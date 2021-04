„Roztáhnout si půlky a je vymalováno.“ Zlá slova Tomáše Vyorala. V ČT a u Petříčků ať raději nečtou

reklama

Co soudíte o odvolání Tomáše Petříčka z funkce ministra zahraničí poté, co na sjezdu ČSSD prohrál s Janem Hamáčkem souboj o předsednické křeslo, a podpoře, které se mu pak z různých stran – především od opozice a jejích příznivců – dostalo? Čím si vysloužil tu proměnu z původního označení loutky Miroslava Pocheho v hrdinu, který ve vládě dle nich jako jediný za něco stál?

Petříček nikdy žádným ministrem zahraničí nebyl, byl pouze prodlouženou hlásnou troubou Bruselu, Berlína a Washingtonu – samozřejmě ne úplně toho trumpovského. Mimochodem stejně jako Hamáček a Maláčová je to jen převlečený eurobolševik z TOP 09. Vlastní názor na cokoliv byste u tohoto ťunti hledali podobně těžko jako u Ralpha Wigguma ze Simpsonů. Dílem ironie je i jejich fyzická podoba konvenující.

A právě takovíto mozkově a charakterově méně zdatní jedinci stejně jako ti, na něž je dostupné vhodné kompro, jak o tom psal v závěru svého skvělého díla Ucho Jan Procházka, jsou v politice žádoucí. Nedávno jsem slyšel a naprosto s tím souhlasím: You have to be selected, to be elected. Musíte být vybrán, abyste byl zvolen.

Jak přesvědčivě působí vysvětlení Lubomíra Zaorálka k tomu, že odmítl jít na světla ramp, tedy do čela Ministerstva zahraničí, protože v závětří, tedy na kultuře, má rozdělanou práci?

Přesvědčivě asi jako sám Lubomír Zaorálek. Zřejmě pohoda na kultuře k sobě Lubomíra Zaorálka připoutala. Na druhou stranu nerozumím tomu, proč by mělo docházet k šachům u ministrů i vzhledem k tomu, že většina je tam stejně coby kozel zahradníkem a spíše než jako ministři se za současné koronavirové totality chovají jako likvidátoři v protinárodním žoldu.

Dá se souhlasit s expremiérem Mirkem Topolánkem, že socialisté už všech cílů dosáhli a nemají co nabídnout, takže existence ČSSD už nemá žádné opodstatnění?

Bodrý Mirek se plete stejně jako při poslední prezidentské volbě, kdy se stal dobrovolně a podle všeho vědomě stafáží stahovače králíků a točivého derviše Drahoše. Respektive jeho stvořitelů v čele s agentem Kolářem starším.

Současná ČSSD a socialismus jsou totiž v zásadě dvě různé věci. Stejně jako v drtivé většině ostatních politických stran ČSSD infiltrovali a zcela pohltili levicoví liberálové a není již stranou pro občany, pro pracující, ale je protinárodní stranou pro Brusel. Jak už jsem říkal, podívejte se na Hamáčka, Petříčka, Maláčovou. To jsou typičtí představitelé TOPky.

Je sice pravda, že populisticky se socialisticky chová a socialistická hesla hlásá většina stran na českém politickém rybníčku, nicméně pro socialistickou vlasteneckou stranu by zde opodstatnění bylo. Mirek Topolánek zřejmě nechápe, že primární současné politické dělení už není na levici a pravici – ale spíše na pronárodní konzervativní a eurounijní, tedy protinárodní, liberální subjekty.

Když premiér Andrej Babiš prohlásil ve svém pravidelném nedělním vysílání, že se máme připravit na to, že se očkovat asi budeme pravidelně, a že Ministerstvo zdravotnictví už musí určit očkovací strategii na léta 2022 a 2023, setkalo se to většinou s odmítavými reakcemi. Zřejmě ale vycházel z toho, že EU se chystá podepsat smlouvu na 1,8 miliardy dávek vakcíny proti koronaviru na roky 2022 a 2023, protože předpokládá, že očkovat proti koronaviru se bude opakovaně. Co říkáte takové perspektivě?

Že pro lidi, kteří se skutečně dívají očima a poslouchají ušima, je to, bohužel, jen přirozený vývoj nastoupivší koronatotality. Očkovací pasy jako žluté hvězdy dělící lidi na lepší a horší, koncentrační tábory – tedy hotely – pro virově podezřelé lidi v karanténě, povinné ponižování formou nic neřešících testů, zobáky v rámci genocidy zdraví občanů na obličejích non-stop, povinné pravidelné očkování coby byznys pro jedny a experiment s našim genomem a absolutní kontrola nad veškerým plebsem pro druhé. Všechno původně mediálními pologramoty zesměšňované jako konspirační teorie.

Jenže jak víme, konspirační teorii a realitu obvykle dělí pouze čas, a ten se s koronavirovým fašismem povážlivě zkrátil. Výhled je to, bohužel, nepěkný, zejména pro naše děti, které již budou znát jen tento nový totalitní normál. Doufejme, že stejně jak se většina všeho pohybuje na určité sinusoidě, tak i zde přijdou lepší zítřky, než naše civilizace zanikne stejně jako mnohé jiné před ní.

Necelý půlrok před volbami se i ODS osmělila ke kritice České televize. První místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura označil za nefér volební průzkumy agentury Kantar CZ, která je pro ČT zpracovává. Podle jeho stranického kolegy Marka Bendy říci, že průzkumy nepůsobí nezaujatě, by bylo velice mírné, protože působí spíše zcela fejkově. Pak ještě pro server Lidovky.cz dodal, že někteří moderátoři a moderátorky jsou očividně liberálně-levicově zaměření, tedy propirátsky. Prochází ČT přerodem z hlásné trouby TOP 09 v pirátskou, nebo stále zůstává nejdůvěryhodnějším tuzemským médiem, jak od osazenstva Kavčích hor neustále slýcháme?

Zajímavé, že se ODS ozve až v případě, že se jí nelíbí prefabrikované průzkumy, které, jak každý soudný člověk musí tušit, neslouží k reflektování reality veřejného mínění, ale k jeho usměrňování. Že si toho soudruzi v ODS všimli až teď, to jen vypovídá o jejich neblahém intelektu. Že je eurounijně-washingtonská ČT dlouhodobě neobjektivní, nevyvážená a aktivistická a straní Pirátům a TOPce je přeci zřejmé léta. K nynějším liberálně levicovými křídly taženými ODS i ČSSD však rovněž není kdovíjak nekamarádská. Jen má holt hlavní favority Piráty.

Nejen ve sportovním prostředí se vzrušeně probírá desetizápasový trest, který udělila UEFA slávistickému fotbalistovi Ondřeji Kúdelovi za údajnou rasistickou nadávku. V reakci na to vydal šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík prohlášení, v němž se omlouvá Glenu Kamarovi za situaci, která zjevně způsobila utrpení jemu a jeho spoluhráčům i všem spojeným s Rangers a Slavií. Co z toho považujete za větší úlet?

UEFA jen potvrzuje, že stejně jako další nadnárodní instituce typu WHO, OSN, Lékařů a Novinářů bez hranic a podobně je skrz naskrz indoktrinována současnou prorežimní ideologií neomarxismu a rasismu zaměřeného ve prospěch „people of colour“. Z jejího rozhodnutí vůči českému hráči plyne, že je menším prohřeškem někoho fyzicky napadnout po zápase nebo ohrozit na životě kriminálním zákrokem na hřišti, než v emocích v reakci na ony brutální zákroky něco pošeptat do ouška. Jakkoliv by to bylo rasistické.

A Tvrdíkův přístup, kdy se omluvil onomu údajně rasisticky poškozenému neoFinovi, který však prokazatelně fyzicky napadl hráče jeho týmu, je naprostým chucpe. Myslím, že Tvrdíkovi už zbývá jen pokleknout a roztáhnout si půlky a je vymalováno.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger překvapil nejen tím, že vyhlásil opatření k omezení setkávání lidí, ale i tím, že přiznal, že to soudy nejspíš zruší, ale bude to trvat aspoň 14 dní. Lze to přijmout, podle rčení účel světí prostředky?

Bohužel, potvrdila se má slova z minulého týdne, přičemž tenhle agent Kůže prsten zřejmě nepolíbil, ale rovnou zhltnul. Nový ministr strachu a smrti Arenberger se podle všeho snaží trumfnout Prymulu a Blatného. Kůže si zřejmě myslí, že všechno může. Andrej Babiš jakobby polodementní fašistické psychopaty klonoval. Tenhle, který by rád rektálně testy zneužíval děti, navíc veřejně ze své pozice prohlašuje, že bude svými protektorátními výnosy a totalitními nařízeními porušovat zákony, dokud ho soudy nezastaví. Další fašista, který by za genocidu zdraví občanů a likvidaci dětí měl být v lepším případě souzen za zločiny proti lidskosti a přečíst si povídku Vyšší princip.

V pondělí uplynulo 77 let od narození písničkáře a básníka Karla Kryla, ale česká média to prakticky nezaznamenala. Proč bychom si ho ale měli i nadále připomínat?

Existují dva mně cizí lidé, ke kterým mám takřka posvátnou úctu a u nichž bych dal prakticky cokoliv za to, abych si s nimi mohl pohovořit. A to je Karel Kryl a s přehledem nejlepší český spisovatel v historii Jan Procházka.

Karla Kryla, jeho odkaz, jeho písničky, rozhovory a postřehy bychom si, a svým dětem, měli připomínat a uchovávat je pro další generace. Jakkoliv se ho snažili vykreslit jako zapšklého věčného skuhrala, tak se ukázalo, že na rozdíl od drtivé většiny až vizionářsky viděl dopředu a prohlédl demokraturu, která se začala rodit okolo staronových dlouhodobě připravovaných kádrů známých jako chartisti. Podobně jako třeba Miroslav Dolejší a nejen jeho Analýza 17. listopadu, která by měla být povinnou četbou ve školách, ač nemohu dát ruku do ohně za to, že všechno v ní je pravda.

Dovolím si na závěr jednu ze stále aktuálních Krylových citací, která na současnou dobu padne jak zadek na hrnec nebo jak Prymula s Blatným a Arenbergerem do lapáku: „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“

