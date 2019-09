„Osvobození“ Babiše: Známý advokát varuje před politickým tlakem Kalouska a dalších na nezávislost justice

ROZHOVOR Opoziční politici se předhánějí v pokusech oslabit efekt rozhodnutí státního zástupce zastavit trestní stíhání Andreje Babiše. Bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se holedbá, že být na místě premiéra, tak by požadoval, aby se případ dostal k soudu. Dlouhodobě nejméně důvěryhodný politik Miroslav Kalousek zase vyrukoval s tvrzením, že státní zastupitelství se bude ode dneška těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. Podle advokáta Jaroslava Ortmana je nesmysl, aby žalobce hnal kauzu k soudu, pokud poznal, že není důvod k trestnímu stíhání. Aby tak učinil jen ke Kalouskovu uspokojení, tak to by bylo na odchod ze státního zastupitelství.

Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch předložil konečné rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo, přičemž změnil svůj původní právní názor na posouzení věci a zastavil vyšetřování. Jak běžné či naopak výjimečné je to, že si nakonec státní zástupce svůj právní názor „rozmyslí“, jak k tomu došlo v tomto případě?

Jedna věc je právní názor na začátku vyšetřování a druhá věc právní názor na skončené vyšetřování, protože mezitím se důkazní situace nějak posunula. Státní zástupce má ze zákona povinnost posílat k soudu všechny trestné činy, o nichž se dozví, a prokazovat vinu. A jestliže se za nějakou dobu nashromáždilo určité množství důkazů, ze kterých vyplynul důvod pro zastavení trestního stíhání, tak to není nic neobvyklého. Ale pravdou je, že to není časté.

V jednom z komentářů k tomuto rozhodnutí jsem zaregistroval poznámku, že státní zástupce Jaroslav Šaroch měl nechat Babišovo jednání otestovat soudem, že by to odpovídalo dosavadní strategii žalobců v podobně exponovaných případech. Mohl takto postupovat?

S konečným rozhodnutím se v současné době seznamuje vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze. To je běžný postup?

Většinou to probíhá tak, že si státní zástupce zkonzultuje se svým nadřízeným – to je ten městský státní zástupce – celou situaci. V daném případě se pan Šaroch rozhodl k nějakému kroku, a protože jde o závažnou, ale i mediální věc, tak je zcela logické, že se na tu věc podívá i jeho šéf. Ale chtěl bych říct, že se s tím musí seznámit. A když se s tím spisem seznamoval pan Šaroch od dubna do konce srpna, tak jakou dobu si pro seznámení bude vyžadovat ten, kdo to nedozoroval? To bude taky dlouhá doba.

Takže se dá předpokládat konečné stanovisko v řádu čtyř až pěti měsíců, jak potřeboval státní zástupce Jaroslav Šaroch, nebo Městský státní zástupce „jde“ jen po zdůvodnění a nemusí studovat celý obsáhlý spis?

Myslím, že to bude doba kratší. Dohledový státní zástupce, ten šéf Městského státního zastupitelství, si nepochybně přečte celé usnesení, seznámí se s písemným odůvodněním, přečte si všechny důvody, proč to stíhání bylo zastaveno a na základě čeho k tomu státní zástupce došel. Pak si to může překontrolovat se spisovým materiálem asi přímo takovým, na které to rozhodnutí odkazuje. Nemyslím si, že bude číst úplně všechno, celých dvacet tisíc stran. Ale nemůže to být rozhodnutí, k němuž dospěje během několika hodin, to je nesmysl.

Co bude z hlediska dohledového státního zástupce klíčové?

Městský státní zástupce bude posuzovat, jestli trestní stíhání bylo zastaveno odůvodněně. Mohlo být zastaveno z některého ze tří důvodů ve smyslu paragrafu 172, odstavce 1 a některého z písmen a, b. c. Písmeno a) zní tak, že skutek se nestal. To si myslím, že padá, protože skutek se zřejmě stal. Pak je písmeno b), že skutek se stal, ale není trestným činem, nemá tedy charakter trestně právní. A za c) je možnost, že se skutek stal, ale není prokázáno, že ho spáchal obviněný. To znamená, že se na spáchání konkrétní osoba nepodílela. Z těchto tří důvodů mohl trestní stíhání zastavit. Myslím, že dohledový státní zástupce bude právě zkoumat, jestli je naplněno to, co je v těch písmenech paragrafu 172, odstavce 1 uvedeno.

Bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg pro ParlamentníListy.cz řekl, že být na Babišově místě, tak by trval na tom, aby ten případ šel k soudu. Co si o tomto doporučení se tzv. očistit myslíte?

To samozřejmě udělat může. Existuje právo stížnosti, a to může do tří dnů od doručení písemného rozhodnutí podat obviněný sám. Může tak žádat, aby se to projednalo před soudem. Pokud to udělá, tak se rozhodnutí státního zástupce ruší a jde to k soudu. Ale já se nedomnívám, že by to někdo udělal. Proč by někdo prodlužoval své trápení a dál se mu vystavoval jenom proto, aby se tzv. očistil? Už ten termín „očistil“ je žinantní, protože obvinění znamená, že je dotyčný z něčeho vinen, a přece se neprokazuje nevina, prokazuje se vina.

Opoziční politici jsou přesvědčeni, že by si veřejnost zasloužila, aby v kauze Čapí hnízdo rozhodl nezávislý soud. Jak lze tenhle jejich požadavek chápat?

Že to je písnička opozičních politiků. Ale to rozhodnutí je legitimní, a pokud bude potvrzeno, tak na něj má státní zástupce právo. Fakt nevidím žádný důvod, proč by někdo měl říct, že chce, aby to soud ještě projednal, pak ještě odvolací soud a tak dál. Opravdu k tomu nevidím žádný důvod.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se nechal slyšet, že budou požadovat vysvětlení, zda vyšetřování s naprostou jistotou vyvrátilo podezření z dotačního podvodu, anebo bylo stíhání ukončeno pro nedostatek důkazů. Mají na to politici nárok?

Proč by měly orgány činné v trestním řízení politikům říkat, jestli je, nebo není dost důkazů, nebo bylo s naprostou jistotou vyvráceno podezření? Do toho jim vůbec nic není. Chtějí nezávislost justice, nebo budou chtít, aby jim justice skládala účty a zdůvodňovala svá rozhodnutí? Přece od toho tu jsou příslušné orgány, od toho nejsou žádné vyšetřovací komise ani Parlament. To jsou vedle jak ta jedle.

Jak se dalo čekat, toto rozhodnutí těžce nese předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten vzkázal, že se důvěra veřejnosti v nestranné státní zastupitelství hroutí. „Čert vem Andreje Babiše, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde,“ uvedl na sociálních sítích. Ale státní zastupitelství se podle něj bude ode dneška těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. Mohlo tímto rozhodnutím ztratit státní zastupitelství důvěru, jak tvrdí dlouhodobě nejméně důvěryhodný politik?

To jsou strašně silná slova. Přirovnávat státní zastupitelství ke komunistické prokuratuře před rokem 1989 je totální úlet. Skoro bych řekl, že to je urážlivé. Ale podle mě tím rozhodnutím se neztrácí nic. Daleko horší by bylo, kdyby zde skutečně byly důvody pro zastavení trestního stíhání a pan Šaroch by jenom proto, aby sám nemusel učinit rozhodnutí, to nechal na soudu a dál pokračoval v něčem, o čem ví, že to nemá opodstatnění, jen proto, aby uspokojil pana Kalouska. Tak to by bylo na odchod ze státního zastupitelství. Státní zástupce nemůže podléhat politickým tlakům.

Podle ODS po tlaku Babiše a jarní výměně ministra spravedlnosti velká část společnosti neuvěří, že by stejné rozhodnutí padlo i u běžného občana. Je představitelné, že mají státní zástupci při rozhodování dvojí metr, jak naznačuje ODS?

Ať si vzpomenou, jak ODS reagovala, když byl obviněn premiér Nečas. Ať si vzpomenou, když šli za trafiky do vazby jejich poslanci. Ať si vzpomenou, jak to komentovali a co k tomu říkali. Já odmítám, aby se na právo hledělo politickým pohledem. Prostě padlo rozhodnutí, to může řešit jen nezávislý orgán, a tím je státní zástupce.

I pokud bylo počínání v kauze v souladu s právem, nebylo určitě v souladu s etickými principy, uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný na adresu Andreje Babiše. Dal byste šéfovi lidovců za pravdu?

Každému bych doporučil, aby si počkal, až bude zveřejněno konečné rozhodnutí. Tvrdím, že tam bude paragraf 172 odstavec 1 písmeno a, b, c a podle toho se pak dá vyjadřovat. Plést do toho etiku, když jsme to neviděli, znamená dělat účet bez hostinského. Nedávno jsem byl u moře, a když jsem se díval na mořskou hladinu, tak ta má horizont. A to, co říká předseda KDU-ČSL, je koukat se za ten horizont. Já nevím, jestli tam plují lodě, ale pan Výborný asi ví, že tam plují. No tak to je jeho problém.

autor: Jiří Hroník