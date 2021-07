„Osvěta“ pro Maďarsko na bruselský způsob. Zkorumpovaný moloch, který si hraje na Olymp. Vyoral také rozebral IQ ekoteroristů

reklama

Viktor Orbán začátkem týdne oslovil občany členských zemí EU prostřednictvím významných periodik, ve kterých si zakoupil reklamní prostor. Jeho sedm bodů „o budoucnosti EU“ vzbudilo diskusi napříč politickými špičkami. Orbán navrhuje posílit roli národních parlamentů, chce, aby se členem EU stalo Srbsko, a apeluje na to, aby v EU politická rozhodnutí přijímali volení zástupci, a nikoli mezinárodní nevládní organizace. Je EU v jakési krizi, manifestující se v otevřeném konfliktu mezi jednotlivými členy?

EU je v křeči už léta coby přebujelý byrokraticky-socialistický aparát nikým nevolených politruků, který funguje jen díky posvěcené korupci a úplatkářství, kterou nazývají dotacemi a přerozdělováním. Jde o ryze parazitický moloch, který si tak jako hraje na Olymp. A dle mého je záměrem jeho od reality odtržených předních velitelů oslabení Evropy a její podřízení vůči USA či Izraeli, nikoliv opak, jak neustále orwellovsky tvrdí přední loutky této instituce. EU nikdy nebude fungovat bezproblémově. Protože navzdory urputné snaze osekat národní cítění, národní zájmy, vlastenectví a staletími vyvinuté jinakosti už jen z povahy zeměpisné polohy se zájmy jednotlivých zemí liší a často střetávají.

Maďarsko je terčem kritiky kvůli svému zákonu, zakazujícímu ve školách osvětu o sexuálních menšinách. Nizozemský premiér Mark Rutte v reakci na to dokonce uvedl, že pokud Maďarsko zákon nezruší, mělo by opustit EU. Měla by EU Maďary případně vyloučit? Kdo by tím utrpěl?

Já myslím, že nejde ani tak o zákaz osvěty jako spíš propagandy. Indoktrinace, která se hrne na nás a zejména naše děti ze všech stran, počínaje školami, do kterých mají tendenci zasahovat velečučkaři a jejich tajné služby, a konče popkulturou, zábavním průmyslem a sportem, je snad horší než před řízeným předáním moci v roce 1989. Vyloučení Maďarska by pro něj samotné bylo vysvobozením, takže to eurosoudruzi a novodobé politbyro nedopustí. To jsou jen takové řeči, hra a divadlo pro nás plebs. Přece Řecko navzdory šílenostem toho času taky stálo za záchranu a udržení v EU a eurozóně.

Mohlo by se jednat o začátek konce EU v její dnešní podobě?

Zrovna tomuhle jednomu případu bych takovou váhu nepřikládal. Zaznamenali jsme už řadu podobných výhrůžek, sankcí a zcela nesmyslných rozhodnutí, které se nakonec přešly.

ČSSD chce rozdávat. „Rozumně se to dá udělat tak, že se zdaní majetky nad 100 milionů, změní se daň pro korporace, současně se daňově ulehčí malým firmám. Je třeba brát v potaz ekonomický růst, po covidu to rychle naskakuje,“ tak Vladimír Špidla hájil v odpovědi pro Seznam Zprávy plány sociálních demokratů na růst minimální mzdy nebo důchodů v době covidem způsobené ekonomické krize. Špidla ale přiznal, že třeba ono zdanění superbohatých ještě nemá přesně spočítané. Změny se prý dají hodnotit až po letech… Váš názor?

Jakékoliv zdanění superbohatých a superkorporací, nadnárodních korporací ve jménu dobra středních a menších dopadne vždycky a znova na ty střední, menší a nejmenší. Jen ignorant a idiot to neví, nebo vědět nechce. A jinak jak známo, kudy chodil, tudy krad sociální demokrat. V tom si jsou Špidla, rudosvetrový trojitý podbradek Hamáček, Venezuela Maláčová či Ralph Wiggum Petříček podobní. Poslední tři jsou navíc kádry progresivní levice jak šití do TOP 09, Pirátů a podobné vlastizrádné svity.

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion se v pondělí v počtu několika desítek přivázali, přilepili a jinak připevnili ke vchodu do ČNB. Na místě protestovali nejen proti této instituci, ale také proti vládě a za boj s klimatickou krizí. Aktivisté na centrální banku chtějí tlačit, aby se chovala ekologicky. Co si pod tím představujete vy? Jak na vás protest působil?

Když nemáte nic pořádného na práci, tak je třeba najít něco nebo někoho, proti čemu lze protestovat. Samozřejmě s hrdinstvím pozdních disidentů, to znamená za podpory mainstreamových, nebo taky prorežimních, mediálních pologramotů a progresivních politických politruků. Opět poněkud slabomyslní, často z našich či zahraničních kapes placení budižkničemové, kteří by si, troufám tvrdit, bez chytrého telefonu ani nezavázali tkaničky nebo neuvařili vajíčka, bez elektriky by si strachy nedošli na záchod a bez teplé vody pošli na zimnici. Vzhledem k jejich inteligenčnímu kvocientu bych ve jménu ekoterorismu a klima pokrytectví alespoň očekával tlak na bezhotovostní platby a další krůček dál v nastupující totalitě.

Zajímavé, že neprotestují před ministerstvem strachu a smrti, které nyní okupuje na druhý pokus slušný kašpárek a sběratel trafik Adam Vojtěch a které svévolně likviduje planetu stovkami tisíc tun plastových a chemických hnusů, když nařizuje, podporuje a z našich peněz dotuje bezpředmětné nošení respirátorů, roušek, rukavic, používání dezinfekce a podobně. Kolik zvířátek umře kvůli těmhle z hlediska zdraví kontraproduktivním hovadinám nařizovaným napříč zeměkoulí.

Pandemie se vrací, hrozí opětovné zpřísňování omezení, zaznívá směrem z vlády. Případy nákazy covidem totiž rostou ze zhruba 100 denně na 150. Ve Sněmovně proběhne boj o prodloužení pandemického stavu. Jak to podle vás může dopadnout?

Pandemie orwellovské demagogie, šíření paniky a poplašných zpráv, pandemie genocidy psychického a fyzického zdraví se nevrací, ta od začátku PR covidu zatím nikam neodešla. Jen pevně doufám a modlím se – sic už ani úplně nevím k čemu či komu – aby všichni zodpovědní jak u nás, tak jinde, časem tvrdě a nekompromisně zaplatili za to, čemu slouží. Majitelé klíčů věnovali do projektu Great Reset, tedy dle nich Velký a zřejmě i Skvělý reset, příliš mnoho energie, financí, času a hlavně rizika, než aby mohli ucouvnout. Tohohle se jen tak, pokud za našeho života vůbec, nezbavíme.

S covidem se prostě musí žít, třeba jako s běžnou chřipkou. Zhruba tak lze shrnout přístup, který zvolili představitele Singapuru. Podobné změny činí i Britové. Vláda Borise Johnsona ustupuje od covid pasů, zmírňují se kritéria pro případné uzávěry. Jde o závan rozumu v Evropě? A čekáte, že se někdo v EU tímto inspiruje?

Nemyslím si, že by šlo o závan rozumu. Nevěřím ani, že Britové půjdou podobnou cestou jako údajně Singapur. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Takže bych si počkal. Jde možná jen o to vzbudit určitou naději, kterou stejně potom zase setnou. Ostatně třeba v Bělorusku, pokud vím, hru na PR covid a likvidaci společnosti a ekonomiky úplně nepřipustili a nezaznamenal jsem, že by tam hromadně pomřeli, měli plné mrazáky mrtvol a nestíhala krematoria, jak u nás strašili mozkoví kastráti, vyšinutí farizejové a obsesivní tuneláři typu Hamáčka, Havlíčka, Smejkala, Prymuly, Vojtěcha, Blatného, Arenbergera, Maďara, Svrčinové, Rážové, Jágrové, Duška, Kubka, Hořejšího či Flégra. V Evropě inspirace neexistuje. Existuje pouze koncept, nařízení a plnění. Takže záleží na tom, jaký bude zájem a noty majitelů klíčů.

Na hlavu prezidenta Miloše Zemana se snesla kritika za pomalou reakci k tragickému tornádu na Moravě, je to na místě?

Tohle mě minulo. Záleží, jak pomalá ona reakce byla, ale mám za to, že minimálně ústy svého mluvčího něco prezident vzkázal obratem. Tohle je to nejmenší, co bych Miloši Zemanovi v poslední době vytýkal.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský v reakci na Zemanovo mlčení zveřejnil prezidentské volební výsledky z obcí postižených tornádem. Ve všech vyhrál s přehledem právě Miloš Zeman. Tweet byl ovšem některými vykládán tak, že Lutonský jaksi dává pohromu na Moravě do rovnítka s tím, jaké mají tamní lidé politické názory… Hrad vyzval generálního ředitele ČT Petra Dvořáka k omluvě. Je to na místě?

Podstata je podle mě především v tom, že tady duševní mrzák Lutonský z veřejnoprávní bruselsko-washingtonsko-berlínské ČT, navíc zástupce šéfredaktora zpravodajství, naprosto zbytečně a fanaticky cpe politiku do tragické události, která silně zasáhla stovky či tisíce lidí, a kam myslím úplně nepatří. A v zásadě, jak to myslel, je tady až na druhém místě a rozhodně ho to neomlouvá.

A na závěr otázka čtenáře v plném znění: Co říkáte tomu, že nejvyšším státním zástupcem má být Igor Stříž, bývalý vojenský prokurátor, který za komunistů opakovaně posílal lidi do vězení za odpírání vojenské služby. Chce ho ministryně spravedlnosti Benešová a hájí ho i šéf soudců. Prý zachová nezávislost. Proč se na nejvyšší funkce navrhují ty největší svi**? Tenhle šme** zničil život spoustě lidí a teď z něj má být nejvyšší státní zástupce!

Ačkoliv jsem o onom novém nejvyšším státním zástupci zatím příliš neslyšel, tak je to prosté. Je třeba se na to dívat realisticky. Ale nikoliv se s tím však smiřovat – to pozor. Bohužel však spravedlnost, slušnost, charakter a rovnou páteř u našich takzvaných elit a politiků zejména je velmi často hledání atomu jehly v kupě sena, což nakrásně ještě umocnila a ukázala ona PR politická pandemie, která nikdy reálně dle zdravotnických měřítek nebyla ani epidemií. Co se týká prakticky jakékoliv vysoké funkce, tak už v Uchu to velmi přesně popsal dle mého bezkonkurenčně nejlepší český spisovatel Jan Procházka. Je třeba, abyste splňoval jednu ze tří základních podmínek. Jste vydíratelný, uplatitelný nebo máte IQ Drahošova či Fialova archetypu – tedy prakticky nemáte, případně jakýkoliv mix tří výše zmíněných alternativ. Za každého režimu jsou ideálními kádry uvědomělí a pravověrní oportunisté často v uvozovkách z lepších rodin, často kariérní komunisté typu generála Petra Pavla, šéfa Ústavního soudu Rychetského, Pitharta, Babiše, Halíka, Janečka a spol. U těchto takzvaných lepších lidí pak nevadí, že by udělali prakticky cokoliv a omluva u nich šmahem smázne všechny hříchy mládí, dospělosti, raného stáří, pozdního stáří, včerejšího dne i poslední hodiny.

