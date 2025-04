„Bezdůvodně nas*aní lidé.“ Šimíček z ODS: Česko je šťastná země

Koalice SPOLU trochu šokovala českou veřejnost tím, že vsadila na zelenou a meruňkovo-oranžovou barvu. Jsou to marketingově naléhavé barvy, to jistě. Ale nebude to v ODS vyvolávat odpor? Zelená je barva zelené politiky a oranžová byla barvou ČSSD za Paroubka, se kterým ODS válčila.

Víte ony barvy nejsou to nejdůležitější. Jsme koalice, ODS zůstává modrá. Moje ODS. Inspirace veleúspěšnou kampaní v Jihomoravském kraji je zřejmá. Jak se to říká – i negativní reklama je reklamou, takže minimálně první cíl – aby se o tom mluvilo – je bezesporu splněn.

Nechme barvy barvami, důležitější je heslo: „Teď je čas stát na správné straně.“ Když pomineme, že si lidé dělají srandu z podobnosti s plakátem KFC „Tady jste na správné straně“, nepůsobí to trochu údernicky? Jako když ten šmatlavý poručík z Tankového praporu říká pořád dokola: „Tak je spravne, tak to ma byt!“

Žijeme v době výrazných změn, které se naší země také dotýkají. Geopolitická situace je napjatá jako desítky let nebyla, já sám jsem současné dění popsal s nadsázkou jako konec geopolitického romantismu. Potřeba aktivizovat vlastní voliče je zcela legitimní. Ostatně každá vláda v minulosti – i tato, má kromě dobrých i své slabší momenty. Společnosti se polarizují, kdybych měl rozebírat důvody tohoto fenoménu, vydalo by to na knihu, takže jen stručně popíšu, že správná strana je strana svobody a demokracie. S výhradami existuje jediná civilizace, která se snaží (byť nedokonale) pracovat na udržitelnosti těchto hodnot, a to je civilizace západní. Na východ od nás si ruští barbaři brousí zuby nejen na Ukrajinu, ale podle slov masového vraha a stepního Hitlera Putina také na „celou sovětskou sféru vlivu“. Proto je důležité stát na straně, na které české země stojí tisíc let…na straně Evropy a západní civilizace proti banditům od Moskvy.

Zlé jazyky říkají, že ODS má ve vnitřní a zejména ekonomické politice tak mizerné výsledky, že musí vsadit na představu „přijde zlý Putin a všechno vám zničí a sebere, milí voliči“. Není to oprávněná výhrada?

Co z té ekonomické politiky tedy dle vás má ODS nabídnout? A mimochodem, také tvrdíte, že zvýšené výdaje na obranu se „utáhnou“ výhradně z deficitu?

Já sám bych si přál razantní „řezání“ do oblastí, do kterých zasahuje stát. Pomocí moderních technologií a kvalitní legislativy lze spoustu věcí posunout k efektivitě a účelnosti. Kudy chodím, přesvědčuji kolegy, že právě to je ten správný směr. Ale bohužel se zdá, že – a teď to vezmu obecně bez ohledu na stranickou příslušnost – schopnost politiků postavit se úřednické diktatuře není příliš velká. Na tom bych si přál zapracovat. Nemůžeme dovolit, aby o chodu země rozhodovaly odbory ministerstev a politici plnili jejich přání. Takže já chci zejména menší stát. Efektivnější stát. Moderní stát. Ostatně právě proto jsme s kolegou Radimem Ivanem založili modernizační iniciativu ČESKO.plus.

Ještě k té „správné straně“. Na jedné straně „Západu“ stojí Trump, který dává najevo, že Evropu nemá moc rád. J. D. Vance si o evropských lídrech dokonce vyloženě myslí, že jsou blbci. Na evropské straně „Západu“ zase máme přesvědčené Zelené, kteří sice chtějí zbrojit, ale z Green Dealu prostě neustoupí. Čili zelená, drahá elektřina, zvyšování nákladů pro průmysl, emisní povolenky, umělé zdražování života. Kde má český člověk najít tu „správnou stranu“, když v USA a západní Evropě to vypadá takhle?

Podívejte se, „Západ“ není z tohoto hlediska výhradně geografický pojem. V USA si občané zvolili ve svobodných volbách novou politickou reprezentaci, která se netají skepticismem ke kdysi pevné transatlantické vazbě. My se musíme přestat dívat na Trumpa a denně, jako fetišisti, komentovat co zase řekl nebo co udělal. Evropa musí mít na to být sama dostatečně silná. To ovšem nepůjde pokud nedokážeme vykopat ven politiky, kteří zavinili pomalu páchanou sebevraždu evropské bezpečnosti a průmyslu. Trump je ta zima, která se Evropy ptá, co dělala v létě. Přes všechny chyby – opravdu existuje příčetný svéprávný člověk, který by naši „správnou stranu“ vyměnil za zemi banditů, zmaru, smrti, chlastu a bordelu, jejíž existence je založená na drancování přírodního bohatství pro financování vraždění občanů sousedních zemí?

Vy společně s Radimem Ivanem a dalšími v ODS zastupujete mladší, akční skupinu členů. Radim Ivan nám už řekl, že se mu líbí program DOGE, který v USA provádí Elon Musk. Ani jeden kámen ve státní správě nenechá neotočený a každý výdaj zkoumá. Přijdete s něčím, co se tomuto bude alespoň blížit?

Nedokážu posoudit (neb nemám detailní přehled o všech amerických státních institucích), zda je počínání Muskovo opravdu tak skvělé. Myšlenka bezesporu ano, způsob provedení si dnes hodnotit netroufnu. Ale cílem mě a Radima je nabídnout naší straně a dále voličům především odvahu a schopnost dělat věci jinak, měnit to, o čem dnes politici říkají, že „to nejde“ a podobně. Takže v tomto ohledu se to dá k programu DOGE přirovnat.

On ale někdo třeba řekne, že jste na program zefektivnění státu měli čtyři roky a ... nic, slušně řečeno.

Tento argument je relevantní. Mám za to, že především v této oblasti se dalo udělat víc. Krvavé koaliční kompromisy ohledně ekonomických a jiných věcí akceptuji, ale menší a efektivnější stát by měl být cílem všech, kteří to s Českem myslí dobře. Vláda ale nepřebrala zemi v bodu NULA. Vláda přebrala rozvrácené veřejné finance a aparát, který byl zcela podřízen zájmům majitele hnutí ANO. Ale jak říkám výše – v tomto rezervy rozhodně cítím a přál bych si, abychom byli v umenšování státu a jeho agend razantnější.

Martin Kuba a další dva krajští předsedové jsou nespokojeni s tím, jak ODS přepouští místa na kandidátkách TOP 09 a KDU-ČSL. Kuba dokonce láteří, že předsednictvo ODS rezignovalo na sílu ODS jako takové a řeší jen SPOLU. Co mu na to říci?

My jsme demokratická strana a takové hlasy jsou úplně legitimní. Ostatně pan Kuba se tím netají a svojí skvělou prací a řízením kraje dokazuje, že to jde. Mám za to, že jsme k našim koaličním partnerům občas příliš vstřícní. Ovšem na kongresu 2024 všichni (obrazně řečeno….velká většina) volili Petra Fialu a s ním volili i Koalici SPOLU, neboť on se netají tím, že je to jeho zásadní projekt. Mám za to, že tato koalice měla být – sportovní terminologií – jakýmsi time-outem, který měl ODS umožnit vlastní posílení do budoucna. Nejsem si úplně jistý, zda si všichni uvědomují, že právě ODS je tím „motorem“ stranického systému v Česku. Přál bych si víc ODS. Po všech stránkách.

No a nakonec... Jan Zahradil odešel z ODS, jako poradce bude garantovat zahraničněpolitický program Motoristů sobě. Smyslem tohoto programu bude dle Zahradila uklidit po Lipavském. Ten bude kandidovat za vás. To je ale situace, že?

Panu Zahradilovi přeji v příštím politickém i osobním životě upřímně jen to dobré. Také – jelikož je velkým milovníkem hudby – hodně dobré muziky. Ale na druhou stranu rád opakuje, jak jej ODS vlastně nezajímá, a přitom svůj odchod denně komentuje víc, než onehdá jedna „příliš krásná“ novinářka. Přijde mi to úsměvné. Pan Lipavský je velmi úspěšným ministrem zahraničí a mám za to, že po něm pan Zahradil nic uklízet nebude.

Přeji všem čtenářům Parlamentních listů hezké a radostné jarní dny.