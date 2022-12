„To je Rakušan!“ Socha Putina nezabrala. Výsměch je tu

Sochu maršála Koněva v pražském Bubenči symbolicky nahradil Vladimír Putin. Zobrazen je jako skřet u kohoutu s plynem. Což podle iniciátorů poukazuje na to, že Rusko nese vinu za energetickou krizi. Bude na místě měsíc. PL se ptaly, co na sochu dotázaní říkají. Některým socha nepřipomíná Putina, ale někoho jiného.

Anketa Dáte za Vánoce (v součtu výdajů) letos víc než loni? Ano, víc 8% Přibližně stejně 21% Ne, méně 71% hlasovalo: 6907 lidí Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu. „Socha zřejmě nestála žádné veřejné peníze, takže mi nevadí. Umělecky ji nejsem schopen posoudit, že by někoho nově přesvědčila o tom, co je Putin zač, asi nelze očekávat. Pokud se někomu bude líbit natolik, že za ni zaplatí peníze, které pomůžou obraně proti ruské agresi, nebo zmírní její dopad na lidi, tak proč ne?“ okomentoval, zakladatel Libertariánského institutu.

„I taková socha má své oprávnění. Když byla z historického hlediska konečně vyhodnocena činnost maršála Koněva vedoucí k odstranění jeho sochy z pražského stanoviště, tak by k obdobnému přehodnocení mělo dojít u všech osob v republice. Je zbytné za odstraněné sochy umisťovat jiné, je ale žádoucí, aby obdobným způsobem jako Koněv v Praze zmizely z veřejných prostranství v Česku sochy osob vydávaných dosud za hrdiny, kteří ve skutečnosti byli zločinci,“ domnívá se Tomáš Krystlík, česko-německý spisovatel a publicista.

„Děkuji za optání, mně nevadí,“ konstatoval stručně Jan Ziegler, publicista.

„Přestože nebývá zvykem stavět pomníky žijícím politikům, tahle socha Víta Rakušana mě pobavila, takže jsem za ni rád,“ sdělil Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Myslím, že v době, kdy mají lidé problém vyjít se svými příjmy a koupit dětem dárek k Vánocům, je tomu věnovaná zbytečná pozornost. Vlastně nevím, jestli je ta socha soukromá, nebo obecní aktivita. Pokud by to zaplatila městská část, asi bych se ptal, jestli obecní finanční prostředky neměly skončit někde tam, kde je potřeba,“ poznamenal poslanec Marek Novák (ANO), člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Jsou věci i lidé, které a kteří příliš nestojí za pozornost. Ono totiž i tak arogance, zloby a tuposti kolem nás a mezi námi geometricky přibývá. I demokracie má odvrácenou tvář. Bohužel,“ upozornil Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec.

„Ani jsem o tom nevěděl, tak jsem se na ni teď podíval. Socha se mně vůbec nelíbí. To je tak vše,“ prozradil Jiří Balvín, bývalý ministr kultury a někdejší ředitel České televize.

„Prý se jedná o Putinovu sochu, ale daleko víc mi obličejem připomíná Víta Rakušana, a pokud přidáme utahování kohoutku demokracie prostřednictvím jeho cenzorských nápadů, nikdo jiný to ani být nemůže... Místo Rusa máme tedy Rakušana, což je pro nás typické. Osobně bych ale, i s ohledem na to, dal přednost Járovi Cimrmanovi,“ okomentoval Martin Herman, předseda zastupitelského klubu ANO ve Středočeském kraji.

„Lepší ukázku toho, jaká hovada vládnou na Praze 6, snad nejde ani vymyslet,“ míní Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Abych řekl pravdu, tak nic. Myslím, že lidé mají jiné starosti,“ konstatoval poslanec Patrik Nacher (ANO), místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Nic o tom nevím, jestli je v Praze, tož to je věc Pražanů, a to nejsem,“ objasnil Zdeněk Koudelka, brněnský právník, bývalý poslanec.

„Zviditelnit se dá na ledasčem. V tomto případě se jak tvůrce, tak iniciátoři i ti, kdož ji schválili, zviditelňují na instalaci karikatury Putina. Výtěžek z prodeje prý půjde na zbraně pro Ukrajinu. Aktéři tohoto podniku tím otevřeně podporují zbraněmi jednu stranu tohoto krvavého konfliktu a jeho pokračování. Spolu s klasikem proto opakuji: I nespravedlivý mír je pořád lepší než spravedlivá válka,“ podotýká Milan Šarapatka, bývalý poslanec Úsvitu a diplomat a velvyslanec.

„Domnívám se, že jestli mohli být Rusové někdy naštvaní za deinstalaci sochy maršála Koněva z pražského náměstí Interbrigády, tak teď se musí za břicho popadat, když vidí, že se na stejném místě objevilo kovové vyobrazení hajlujícího Víta Rakušana, jak kosí vodním dělem protivládní demonstranty, kteří nemají na to, aby zaplatili zálohy za elektřinu. Kvalitu uměleckého zpracovnání raději nehodnotím, přesto by leckdo mohl namítnout, zda na budování kultu osobnosti našeho pana ministra vnitra není příliš brzy. Také mi není úplně jasné, proč radnice Prahy 6 touží po tom, aby si místní občané pana Rakušana pamatovali jako zlostného skřeta, když je to vlastně docela milý a důvěru budící člověk z kvalitní partaje nezatížené zbytečnými skandály, které jistě jde výhradně o blaho naší země a všech jejích občanů,“ ohodnotil Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

„Máme spoustu osobností, které by si zasloužily mít sochu. Tohle je něco, co do Prahy nepatří,“ myslí si Marek Černoch, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

„Podle mého názoru to jen reflektuje toxickou náladu a kulturní úpadek naši společnosti,“ sdělil Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.

„Když jsem se dozvěděl, kdo tuto podivnost financoval, překvapilo mne, že to je podle médií stejný Dalibor Dědek, který v rámci projektu Fénix financuje fond Perun, který financuje výcvik ukrajinských vojáků na Ukrajině. Tato úroveň propagandy je na úrovni druhoválečného goebbelsovského protižidovského aktivismu. Vidím v tom pokusy zamezit možnosti, že až tato vláda skončí, že by ta následná se mohla pokusit normalizovat vztahy s Ruskem, zastavit ekonomickou a energetickou katastrofu, do které nás vedou současní vládci a jejich mentorové. Nicméně podoba obličeje této sochy s tváří ministra vnitra Rakušana mi přijde pozoruhodná. Umístění tohoto patvaru na místě bývalé připomínky osvobození Prahy 9. května1945 mi přijde až zvrhlé,“ sdšlil poslanec Jiří Kobza (SPD), místopředseda výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

„Zrovna nad tím přemýšlím a chtěl jsem dát na FB, jestli je vandalstvím posprejovat výtvor vandala. Je na podstavci, kde předtím byla socha maršála Koněva, hovořilo se o tom, že by tam měl být památník obětem války, ale jak vidno, podmiňovací způsob je zástěrka toho, že to nebude, ale v každém případě je to místo spojené s historií, kdy šlo národu o krk a maršál Koněv tu dobu představoval. Je jedno, jestli sochu postavil minulý režim, či nikoliv. Nota bene, minulý režim vypěstoval i dnešní kandidáty na prezidenta, tak podle stejné logiky by měli také být v depozitáři? Socha dle listu byla darem ukrajinské ambasádě a ti asi měli více rozumu s ohledem na výzdobu vlastní budovy a elegantně se té výzdoby zbavili dalším darem. Skřetí zjev jen prezentuje bezduchou nenávist a tvář skřeta spíše připomíná našeho předního apologeta té nenávisti. Kouzlo nechtěného, jak to často dopadne, když se něco přežene,“ vysvětlil Otto Černý, politický vězeň minulého režimu a účastník třetího odboje.

„Už v minulosti jsem kritizoval odstranění sochy maršála Koněva. Přijde mi to, že se dnešní progresivní aktivisti snaží měnit a přepsat naši historii, a to je děsivé. Přitom stačilo k soše jen dát dodatkovou ceduli, kde mohli vysvětlit i stinné stránky pana Koněva. To, co se tam děje nyní dočasně, je už jen vyvrcholení toho celého, bez ohledu na to, že s podporou Ukrajině souhlasím a rozumím tomu, ze výtěžek z nové sochy se využije tímto směrem. Ale opravdu to musíme dělat takto? Veřejný prostor, ať jde o náměstí v Praze 6 nebo o zeď budovy ministerstva vnitra, by se měl využívat důstojně,“ zdůraznil Ondřej Prokop, předseda pražského hnutí ANO.

