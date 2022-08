„Těžba dotací. Skryté záměry.“ Celý život zemědělcem: O co prý jde Fialově vládě

„Vysoké ceny energií, PHM, krmných směsí a hnojiv, spolu s padajícími cenami komodit jsou smrtelnou kombinací.“ Odborník v oblasti zemědělské výroby, který působil na krajském odboru ministerstva, kandidát do Senátu za SPD Stanislav Skála, důrazně varuje před rozeštváváním zemědělců a „těžbou dotací.“ „Vláda by měla mít o zemědělce a o jejich právo na stejné dotace v Evropské unii eminentní zájem. Zatím je bohužel pro ni prioritou Ukrajina a zemědělci jsou hodně daleko za ní,“ podotýká. Odstřihnutí od ruských energií je podle něj „přípravou na sebevraždu Evropské unie a naší republiky.“

Dlouhou dobu jste pracoval na Krajském odboru Ministerstva zemědělství, věnujete se oboru v podstatě celý život. S jakým dojmem sledujete současné trendy? Zažil jste situaci, ke které by se dal současný stav přirovnat?



Současná situace připomíná 90. léta minulého století, kdy byly úspěšné podniky rozbíjeny legislativou. Dnes se to děje pomocí změny toků peněz (změna dotačních pravidel).

Spotřebitelé si stěžují na drahé potraviny, zemědělci na zdražování energií, hnojiv atd. Pšenice už je prý levná a za zdražování mohou producenti. Ministr zemědělství uvedl pro Deník, že pro ně budou zisky letos rekordní a dosáhnou až třiceti miliard. „Nikdo nemůže říct, že za ministra Nekuly se zemědělství nedařilo. Naopak se mu daří extrémně dobře,“ konstatoval. Jak se daří zemědělství podle vás?

Zemědělství se dostává do velkých problémů. Vysoké ceny energií, PHM, krmných směsí a hnojiv, spolu s padajícími cenami komodit jsou smrtelnou kombinací. Ministr by si měl při svých úvahách o výsledku hospodaření zemědělců v republice odečíst dotace a hned zjistí, jak je zemědělství ztrátové.



Že nakupujeme v obchodech zboží, které často cestuje přes půl zeměkoule, se stalo dlouhodobým standardem. Před pár dny si toho všiml právě i ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Cibule z Nového Zélandu ho rozladila natolik, že poslal obchodníkům dopis, kde je vyzval, aby upřednostnili tuzemskou produkci. Co si o tom myslíte?



Ministr a celá vláda nemá zájem na zlepšení současného stavu. Kdyby chtěli zlepšit současný stav, rychle by schválili kvalitní zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků.

Lze si vůbec představit, že by obchodníci skutečně dávali přednost českým výrobcům?

Pokud by byl výše uvedený zákon kvalitní a určil povinné procento českých výrobků v obchodech, tak by určitě situaci ovlivnil.



V souvislosti s výzvou českého ministra se objevily úvahy, zda takto nenaruší naši tržní ekonomiku či společný evropský trh? Řada lidí už se jen ironicky směje, jak budou mít obchodní řetězce z výzvy těžkou hlavu. Přesto, myslíte si, že lze z pozice českého ministra něco ovlivnit?



Záleží, jak si kdo vysvětluje tržní ekonomiku a společný evropský trh. Jiné zájmy prosazují producenti potravin a úplně jiné zájmy mají dovozci a prodejci potravinářských výrobků. Pokud bude ministr a celá vláda chtít, tak potřebný zákon vznikne. V Parlamentu vláda disponuje 108 hlasy, tudíž by se schválením zákona neměl být problém.



Zaznívají názory, že bychom mohli české předsednictví EU využít k vyrovnání dotací pro české zemědělce tak, aby měli stejné podmínky jako v jiných evropských zemích. To asi nebude agenda, která by někoho z českých elit zajímala, že?



Vláda by měla mít o zemědělce a o jejich právo na stejné dotace v Evropské unii eminentní zájem. Zatím je bohužel pro ni prioritou Ukrajina a zemědělci jsou hodně daleko za ní.



Mezi českými zemědělci to vře kvůli novému systému dotací. Přesun peněz k menším farmářům podle Agrární komory povede k tomu, že střední a větší podniky nebudou schopné konkurovat firmám z okolních zemí. Zaznívají názory, že dojde k „těžbě dotací.“ Údajně už teď jsme jedinou zemí EU, kde počet zemědělců roste, půdu totiž nakupují kapitáloví investoři. Váš komentář?

Jak jsem již uvedl, je to snaha rozeštvat velké zemědělce – převážně akciové společnosti a malé zemědělce. Peníze na pomoc menším zemědělcům se měly najít v rozpočtu a nebrat je větším podnikům, které většinou zajišťují i potřebnou živočišnou výrobu. Je faktem, že dochází k nákupům zemědělské půdy za účelem „těžby dotací“.

Hlavním cílem české vlády je boj proti agresivnímu Rusku a snaha pomoci Ukrajině. Pak také nenechat Vladimira Putina, aby určoval ceny energií. Ostatně Rusko by mělo být už považováno za teroristický stát. Premiér v Právu navíc slíbil, že si lidé v zimě zatopí i pokud Rusko vypne plyn. Odstřihnout se od ruských energií je priorita EU. Co vy na to?

Odstřihnutí od ruských energií (ropa a plyn) je přípravou na sebevraždu Evropské unie a naší republiky. Pokud nenastoupí selský rozum a příslušná jednání s Ruskou federací, odneseme to všichni prudkým poklesem životní úrovně.



Když to shrneme, ve finále se dozvídáme, že energetické firmy mají rekordní zisky, banky vydělaly v meziročním srovnání dvakrát tolik než dřív, zemědělci mají extrémní zisky, domácnosti vysoké úspory jako nikdy. Zaměstnanci dostali přidáno, čili jim se životní úroveň nesnížila, uprchlíci dostanou podporu od státu. Kdo vlastně krizi zaplatí?

Nebudu komentovat úspěchy vlády, protože žádné nevidím. Všechny výdaje, které tato vláda zbytečně utrácí (zbraně a další výdaje na Ukrajinu) a horentní výdaje za energie, zatíží státní rozpočet a dluh zaplatíme my všichni.

Kandidujete do Senátu za SPD. Jako důležitý problém hnutí bývá zmiňováno, že je schopné oslovit jen voliče, kteří nemají kromě svého volebního hlasu žádný vliv a svým životem nic zásadního ve státě nemohou změnit. Příznivci SPD naopak v tomto vidí plus, protože jste hnutím, které se chce zastat všech, čili neselektuje a přízeň chudších lidí vám evidentně nevadí. Naopak chcete se zastat i těch, kteří jinde zastání nemají. Jak to vidíte vy?



V posledním období se struktura a složení členské základny SPD pronikavě mění. SPD se stává stranou velké části obyčejných lidí v republice. Za SPD kandiduji proto, že jsem jejím členem a v současné době je to jediná strana, která vidí problémy v zemědělství a chce je řešit tak, aby byla v tomto státě zajištěna výživa zdravými a cenově přijatelnými potravinami, pokud možno z vlastní produkce našich výrobců.



Budete kandidovat do Senátu za volební obvod č. 76. Pojďme se ještě vrátit k tématu zemědělství. Četla jsem váš program, kde máte zemědělství a potravinářství na prvním místě a píšete, že podpoříte výrobu zdravých českých potravin. Jak konkrétně?

Celý život pracuji v zemědělství, více než 45 let jsem působil na Kroměřížsku. Prošel jsem různými stupni funkcí v prvovýrobě, pracoval jsem v řídicích funkcích podniků i ve státní správě. Myslím si, že mám hodně zkušeností, které můžu využívat k tomu, abych přesvědčil odpovědné pracovníky Ministerstva zemědělství a zákonodárce, aby uplatňovali zdravý selský rozum a pomohli vytvořit podmínky pro výrobu kvalitních a cenově přijatelných potravin.



Další bod vašeho programu je zlevnění energií, potravin a pohonných hmot. Neobáváte se, že jde o příliš obecné formulace?

Elektrickou energii a plyn neobchodovat přes burzu. U elektrické energie pro obyvatele zajistit jejich přímý prodej občanům. Smlouvy na dodávku plynu provádět přímo s dodavatelem. Zrušit systém emisních povolenek a odstoupit od Green Dealu. U potravin snížit DPH a pomoci prvovýrobcům v zemědělství a potravinářství při růstu cen energií.



Na závěr, proč jste se vlastně rozhodl kandidovat do Senátu?

Do Senátu kandiduji proto, že se už nemůžu dívat na to, kam současná vláda tuto zemi vede. Stará se hlavně o Ukrajinu a neřeší problémy našich obyvatel. Mám děti a vnoučata, nechci, aby byly jednou otroky USA ve vlastní zemi.

Ing. Stanislav Skála. Foto: archiv S. Skála

