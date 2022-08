„Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

Pane Stanjuro, pro válečnou daň musíme být ve válce, což nejsme, i když vaše vláda dělá vše, aby nás do ní dostala, vzkazuje Tomio Okamura. Ministr průmyslu zase vykládá, že Putin eskaluje energetickou válku, a i jej opoziční předák prosí, aby přestal lhát. „Díky sankcím rekordně chudnou občané České republiky, zatímco Rusko má rekordní zisky. To SPD nechce,“ říká na rovinu předseda.

reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) prohlašoval, že kauza Redl je ve STAN uzavřena; teď se ukazuje, že uvedl do čela rozvědky osobu, o které věděl, že je s tímto trestně stíhaným podnikatelem spojena. Co hodlá SPD v Poslanecké sněmovně dělat, aby bylo zajištěno, že tajné služby se svým rozsáhlým sledovacím aparátem nejsou napojeny na mafiánské struktury?

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25465 lidí

Exministr kultury Jiří Besser (STAN) v rozhovoru pro Seznam vzpomínal, jak už v roce 2011 tlačil Redl své lidi do ekonomických pozic na ministerstvech. Minimálně 11 let tady prorůstají mafiánské struktury STAN řízené Redlem všemi úrovněmi řízení státu. Hnutí SPD ve Sněmovně samozřejmě volá po odstoupení ministra vnitra a vládu by měli opustit všichni ministři za STAN. Premiér Fiala (ODS) a další koaliční partneři ale organizovaný zločin a korupci kryjí a hnutí STAN podporují.

Dne 23. a 24. září 2022 bude „referendum“ o Fialově vládě – v tomto termínu proběhnou komunální a senátní volby a doufám, že občané dají Fialově vládě jasný vzkaz a podpoří opoziční SPD.

Hnutí SPD zároveň prosazuje vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, k čemuž jsou potřeba podpisy 50 poslanců. Hnutí SPD jich má pouze 20 a hnutí ANO se k nám dosud nechtělo přidat. Jsem rád, že dnes už i hnutí ANO prohlásilo, že by za určitých podmínek na hlasování o nedůvěře Fialově vládě přistoupilo. Nicméně stále platí, že pro vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů všech poslanců, což opozice nemá (opozice má 92 poslanců a vládní koalice 108).

Vládní koalice se ráda ohání hájením bezpečnostních zájmů země, právě ministr Rakušan hovoří o oponentech jako o „ruských švábech“. Do jakého světla staví kauza pana Mlejnka tyto aktivity vládní koalice?

Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže, aby odvrátil pozornost od korupčních skandálů a organizovaného zločinu v jeho STAN. Tento týden vyplavalo na povrch, že Rakušan dosadil minulý měsíc do čela české tajné služby (Úřad pro zahraniční styky a informace – ÚZSI) Petra Mlejnka, který již od roku 2012 udržoval soukromé přátelské styky s Michalem Redlem. Fialova vládní koalice české bezpečnostní zájmy bezprecedentně likviduje. Zcela cíleně likvidují naši energetickou bezpečnost, zcela cíleně likvidují českou ekonomiku a navíc nás zatahují do války. Pokud říkám cíleně, tak to myslím vážně – polostátní firma ČEZ, kterou řídí Fialova vláda, inkasuje rekordní desítky miliard zisku.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Provozní výnosy jen za první pololetí dělají rekordních 130,5 miliardy korun. A je třeba si klást jednoduchou otázku – kde se ty peníze vzaly? Jsou z kapes našich firem a občanů. Ptáte se po příčinách zdražování a inflace? O 130 miliard inflaci a drahotu zvedl ČEZ vedený touto vládou. Je to svého druhu daň, kterou vláda vybírá – zisk si stát samozřejmě může přisvojit a vylepšit deficitní rozpočet a chlubit se dobrým hospodaření. Podle mého názoru by stát měl rekordní zisky využít na odkup akcií ČEZu, které nevlastní, anebo by měl Parlament schválit návrh zákona SPD, který přikazuje ČEZu prodávat u nás vyrobenou levnou elektřinu na českém trhu ihned napřímo a za přiměřenou cenu našim občanům a firmám, a teprve přebytky by bylo možné prodat do zahraničí.

Drahotu žádné almužny nevyřeší. Zarazit růst cen pomůže jen snížení nákladů občanům a firmám. To znamená v prvé řadě snížení cen energií. ČEZ navíc může napřímo nakoupit ruský plyn přímo od Gazpromu, tak jak to mají Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. A nemusíme kupovat ten stejný ruský plyn přes německé překupníky, tak jak to dnes předvádí Fialova vláda. A pokud jde o nedostatek plynu, ČEZ může ihned uzavřít dvě plynové elektrárny, jejichž produkce jde fakticky pouze do zahraničí, a pro naši spotřebu není vůbec potřeba. Ušetřili bychom řádově miliardu kubíků plynu z celkových devíti. Snížení spotřeby a přímý nákup levného plynu by se ihned projevil na nákladech firem, zemědělců a domácností. A tohle je přesně to, co vláda Petra Fialy nedělá a ani nechce dělat.

Psali jsme: Úspěchy v rámci předsednictví EU? „Pochybné záležitosti,“ uvedl Okamura „Důležité je netříštit hlasy! Jedině dobrý výsledek parlamentní opozice ve volbách vytvoří tlak na vládu,“ říká Okamura před volbami V září vyšlou signál lidé panu Fialovi. Okamura o chapadlech koaliční mafie Lidé mají strach, vláda je neschopná a arogantní. A raději dává peníze ČEZu, zuří Okamura

Proč, copak není v jejím zájmu řešit inflaci a zdražování?

Zní to divně, ale řešit drahotu je přímo proti tomu, co ve vládě chtějí. Vyšší inflace snižuje hodnotu státního dluhu, zdražování zvyšuje příjmy státu nejen z ČEZu, ale hlavně z DPH a z dalších daní. Čili Fialova vláda jde přímo proti lidem.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zmínil, že může být zavedena „válečná daň“. V žádné válce přitom oficiálně nejsme, jen o tom ministři hovoří. Neměl by být právě toto moment, kdy by se jejich slova měla uvést do souladu s realitou, kterou předpokládají zákony?

Ano, v oficiální válce nejme, navzdory tomu, že Fialova vláda už několik měsíců šíří proválečnou propagandu. Mám silný pocit, že česká vláda vývozem zbraní na Ukrajinu dělá maximum pro to, aby nás do skutečné války dostala. Což je šílenství. Jsme v situaci, kdy válka by jednoznačně znamenala zničení České republiky. Hnutí SPD je proti válce. NATO v Evropě může použít pár desítek tisíc vojáků a nemá, skutečně nemá, žádnou efektivní obranu proti ruským raketám.

Obranu proti ruským hypersonickým střelám nemá nikdo na světě. Jen šílenec si může myslet, že země EU, které se nedokázaly podělit v případě covidu, obětují své bezpečí a svoje občany kvůli nám. Ve skutečné válce bychom zůstali sami. Rozumím USA, protože boj s Ruskem je v jejich ekonomickém i strategickém zájmu, ale rozhodně to není boj v našem zájmu. V našem zájmu je naopak co nejrychlejší mír a mírová spolupráce.

Fotogalerie: - Senát bez prázdnin

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v týdnu prezentoval „doporučení“, jak mají občané v zimě vytápět domácnost, aby se šetřily energie. Co na tuto iniciativu říkáte?

Nejde jen o doporučení; ministr Síkela přímo navrhuje novou závaznou vyhlášku stanovující pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Síkela tyhle úspory navrhuje „pro případ, že by ruský diktátor Vladimir Putin dále eskaloval svou energetickou válku“. Prosím, aby pan ministr nelhal. Putin nám rád prodá plyn i ropu a za výhodné ceny, jak vidíme na příkladu Maďarska i jiných států.

Stačí, když naše vláda a EU přestanou dělat vše, aby nefungovaly plynovody a ropovody a aby nebylo možné za suroviny Rusku zaplatit. Pokud bychom zítra otevřeli kompletně dokončený plynovod Nordstream 2, tak ceny plynu násobně klesnou z minuty na minutu, a s ním i ceny elektřiny, potravin, hnojiv a tisíců dalších produktů. Ptejme se Fialovy vlády a západních politiků, proč tohle nechtějí.

Psali jsme: Trapas. „Kontroly nebudou,“ řekl náměstek Síkely. A pak vyšel materiál…

Moc teplo? Moc zima? „Domácnost podá podnět.“ Síkela plánuje udávání

Na záchodě u vás doma jen 18 stupňů! Síkela ladí nařízení

Kvůli sankcím rekordně chudnou občané České republiky, zatímco Rusko má rekordní zisky. To SPD nechce. My v SPD chceme, aby měli naši občané co nejvyšší životní úroveň v bezpečné zemi. Měli bychom vědět, že bez levných surovin, bez levné energie nebude Evropa konkurenceschopná. Už dnes hrozí, že 30 procent zemědělců a na ně navázaných producentů může zkrachovat kvůli nerovným dotačním podmínkám oproti zahraničí, které současná Fialova vláda ještě prohlubuje.

Krach každého zemědělce znamená další zdražení potravin, další ožebračení českých domácností. Není třeba omezovat teplotu v nemocnicích a v domácnostech, stačí nakoupit plyn a je po problému. Plynu je dost a Gazporm nemá problém prodávat. Problém jsou dnes plynovody, kdy opravu zpoždují unijní sankce. Tak buď zrušme sankce, nebo zprovozněme Nordstream 2 a plynu bude víc než dost. A pokud to vláda odmítá, tak je viníkem drahoty Fialova vláda. Ukazuje se, že bohužel největším nepřítelem republiky a občanů je neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy.

Psali jsme: Rozum po letech aktivistického řádění... SPD má podle lídra Nerušila řešení i pro Prahu SPD, Hnutí PES, Trikolora a další hnutí jdou společně v Praze do komunálních voleb „Těžba dotací. Skryté záměry.“ Celý život zemědělcem: O co prý jde Fialově vládě Ať se živí, jak umí. Absolventi filozofických fakult... Blaško v Partii udeřil na politické neziskovky. Zdechovský vyletěl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.