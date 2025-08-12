Odchod na zasloužený odpočinek, radí Petrov vládě

Hned na úvod se zeptám, co očekávat od jednání mezi Trumpem a Putinem ohledně Ukrajiny?
Jen další kolo.
Nevěříte, že se válka blíží ke konci?
Ale ano, pomalu, ale přece.
Pokud se opravdu podaří nějaké brzké mírové řešení, co to bude znamenat pro Západ?
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Pokud se najde řešení, bude spočívat v tom, že Ukrajina proti své vůli postoupí nějaká území Rusku. V historii často dochází k tomu, že sousední státy zabírají území bez mezinárodního uznání a souhlasu napadené země, což vede k dlouhodobému napětí a riziku opětné válečné eskalace. Například část Kypru (Turecko), Golanské výšiny (Izrael), Abcházie a Jižní Osetie (Rusko), Kašmír (Indie), Západní Sahara (Maroko), Podněstří (Rusko) nebo Náhorní Karabach (Ázerbájdžán). Územní spory vyústily v trvalou okupaci, sankce nebo diplomatickou izolaci a jen zřídka se řeší mírovými dohodami; většinou přetrvává riziko obnovení konfliktu. Podobná situace, očekávám, nastane i na Ukrajině. Co to bude znamenat pro Západ? Že se snad začne věnovat zase především sám sobě.
Pojďme k nám. Máme jen pár týdnů do voleb. Co podle vás bude to téma, které nejvíce ovlivní výsledky voleb? Budou to drahé potraviny, bytová krize, válka na Ukrajině… Nebo co vlastně?
Já si už od devadesátých let myslím, že volby u nás vyhrává především marketing. Ne volební programy. Teď je to nastaveno tak, že koalice hraje kartu Ukrajiny, tzv. západních hodnot, zahraniční politiky obecně a opozice kartu životních nákladů a domácí politiky. Podle mě, ve srovnání se světem, se až tak špatně nemáme, jak tvrdí opozice, ale neschopnost mít vlastní názor ohledně zahraniční politiky a servilní pozice České republiky, jak ji předvádí koalice, mi vadí hodně. Doufám, že vyhraje opozice, už jen proto, že se koalice nachází v katatonickém stavu, kdy by už sama měla hodit ručník do ringu a odejít na zasloužený odpočinek.
O takzvané bitcoinové kauze už jsme v minulých rozhovorech mluvili, co tedy říkáte na její vývoj?
Ta časová osa má prý už osm tisíc položek? Je to snaha utopit kauzu v procesu. Lidi unavit, otrávit – ale myslím si, že tahle politika je kontraproduktivní. Paní ministryně spoléhá na to, že se z toho vylže. Její chytristiky jen lidi dráždí.
Průzkum STEM ohledně volebních trendů přinesl informaci, že ANO má velkou podporu hlavně u starší generace. To zase asi není tak překvapivá novinka. Vyvolalo to ale docela diskusi. Například Jiří Lobkowicz se rozepsal o tom, jak důchodci „rozkrádají budoucnost, kterou už nebudou žít“. V diskusi k tomu pak také z některých stran zazněla otázka, zda by neměli volit jen ti, kteří platí daně, popřípadě zda by vůbec měli volit důchodci. Co k tomu říci?
Něco jsem od pana Jiřího Lobkowicze četl. Byl jsem u pana knížete na zámku ještě v době, kdy kamarádil s Davidem Rathem, byl jsem tehdy manažerem jedné velké firmy ve Středočeském kraji a dostal jsem ještě s další desítkou hostů od obou pánů pozvání na zámek. Tam jsou velké vinné sklepy, a tak si představuji, jak si pan kníže otevře lahvinku dobrého vína, upíjí z takové té zdobené číše, víte, jak měli ve filmu Císařův pekař, v jedné ruce plné prstenů, jak měl Jan Werich, drží tu krásnou a těžkou sklenici a pije až do dna a zároveň vzniká takovýto text. Ale takových významných lidí je hodně, kteří to takhle asi dělají. Pak to dají na sociální sítě a my se nestačíme divit. Člověk by neměl psát na sociální sítě pod vlivem.
Velkou diskusi vyvolalo také rozhodnutí kapely J.A.R, a sice že už nebudou vystupovat s O. Klempířem, který se rozhodl kandidovat za Motoristy. Je to z jejich strany pochopitelné? Nebo mají pravdu ti, kteří v této souvislosti vzpomínají na období před rokem 1989?
Já případ Klempíř beru jako velkolepou katarzi celé společnosti. Otevřela se jeho spolupráce s StB, která sice J.AR. nevadila, ale vadí jim kandidatura za Motoristy. Kromě toho, že J.A.R. považuju za velké pokrytce, tahle kauza by snad už definitivně mohla ukončit debaty o estébáctví. Někteří se to snaží ještě rozehrát, jako že je dobrý estébák a estébák, který si to odpracoval, stejně jako komunista. Když v roce 1948 vyhráli komunisté, následoval velký odliv členů demokratických stran a jejich vstup do KSČ. Totéž bylo po roce devadesát s OF a ODS. Budeme mít v čele kariérního komunistu na Hradě i pravděpodobně v čele vlády. Netěší mě to, ale akceptuji to. Je to vývoj. Dobrého koně holt vzadu neudržíš.
autor: David Hora