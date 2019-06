„Prezident Šmardu nejmenuje!“ Jiří Paroubek se znalostí vztahů kolem ČSSD odhaduje proč

ROZHOVOR „Pana Šmardu prezident nejmenuje. Je to osobní přítel Sobotky, to znamená vliv tandemu Sobotka, Pokorný, s nimiž má prezident zkušenosti. Je potřeba, aby obě strany odešly s nějakým řešením, kdy ani jedna neztratí svoji tvář. Jestli sociální demokraté odejdou z vlády, stanou se bezvýznamnou stranou,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý premiér a expředseda ČSSD Jiří Paroubek.

Aktuálně nejžhavějším politickým tématem u nás je dění v ČSSD, aneb odvolávání neodvolávání ministra kultury Antonína Staňka. Jak hodnotíte tuto situaci?

Sociální demokracie si sama vyrobila problém. Ministr Staněk správný krok, který udělal, načasoval nevhodně pět týdnů před volbami do Evropského parlamentu. ČSSD marketingový souboj se zájmovou skupinou kolem pana Fajta nezvládla. Fajt zjevně porušil zákony ve vedení Národní galerie. Jeho odvolání bylo zcela oprávněné. Pak pokračovaly další chyby – Onderkovy veřejné úvahy pár týdnů před volbami, že má ministr odejít, pak nějaká další šaráda, která vyústila v podání demise ministra. Na čemž má podíl předseda Hamáček, který o to ministra požádal. Po volbách – což se dalo očekávat – se ministra zastal prezident Zeman. Což je teď těžko řešitelná situace, kdy sociální demokracie nemá na výběr žádné dobré řešení.

Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl, že k odvolání ministra Staňka se ČSSD uchýlila v nejnevhodnější čas. Buď ho měla odvolat už dříve z jiných důvodů, nebo později, až proběhnou audity. Je vůbec důvod k odvolávání pana ministra kultury? Myslím z pohledu voličů ČSSD, kteří patrně s odvoláním pana Fajta souhlasí, nikoliv ale s odvoláním pana Staňka?

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 5% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 14986 lidí Zcela nepochybně. Tohle bylo unáhlené před volbami. Celá tato záležitost mohla poznamenat volební výsledek. Ne sice rozhodujícím způsobem, ale nějak ho určitě poznamenala. Každá chyba v předvolebním období má vliv na voliče. V tuto chvíli by bylo asi vhodné hledat nějakého jiného kandidáta, který by byl přijatelný pro prezidenta i pro sociální demokracii. Ministr Staněk nemá podporu vedení sociální demokracie, takže těžko může být ministrem. To by byl ministrem za Miloše Zemana. Pana Šmardu prezident nejmenuje, to je zřejmé. Je to osobní přítel Sobotky, to znamená vliv tandemu Sobotka, Pokorný, s nimiž má prezident zkušenosti. Je potřeba, aby obě strany odešly s nějakým řešením, kdy ani jedna neztratí svoji tvář. Pak je tu možnost odejít z vlády, ale to je asi jediné aktivum, které sociální demokracie v tuhle chvíli má.

Kdyby ale ČSSD odešla z vlády, nerozplyne se mezi početnou protibabišovskou opozicí, a bude tak úplně na okraji zájmu oproti současnému stavu, kdy přeci jen nějaký mediální prostor dostanou? Co si myslíte o odcházení z vlády?

Byla by to chyba, která by sociální demokracii dostala do pozice zcela bezvýznamné strany. Jako jsou v tuhle chvíli Starostové nebo KDU-ČSL. Sociální demokracie by nebyla vidět. Teď má šanci, aby byli vidět její ministři. Jiná věc je, jací ti ministři jsou, jestli mají popularitu, jakou by strana potřebovala. To je ale jiný příběh. Pro stranu je to ale příležitost mít své čelné představitele viditelnější. Samozřejmě to ale chce nedělat chyby. Takové, jaké udělala sociální demokracie při odvolávání neodvolávání ministra Staňka.

Pokud ČSSD z vlády odejde, co očekáváte? Mluví se o nahrazení sociálních demokratů SPD, ale myslíte, že to bude tak jednoduché? Možná by to těžko skousávali někteří poslanci ANO, a pak, jaká by byla reakce veřejnosti? Už teď chodí na demonstrace hodně lidí, kolik by jich bylo potom?

Předpokládám, že by SPD nebyla ve vládě, že by podporovala menšinovou vládu Andreje Babiše, kdy by vláda byla doplněna několika odborníky. Je otázka, co by nastalo. Spekulace nemají smysl. Doufám, že všechny zúčastněné strany – prezident, premiér a předseda ČSSD – naleznou řešení, při kterém by sociální demokracie zůstala ve vládě a všichni by si zachovali tvář. Jak prezident, tak sociální demokracie. Mluvit o hrdosti, jak to dělají někteří sociálnědemokratičtí poslanci – Chvojka, Zaorálek – v tuto chvíli nemá smysl. Po těch volebních debaklech, které jsou, kdyby měli nějaký smysl pro hrdost, tak spáchají kolektivní sebevraždu. Je potřeba vzít rozum do hrsti a velmi chladně uvažovat o tom, co bude do budoucna a jak zachovat to jediné aktivum, které strana v tuhle chvíli má, a to je účast ve vládě.

Co si vlastně o demonstracích Milionu chvilek, které mají opravdu hojnou účast, myslíte? Vystupují na nich lidé, kteří takto mluvili už i proti Miloši Zemanovi, proti Václavu Klausovi, ale i proti vám. Jak je hodnotíte?

Anketa Máte rádi Zdeňka Svěráka? Ano 8% Ne 66% Jako umělce ano. Ale ať nemluví do politiky 26% hlasovalo: 16155 lidí Tito lidé vědí málo o skutečném životě a rozhodně nepomohou zaplatit mlčící většině veřejnosti jejich účty, které musí každý člověk měsíčně platit. Jsou to lidé žijící v surrealistické realitě. Jsou to ti, kteří, jak jste správně řekl, protestovali proti komukoliv, kdo má jinou představu o světě, nežli oni. Miloš Zeman je nazval pražskou kavárnou, stalo se z toho trošku pejorativní označení, v zásadě to ale vystihuje skutečnost.

Když tito lidé mají předvést, co v nich je, tak teď vidíme v Praze, že se tam rok neděje téměř nic. Tito lidé vládnou největšímu městu v republice, nejsou schopni stanovit investiční priority, nevědí, co s tím mají dělat. Nejsou schopni město řídit tak, aby se během deseti, patnácti let dostalo na úroveň okolních metropolí jako jsou Vídeň, Drážďany, Berlín, Mnichov. Praktický výkon politiky je vždycky horší.

A když se podívám na pana Babiše – má střety zájmů a hrozí mu trestní stíhání. Pokud ho ale srovnám s představiteli opozice, tak nikdo nedosahuje jeho formátu jako potenciální předseda vlády. To musím brát bohužel taky v úvahu, když tyto věci posuzuji.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Na závěr se zeptám na Marii Benešovou, která je možná jen zástupným důvodem demonstrantů, nicméně demonstruje se proti ní od první chvíle, kdy vešlo ve známost, že se stane ministryni spravedlnosti. Prý ohrožuje nezávislost justice. Co si myslíte vy?

V minulosti jsem neměl s Marií Benešovou zcela jednoduchý vztah, proto si myslím, že jsem zcela objektivní. Myslím, že je to velká nespravedlnost vůči Marii Benešové. Ona je fundovaná žena, má plnou kvalifikaci k tomu, aby vedla resort, koneckonců ho už vedla a také nejvyšší státní zastupitelství. Počítal jsem s ní v roce 2006, kdyby sociální demokracie sestavovala vládu, jako s ministryní spravedlnosti. I proto, že by dokázala některé věci v resortu řešit lépe než někteří jiní, protože má zkušenost a přehled o resortu. Její celý život svědčí o tom, že je nepodplatitelná. Není to žádná marioneta, ani Babišova, ani Zemanova. Je to nezávislá žena. Je schopná nezávisle vykonávat úřad.

Je to vůči ní velmi nespravedlivé, jenom ukázka síly médií a také některých lidí, kteří se do této kampaně zapojili. Z černého je snadné udělat bílé. Začít vrhat vajíčka, začít vrhat pomluvy, nesmyslná obvinění. To je dílo těch zákulisních hráčů, kteří jsou za celou touto akcí.

Psali jsme: Šéf českých seniorů vzkazuje na Letnou: Důchodci jsou perfektně informovaní, umí i s internetem. Ať nás nepoučují ti mladíci, co ani nedostudovali To tu ještě nebylo! Prezident Zeman pro PL řekl, na koho je napojeno vedení Milion chvilek Docent Cerman: Milion chvilek mi něco připomíná. A mrzí mě to. Ale Babišovy výsledky jsou katastrofa. ČT, to je bolavé téma, co si dovolili VIDEO Největší demonstrace proti Babišovi: Na Letnou přišlo přes 250 tisíc lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban