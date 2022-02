„Oni jen čumí. Já že je s*ru?“ To Piráti nečekali. „Kmotr“ z ODS o nich řekl vše

reklama

„Toxický kmotr ODS“ Roman Jurečko, jak jej nazvali Piráti, sedící v radách a orgánech Plzeňského kraje, je staronovým objektem sváru. Křehká koalice, kopírující celostátní situaci, je v Plzni v troskách. ODS prý válcuje své partnery a v první řadě Piráty. Jde o přípravu na komunální volby, zviditelnění, nebo „vrtěti psem?“ Zeptali jsme se přímo vlivného člena ODS, jehož již před řadou let Mirek Topolánek onálepkoval kmotrem a o němž hovořil i bývalý premiér Babiš jako o plzeňském Palermu, proč tedy tak trvá na svém místě v představenstvu Klatovské nemocnice…

Odejít z koalice jsou přece nevratné procesy…

Ano! Koaliční smlouva má několik pojistek, když ji chce partner vypovědět. Je to akt, který se nedá vzít zpátky. Vím od svých kolegů, že před každou krajskou radou je porada, a pokud tam mají partneři nějaký sporný bod – a za rok už proběhly stovky hlasování – tak se nikdy nestalo, že když byl sporný bod mezi STAN a topkou nebo Piráty a ODS, že by se nestáhl z jednání. Paní hejtmanka Mauritzová vždy dala šanci, aby se ten daný bod stáhl a projednával se. A pokud by se toto náhodou nestalo, tak ve sporném bodě by se dal použít institut pojistky a ten bod musí získat ne pět, ale šest hlasů z devíti. I kdyby toto všechno selhalo, tak ještě existuje K7, kde je dohadovací řízení mezi partnery. To je přece logické. Na všem shoda jistě nebude, to bychom žili v pohádce.

Proto mne velice mrzí, a jsem z toho opravdu naštvaný, že Piráti říkají, že je ODS a topka válcovala. To se podle mne nikdy nestalo, aby se hlasovalo takzvaně na sílu, a přesto ty body nebyly projednány.

Nu, na celostátní úrovni Piráty válcuje STAN. Takže je válcuje kdekdo…

To jsou ale jejich mindráky a ať si udělají pořádek u sebe. Dovedu si představit, co je to válcování. A toto na kraji neexistovalo. Nikdy za rok a kousek se něco takového nestalo. A proto mi to připadá, že je to uměle vyvolaný zástupný problém.

Nu, bez urážky – oni vidí, že v Klatovské nemocnici máte takového „pašalíka“…

Počkejte, počkejte. Já jsem byl mojí stranou, ODS, nominován do Nemocnic Plzeňského kraje. Proto, abychom připravili fúzi klatovské nemocnice do Nemocnic Plzeňského kraje. Předtím se to dlouho nedařilo a tento tým to zvládl za rok, dokonce jsme to měli jako úkol až do poloviny tohoto roku. Měli jsme v tom dál pokračovat. Já jsem celou dobu spolupracoval jak s Piráty, tak s ODS, tak s topkou a nikdy nikdo něco takového neřekl. Přece nejsem hloupý, aby mně někdo řekl, že moje jméno bude rozkolem a že bych někam šel takzvaně na sílu. Proto mně toto všechno připadá podrazácké. A to mi vadí. Lidé říkají, že politika je špinavá. Dělají ji lidé a toto ji právě dělá špinavou.

Několikrát jsem seděl s Piráty a vždy jsme se věcně bavili o problémech. Ať řeknou, že to je lež! Naopak jsme si pracovně vycházeli vstříc a já lidi hodnotím podle práce. A já se za práci ve Zdravotnickém holdingu a potažmo v Klatovské nemocnici určitě nebudu stydět.

Po mnoha letech bude holding a nástupnická organizace Klatovské nemocnice vracet do rozpočtu peníze. Což se dlouho nestávalo.

To máte pravdu, tam vždy zahučely desítky a desítky milionů a byla v červených číslech…

Kdyby byla nespokojenost z hlediska personálu, výběrových řízení, tak bych si pak byl možná vědom toto, proč Piráti říkají, že tam Jurečko nemá být. Oni při tom hlasování nehlasovali jenom pro mě, ale i pro ty ostatní. Mne si jenom vypíchli proto, že jsem velmi mediálně laciný. To je svatá pravda! Jsem zvědavý, k čemu tohle všechno má sloužit. A ještě něco – jeden blok koalice je ODS a TOP 09 a druhý STAN a Piráti, Zelení, Pro Plzeň a tenhleten slepenec. A ani ti posledně jmenovaní o tom nevěděli. A my jsme vzdálenější. Nu, jsem zvědavý, co si o tom těch sedm pirátů vlastně myslí. Co si asi myslí ti jejich nejbližší spojenci.

Pro mnohé je právě nepochopitelné, proč zvláště v této době, zda to nemá nějaké pozadí a tak…

Pirátům se nedaří, takže toto je takzvané vrtěti psem. Přehodí to na jiné lidi. Proč se tedy se mnou, s tím kmotrem, nevypořádali už před rokem? Nechali mne tam pracovat. A my jsme si v řádu milionů snížili odměny. Ti před námi tam dělali za úplně jiné peníze. Ale o to mi nejde, říkám vám to jako na dokreslení tohoto příběhu. Vadí mi, že Piráti říkají, že koaliční partneři je válcovali. Když skončily volby, tak uskupení Pirátů a STAN se semkly a řekly – jsme jedno těleso a budeme s vámi jako s ODS jednat společně. Nestalo se, aby byl takzvaně Jurečko na stole. Věci byly prodiskutované, vědělo se, jací lidé budou v Nemocnicích Plzeňského kraje. Piráti pro ty ostatní nehlasovali a my pro jejich kandidáty jsme hlasovali všemi devíti hlasy. Kdybychom nechtěli, tak by tam z Pirátů nikdo nemohl být. A to by bylo ono válcování.

Debata byla, zda budou v dozorčích radách, představenstvech. Po několika debatách vyšlo, že budou v dozorčích radách kontrolovat, protože podle stanov předseda dozorčí rady může být účasten jakéhokoliv představenstva. Vždyť ti Piráti pořád chtějí kontrolovat. Takže jim byla dána možnost. Co víc? Pochopil bych, kdybychom pěti hlasy zablokovali, aby tam byli jejich členové. Ale Piráti jsou ve všech dozorčích radách!

ODS a TOP 09 podpořily jejich všechny kandidáty, protože mně se příčí kastování. Naši voliči, ne jejich, řeknou, jestli jsme tam někoho dali dobře, nebo špatně! Mohu říci, že ten a ten není nejlepší, a kdyby někdo řekl – my tam nebudeme s kmotrem Jurečkem, tak bych se nad tím zamyslel a mělo by to pro mne nějakou váhu.

A jsem zvědavý, že když tedy Piráti řekli, že vypovídají koaliční smlouvu, tak jak se budou chovat, jak odejdou z radních postů a výborů. To se jich nikdo zatím neptá. Zajímalo by mne, jak oni hlasovali na svém fóru, jestli byli radikální, nebo se chtěli nějak domluvit.

Zdá se, že si neuvědomují, jakého džina vyhnali z láhve… a že jsou tím pádem zase a opět nedůvěryhodní a mají nálepku nespolehlivého partnera…

Ano, ano, ano, přesně tak to je. Je jasně vidět, že bylo mnoho pojistek na to, aby řekli – my to nechceme dělat. Mohli přece říci – s tímhle člověkem tam nepůjdeme. Nemám důvod lhát – ani jednou, ani jedinkrát. Jednání byla těžká, to je pravda, ale vždy přece mohu říci – končím, nebudu u toho. Jak to, že to najednou neplatí? Že jsou vyzrálí, nevyzrálí… to není odpověď.

Oni chtěli jít do koalice a také hned šli. Paní hejtmanka prostě kdykoliv vyšla vstříc. Kdybychom nehlasovali my, tak bychom jako ODS jednání blokovali. Kdybychom jim hlasy nedali, tak tím bychom blokovali jednání. Ne tím, že zvolíme pirátského kandidáta devíti hlasy a oni našeho nezvolí, my dáme našich pět a oni řeknou – to je válcování.

Drive Pirátů před třemi čtyřmi roky je ten tam. Jejich současný příklad je Bartoš versus Kalousek. Proč nechápou, že jej tam topka dává, protože je to bývalý ministr financí a určitě tomu rozumí, být ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nechápu slovo odborník, protože my tam jdeme za politickou stranu jako manažeři. A odborníci jsou ti druzí kolem nás. Politická strana má prostě nějaký program a my tam s odborníky jej jdeme plnit. Přece nejdu do Klatovské nemocnice, abych tam operoval nebo podával léky. Kdybych řekl, jsem Jurečko a jdu na sál, tak mne přece logicky musejí odvézt na psychiatrii do léčebny do Dobřan… Jejich politika je, že i když jsou v koalici, jsou v opozici. To ale není to pravé ořechové.

Podívejte se na STAN a Bernarda, jak třeba skončil ve Škodovce – a nebylo to nejslavnější. Pak jej ČSSD vytáhla a z hejtmana se mu nepovedlo, aby jej vytáhli, a kandidoval dál. Ve STAN může být každý, takže tam přeskočil, jenže tam jej přeskočila ženská z Vochova. Lídra! Jak je to možné? Ona je členkou STAN a on nikoliv. Nu, teď je předsedou rozpočtového výboru.

Co na to podle vás STAN?

Lidi mají rozpracováno. Ano, něco se podaří za jedno volební období, ale spíše to chce dvě. Jak k tomu přijde Ženíšek, Mauritzová, kteří mají svoje jasné věci a nic neporušili. Karpíšek taky. Teď je ustavující představenstvo Klatovské nemocnice. My pojedeme v normálním gardu, ale je to Piráty narušené a oni to vnímají. A řeknou – tady kvůli vám jdou Piráti do opozice, vypovídají koaliční smlouvu a vy tady pořád sedíte. Ale mne někdo musí přece odvolat. Takže si tam budete hodinu povídat, místo abyste pracovali. Já těch hodin nemám pětadvacet denně.

Vypovězení koaliční smlouvy podle mne znamená, že Piráti končí. Nejdéle do zastupitelstva. Oni už na začátku prohlašovali, že budou jednat jen s ODS a TOP 09. A že je pro ně nepřijatelné ANO stejně jako SPD nebo komunisté. Teď už o ANO se nemluví. Co na to říká Bernard, který byl na kraji velitelem slepence? Díky němu tam nakonec není Bartoň, Chaloupek.

Kohokoliv se zeptáte za těch dvacet let, co se mnou spolupracovali, tak si nikdo nestěžoval. Co řeknu, to chci splnit a jdu až do morku kosti.

Já nemám problém jít na nějaké to pirátské fórum, které je mimochodem od slova fór. Proč o mně Piráti hovoří tak, jak hovoří, když mne neznají? To se přece nedělá v žádné společnosti. Já jsem také šel za Bernardem a řekl mu, že je lhář. Tak ať řekne, že jsem zloděj. Fajn, ale co jsem tedy ukradl? Jsem podle Bartoně toxický, co to je?

Jdou takzvaně po vás?

Já si nehraju na kluka z nedělní školy. Může mě někdo kritizovat, ale musí to být někdo, koho si vážím. Profesor Třeška nebo ředitel Klatovské nemocnice, ti by přece řekli – Jurečko tam nemá být. To by mělo váhu. Oni mne naopak chtějí, protože vědí, co dělám a co jsem už zařídil.

Asi už jsem starší, ale tohle mi fakt vadí. Když vás pořád někdo nálepkuje a srovnává. Co udělal Bartoš, který byl čtyři roky ve Sněmovně? Jeli na vlně „pusťte nás na ně“, ale nakonec ani neobhájili své pozice. Co tedy máte mi co povídat? OK, přivezte vašeho Bartoše, ať mi vysvětlí, proč bych nemohl být ne za Piráty, ale za ODS ve vedení nemocnice. Ne vaši voliči, ale naši nám to pak spočítají. Jenže my pořád vyhráváme. Pamatujete, když tu byly Věci veřejné a Bárta a nakonec Pospíšil vyhrál na celé čáře. On volič není blbý.

Jo, když jsem měl kauzu, že jsem jel opilý autem, tak jsem si to užil s plnou parádou.

Pořád je tu ta otázka, proč jste jim nevadil hned na začátku?

Já jsem s Piráty seděl, se všemi jsme se domluvili. Nebylo to jednoduché. Celý holding, který založil Bernard, tak tam byly milionové odměny. Já jsem tam za 40 000 hrubého. My jsme toto všechno ušetřili. Mám rád výzvy, a to na kraji bylo. Pro mne byla výzva postavit spalovnu. Byl jsem ve vědeckotechnickém parku. Kdybych byl v soukromé firmě, tak mně zatleskají. A mě to fakt baví, a protože mám rodinné zázemí, tak tady mám takové výsledky. Proto mě už začíná urážet to jejich nálepkování – pašalíci a tak. Mně je 55 let, není mi třicet.

… že by už tedy vypukla kampaň na komunální volby?

Tuhle takzvanou pirátskou krizi vyvolali Piráti z města. Říkají, že jsem třešinka na dortu. Nu, jestli oni mají trajektorii od deseti k pěti, tak tím, že budou vymetat kmotry, to asi nezachrání. On to měl i Bernard, takový boj s kmotry. Ale taky by se mělo podívat, na jakých barácích visí ty jeho plakáty. Komu ty baráky patří, že. Já je seru proto, že s lidmi za ta léta vycházím a nikomu nic nedlužím. A Karpíšek je sere proto, že zná kraj skutečně suprově. A on systematicky pracuje a oni čumí. On je starosta, senátor, ekonomický náměstek kraje.

Já se domníval, že STAN bude pružnější. Větší vztahy s Piráty má právě on, ne my jako ODS. Deset dní si sedm lidí nesedne a čekají. Josef Bernard je tedy poslanec a tady doma má bordel par excellence. Jemu nevyšlo, aby byl ministr, ale to je na jiné povídání…

Já jsem dost starý na to, aby mě nechali být. Já pracuju pro to naše uskupení, koalici, a jestli mi tihle lidé jako Piráti budou házet klacky po nohy, nu, ať mně ukážou nějakou tu mou chybu, protože chybovat je lidské. A prý jsem toxický.

A nejsou to spíše než klacky větvičky?

Proč třeba nejdou do domažlické nemocnice a shánějí. Ale nic. A oni neudělají vůbec nic.

Já si nedovedu představit, jak se bude jednat. Chce jednat topka, ale nejvíc by měli jednat Piráti, ne? Kdyby mě předtím upozornili, že budu vadit, tak do ničeho nelezu. ODS a TOP 09 žádnou koaliční smlouvu neporušila ani o milimetr! My jsme státotvorní, ale cest moc není.

S čím tedy Piráti přijdou? Chtějí si vyjednat jiné, lepší podmínky? Ale jaké. Proč bych ale jen proto, že jsem takzvaně toxický, odcházel z vedení Klatovské nemocnice. Kdyby to bylo na začátku, tak bych uvažoval jinak. Politika je umění možného, ale vždy tam musí být selský rozum a nějaké hranice. To bych za chvíli nemohl jít ani vysypat odpadkový koš…

Mně to připadá, že Piráti jsou v pořadí jen další protestní strana. Bárta tady podával Jurečkovy rakvičky, Pospíšilovy věnečky, ale co je mu to platné, kde je on a kde jsou dnes oni? Piráti mi řeknou u stolu, že je všechno dobré, a pak najednou mi sdělí, že jsem toxický. A to řekl nějaký Bartoň, kterého jsem v životě neviděl. A to si vezměte, že on byl s Mauritzovou, Baxou v Poslanecké sněmovně. Takže se mohl stopadesátkrát na mne zeptat a říci, přiveďte toho Jurečka, ať jej poznám. Ale on to neudělal, on to nechtěl! Dali si do kodexu „nebudeme se stýkat s lobbisty“.

Vezměte si první tiskovku Pirátů, když jsem nastoupil do plzeňské teplárny, že s Křetínským pálím toxické kaly z Ostravy! Kdyby byla pravda, že alespoň ty kaly! Ale ani kaly, natož z Ostravy. Já jsem jim říkal, tady máte na mne telefon. Jenže oni nezavolali, protože pak by byla tisková konference o ničem.

Pamatujete před volbami, když byl Babiš premiér, řekl – Jurečko, Chovanec, Pospíšil mohou za Zemana a plzeňské Palermo. To už je hodně, když toto řekne premiér o dvou ministrech a nejvyšším státním zástupci. To už je přece síla, že. Čekáte – a nic! Nic se nestane. Když toto bylo za Topolánka, tak on řeklo o mně, že jsem kmotr, a to mi vydrželo třináct let. Chápete ten rozdíl? Když Babiš řekne, že v Plzni je Palermo. Nejmocnější muž, miliardář, toto řekne a nám ani nezavolá. Já byl ten poslední, ale že nezavolal Chovancovi, Pospíšilovi… kam se to posunulo, dnes už nemá nikdo hranici. Když si vezmete, každý má podcasty, Facebook…

A nemáte chuť se vším praštit a stáhnout se do ústraní?

Mně to prostě vadí, že mě tohle odrazuje od práce. Vezměte si, že každý se tomu případu věnuje několik hodin – Baxa, Karpíšek, Ženíšek, Krejsová. A s každým musíte mluvit. Kdyby s každým deset minut, tak s deseti lidmi je to sto minut. To je hodina a půl!

Nevyzrálost Pirátů vidím také v tom, že novináře potřebují, ale vlastně po nich moc netouží. Mně přijde, že to dělají proto, aby si to prostě užili. Podívejte třeba na studenta Marka. Nikdo jej neznal, nic. Začal se přivazovat ke stromům, pak tu udělal referendum a do dneška tu máme kousek od nádraží díru po kulturáku. A kde je? Udělal tu takový bordel a je pryč… to jsou takové hvězdičky, které vyskočí a zase zhasnou. Vypnete jim hejblátka a je to. Kde je ČSSD?

Takových silných lidi jako Jurečko moc republikově není. Mně nějaký Bartoň říká, že jsem toxický. A doktor Čalfa se mnou sedí v představenstvu teplárenské! To je pro mě vizitka. Bývalý premiér a člověk, který udělal z Havla prezidenta. A jsem šťastný, že tohoto člověka poznám a můžu jej pozorovat při práci. On by mě měl soudit, on by mohl říci – co je to tu za hovado, vždyť není ani na to představenstvo připraven. A díky němu mám každé představenstvo maturitu. A jsem z toho šťastný. Protože toto všechno mne motivuje k lepším výkonům. A sedí tam další. Kdyby to bylo špatné, tak řeknou – ODS tam dala magora, ten si to tam nezaslouží.

Co udělal advokát Rösch? Já nemám problém ukázat účty. Ať přijde Josef Bernard a kritizuje. Když přijde Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, který to dělal jedenáct let, a řekne, že něco dělám špatně, od něj bych to vzal. Jak mám na sobě pracovat, když jsem toxický. Když je někdo předsedou zahraničního výboru a neumí slovo anglicky, tak je to ostuda. Ti zaklínači pořád říkají, že chtějí odborníky. Ale kdo je odborník? Já jsem za ODS, strana mne tam dala za manažera a já mám odborníky na to, abychom to někam dotáhli. A ti odborníci by měli říci „Jurečko je hovado, strčte si jej do zadku“. Anebo postavíme společně spalovnu. Nebo mít největší zelený kotel na štěpku v České republice – 350 000 tun! To jsou ty výsledky! Já už jsem v plzeňské teplárně víc než deset let. A ona je o tři parníky jinde než všechny teplárny v republice. Teď bude mít skoro miliardu plus. Ostatní jsou minus dvě stě milionů.

A pak vás urazí kdejaký Bartoň. Ať se zeptá Baxy nebo Mauritzové. Prostě koaliční smlouva není cár papíru a válcování je obráceně, protože kdybychom zablokovali jejich kandidaturu, tak to je válcování. Jurečko je možná zajímavé jméno, ale princip je úplně někde jinde. Jejich kandidáti byli všemi hlasy podpořeni, oni naše kandidáty na dozorčí rady a představenstva nepodpořili. A pak udělají krajskou krizi.

Psali jsme: „Radši se držte stranou.“ Začal hon na Jiřího Pospíšila. Ani si prý neumíme představit, jakým majetkem disponuje. „A ty jeho dovolené…“ „Fialo, koukej se jinam a mlč!“ V Plzeňském kraji se povolební situace předsedovi ODS vymkla. Došlo k nečekanému zákroku Hlas ze zákulisí zlatých časů ODS: Soudruhu, válíš se u nádraží. Levičák z ČSSD vede „pravici“, povedené Co se to děje v Plzni, ptají se Piráti. Náš zdroj oživil jména Víta Bárty a Romana Jurečka

