„Senátorka Němcová má občas podobné výstřely.“ Opozice chtěla zákon, Senát si na něj stěžuje. Poslanec Bžoch kroutí hlavou

ROZHOVOR Podle poslance hnutí ANO Jaroslava Bžocha se z nouzového stavu stává zbytečné politikum, ale vládě pomáhá dělat nutná opatření, jako například zákaz pohybu mezi okresy, který funguje: „Rozvolnit cestování mezi okresy právě před svátky, jako jsou Velikonoce, by bylo špatné a zhatilo by to tři týdny, které jsme museli přetrpět,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Klesající podporu hnutí ANO přičítá frustraci obyvatel z dlouhého období koronavirové pandemie, na niž se nikdo nemohl připravit. Pár slov ztratil také o Miroslavě Němcové z ODS.

Komunisté nakonec podpořili prodloužení nouzového stavu vládou. Opozice protestuje, že došlo ke slibu, že po třech týdnech povolí uzávěry okresů a nastanou rozvolnění, ale to se neděje. Není na čase realizovat pandemický zákon než neustále prodlužovat nouzový stav?

Co se týká pandemického zákona, tak souhlasím, že po Velikonocích bychom na něj mohli v klidu přejít. Na druhou stranu je paradox, že po něm volala hlavně opozice, my jsme ho schválili společně s opozicí a dnes ho někteří senátoři právě z řad opozice chtějí žalovat u Ústavního soudu. To mi přijde úplně absurdní. Senátoři, kterým něco nevychází, žalují u Ústavního soudu a chtějí si z něj udělat třetí komoru. To už je takový folklór. To je absurdní. Ale ano, pokud se situace zlepší a já věřím, že se zlepší, mohli bychom přejít na pandemický zákon. Jak jsem však řekl na začátku, nouzový stav není nic, čím bychom měli strašit.

Nouzový stav s sebou nese ale i další rizika. Například výběrová řízení, která probíhají v jiném režimu, dávají prostor pro zneužití a vznikla v nich spousta problémů a chyb. Takže podle vás bychom se měli po Velikonocích začít řídit pandemickým zákonem na místo nouzového stavu?

Situace by se měla podle specialistů zlepšit a pak bychom mohli přejít na pandemický zákon, protože už nebude potřeba zamezovat cestování mezi okresy a omezování třeba nočního vycházení. Pak si myslím, že by to šlo. Co se týká nákupů, tak v začátku pandemie se udělala spousta chyb, ale ty chyby dělaly všechny státy, protože byla krize, na niž nebyl nikdo připraven, a všichni se snažili nakoupit. Netvrdím, že to bylo v pořádku a je dobře, že Nejvyšší kontrolní úřad tyto nákupy prověřuje a budeme se zabývat tím, kdo a jak pochybil, případně vyvozovat důsledky. Nicméně nemyslím, že by na jaře byl kdokoliv bez chyby.

Nejde mi o dobu před rokem, ale mluvím o problémech při výběrových řízeních v posledních měsících. Jako jeden z několika příkladů uvedu výběr firmy pro testy dětí do škol.

Pokud vezmu testy, tak k tomu bylo výběrové řízení, které dopadlo, jak dopadlo. Pokud jsou nějaké pochyby, tak k tomu musí promluvit instituce, které jsou k tomu určené. Chci prověření, také mě to zajímá. A firma, která vyhrála tendr na testy, ve mně také nebudí důvěru. Je v pořádku věc prověřit.

Objevují se dohady, nakolik má zmíněný zákaz cestování mezi okresy vůbec vliv, protože počet nově nakažených klesá velmi pomalu. Jak to vidíte? Pomáhá uzávěra?

Já myslím, že pomáhá a ukazují nám to okresy, které byly zavřené, když byla největší nákaza. Když se dnes podíváme na čísla těchto regionů, je tam prodleva, která je rozhodně delší než tři týdny. Můžeme vidět, že okresům to pomohlo. Čísla samozřejmě nepůjdou dolů tak rychle, nákaza je poměrně velká, ale věřím, že to pomáhá a shodují se na tom i odborníci. Byl to správný krok a ukazují to státy jako Izrael, který zamezil pohyb a ten byl dokonce ještě přísnější, zamezil pohyb na jeden kilometr od bydliště. Jedná se o výsledky, které jsou vidět nejen u nás, ale i ve světě.

Jak se vám líbí plán ministra školství Roberta Plagy na postupné navracení dětí do školní docházky s tím, že by se první stupeň mohl ve škole střídat?

Poslouchal jsem varianty, které jsou na stole. Návrat dětí do škol je hlavní prioritou. Řešíme, jak to bude nejlépe možné, řešíme, zda testovat, ale je to hlavní priorita. Samozřejmě chápu, že distanční výuka není vhodná především dlouhodobě a pro menší děti a jde také o komplikaci i pro rodiče. Pokud se bavíme o návrzích, které jsou na stole, vrátit do školy pouze první stupeň, nebo rotačně, tak to bude ještě na delší diskusi. Nicméně si myslím, že v polovině dubna je reálné, aby jeden z těch tří plánů byl realizován a děti se do školy vrátily.

Podobné sliby slyšeli Češi už mnohokrát a nestalo se. Podobně tomu bylo s uzávěrou okresů, která měla skončit po třech týdnech. Věříte, že se tak se školáky stane?

Já tomu věřím, momentálně tomu nasvědčuje vše, protože čísla nákazy a pandemie sice nejsou tak uspokojivá, jak by mohla být, ale míří dolů. Co se týká uzávěry okresů, a to je můj osobní názor, tak rozvolnit cestování mezi okresy právě před svátky, jako jsou Velikonoce, by bylo špatné a zhatilo by to tři týdny, které jsme museli přetrpět a budeme v tom muset ještě chvíli vydržet.

Jak si podle vás vede tolik kritizovaný ministr zdravotnictví Jan Blatný, kterému premiér Andrej Babiš poslal vytýkací dopis s tím, že jeho resort rezignoval na řádný výkon funkce?

Abych se přiznal, nejsem tak kovaný ve zdravotnictví, ani nejsem ve zdravotním výboru, tak nemohu hodnotit přímo práci ministra, od toho jsou tu jiní – jako premiér. Co bych Ministerstvu zdravotnictví mohl vytknout, je, že doposud jsme neměli žádnou kampaň na očkování, která by dávala smysl, a dělala osvětu mezi lidmi – například vyvracela fámy o očkování. Je chyba, že ji ještě nemáme a je to věcí Ministerstva zdravotnictví, kde měl ministr zatlačit více na své PR oddělení, aby kampaň byla spuštěna. Dnes se bavíme o tom, že cestou ven z pandemie je hlavně očkování a v tom pochybili. Nerad bych hodnotil jeho práci.

Senátorka Miroslava Němcová z ODS na to reagovala s tím, že vláda pod Babišovým vedením rezignovala na řádný výkon státu. Co vy na to?

Nevím, z čeho senátorka Němcová vychází. Vláda funguje v nějakém režimu, kdy je na ni neustále vyvíjen velký tlak a snaží se situaci co nejvíce zlepšovat, ať už sháněním vakcín, ať už vyřizováním toho, jak budeme testovat ve firmách a podobně. Není to jednoduchá situace pro nikoho, ale vláda na vedení státu nerezignovala. Jinak chápu, senátorka Němcová má občas podobné výstřely.

Hnutí ANO ve vládě potkala pandemie koronaviru a jeho podpora u veřejnosti klesá, zatímco stoupají Piráti a Starostové a nezávislí. Čemu to přičítáte a jak to změnit?

Období pandemie je samozřejmě dlouhé. Já chápu frustraci všech obyvatel, je to dlouhé, udělala se spousta chyb, protože jak jsem říkal, tak na pandemii nemohl být nikdo připravený, což je vidět po celém světě a vlády to nemají jednoduché. V Itálii změnili vládu během pandemie třikrát. Chápu, že dnešní průzkumy vycházejí z nějaké frustrace a znechucení lidí, protože jsou dlouho zavření, cestování je problém, děti doma místo ve škole… Na druhou stranu se domnívám, že před sebou máme ještě dost času, abychom to zlepšili a lidem ukázali, že vláda opravdu dělala, co mohla, abychom se co nejdříve dostali do normálního stavu. Tím hlavním, co by k tomu mohlo přispět, je, pokud se nám povede do srpna proočkovat valnou většinu populace.

