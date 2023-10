„Šli jsme do mešit. A…” Migrace a teror: Šlachta utnul řeči

reklama

Belgická policie v bruselské čtvrti Schaerbeek zastřelila muže podezřelého z pondělní vraždy dvou švédských fotbalových fanoušků. Byl policii znám jako radikál, a tak můžeme dál pokračovat. O čem to svědčí?

Nejde ani o to, že byl radikál. Nejdůležitější věc byla, že pobýval na území nelegálně. Přicestoval, nebyl mu udělen azyl a už na území Belgie neměl co dělat. Možná teď budu hodně tvrdý, ale podle mě Evropa, evropští politici a teď je to viditelné po konfliktu Izrael Palestina… Pácháme trošku sebevraždu a střílíme se do nohy, protože my jsme tak uvědomělí a vlastně hodní na všechny dokola, že neochráníme naše občany. To si myslím, že svědčí o selhání politiky. Když se podíváte na Ursulu, naši představitelku Evropské unie? Podívejte se na její síť X, bývalý Twitter, dává tam příspěvky v arabštině. Kde to jsme? To je něco naprosto šíleného! Pro mě to svědčí o selhání evropské politiky. Jednoznačně by se mělo přitvrdit v otázkách bezpečnosti.

Koneckonců viděli jsme v evropských městech, jak oslavovali nedávný masakr v Izraeli. Váš názor?

Když jsem byl u policie, a možná si na to budete pamatovat, měli jsme odbor zabývající se terorismem a extremismem. Projevy terorismu a extremismu jsme sledovali společně se zpravodajskými službami a snažili jsme se vždycky dopředu zasáhnout. Tehdy jsme šli do mešit v Praze, protože znalci, odborníci došli k názoru, že kniha, která v modlitebně sloužila k předčítání, splňovala znaky radikalismu. Protestovali proti mně na Letné a ministr vnitra Chovanec měl nějaké výtky.

Evropa by měla ukázat, že tyto projevy nebudeme na našem území trpět. Hamás je teroristická organizace. Já bych se vůbec nebál. I kdyby občan nebyl členem Evropské unie, ale tyto projevy by byly zadokumentovány, tak bych ho vyhostil. Vůbec tito lidé nemají v EU co dělat. Naprosto!

A nedělní demonstrace v Praze pro Palestinu?

Vyzývám policisty a úředníky, kteří povolí takovou demonstraci, aby byli na místě, ale jakýkoli projev, který by směřoval k radikalizaci? Tak by měla být demonstrace ukončena a vše řešeno v trestněprávní rovině. Jen tak můžeme ukázat, že ti lidé se budou chovat podle našich pravidel, a sjednotit bychom se měli jasně.

Psali jsme: Okamura (SPD): Tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto definitivně Vystrčil jásal nad polskými volbami. „Vocas se už ani nesnaží zastírat, že je levičák“ Ministr Rakušan: Nezáleží na tom, jaký telefon používáte, ale s kým tím telefonem mluvíte Ministr Bartoš: Další snaha o mediální zviditelnění se za peníze lidí

Upozorňoval jste na nelegálního převaděče migrantů, kterého chytili u Břeclavi a dostal u soudu šest a devět měsíců. Druhý převaděč u Břeclavi dva roky a devět měsíců. Oba převáželi migranty ze Sýrie a nabourali na tom stejném místě. Vím, že jste v tomto kontextu kritizoval nejednotné rozhodování soudů. Přesto, dá se to brát i jako příklad stavu, co se týká migrace v ČR?

Určitě. Migrační vlna je na stejných číslech, ne-li na větších, než byla loni a srovnatelná s rokem 2015 a 2016.



Zrovna u jednoho z trestů bylo vidět, že převaděči jsou mnohem agresivnější. Místo toho, aby Pavel Blažek řešil svoje problémy v Brně ohledně kokainu a schůzek s Nejedlým apod., měl by se zabývat právě těmito projevy.

Drakonické zvýšení trestů! Jasně musíme dát najevo, že obchod s lidmi tady nebudeme tolerovat. Organizátoři samozřejmě nesedí v České republice, ale většinou mimo Evropu a práci policejních útvarů. Nechápu, že se něco soudí v Břeclavi, pak v Brně… Soudkyně krajského soudu nakonec označí rozsudek okresního soudu, že byl nízký, že se s tím soudce nevypořádal správně, a tam mi chybí nejednotnost. Tam bych jako ministr vnitra napnul jednoznačně síly.

Přísaha má jasné body a první z nich je ihned osamostatnit cizineckou policii, dát jasný úkol, co se týká bezpečnosti, a vidět, koho v republice máme. Můžete být konkrétnější?

Když chcete mít policistu cizinecké policie, člověk musí mít znalosti a znát azylový zákon i migrační zákony. To není za dva nebo tři roky. Jde také o znalosti etnik, které na území máme.

Státy musejí mít jasnou kontrolu, kdo se na území pohybuje, kdo je žadatel o dávku. Když jde o žadatele o azyl, nemáme detenční ústavy. Máme nějaký objekt, kde se volně pohybují, dokud azyl nedostanou….

Vy, když si někoho pozvete na návštěvu, tak se také musí chovat podle vašich pravidel. Tvrdě si musíme nastavit pravidla. Izrael teď přiznal, že jejich bezpečnostní složky hrozbu podcenily, že informace měly a nechaly se zaskočit. To si myslím, že bychom neměli. Právě to jsou důvody toho, co navrhujeme jak ze stránky policie, tak pro Ministerstvo vnitra.

Možná by se dalo namítnout, že vlastně v ČR už žádné hraniční přechody nejsou, hranice nejsou…

Proč máme Evropskou unii? Měla nám umožňovat volný pohyb zboží, osob a měla být pro naše občany bezpečná. Bohužel jsme takový otloukánek. Neudržíme bezpečnost našich občanů, finanční prostředky, které by měly být pro naše občany, jdou mimo. Měli bychom umět nastavit naši bezpečnost tak, abychom naše občany ochránili. My říkáme, že nemáme hraniční přechody, ale vezměte si, že ministr Rakušan reaguje až poté, až Německo začne vyhrožovat a zavírat hranice. Vůbec si neuvědomuje, že tím, že Německo zavře hranice a Česko nezavře, dojde k tomu, že se nám tu lidé začnou hromadit. Jsem pro to, aby se hranice zavíraly rychle.

Jsem rád, že se blíží evropské volby. Musíme říct, kteří evropští politici budou rozhodovat. Jestli Ursula, která vypisuje na Twitteru arabsky? Posíláme peníze do Gazy, která je ovládána Hamásem, a nejsme schopní dokontrolovat, kam ty peníze doputují? Nebo tam budou politici, kteří budou opravdu tvrdí. Budou umět vnější hranice zavřít a umět se o bezpečnost našich občanů starat. O tom by měli občané v evropských volbách rozhodnout.

Jsme svědky, že je to ministrovi vnitra, obrany, premiérovi úplně jedno. Koneckonců kandidátku do evropských voleb ze STAN bude připravovat Jan Farský…

Velmi legrační. (úsměv)

Mimochodem, v této chvíli, jak byste řešil komunikaci se Slovenskem? Kdo to bude mít jednodušší?

To je samozřejmě politická otázka, nikoli otázka policie. Ministr musí nastavit jasný program se Slovenskem, dohody o navrácení migrantů, aby si je slovenská strana přebírala. Ovšem rozmohl se nám tady takový nešvar (úsměv)…

Státy nechávají procházet uprchlíky. Nikdo je v první okamžik nezadržuje. Dáte první razítko, jste první země, která ho zachytila, a v tom případě berete na sebe, že toho člověka pak vždycky budou vracet. Nešvar je, že tohle necháváme procházet a nikdo nedělá první zadržení migrantů. To je ten největší problém. Jestli je to Itálie, která udělá první úkony a je tam pak žadatel o azyl? Tak v Itálii. Jestli je to Maďarsko? Tak v Maďarsku.

Já bych jednal úplně natvrdo s ministrem vnitra Slovenska.

Po palestinském konfliktu, který nastal, bezpečnost bude velkým ožehavým problémem. Migrace je s tím naprosto jasně spojena. Je důležité, aby v současné době politici neztratili odvahu, aby přistupovali tvrdě a chránili jsme naše občany. Strašně držím palce policistům, aby to zvládli. Na nich bude teď viset největší zátěž. A nejzářivější příklad? Je jich moc, které mě napadají. Na slovenských hranicích jsou lidé nejvíce zasažení a největší chudáci.

Psali jsme: Premiér Fiala: Nemůžete popřít, že v kritických chvílích jsme dělali všechno, co bylo třeba Ven z obrazovky. BBC trestala za podporu Hamásu, Jakuba Železného zaujme Vláda je na svém místě, řekl premiér. Za pokusem ji svrhnout vidí závist Babiš (ANO): Váš největší tmel je Antibabiš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE