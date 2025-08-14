Další cenzura. Žantovský kroutí hlavou, kam dříve opěvovaná země klesla

Ve Velké Británii vstoupil v platnost zákon, oficiálně pojmenovaný OSA – Online safety act. Zkratkou jde o legrační analogii s naším Ochranným svazem autorským, poznamenává Petr Žantovský. Česká OSA na sebe v posledních týdnech upozornila tím, že začala z pořadatelů různých veřejných kulturních a hudebních akcí, jarmarků a poutí tahat peníze za tzv. propůjčení autorských práv. Žantovský se vrací k investigativní reportáži OSA Nostra z pera textaře Michala Horáčka, která vznikla v roce 1989. „Tento problém stále žije a myslím si, že stále kypí,“ říká Žantovský. Britům s jejich zákonem OSA jeden nový problém přibyl. Britský OSA zavádí povinné ověřování věku uživatele internetu, údajně ve jménu ochrany dětí před rizikovým obsahem.
„Já bych se předně zastavil u toho výrazu ‚rizikový obsah‘, který samozřejmě není v podobných směrnicích a zákonech nijak přesně definován. Takže lze tento zákon uchopit velice gumově a mlátit po hlavách za cokoli, co někdo nazve rizikovým obsahem,“ říká mediální analytik. Argumentace tím, že zákon OSA má zabránit šíření pornografie mezi dětmi je podle něj úsměvná, protože děti jsou vynalézavé a „své“ obsahy si najdou, když budou chtít, a ne pouze, když jim to stát dovolí. Zákon označuje za pokrytecký a vedoucí k posílení cenzury: „Potíž je totiž v tom, že díky tomu zákonu stát i firmy mohou kontrolovat soukromé aktivity jednotlivců. To je velice nebezpečné a umožňuje to do budoucna cenzuru všeho druhu. Ne nějaké pornografie, ale především názorů, a to včetně těch, které nepovažuje daná vládnoucí elita za žádoucí.“
„Bizarní je, jak upozorňují mnozí, že ten zákon zakazuje zobrazování násilí i na fiktivních osobách nebo bytostech. Takže zřejmě dojde k zákazu veškerých internetových obsahů počínaje filmy po počítačové hry, které jsou postaveny na komiksech, neboť ty jsou plné násilí,“ říká mediální odborník o britském zákonu. Nedomýšlené důsledky to může mít i pro filmový a herní průmysl.
Pozastavení nad zvláštním britským zákonem chce Žantovský ukončit pozitivní vzpomínkou: „Moje dcera měla na gymnáziu tři spolužačky vietnamské národnosti. Shodou okolností to byly nejinteligentnější a nejpracovitější bytosti z celého ročníku. A jedna z nich, velice pohledná mladá Vietnamka, byla u příbuzných ve Vietnamu na prázdniny, zrovna v době, kdy vietnamská vláda, která, jak víme, je nominálně komunistická, ale provozuje takový ten čínský kapitalismus, omezila přístup k určitému internetovému obsahu. Tedy něco podobného, co tady nařizuje ten britský zákon. Vzpomínka spočívá v tom, že milá Vietnamka se vrátila do Čech, vypráví to svým spolužačkám a říká: ‚No tak nám zakázali kus internetu, tak můj desetiletej brácha, kterej je talentovanej, si sedl k počítači a do deseti minut to měl hacknutý.‘ Takže celá tahle cenzorská snaha vyšla absolutně vniveč. Pevně věřím, že i dnešní rozumnější technologicky zdatní lidé v Evropě se dokážou ubránit těmhle cenzorním výkřikům. A co mě trápí asi nejvíc je, že velké množství téhle propagandy přichází právě z Velké Británie, ze země, kterou jsem si vždycky považoval jako kolébku evropské demokracie. Dnes se už v té zemi o demokracii asi příliš mluvit nedá.“
Kdo rozkládá naše liberálně-klimatické zřízení?
Druhé zastavení dnešního Týdne v médiích se týká „oblíbeného“ webu Petra Žantovského, kterým je Forum 24. „To je nevím kým placený, ale poměrně početný tým lidí, který produkuje tolik šíleného obsahu, že to občas stojí dokonce za to i nalistovat, aby se člověk buď zasmál, nebo si zaplakal,“ říká mediální odborník. Tentokrát mluví o článku s názvem Dezinformace brání klimatickým opatřením. Šíří je extrémně pravicoví politici nebo Rusko, stojí v analýze. Autorka článku Dominika Machová čtenáře informuje o tom, co stojí v titulku, tedy slovy Petra Žantovského, že „ten náš společný liberálně-demokratický zájem na boji s klimatickými změnami je narušován dezinformátory, řízenými, jak už bylo řečeno, extrémní pravicí a Ruskem“. Žantovskému to připomíná jeden starý protektorátní vtip:
Potká pan Novák pana Pospíšila a pan Novák říká: ‚Pane Pospíšil, to jsou dneska poměry, viďte, to je strašný. Za to můžou židi.“ A Pospíšil říká: „A cyklisti.“ A na to Novák pokračuje: „No a ta dnešní drahota, pořádně ani jídlo neseženete, za to můžou židi.“ A Pospíšil na to opět kontruje: „A cyklisti.“ Takhle se to několikrát prohodí, až to Novákovi nedá a ptá se Pospíšila: „A proč cyklisti?“ A Pospíšil kontruje: „A proč židi?“
„Tento smutný protektorátní vtip, autentický, z nacistické okupace, se mi vybavil, když jsem četl tenhle článek. Je stručný a neobsahuje nic víc, než že největšími zločinci na světě jsou pravicové strany a Rusko. A možná ti cyklisti, ale ti nebyli zmíněni,“ říká Žantovský. Připomíná mu to heslo z budovatelské písně 50. let s názvem Písnička mladých budovatelů, které zní: „Poručíme větru, dešti“. Žantovský připomíná, že jak dobře víme, větru a dešti poručit nelze, stejně jako nelze poručit klimatickým změnám. Zejména když se tímto problémem zabývá světová politická scéna jen zcela okrajově v podobě snah některých evropských politiků a hrstky progresivistů v USA. „Ale miliardová Indie, miliardová Čína a zbytek světa jim na tyhle jejich ideologie zvysoka kašlou. To je samo o sobě ukázkou, že to je jenom kšeft pro vybrané lidi. To se hned vzápětí ukazuje v holých barvách, neboť nás článek informuje, že UNESCO spustilo kurz mediální a informační gramotnosti,“ vysvětluje Žantovský, pro koho a od koho článek vlastně je. Zmíněný kurz byl, jak se v textu píše, vyvinut „s přispěním klimatologů, aktivistů, ověřovatelů faktů a komunikačních expertů“.
Cílem kurzu je „prohloubit porozumění změně klimatu a důležitosti identifikace a důvěryhodnosti dat založených na důkazech a vědeckých faktech. Má také rozvíjet kritické myšlení a dovednosti v oblasti ověřování faktů,“ hlásí Forum 24. „Dezinformace podkopávají lidská práva, udržitelný rozvoj a ohrožují demokratické procesy,“ varuje čtenáře text. Žantovskému to přijde málo. „Zase jsme se nedozvěděli nic. Nějaké dezinformace nám tady ohrožují nás demokratický svět. Co to je demokratický svět? Co je to udržitelný rozvoj? Už to někdo někdy definoval s nějakou jasnou platnosti a nevyvratitelností?“ zajímá se. „Jasně, že ne. Je to jen floskule, která se používá, když je potřeba nahradit myšlení nějakým fáborem,“ odpovídá Žantovský sám sobě a vzpomíná na jeden z posledních esejů svého zesnulého přítele Václava Erbena. „Promiňte mi explicitnost té citace: ‚Když vlaje prápor, je rozum v prdeli.‘ Myslím si, že to je vyjádření přesně pro situaci, kterou nám tu teď předložilo Forum 24, račte nahlédnouti sami,“ vyzývá čtenáře ParlamentníchListů.cz.
Vlastenecké setkání
Po nepříjemnostech, kterými vás, čtenáře ParlamentníchListů.cz, zahrnul Petr Žantovský v prvních dvou kapitolách dnešního Týdne v médiích, uzavřeme toto vydání příjemnější zprávou. Petr Žantovský by vás rád pozval, sám za sebe, ale i za organizátory, na další Vlastenecké setkání na zámku Příčovy u Sedlčan, které se uskuteční v sobotu 23. srpna 2025 od 9 do 19 hodin. Pro ty, kteří se třeba chystají poprvé, Žantovský připomíná, že se nejedná o žádnou demonstraci ani politickou akci, ale jde o setkání lidí, kteří se odborně zabývají nějakou problematikou a vyhodnocují její stav ve vztahu k současné společnosti. Probírají se témata ekonomická, ekologická, zahraničněpolitická a mnohá další.
Letos návštěvníky čekají tři diskusní panely. Akci zahájí „Slovanský panel – literatura, jazyk, společnost“, který bude moderovat Petr Žantovský. Bude se zabývat tím, co znamená zachování národní slovesnosti a národní kultury pro budoucnost národa. „To je něco, o čem se mlčí, protože slovo ‚národ‘ má tady díky liberálně-demokratickým vrchnostem pejorativní nádech. Nejraději by všechno odnárodnili a všechny by převedli na nějakou jednotnou, třeba anglofonní, platformu. Hlavně, abychom zapomněli mluvit, číst a psát česky a dělat českou kulturu. Protože to je to nejsilnější, co jsme v historii dokázali, byli jsme v tom vždycky velmi dobří a pomáhalo to i ve zlých dobách,“ říká Žantovský. Hosty tohoto panelu budou Tomáš Magnusek (předseda Obce spisovatelů), Lubomír Brožek (předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů), Rudolf Červenka (ředitel nakladatelství LEDA) a Petr Zuska (choreograf a režisér, tanečník).
Druhý panel se jmenuje „Změna režimu“ a moderovat jej bude politik Tomáš Doležal. Účastníky panelu budou Michal Semín (spolek Svatopluk), Ivo Budil (antropolog) a Petr Balla (odborník na Maďarsko). „Toto dvojsloví ‚změna režimu‘ se nyní hojně vyskytuje ve všech informacích a materiálech okolo spolku Svatopluk, který sdružuje napříč myšlenkovou orientací konzervativní i levicový svět. Od Michala Semína po Petra Druláka či Ilonu Švihlíkovou,“ říká o panelu Petr Žantovský.
Trojici diskusních panelů zakončí panel s názvem „Nová architektura světového pořádku“. Jeho moderátorem bude Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií. Hosty jsou Miroslav Ševčík (ekonom, vysokoškolský pedagog), Tomáš Fürst (matematik, vysokoškolský pedagog) a Jaromír Šiška (vysokoškolský pedagog, matematik).
Do toho všeho přijede zahrát na Příčovy brněnský písničkář, zpěvák, skladatel a dlouholetý lídr skupiny Kamelot, Roman Horký, kterého jste mohli zaznamenat přinejmenším v souvislosti s bojem proti covidovým omezením. „Horký, Ilona Csáková a další se tehdy dost radikálně postavili proti dalšímu ohlupování obyvatel těmi fámami týkajícími se covidu,“ vystavuje Žantovský hudebníkovi vysvědčení.
„Společnost bude vybraná, takže si najděte na mapě zámek Příčovy u Sedlčan a sejděme se tam v sobotu 23. srpna dopoledne. Myslím, že toho nebudete litovat,“ zve Petr Žantovský čtenáře ParlamentníchListů.cz.
autor: Jan Novotný