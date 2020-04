„Otevřete hospodu a za 14 dní vám všichni lehnou!“ Generál Blaško proti uvolňování: Vaše kecy si nechte! Co řekne krizový štáb, platí

ROZHOVOR Jednoho dne musel v globalizovaném světě nastat střet. Vaz nám takzvaně láme konzumní způsob života a přehnané uctívání peněz. Podle europoslance hnutí SPD a generálmajora Hynka Blaška by si podnikatelé měli uvědomit, že rychlé otevření provozu nepomůže. „Co mi je jako majiteli firmy platné, že otevřu výrobu nebo restauraci, když za dva týdny mi celý personál lehne, bude nemocný a já budu muset stejně zavřít? Některým prohlášením prostě nerozumím,“ podivuje se Blaško. V rozhovoru se opřel do novinářů, kteří zveřejňují zavádějící informace o rouškách - co řekne krizový štáb, by mělo platit a nikdo prý nemá právo vymýšlet si svoje teorie a blbosti.

Češi podle ministra vnitra Jana Hamáčka a epidemiologa Romana Prymuly povolili v dodržování opatření. Vyráželi na chalupy, do přírody, na nákupy do hobby marketů. Policie řešila přestupky. Prymula varoval, že se takové chování vrátí za týden větším množstvím nakažených novým koronavirem. Dochází už Čechům trpělivost?

Víte, u nás je například v přímém kontrastu, že lidé se snaží šít roušky v době, kdy nejsou. A pak jsou mezi námi tací, kterým je to ve své podstatě jedno a chovají se velice nezodpovědně, což není dobré. Tím pádem dochází k rozšiřování nemoci. Nikdo nemůžeme vědět, s kým se potkáme, kdo na nás mluví nebo s kým mluvíme. Pokud jsme v uzavřených prostorách, není to dobré, protože koronavirus se šíří klimatizací a kdo ví, čím vším ještě. Lépe to vysvětlí odborníci.

Co byste tedy vzkázal lidem, kteří k nařízením nepřistupují zodpovědně?

Prezident Miloš Zeman ve svém nedělním vyjádření zkritizoval Sněmovnu s tím, že měla krizová opatření prodloužit až do půlky května. Prošlo však jen prodloužení do konce dubna. Platí, co jste právě řekl, že do toho, co nařídí krizový štáb, nemá nikdo co mluvit, i pro prezidenta?

Prezident je osoba zodpovědná, může si říkat, co chce, ale jednoznačně znovu opakuji, že rozhodující je slovo krizového štábu a jeho návrhy Sněmovně. Jak všichni tvrdí, jsme v demokracii, tak Sněmovna návrh buď odsouhlasí, nebo nikoliv. Nejsem ve víru dění, neznám analýzy a přesná čísla, abych mohl posoudit, zda je prodloužení blbost, nebo v pořádku. To je jejich věc, musejí rozhodnout a ponesou za své rozhodnutí zodpovědnost.

O podobných krocích rozhoduje i stav ekonomiky, tedy co pandemie způsobuje podnikatelům, živnostníkům i zaměstnancům. Nastává situace, kdy řešíme, zda je podstatnější zdraví, nebo ekonomika a až do jakého rozsahu…

Samozřejmě tento okamžik, kdy je něco důležitější než to druhé, v tomto globalizovaném světě musel jednoho krásného dne nastat střet. A ten střet je tady. Náš konzumní způsob života a přehnané uctívání peněz dnes de facto láme vaz. Musíme si uvědomit, že je potřeba v první řadě koronavirus zlikvidovat, a pak se vrhnout na řešení důsledků. Co mi je platné jako majiteli firmy, že otevřu výrobu nebo restauraci, když za dva týdny mi celý personál lehne, bude nemocný a já budu muset stejně zavřít? Některým prohlášením prostě nerozumím. Vyřešit jedno a pak vyřešit druhé. Měli bychom mít připravené plány, co budu dělat, až to skončí.

V souvislosti s pandemií sílí kritika Evropské unie. K odstoupení od Lisabonské smlouvy vyzval v Poslanecké sněmovně Václav Klaus mladší (hnutí Trikolóra). Tomio Okamura (hnutí SPD) navrhnul referendum o vystoupení z Evropské unie. Co na podobné návrhy říkáte, a mají šanci uspět?

Mají tedy tyto návrhy v českém Parlamentu šanci na úspěch?

Pokud poslanci z vládních stran a z toho takzvaného Demobloku nepotáhnou v tomto případě za jeden provaz, tak mám neblahý dojem, že to nemá šanci.

Velmi ostře jste kritizoval nabídku české vlády, když chtěla pomoci 14 pacientů s novým koronavirem z Francie a odlehčit tamnímu zdravotnímu systému. Nakonec k jejich přijetí do České republiky nedošlo. Co vám na této formě spolupráce vadilo?

Mně vadilo, že jsme na jednu stranu tvrdili, jak je u nás situace ve zdravotnictví kritická, jak jsou přetížené zdravotní sestry a lékaři, dokonce došlo k úmrtí jedné sestry. A k těmto starostem si ještě přivezeme další pacienty, kteří mají nevím, jaký kmen viru - mluvilo se o tom agresivnějším. Jsem proti. V momentě, kdy budeme mít vyřešený náš problém, tak mohu navrhovat a poskytovat kapacity pro toho, kdo se v tom ještě plácá. Ale v případě, že to nemám vyřešeno, a nevím, jakým způsobem se to bude odvíjet dál, je podle mého názoru naprosto scestné nabízet nějaké kapacity. Krásně by se mohlo stát, že najednou, místo aby měli volné kapacity, jich najednou bude nedostatek. Opět budou – jako se stalo tady – tvrdit, jaký jsem nelida a kdesi cosi. Všichni se tak chovají kolem nás dokola. Napřed si vyřeší své problémy. Ukazují to problémy s rouškami a pomůckami. Nejdříve se starají sami o sebe, a když se uráčí, budou se starat o druhé. Chtěl bych jen vidět, kdybychom my měli problémy, jak by nám ostatní spěchali na pomoc po našich historických zkušenostech.

Zaslouží si podle vás náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula Řád Bílého lva, který mu hodlá udělit prezident Miloš Zeman za současnou práci a úsilí?

Nemám právo, ač jsem poslanec a bývalý voják, hodnotit rozhodnutí prezidenta, protože nemám dostatek informací. Co říká Prymula v televizi je věc jedna a co dělá ve skutečnosti je věc druhá. Já se k tomu nechci vyjadřovat, Prymula určitě vykonal obrovský kus práce jako odborník a je na panu prezidentovi, jakým způsobem jeho úlohu v této situaci ocení a vyhodnotí. Nikdy bych si nedovolil říci, že to Prymula dělá špatně, nebo dobře. To po mně nechtějte. Jde o rozhodnutí prezidenta. Jestliže se rozhodne, tak ze slušnosti nemá nikdo právo kritizovat.

Nosíte respirátor nebo roušku?

Ušila mi je šikovná děvčata z Prostějova, mám takové maskáčové roušky. Napsal jsem jim a jsem za ně rád. Další nesháním, protože respirátory potřebují jiní. V tomto případě jsem jako prostý občan a zatím stačí rouška. Ale děkuji všem – je úžasné, jak se zvedla vlna solidarity a jak se děvčata obula do práce, šijí roušky a tak podobně. Skláním se před nimi, protože to je něco fantastického. Vidět osmdesátiletou paní, která ve svých možnostech šije roušky… je to úžasné. Všem těmto dámám a všem, kdo takovým způsobem přispívá k řešení této situace, přísluší poděkovat.

Ukazují se v krizi „zlaté české ručičky“?

To víte, že ano. A vždy jsme je měli. Například radarová technika. Český voják vezme do ruky šroubovák, když něco nefunguje, a jde na to. A to by bylo, aby to nefungovalo. A tohle je úplně stejné. Bojme se chvíle, kdy budeme jako v jiných společnostech, kde si prostě kecnou na zadek a čekají, co jim kdo přinese. To je náš výraz - co jiní nedokážou, my dokážeme opravdu s velkým přehledem a na úrovni.

