doleva. Rovněž nesdílím jejich bezmezné nadšení řešit věci přímým hlasováním všech o všem – pak dostane na volebním mítinku přednost účast poníka před lídrem kandidátky.

Psali jsme: Vrecionová (ODS): Hamižnost premiéra překrývá jeho racionální myšlení V Praze se opět protestovalo: „Říkejte nám pravdu, my jsme alarm." Brutální video: Kiska a černoši. Špína do voleb? Tady bude hodně zle Petr Hampl: Zuzana Schreiberová mi skočila holým zadkem do obličeje. Jde ovšem o muslimy

Prostudoval jste si Národní investiční plán premiéra Andreje Babiše? Jak ho hodnotíte?

Není národní – je posbírán, jak se dalo. Není investiční – neříká, kde na to vzít. Ale především to není plán, ale jakýsi telefonní seznam toho, kam by se dalo investovat, kdyby na to náhodou byly peníze. Není to strategie typu: do této oblasti bychom měli investovat víc, do této méně, ale rychle a podobně. Ale slibem nezarmoutíš, a bude-li Andrej Babiš mávat tímto seznamem nad hlavou, řada lidí mu to zbaští.

Fotogalerie: - Policejní auta pro Jihomoravský kraj

Se kterými částmi nesouhlasíte a za které byste premiéra naopak pochválil?

Nesouhlasím s tím náhodným sběrem, nápady na hokejové haly tam, kde je ani nechtějí, a tak dále a tak dále. Pochválil bych i rád, ale není za co, jako celek je to nesmyslné.

Proč v něm podle vás chybějí představy o investicích do Armády České republiky?

To je zcela jiný druh investic, které mají vycházet z toho, co vlastně od české armády očekáváme. Je dobře, že alespoň v tomto bodě nemíchali jablka s hruškami.

Jaký smysl vidíte ve vytváření podobných vizí s ohledem na to, že se vláda v České republice často mění a dlouhodobé záměry bývají odsouvány nebo rušeny? Vzpomeňme na zdravotnické poplatky.

Vzpomínám si na roky Zemanovy vlády s neustálým předkládáním koncepcí, ze kterých pak nic nebylo, nebo na plán tehdejšího ministra Grégra nalít stovky miliard do průmyslu. Říkal tomu, tuším, Velký třesk. Nějak nám netřesklo. Myslím, že s Babišovým plánem to bude podobné.

Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 14428 lidí

Brání politické souboje v realizování potřebných věcí, jako je důchodová reforma a podobně?

Jistě. Vidíme je přece v přímém přenosu: ministryně financí řekne, že bez reformy penzí nastane problém už za deset let, ministryně Maláčová na to reaguje takzvaným plánem na jakousi nesmyslnou pseudoreformu. Myslíte, že se něco stane? Reforma Nečasovy vlády byla polovičatá, ale aspoň se pokusila ukázat: máme tady problém. Sobotkova vláda ji zrušila jako špatnou – a pak už ČSSD a hnutí ANO za celých těch šest let neudělaly ale naprosto nic.

Ještě ze zahraničí. Situací, která plní stránky novin, je dění na Blízkém východě. Generál Sulejmání je po rozkazu Donalda Trumpa mrtev, aktuální události se rozhodně nedají nazvat jako stabilní. Írán v sobotu navíc přiznal, že jeho armáda sestřelila ukrajinské dopravní letadlo PS 752 se 176 lidmi na palubě. S jakými pocity dění sledujete? A na kterou stranu patříte se svým názorem vy? Byl zásah Spojených států u Bagdádu chybou? Nebo nutným výkonem spravedlnosti?

Musíme respektovat mezinárodní právo, nedovedu si představit, že by si každý vykládal po své libovůli, co je spravedlnost. To bychom se neshodli. To platí o všech stranách konfliktu.

Je namístě nějaký typ odvety či sankcí vůči Íránu ze strany Evropy? Jak by podle vás měla Evropa reagovat?

Sankce vůči Íránu už řada zemí uplatňuje, těžko vymyslet další.

Jak vnímáte zahraniční politiku USA – ve smyslu být takzvanými světovými četníky?

Je to těžké v situaci, kdy je OSN v podstatě neakceschopná organizace. Je to prima fórum na výměnu názorů, ale to je vcelku vše. Myslím, že silnějším hlasem by měla mluvit Evropa. A rozhodně nemyslím, že by oním četníkem mělo být Rusko.

Psali jsme: Ajaj! Kubera střílel do vlastních řad. Úspěch Babiše? A slova o Pirátech Nová čísla: Klaus letí nahoru, ČSSD by se balila. A Piráti, nedívejte se Gazdík: Za Havla jsme měli renomé. Zeman a Babiš, to je rozdíl. Premiér chce, aby se o jeho problémech nepsalo Babišovo litování? Nevěřím. Pískáním na Národní lidé vyjádřili názor. Václav Havel nás zviditelnil tak pozitivně, jako nikdo po něm, říká Petr Gazdík

