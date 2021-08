„Taková lež, tečka za covidem. Gestapo.“ Okamura objevil zlé věci. A podělil se

Ministerstvo zdravotnictví spustilo lživou kampaň, že očkování ochrání před covidem-19 a dělá za ním tečku, zlobí se předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Tomu vadí i to, že policie stíhá lidi za to, že tančili: To prý dělalo naposledy gestapo po smrti Heydricha. Okamura též varuje, že kdo volí Lubomíra Volného, volí Piráta Bartoše.

Hokejová legenda Jiří Holík v jednom rozhovoru řekl: „Já se jen nestačím divit, kolik je v tomhle národě blbců! Já osobně absolutně nerozumím všem těm chronickým odmítačům vakcinace. Ty důvody, jako moje svoboda a moje práva, to v tomto případě neberu. Já bych to dal zkrátka lidem za povinnost. Když se člověk neočkuje a nechce se nechat očkovat, je to jeho věc, ale jenom do té doby, než tím začne ohrožovat ostatní.“ Vy, pane Okamuro, povinné očkování také odmítáte – cítíte se být blbcem?

Cítím se jako člověk se zdravým rozumem. Očkovaný člověk není bezinfekční ani není chráněný před nemocí. Před infekčností a nemocí nás umí ochránit jen silná slizniční imunita. Tu možná až polovina národa má. Zdravý člověk se silnou imunitou žádné očkování nepotřebuje. Imunitu dále posiluje setkání s viry a případně i samo onemocnění. Tato imunita je opět komplexnější a silnější než očkování. Očkování v případě chřipkového onemocnění je až poslední možnost pro ty, kdo mají slabou obranyschopnost a očkování jim pomůže uměle vytvořit protilátky. Ale i to je otázka, na kterou ještě neznáme definitivní odpověď. V Británii někteří tvrdí, že covid ustupuje díky očkování. Ale studie z USA ukazují, že i když jsou lidé plně očkovaní, přesto mohou v sobě nosit stejné množství viru jako neočkovaní. Vyplývá to ze studie provedené výzkumníky z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z města Provincetown, kde tři čtvrtiny nakažených byli očkovaní lidé. A i když takzvaní experti tvrdí, že díky očkování bylo málo mrtvých a těžce nemocných, čísla je usvědčují ze lži. Z pěti hospitalizovaných pacientů byli plně naočkovaní čtyři. Převedeno do statistiky, těžký průběh mělo něco málo více než jedno procento z očkovaných. Naopak u neočkovaných mělo těžký proběh méně než jedno procento lidí.

To máte asi pravdu – interní dokument CDC získaný listem The Washington Post odhaduje, že týdně se u 35 tisíc očkovaných lidí v USA vyskytne symptomatická infekce.

Ano, jenže tyhle informace vám Česká televize neřekne. Naopak tady Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem premiéra Babiše spustilo podvodnou lživou kampaň s tím, že očkování je tečka za covidem. To je nejen nehorázná lež, protože víc očkování před covidem prokazatelně neochrání, ale vytváří velmi mylný dojem, že vakcína vás ochrání a vy se už o sebe nemusíte starat. Opak je pravdou, pokud chcete být v bezpečí před jakoukoli infekcí a nemocí, pak posilujte svou imunitu – řádně a dlouho spěte, otužujte se, jezte a pijte co nejzdravěji a samozřejmě nezapomínejte na každodenní pohyb, nejlépe nějaký sport. Tohle vám žádná vakcína nenahradí a kdo tvrdí opak, lže, a současně lidi přímo ohrožuje na zdraví.

A očkování dětí nebo jejich zavírání doma je přímo zločin. To nejlepší pro děti je, když si všemi možnými infekcemi projdou, v drtivé většině si toho ani nevšimnou, ale díky tomu získají přirozenou komplexní imunitu, ne proti jednomu viru, ale proti drtivé většině virů. Dávat děti do izolace a chránit je před viry, je nápad šílenců, kteří měli dávno ležet v Bohnicích. To, že Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM děti zavřela doma, jim naopak fakticky imunitu oslabilo. A nejen jim, všechny ty restrikce jsou jasně doložitelnou příčinou většiny nadúmrtí. Dobrá nálada a pohyb, to je to, co víc chrání před nemocí. Ale co místo toho udělá vláda? Zakáže tancování a dokonce policisté chodí po barech a pokutují „zločince“, kteří si troufli tančit. Tohle naposledy stíhalo gestapo po smrti Heydricha. Takže dnes se stíhá už i to, že si zatancujete. Před pár lety, kdyby vláda lidem řekla, že jim zakáže tanec nebo sezení v hospodě, tak lidé pošlou premiéra a ministry do Bohnic.

Co je pro SPD klíčový bod programu?

Žijeme v rostoucí totalitě. Takže pro nás to je v prvé řadě svoboda a demokracie. Musíme hájit do posledního dechu svobodu slova, protože jak vidíme, lhaní a propaganda zcela záměrně ohlupuje lidi a rozděluje na ty, kdo covidový teror dokonce vyžadují. Musíme spojit síly a ubránit alespoň poslední zbytky práva na názor a projev.

Proč se v tomhle nespojíte s ostatními vlasteneckými stranami? Nebylo by to lepší?

To je bohužel nereálné, u některých to nejde kvůli personáliím – asi stěží se mohu spojovat s někým, kdo na mě dlouhodobě plive. A v jiných případech třeba u Trikolóry to jsou zcela zásadní programové rozpory, oni jsou proti solidaritě s chudými, a co je hlavní, odmítají zákon o referendu, tedy demokracii. A to je zásadní chyba, protože právo hlasovat o zákonech neznamená jen třeba právo hlasovat o vystoupení z EU, ale třeba také právo hlasovat o opatřeních vlády, o tom, že děti se mohou vrátit do škol bez podmínek a bez omezení. A co je zcela zásadní v našem návrhu zákona o referendu, je povinnost veřejnoprávních médií dát před referendem několikatýdenní prostor na svobodnou diskusi zastánců pro i proti. To, aby samozřejmě média nemohla jednostrannou propagandou prosazovat vybraný názor. A ta svobodná diskuse, střet názorů pro a proti, je to, co nám tu zcela zásadně chybí. A pak tu máme lidi jako pan Jiří Holík, kteří těm, co se nechtějí očkovat, nadávají do blbců, aniž by znali fakta. Protože kdyby je znali, tak mluví úplně jinak.

Takže podle vás nemá smysl volit jiná vlastenecká uskupení, než je SPD?

Volební zákon mluví jasně – všechny hlasy, které dostanou strany pod 5 %, tak ve výsledku po přepočítání připadnou nikoli vlastencům, ale eurohujerům, ať už to jsou Piráti, STAN, ANO nebo Top 09. Propadlé hlasy se totiž následně po volbách přerozdělí mezi nejúspěšnější strany a paradoxně hlas toho, kdo volil Volného nebo Trikolóru, dostane Pirát Bartoš a i díky tomu pak tu bude třeba sestavovat vládu. A nejen to, budou se ještě víc utahovat bruselské šrouby. Vím, že to zní možná trochu samolibě, ale opravdu realita je taková, že do Sněmovny z těch protibruselských stran má šanci se dostat jediná strana – SPD. Průzkumy hovoří jasně a necelé dva měsíce před volbami se už nikdy zázraky nedějí. V takovém případě hlas komukoliv jinému je bohužel a fakticky hlas odevzdaný Pirátům, Topkařům, vítačům migrantů, lidem kteří odmítají svobodu i demokracii. Volný a spol. je darem z nebes pro všechny vítače migrantů, milovníky transsexuálů a bruselofilů, protože jediným co tyhle partaje udělají je, že odčerpají nějaké hlasy SPD, a propadlé hlasy se pak přičtou Pirátům, a tím se oslabí vlastenecké a konzervativní pozice ve Sněmovně. Nic víc. Ano, vážení přátelé, kdo bude volit Volného nebo Trikolóru, tak bohužel ve výsledku dává hlas Bartošovi. Je to smutný fakt, který vyplývá z volebního zákona a stávajících preferencí stran.

Vím, že SPD nepřímo podpořil i prezident Klaus.

Ano, pan prezident v nějakém rozhovoru řekl, snad dokonce přímo, že v tuto chvíli má smysl volit jedině SPD. Myslím, že to byl i jeden z důvodů, proč hned po té Trikolóru opustil Václav Klasu mladší. Viděl, že jeho projektu nevěří ani jeho vlastní otec. Ostatně tento fakt, že smysl má jen volba SPD, opakovaně říká bývalý kancléř pana prezidenta Petr Hájek, který provozuje komentářový server Protiproud. Pro nás je to závazek, že musíme opravdu tvrdě hájit společné tradiční hodnoty a že tu nejsme jen pro členy SPD, ale že tu jsme pro všechny konzervativce, pro křesťany, pro vlastence a další, kteří nás podporují. Nesmírně si cením i odvahy pana arcibiskupa Dominika Duky, který se nebojí hájit národní a tradiční evropské hodnoty. A jakkoli jsem dříve nebyl nějak speciálně zaměřený na křesťany, musím říct, že podpora tak významných křesťanů nás zavazuje, ale je to i v souladu s tím, co hájíme. I když velká část našich voličů budou asi ateisti, tak na druhé straně dáváme všichni přednost Vánocům a velikonocům před ramadánem. Do té naší české a moravské kotliny prostě sedne víc pomlázka a holky v minisukni než mumie zabalená v burce.

Je migrace z islámských zemí pro nás skutečně problém? Mainstreamoví politici a novináři říkají, ten problém zveličujete.

Nemusím nic zveličovat, tisíce vražd po celé Evropě, čtvrti evropských měst, kam se policie bojí a platí tam právo šaría, mluví za nás. A nevidět ten problém s Afričany nebo radikálními Araby může jen slepý nebo totálně Bruselem vygumovaný feťák. Takže třeba Pirátům jejich vítačství migrantů nemůžu až tak zazlívat, ale musíme udělat všechno pro to, aby se nikdy nedostali k moci. Tyhle vítačské party jsou samozřejmě také miláčky gayů a lesbiček. A uniká jim, že pokud by plány těchto hlupáků vyšly a naše země začala přijímat migranty, tak oni budou první, koho budou islamisté vraždit. A bez milosti, ostatně máme tisíce příkladů islámských vražd, takzvaně ze cti, kdy otec nebo bratr zabije dceru či sestru proto, že se nevhodně zamiluje. My a já osobně jsme pro pomoc zemím v nouzi. Ale pomáhejme jim na místě – u nich doma. A pomoc musí být systémová – obrazně nesmíme jim dávat ryby, ale rybářské pruty, aby byli schopní se uživit sami. To, že přijmeme migranty, jejich problém nevyřeší a jen ten problém ještě přesuneme i k nám. Pak i u nás budou zfanatizovaní arabští mladíci, kteří jsou nabuzeni a natěšení na vraždění a znásilňování. A jen opravdový idiot to nevidí a dokonce si ho tady přeje. Omlouvám se za upřímnost, ale jiné slovo to prostě nevystihne.

Jednou ze součástí vaší předvolební kampaně je i petice za zachování české koruny. Proč jste se rozhodli zdůraznit v kampani právě toto téma? Psal jste i na sociálních sítích, že česká koruna je v ohrožení. Máte dojem, že další politické strany jsou připraveny souhlasit se zavedením eura? Euro je ekonomický projekt, na kterém prodělává značná část eurozóny a vydělává Německo. Dává pro ČR ekonomicky smysl se k takovému spolku přidávat?

Sám jste si odpověděl, pro nás by to bylo skutečně prodělečné, ale to není jediný argument. Tím dalším je ztráta suverenity. Chceme, aby Česká republika byla v budoucnu zase plně svrchovaná a suverénní země. A jedním z atributů svrchovanosti je vlastní měna a rozhodování o vlastní měnové politice. Přijetím eura bychom předali další zcela zásadní ekonomickou pravomoc Bruselu. Popravdě, jednu z posledních pravomocí, protože jak víme, směrnice EU jsou formálně nadřazené národním zákonům, takže celý náš právní systém kontroluje a diktuje Brusel. Hnutí SPD je v tomto ohledu jediná strana, kdo je tvrdě proti euru. Ostatní partaje lavírují, na jedné straně vědí, že to je nevýhodné, ale bojí se Bruselu, a tak pan premiér a další říkají, že euro ano, ale později až to bude vhodnější. Tím bohužel ale také všichni říkají, bojíme se Bruselu euro definitivně odmítnout, čímž ale také říkají Bruselu, aby u nás prosadil euro, jen si stačí trochu víc dupnout a ty naše servilní probruselské politiky Brusel zlomí tak jako vždy a ve všem i v minulosti. Premiér Babiš tady balamutí lidi, že nás chrání před kvótami, přitom právě jeho frakce v Evropském parlamentu, které je hnutí ANO členem, kvóty prosazuje a migraci prosazuje i jeho vlastní eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO. Takže něco nám tady říká pan premiér a něco zcela opačného dělá ve skutečnosti jeho partaj v Bruselu. Samozřejmě nejsou sami, ostatní partaje ve Sněmovně jsou na tom stejně, takže SPD je v rámci České republiky jediná, která je ve frakci, která migranty zcela zásadně odmítá.

A tady nerozumím voličům, kteří migranty sice odmítají, ale volí partaje, které pracují v Bruselu na tom, aby se migranti a islám dostal v maximálním množství i k nám. A to neznamená jen vraždy a znásilnění navíc, ale znamená to i takové detaily, že pak se budeme bát postavit na náměstí vánoční stromek nebo ve školce s dětmi vystřihovat betlémskou hvězdu a dělat betlém. Na západě už to problém je. Opravdu jen duševně nemocný člověk si tohle přeje u nás a jen zločinec na tom dokonce pracuje.

Co říkáte na chování České pošty, která začala aktivisticky finančně podporovat přehlídku sexuálních menšin Prague Pride? Má právě toto být rolí služby podřízené Ministerstvu vnitra?

S chováním vedení České pošty nesouhlasím, jelikož by se měla soustředit v prvé řadě na zkvalitnění služeb občanům. A také na zlepšení podmínek řadových zaměstnanců. Navíc je pošta dlouhodobě ve ztrátě, takže je opravdu neuvěřitelné, že vůbec takovýmto způsobem utrácí peníze. Plnou odpovědnost nese ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, pod kterého řízení České počty spadá. A mám k tomu řečnickou otázku, proč pošta nebo jiná instituce včetně televize a rozhlasu nepodporují například pochod pro rodinu, který pořádají pravidelně křesťané? Chudé rodiny s dětmi, matky samoživitelky si naši podporu přece zaslouží daleko více, přesněji potřebují ji daleko naléhavěji.

Ono Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka projevuje tyto tendence stabilněji. Podpora nejrůznějších akcí proti „dezinformacím“, každoroční zprávy o extremismu… Plní podle vás Ministerstvo vnitra svou úlohu tak, jak by podle vás mělo?

Připadá mi to jako ministerstvo totalitního státu, koneckonců kdo nutí policisty, aby trestali lidi za tanec? Znám pár poldů a ti všichni plní tyhle rozkazy s odporem nebo je rovnou ignorují. To, co předvádí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nemá nic společného s ministerstvem právního státu. Vnitro má dohlížet na dodržování zákonů a práva, a namísto toho nutí policisty a další vymáhat protiústavní a protizákonné direktivy. Vláda a její úřady by měly chránit svobody občanů včetně svobody slova a nikoli je za názory a svobodné projevy stíhat a je jedno zda pan Hamáček posílá policisty na sáňkaře, tanečníky nebo na lidi, co si dovolí napsat naprostou pravdu, jako například poslankyně SPD Karla Maříková, která se velmi správně ohradila proti nelegální migraci do Evropy.

Babišova a Hamáčkova vláda vůbec neřeší spravedlnost. Aktuálně v SPD řešíme s úřady stále dokola případ babičky, důchodkyně Vlasty Bartošové, která má šest tisíc důchod a za ubytovnu platí 8000 a úřady ji dokola zamítají žádost o podporu s tím, že není v hmotné nouzi. A do té ubytovny se dostala proto, že darovala dceři družstevní byt a ona ho obratem prodala a nový majitel babičku vyhodil na ulici i s nábytkem, přestože měla smluvně dané právo doživotního užívání bytu. Nikdo jí dodnes není schopen pomoci a babička je tak zoufalá, že uvažuje o sebevraždě.

Když už jsme u těch ministerstev ČSSD. Ministryně práce Jana Maláčová v doprovodu svého spolukandidáta Matěje Stropnického začala osobně provádět kontroly v továrnách, zda je tam dodržováno pracovní právo. Je podle vás úlohou ministra, aby chodil na inspekce do továren?

Paní ministryně si dělá v pracovní době kampaň, protože nemá žádné kompetence k provádění kontrol. Tyto kompetence mají pracovníci Úřadu práce. Primárně by měla chodit v prvé řadě po svém rezortu a zreorganizovat svůj úřad tak, aby tam konečně nebyly předražené zakázky a aby byla konečně na stole důchodová reforma, která by důchodcům konečně systémově zajistila důstojné stáří. Na to se paní ministryně Maláčová úplně vykašlala. A měla by pomáhat lidem, jako je seniorka Vlasta Bartošová. To ale paní ministryni nezajímá, jelikož je paní Bartošová bílá, slušná a celý život pracovala a přispívala do sociálního systému. Není to žádná menšina, naopak patří k většině důchodců, kteří celý život makali a které jejich důchod ani pořádně neuživí. Proč má díky vládě migrant bydlení a jídlo zdarma a stará česká babička může přitom na ulici pojít hlady? To přece není normální.

Jak vypadal uplynulý týden ve Sněmovně?

Jsem rád, že i díky hlasům SPD prošel zákon na vyšší finanční podporu pěstounům, kteří se starají například i o zdravotně postižené děti. Bohužel ale Piráti opět zablokovali závěrečné hlasování o dalším zákonu z pera SPD o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Piráti prostě podporují nepřizpůsobivé. Jsou šílení. Kvůli nim už se asi zákon nestihne do konce volebního období prohlasovat, takže miliony našich slušných občanů budou nadále doplácet ze svých daní na nepřizpůsobivé. Doufám, že toto chování Pirátů vyhodnotí občané v říjnových volbách.

