„Páchal tunel. Dodnes se o něm vypráví.“ Sesazení Zemana: Hrad o strůjci, senátoru Fischerovi

Skupina senátorů v čele s bývalým neúspěšným a zřejmě i budoucím kandidátem na prezidenta Pavlem Fischerem se chce pokusit prezidenta republiky zbavit pravomocí, protože prý není schopen úřad vykonávat. Úvodem obecně, jak to komentujete?

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 73% Není 24% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 747 lidí

Myslím, že na začátku je potřeba představit senátora Fischera. Na jeho „výkony“ dodnes vzpomíná řada pracovníků Kanceláře prezidenta republiky, kde pracoval na tiskovém a politickém odboru. Je až neuvěřitelné, v jakých kotrmelcích končí vše, na co ten pán sáhne. V Senátu je v legislativní oblasti aktivní málo, ale naopak v čerpání náhrad je aktivní až příliš. Drží například český rekord v nejdražším telefonním paušálu, čerpá na něj jako jediný plnou výši 60 tisíc korun. Jeho bizarní trestní oznámení na firmu, která jej měla údajně potají sledovat, policie smetla ze stolu. Ale jeho největší dílo, o kterém se v Praze dodnes vypráví, je z roku 2016. Tehdy nasliboval určité služby městské firmě Pražské strojírny, které jí měly pomoct uplatnit se na francouzském trhu, kde předtím působil jako velvyslanec. Pozor, je to firma městská, nikoli soukromá! Vůbec se to nakonec nepovedlo, ale stihl vyfakturovat milion korun. Ubytovával se na účet firmy v hotelech, létal po světě, vozil se taxíky. Dodnes se kolem toho vedou spory. Tenhle člověk, s takovým morálním kreditem a charakterem, si dovolí kritizovat prezidenta této země a našich občanů, že pracuje ve prospěch cizích zemí a mocností. Senátor Fischer jak vidno vždy pracoval jenom pro sebe a svůj prospěch.

Dále je potřeba říct, že jen hlupák by nepochopil, že pan Fischer to dělá z jediného důvodu, a to je zviditelňovat se a vlastně tím zahájit svoji kampaň jako kandidát na prezidenta. Stejně jako v roce 2018, tak i tentokráte ale nemá šanci uspět, protože tato země nebude volit někoho s takovou morálkou a někoho, kdo kritizuje člověka pro jeho stáří.

Je velmi smutné, že ke zviditelnění své osoby používá podpásovky, typu dehonestování člověka pro jeho stáří, urážky kvůli jeho zdravotnímu stavu a zpochybňování jeho duševního stavu. I kdyby panu prezidentovi sloužila hlava jen na 10 %, tak je to pořád víc než u senátora Fischera.

Anketa Podporujete boj Svjatlany Cichanouské proti Lukašenkovi? Ano 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7278 lidí

Sám se ohání demokracií a dodržováním zákonů a pravidel, nicméně již na zmiňovaném zasedání výboru senátu tento bod oficiálně vůbec nezařadil do programu, ale tajně a pokoutně jako podvodník se o tom zmínil a začal řešit až v bodu různé, až když zjistil, že někteří členové z jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jsou omluveni! Už tohle samo o sobě vypovídá o charakteristických vlastnostech senátora Fischera.

Dříve se senátoři zkoušeli prezidenta zbavit prostřednictvím článku ústavy o žalobě pro velezradu. Dělá snad pan prezident nějaké vážné chyby, anebo proč se stále podobná iniciativa objevuje?

Samozřejmě že nedělá! Chová se vždy jako český prezident českých občanů. A to, že ze Senátu vycházejí tyto výkřiky, je jakási msta za prezidentovu občasnou objektivní kritiku jejich práce.

V aktuálním případě se ukazuje, že ústavní článek 66 byl autory psán ze zcela jiných důvodů, což řekl i Marek Benda z ODS. Zmiňoval například kóma či únos hlavy státu a nikoli politický boj. Senátor Fischer ale tvrdí, že mají obsáhlou analýzu, která jejich počínání zdůvodňuje. Co na to říkáte? Viděl jste tu analýzu?

Žádnou analýzu jsem neviděl a přiznávám se, že hnusnou snůšku lží ani vidět nehodlám. Stačí mi jen pár věcí, které se z ní objevily v médiích. Například kauza Vrbětice: Senát, ani žádný výbor Senátu, ani senátor Fischer ze zákona nejsou příjemci informací tajných služeb. Takže ať si tam pozval kohokoliv ve snaze se zviditelnit, tak jediné, o čem si mohli povídat, je o počasí ve Vrběticích. Neboť nepředpokládám, že zástupce BIS a dalších služeb, ale i kdokoliv další, kdo disponuje těmito informacemi, by byli natolik hloupí, aby tímto způsobem porušovali zákon.

Oproti tomu prezident disponuje kompletní informací jak od tajných služeb, tak od orgánů činných v trestním řízení. Tím je jasně dané, kdo v této kauze lže a jenom fabuluje a kdo říká objektivní pravdu.

Prezident Zeman od samého začátku odsoudil tuto událost, okamžitě souhlasil s vyhoštěním zástupců ruských služeb a také vyrovnáním množství diplomatů. Veřejně podpořil a požádal policejního prezidenta o okamžité a důkladné prošetření.

Fischer tvrdí, že prezident není schopen zastávat úřad a neorientuje se v čase a prostoru. Pan prezident se přitom pravidelně schází s jinými prezidenty, delegacemi, zástupci vlády, diplomacie a dalšími. Nikdy jsem nezaznamenal žádnou kritiku, jen od tohoto zamindrákovaného, neúspěšného a zřejmě tunel na městské firmě páchajícího senátora. Nemluvě o tom, že pan prezident pravidelně dochází na lékařské kontroly a vyšetření.

Současné složení Sněmovny je zřejmě pojistkou, že jakákoli taková iniciativa senátorů nebude mít úspěch. Neobáváte se ale, že to říjnové volby mohou změnit?

Nejde přece o stávající složení Poslanecké sněmovny, ale o zdravý rozum. A ten věřím, že se ukáže i v Senátu při projednávání na plénu, stejně jako v novém složení Poslanecké sněmovny po volbách.

Mimochodem, senátor Václav Láska, který na prezidenta nekandiduje, nedávno na portálu Seznam Zprávy mluvil o tom, že prezidenta ovládáte vy s kolegou Martinem Nejedlým a Senát prý musí prezidenta republiky kontrolovat. Nevyloučil ani novou ústavní žalobu po podzimních volbách. Jak to komentujete? Z čeho tato neustálá snaha prezidenta politicky zlikvidovat pramení?

Senátor Láska – také si dovolím krátké představení pro připomenutí. Pan Láska pracoval 18 let jako policista. Vyšetřoval Harvardské fondy, tedy Viktora Koženého. Toto vyšetřoval tak dlouho a kvalitně, až Viktor Kožený utekl ze země i s penězi a tady zůstaly tisíce našich podvedených spoluobčanů. Vyšetřoval IPB, uprostřed toho vyšetřování od policie odešel, tehdy to vyšetřování celé kauzy zpomalilo a ohrozilo. Dnes už se zapomíná na to, kam pan Láska zamířil od policie. Nebylo to jen do advokacie, jak sám rád uvádí, ale do agentury ABL pana Víta Bárty. Vedl nechvalně proslulé oddělení, kterému se říkalo „D60“. Toto oddělení sledovalo například politiky z Prahy 11 a vytvářelo na ně kompromitující materiály. A jako třešnička na dortu je, že práva vystudoval v Plzni kolem roku 2004 – kdo sledoval kauzu plzeňských práv, tak ví, o čem hovořím… Poté se pan Láska začal mediálně zviditelňovat na auditu Dopravního podniku, který dělal v roce 2012 bez výběrového řízení a fakturoval si 3 tisíce korun za hodinu. Zároveň si nechával za stejné služby platit i od pražského magistrátu. Angažmá pojal tak, že každý den hlásil médiím nějaké zázračné nové objevy. Osočil například vyhlášenou advokátní kancelář, že organizovala nějaké finanční úniky. Vysloužil si za to dokonce rekordní pokutu 200 tisíc od advokátní komory, protože to samozřejmě byl úplný nesmysl. Láskovi hrozilo i vyškrtnutí z advokátní komory, a tím znemožnění výkonu profese. Celý ten jeho slavný audit byla nakonec obrovská fraška, spoustu lidí očernil a teprve nedávno je po důkladném prošetření všechny očistil soud. Za tuto skvělou advokátní práci kasíroval zároveň od pražského magistrátu a DPP dohromady přes milion korun. Na druhou stranu, pokud právě lidé jako pan Láska stojí za směšnou ústavní žalobou na prezidenta republiky, pak veřejnost alespoň názorně vidí, jaké to má pozadí a co za lidi za takovým nápadem stojí. Takže původně naprosto neschopný a neúspěšný vyšetřovatel, následně stejná charakteristika jako advokát, a teď z něho máme senátora, který chce zlikvidovat českého prezidenta.

Jenom člověk, který nezná prezidenta Zemana a zřejmě neměl tu čest se s ním setkat osobně a mluvit, může říct takovou hloupost, že by ho někdo ovládal. Takový člověk, který by to dokázal, na světě není. A taky nevím, kde Láska, ale i Fischer vzali tu drzost se pasovat do role jakýchsi kontrolorů pana prezidenta. V ústavě ani nikde v zákonných normách jsem nenašel zmínku o tom, že by Senát měl tuto pravomoc. Takže pro mě jenom další důkaz zhrzenosti těchto „trpaslíků“.

Nedávno Hrad zveřejnil odůvodnění, že nebude nijak komunikovat s několika vybranými médii a pořady ČT. Prý byste tím pomáhali šířit dezinformace. Ta daná média to ale dost naštvalo. Nevadí vám to?

Nevadí a hodlám to dodržet, přestože je velký rozdíl mezi jakžtakž slušnou novinařinou, a tím, co dlouhodobě předvádějí tato zmiňovaná média. Nechal jsem připravit a sepsat jejich přešlapy, ale je jich tolik, že to zabírá spoustu času to dát alespoň částečně dohromady.

Jaká byla vaše dosavadní zkušenost na Hradě s médii jako Deník N, Seznam Zprávy, Respekt a další? Můžete čtenářům uvést nějaké příklady?

To přece nemusí být jenom u nás na Hradě. Vzpomeňte si na ostudu „ricin“ v Respektu, lži o vyděračském dopisu pro Jaroslava Kuberu blogu „Deníku N“. Seznam Zprávy slibovaly svědectví člověka v kauze údajné cesty Jana Hamáčka do Moskvy. Doteď tak neučinily. A tak bych mohl pokračovat asi dva dny.

