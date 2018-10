„Pohrdání voliči.“ Z týmu Jiřího Pospíšila zní vzkazy Pirátům a Čižinskému

ROZHOVOR Do zastupitelstva Prahy se dostali také dva politici KDU-ČSL kandidující v Trojkoalici se STAN a Zelenými – Jan Wolf a Jan Čižinský. Wolf je dnes za lidovce v hnutí Spojené síly pro Prahu, lidovecký poslanec Jan Čižinský stojí v čele sdružení Praha Sobě. V minulém volebním období byli oba součástí vládní koalice s hnutím ANO a sociálními demokraty, dnes vyjednávají o koalici, jejíž součástí by měli oba dva být. O postupu jednání o budoucí vládě nad metropolí hovořily ParlamentníListy.cz s jedním z vyjednavačů za Spojené síly pro Prahu Janem Wolfem.

Lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil prohlásil, že je překvapen, když dřív než o programových shodách mezi případnými koaličními partnery se mluví o obsazení křesla primátora. Neobáváte se, že by osobní ambice mohly zkomplikovat situaci při povolebním vyjednávání?

Mne překvapilo u stran a hnutí jako jsou Piráti a Praha Sobě, že se dnes baví o primátorovi, když dříve byl vždycky nejprve na pořadu jednání program, teprve potom jsme se bavili o primátorovi. Od nich bych to nečekal. Čekal bych od každého jiného, že bude chtít být primátorem, ale nenapadlo by mne, že tyto strany se budou od první chvíle bavit o personáliích. Souhlasím naprosto s postojem pana Pospíšila, který říká: Pojďme se bavit o programu, řekněme si, jaké jsou nepřekonatelné body, respektive body, které Pražanům schází. Všichni víme, jaké byly průzkumy, novináři při debatách ta témata nadhazovali, je to doprava, dostavba vnějšího a vnitřního silničního okruhu Prahy, metro D, bydlení, případně parkování. Řekněme si, jestli máme programové průniky, když budeme mít, pak se můžeme bavit o resortech, o primátorovi. Když některé kolegy z Pirátů a Prahy Sobě jako první zajímá, kdo bude primátorem, my to nebudeme. Myslím, že to je poslední věc, která by se měla řešit. Hlavně ať se postaví taková koalice, která bude mít sílu vydržet čtyři roky, která se po půl roce nerozpadne.

Vy jste byl v minulém volebním období radním, protože KDU-ČSL byla součástí Trojkoalice, která vládla tři roky na pražské radnici vedené hnutím ANO. Vnímáte, že tehdy jednání s koaličními partnery probíhala odlišně od těch současných?

Tehdy byla také jiná pozice. ANO v roce 2014 jasně vyhrálo, mělo 23 procent, mělo sedmnáct mandátů, my a sociální demokraté jsme měli po osmi mandátech. V té době to bylo trochu jednodušší. Dnes je ta situace poplatná tomu, že všichni máme téměř shodný počet mandátů. ODS čtrnáct, Piráti, Praha Sobě i Spojené síly pro Prahu po třinácti, ANO dvanáct. Je neuvěřitelné, že v rozmezí dvou procent je pět stran a jiné se do zastupitelstva nedostaly. Voliči to takhle rozdali, my to musíme respektovat. Myslím, že v tuto chvíli není na místě přetahování o to, kdo bude primátor, když máme všichni v podstatě stejně mandátů. To by mělo případně vyplynout z nějakých jednání podle toho, jestli v koalici budou tři strany, nebo jestli bude menšinová vláda, což je také možné. Do té doby to nejde.

Obáváte se toho, že by post primátora mohla být pro některou z koaličních stran nepřekročitelná podmínka? I když pan Čižinský už řekl, že je ochoten se tohoto křesla vzdát, byť získal ve volbách nejvíc preferenčních hlasů, ale nechce ohrozit šanci na změnu v metropoli. Ale Piráti na křesle primátora trvají.

Já si myslím, že jestli někdo vyhrál volby v Praze, tak je to ODS. Takže právo prvního jednání, jak je v demokracii zvykem, má vítězná strana. Když nebude schopna koalici sestavit, dobře, pak je na řadě druhá strana v pořadí, pak třetí atd. Tohle pravidlo by se mělo respektovat. Takže když ODS nedokáže sestavit koalici, jsou na řadě Piráti, může mít právo na různé varianty nabídek, třeba že vymění primátora za něco jiného, za to, že budou plnit body svého programu. Ale do toho nechci zasahovat, to je jejich věc.

Takže souhlasíte s lídrem Jiřím Pospíšilem, že je potřeba jednat se všemi stranami a hnutími, které se dostaly do zastupitelstva hlavního města? Praha Sobě například odmítla vyjednávat s hnutím ANO i ODS.

Myslím, že tohle je pohrdání hlasy voličů, navíc ve chvíli, kdy tam není nikdo, kdo by měl o moc méně, nebo o moc víc. Vítěz dostal od voličů sedmnáct a půl procenta, poslední strana dostala patnáct a půl, rozdíl jsou jen dvě procenta. Každý z voličů má právo na to, aby se jednalo s jeho stranou, takže by se mělo jednat s každým. To neznamená, že se domluvíme, ale v demokratické společnosti je minimálně slušnost se při takto rozdělených kartách potkat každý s každým.

Vy osobně preferujete nějakou podobu koalice? V minulém volebním období jste byl v Trojkoalici a vládli jste s hnutím ANO, nemáte tedy pocit, že byste se v této konstelaci mohl vládnout dál?

Nechci mluvit o nějakých preferencích. Nejdřív musíme porovnat programy, pokud tam bude shoda, můžeme se bavit o dalších věcech. A když bude průnik ve více případech, proč by nemohla vzniknout i velká koalice čtyř stran, kdy v opozici bude jen jeden? I to je možné. Myslím, že nejhorší by bylo, kdybychom se hned na začátku rozhádali kvůli nějakým osobním ambicím. To by se stát nemělo. A když se to stane, tak ty volby byly zbytečné.

Piráti, Praha Sobě, ale lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil odmítají jednat o koalici s hnutím ANO a vymezují se proti němu. Kritizují vládnutí, respektive nevládnutí v minulém volebním období, a volají po změně stylu vládnutí. Jak tuhle kritiku vnímáte, když jste se na minulé vládě osobně jako radní podílel?

V současné koalici, která ještě stále má radu, byly v podstatě klasické strany. Chápu, že nově zvolené strany a hnutí to berou tak, že se některé věci nepodařily. Takové věci určitě byly, to nebudu rozporovat. Ale jsem přesvědčen, že neexistuje jediná věc, kterou by mi mohl někdo vyčítat. Myslím, že ani kolegyně Plamínková (STAN) neudělala žádnou extrémní chybu, byli tam i radní z hnutí ANO, kteří taky neudělali moc chyb. Myslím, že největší problém minulé koalice byla její prezentace. Podědilo se hodně věcí, které se daly těžko napravovat, spíš myslím, že to byla neobratnost a nezkušenost lidí, kteří vstoupili na radnici. Neříkám, že mám pravdu, ale tak to vidím já.

Pražané ale dali najevo, že si nepřejí pokračování vlády ANO v Praze, navzdory masivní a nákladné kampani, do které hnutí vrazilo padesát milionů korun. Jak si to vysvětlujete, že nezabrala masivní kampaň ani nový lídr, podle Andreje Babiše nejschopnější manažer?

To nechci komentovat, to je věc hnutí ANO. Můžeme si to vysvětlovat tím, že hnutí ANO nesplnilo očekávání, nebo udělalo přehmaty v personální oblasti. Fakt nevím, to mi nepřísluší hodnotit.

Pan Čižinský si posteskl, že jednání o budoucí koalici v Praze jsou zatím jen dvoustranná, že už by uvítal trojstranné jednání mezi potenciálními budoucími koaličními partnery. Souhlasíte s ním?

Myslím, že teď, kdy ještě minimálně čtyřicet dnů nemůže být svoláno nové zastupitelstvo, protože běží zákonná desetidenní lhůta pro podání stížnosti na volby, dalších dvacet dnů má soud na to, aby stížnosti vyřešil, a dalších patnáct dní má primátorka na svolání prvního zastupitelstva. Takže nevím, k čemu by bylo dělat nějaké bloky a být třetí den po volbách domluveni, když nevíme, jaké jsou priority kolegů, co je pro ně nepřekročitelné. Je potřeba si ujasnit, jestli to jejich nepřekročitelné je pro nás akceptovatelné. Něco jiného by bylo, kdybychom se museli domluvit za dva dny, tak chápu, ale opravdu máme čas. My chceme postavit stabilní vládu. O minulé vládě se říkalo, že je to slepenec třiceti tří, respektive třiceti čtyř hlasů, a vydrželo to s nějakou půlroční koaliční krizí čtyři roky. Těch nášlapných min, které zůstaly po předchozích vládách v Praze, bylo hodně. Uvidíme, jak bude historie tuto vládu hodnotit, jestli byla nebo nebyla úspěšná. Ať je vláda pevná, stabilní, dlouhodobá, není to nějaký skok nahoru, ať je to lineární, kontinuální pokračování.

Zatím Piráti dávají potencionálním partnerům nejvíc podmínek. Jednou je post primátora, druhou je, aby nikdo z rady nekumuloval funkce. Jiří Pospíšil už připustil, že se vzdá mandátu europoslance, pan Čižinský je ochoten totéž udělat v české Poslanecké sněmovně, kde je poslancem za KDU-ČSL, ale problém by měl asi s tím, aby se vzdal i postu starosty v Praze 7, kde obhájil pozici starosty s více než padesáti procenty voličské podpory. Vadilo by vám, pokud by pan Čižinský nebyl primátorem, ale třeba jen radním, kdyby zůstal starostou na Praze 7?

My to nekritizujeme, je to přístup pana Čižinského, respektujeme to, ale já to nedělám. Já nikdy nekandiduji na víc než jednu úroveň. Rozhodl jsem se věnovat komunální politice v Praze, takže můj přístup to není. Kolega Čižinský kandiduje v podstatě ve všech volbách, do Poslanecké sněmovny kandidoval z druhého místa kandidátky KDU-ČSL, v komunálních volbách kandidoval jako lídr na Praze 7 i jako lídr Praha Sobě do zastupitelstva hlavního města Prahy. Je to jeho postoj, je na Pirátech, jestli mu to budou tolerovat, když mají kodex, že by člověk měl být pouze na jednom úřadu.

Kodex Pirátské strany by se měl vztahovat na Piráty, nemohou přece svůj vlastní kodex vztahovat na všechny ostatní.

Vím, že to Pirátům vadí, ale je to právo rozhodnutí každého člověka, jeho svobodná volba. Je to rozhodnutí pana Čižinského, já to nechci hodnotit. Je také na voličích, aby posoudili, jestli je to dobře nebo špatně. Teď evidentně kolega Čižinský získal dost hlasů, takže to voličům zřejmě nevadí.

Mají Spojené síly pro Prahu nějakou svoji zásadní podmínku, které byste se v žádném případě nevzdali?

Ne, my máme program, dáme ho kolegům, ať se k němu vyjádří, my chceme jejich program, myslím tím ostatní čtyři strany, pak se na to podíváme. My chceme, aby náš program byl plněn v nejvyšší možné míře, získali jsme třináct mandátů, budeme se snažit ho plnit. A věříme, že náš potenciální partner ho bude respektovat.

Znamená to, že jsou pořád ještě ve hře všechny varianty, tedy i spolupráce s ODS i ANO?

Nechci říkat, jaké jsou možné varianty. V tuto chvíli je pořád čas na jednání. Respektuji to, že vítězem voleb je ODS, až ODS řekne, že je jasné, že nemá třicet tři a více hlasů, pak je další v pořadí jednání Pirátská strana. Ať pak přijdou vyjednávat. Nebudu zastírat, že bychom byli rádi součástí koalice, každá strana chce vždycky svůj program prosazovat, ale to je věc dalších jednání.

autor: Libuše Frantová