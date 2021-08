„P*asárna.“ Advokát: Za očkování tenisky? Jako prodávat předražené hrnce

Nabízet za očkování iPhone je stejné, jako když šmejdi prodávají seniorům předražené hrnce. Lockdowny nefungují. „Ovšem očkovat malé děti experimentální vakcínou s dočasným povolením, u které nikdo neví, co s lidským organismem udělá za 5 či 10 let, proti nemoci, která ty děti nijak neohrožuje, to je prostě naprostá šílenost!“ varuje advokát a představitel hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS) Jindřich Rajchl.

„Akce ve stylu nechám si to píchnout a možná vyhraju telefon, na který naši nemají, je u mě prachsprostá prasárna,“ tvrdí advokát Jindřich Rajchl, který v podzimních parlamentních volbách kandiduje za formaci Trikolóra Svobodní Soukromníci. Podle jeho slov navíc vůbec netušíme, jak bude vakcína účinná proti novým mutacím a zda naopak očkovaní lidé nebudou mít mnohem horší průběh onemocnění. „Očkovat malé děti experimentální vakcínou s dočasným povolením, u které nikdo neví, co s lidským organismem udělá za 5 či 10 let, proti nemoci, která ty děti nijak neohrožuje, to je prostě naprostá šílenost,“ říká Rajchl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, ve kterém mimo varuje před další vlnou lockdownů, omezováním svobody a zneužíváním pandemického zákona. „Pokud budeme mít šanci po říjnových volbách s tímto stavem cokoliv udělat, tak se zasadíme o to, aby ti, co vědomě ignorovali zákon, za to nesli plnou odpovědnost,“ dodal Jindřich Rajchl.

Zdá se, že epidemie covid-19 opět nabírá na síle. Mluví se o tom, že viníkem je mutace delta, která se do Evropy rozšířila z Indie. Je podle vás na další nárůst počtu nakažených naše země připravena?

Já žádné nabírání na síle nevidím. Vidím jen strašení občanů naší země před něčím, co také vůbec nemusí přijít. Na jakoukoli další případnou vlnu, která nás na podzim může zasáhnout připraveni samozřejmě nejsme. Vláda naprosto podcenila jakoukoliv systematickou prevenci formou posilování imunity osob z takzvané vnímavé skupiny, jak to doporučuje profesor Beran, a tak budeme svědky další vlny chaotických příkazů a zákazů, které ničemu nepomáhají, nicméně jsou mediálně vidět. Vláda tak opět přijde s taktikou „do domu nám vlezly krysy, tak ho pro jistotu celý zapálíme“. My říkáme, pojďme raději nastavit pastičky tam, kde se nejvíc vyskytují. Není to sice přístup tolik mediálně efektní, ale o to efektivnější.

Vláda opět začíná mluvit o nutnosti připravit se na další zpřísňování protiepidemických opatření. Jsou podle vás tyto obavy na místě? Můžeme očekávat další vlnu lockdownů?

Zcela jistě. Vláda nic jiného než lockdowny neumí. Bude se je snažit do voleb nezavádět, ale stejně nakonec přijdou. Přitom už bylo mnohokrát vědecky prokázáno, že lockdowny nemají naprosto žádný pozitivní efekt ve vztahu k zamezení či zpomalení šíření viru. Viz například studie profesora University of Stanford a jednoho ze světově nejuznávanějších epidemiologů Johna P. Ioannidise.

Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích opakovaně potvrdil, že pro vyhlášení plošných opatření vládě nestačí pandemický zákon. Ten dává vládě jen možnost omezovat, nikoliv plně zavírat. Znamená to, že se ještě do voleb můžeme dočkat vyhlášení nouzového stavu?

Spíše očekávám, že vláda bude nadále ignorovat veškerá rozhodnutí soudů a dál vědomě zneužívat hloupé chyby opozičních stran též známé jako pandemický zákon. Nouzový stav je mezi lidmi nepopulární, a tak jej vláda spíše nevyhlásí. Ve skutečnosti jej totiž ani nepotřebuje. Zneužíváním pandemického zákona dociluje téměř shodného efektu jako v rámci nouzového stavu. Vláda už nám opakovaně dokázala, že si rozhodnutími soudů vůbec hlavu neláme a dál si dělá co chce. Tak šílenou neúctu k právu jsem ještě nikdy nikde neviděl. Pokud budeme mít šanci po říjnových volbách s tímto stavem cokoliv udělat, tak se zasadíme o to, aby ti, co vědomě ignorovali zákon, za to nesli plnou odpovědnost.

Ministr Adam Vojtěch začíná znovu hovořit o tom, že bude chtít po podnikatelích, aby kontrolovali bezinfekčnost svých zákazníků. Co si o tomto záměru myslíte?

Ministr Adam Vojtěch by měl buď vrátit diplom, nebo rezignovat. Tak fatální neznalost práva je až úsměvná. Provozovatelé živností samozřejmě nejsou k žádné takové kontrole oprávněni. Vláda tak pokračuje ve své strategii „nevíme si s tím rady, tak hodíme odpovědnost na lidi“. Je to přehlídka marnosti a bezradnosti.

Jak vůbec zpětně hodnotíte pandemický zákon, do kterého vláda i část opozice vkládala velká očekávání?

Od počátku tvrdím, že je to legislativní paskvil, který nemá v našem právním řádu co dělat. Pokud od něj někdo něco pozitivního očekával, tak ho prostě a jednoduše nemohl číst. Nic pozitivního v něm totiž není. Reálně se jedná o bianko šek pro ministra zdravotnictví, aby svými opatřeními řídil naši zemi. To je samozřejmě zcela neakceptovatelný stav.

V Poslanecké sněmovně se, jak se zdá, vedou závody o to, kdo bude úspěšnější s návrhem na zrušení pandemické pohotovosti. Jak se k tomuto kroku staví poslanci za Trikolóru?

Jen se tomu směju. Když jsme s tímto návrhem za Trikolóru přišli jako první, tak jej komplet celá opozice s výjimkou pana Volného odmítla podepsat. Nyní se bijí v prsa, kdo jej první zruší. Těmto poslancům nejde o lidi, jen o svoje křesla. Kdyby ne, tak mohli podepsat náš návrh už někdy před třemi měsíci a stav pandemické pohotovosti tady už od dubna dávno nebyl.

Najde podle vás vláda odvahu, aby těsně před volbami sáhla po přísnějších protiepidemických opatřeních, které by vládní strany mohly stát hlasy v nadcházejících volbách?

Už tato otázka samotná obsahuje mylný narativ, že proti šíření covidu se dá bojovat pouze „přísnými“ opatřeními – tedy příkazy a zákazy. Ve skutečnosti ale přece jde o to, aby ta opatření byla efektivní, nikoliv drakonická. Stačí se podívat na Finsko nebo Švédsko. Jenže to by o tom musel u nás rozhodovat profesionální epidemiolog Tegnell a nikoliv amatérský zpěvák Vojtěch. Ale k odpovědi na vaši otázku… Vláda se těmto opatřením bude snažit vyhnout stůj co stůj. Ale jen do voleb, pak už nás tady zase všechny zavřou pod zámek.

Pokud by Trikolóra Svobodní Soukromníci dnes seděli ve vládě, jak by postupovali v boji proti pandemii?

Tak, jak to doporučuje profesor Beran. Pracovat na důsledné, efektivní a cílené ochraně rizikových skupin a ostatní lidi nechat normálně žít. Nechceme ani na vteřinu zpochybňovat vážnost situace, nicméně tvrdíme, že se proti covidu dá úspěšně bojovat i bez lockdownů, zavřených škol, masového testování, covid pasů či povinných roušek. Jinými slovy jasně prohlašujeme, že Trikolóra Svobodní Soukromníci nevstoupí ani nepodpoří jakoukoliv vládu, která by u nás chtěla zavést tyto zcela neefektivní nástroje, které pouze ničí naši ekonomiku, zpřetrhávají sociální vazby a devastují vzdělávání našich dětí. Shrnuto jednou větou – dokážeme lépe ochránit životy a zdraví našich seniorů bez lockdownů, covid pasů a zavřených škol.

Často opakujete, že odmítáte povinné očkování, ale není to trochu krátkozraké, když bez dostatečného počtu očkovaných nedosáhneme kolektivní imunity a budeme vystaveni dalšímu riziku přísných protiepidemických opatření?

Opět už sama otázka obsahuje zcela mylný narativ. Očkování covid v žádném případě nezastaví. Všichni přece vědí, že i když je člověk očkován, může přenášet virus dál. Vakcíny mají dle jejich výrobců pouze zabránit vážnému průběhu nemoci. I tato samotná proklamace je ovšem velmi diskutabilní s ohledem na to, že vůbec netušíme, jak bude vakcína účinná proti novým mutacím a zda naopak očkovaní lidé nebudou mít v takovém případě mnohem horší průběh onemocnění, jak to ostatně tvrdí i nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier. Vakcinace není žádnou spásou. Kdo věří, že jej ochrání, nechť se nechá naočkovat. Stejně tak ovšem musíme respektovat právo na svobodné rozhodnutí těch osob, které se pro vakcinaci nerozhodnou. A nijak je neznevýhodňovat. Nakazit někoho jiného může stejně tak očkovaný jako neočkovaný člověk. Ostatně ve Velké Británii už potřebné hranice proočkovanosti dávno dosáhli, a přesto tam počet nových pozitivních případů rapidně stoupá.

V posledních dnes se dokonce objevují výzvy k tomu, aby bylo umožněno očkování pro děti od 6 let, čímž bychom zamezili šíření viru ve školách po ukončení letních prázdnin. Co si o tom myslíte?

Kdybych otevřeně řekl, co si o tom myslím, tak bych musel použít taková slova, že by se tento rozhovor stal nepublikovatelným. Každá vakcinace představuje určité nízké riziko nežádoucích vedlejších reakcí včetně těžkého tělesného poškození či dokonce smrti. U očkování proti smrtelným nemocem je toto riziko akceptovatelné. Ovšem očkovat malé děti experimentální vakcínou s dočasným povolením, u které nikdo neví, co s lidským organismem udělá za 5 či 10 let, proti nemoci, která ty děti nijak neohrožuje, to je prostě naprostá šílenost! Každému pokládám jednu jednoduchou otázku. Co kdyby to dítě, které v důsledku očkování zemře, bylo právě to vaše? Pořád byste byli pro vakcinaci všech? Já myslím, že asi sotva. Jakékoliv riziko, které je vyšší než nula, je u očkování proti (pro děti) neškodné nemoci naprosto neakceptovatelné. V případě mRNA vakcín je navíc toto riziko výrazně vyšší než nula.

Vláda přichází s nejrůznějšími nápady, jak motivovat lidi k očkování. Otevřela očkovací centra bez registrace, mladým lidem dokonce nabízí možnost vyhrát iPhone nebo tenisky, po celé zemi běží masivní reklamní kampaň. Je správně takto motivovat lidi k očkování?

Je to absolutní degradace zdravotnictví na úroveň „šmejdů“ prodávajících našim seniorům předražené hrnce a elektrospotřebiče. Pod lákadlem pofiderní výhry tlačíme mladistvé osoby k aplikaci látky do svého těla, o které nemají dostatek informací a o jejichž dlouhodobých účincích neví nikdo vůbec nic. Akce ve stylu „nechám si to píchnout a možná vyhraju telefon, na který naši nemají“ je u mě prachsprostá prasárna.

Na druhou stranu vláda také přitvrzuje, plánuje ukončení proplácení testování ze zdravotního pojištění, neočkovaní budou mít čím dál složitější přístup k cestování či do některých typů služeb. Nestává se tedy z dobrovolného očkování nakonec nedobrovolné?

Samozřejmě že stává. Už je to taková ta bolševická dobrovolnost ve stylu nemusíš chodit k volbám ani na oslavu prvního máje, ale když nepřijdeš, tak tě vyhodíme z práce a tvoje děti nebudou moct studovat na škole. Což bude samozřejmě další stupeň. Už dnes se v některých státech upravuje legislativa v tom smyslu, že nepodstoupení vakcinace bude výpovědním důvodem ze zaměstnání. Děti ve školách přijdou na řadu hned poté. Soudnému člověku je jasné, že o dobrovolnosti očkování už nemůže být vůbec řeč.

Bývalý prezident Václav Klaus vyzval vládu, aby přestala strašit lidi další vlnou pandemie covid-19. Obdobné hlasy se ozývaly i vloni v létě a všichni dobře vědí, jak co pak následovalo. Není přece jen ještě dobré být uvážlivější?

Ne, nikoliv, je to přesně tak, jak říká pan prezident. Musíme jít prostě dál. Dnes už o covidu víme mnohem víc, než jsme věděli před rokem. Kdybychom se poučili z našich chyb, akceptovali fakt, že lockdown ani roušky nefungují a zavedli skutečně efektivní a cílenou ochranu pro osoby z rizikových skupin, tak dokážeme velmi účinně ochránit zdraví a životy těchto lidí, přičemž můžeme žít dál svůj život, jako před březnem 2020. Jak řekl klasik – kdo nežije svobodně, nežije vůbec. Proto naše politická formace Trikolóra Svobodní Soukromníci nabízí právě toto řešení. Proto je naším heslem „Máte právo žít“.

