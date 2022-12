„To ministerstvo funguje jako Rakušan.“ Vyoral sekl ministra, ale nezůstalo jen u něho

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Už to, že Nerudová zmínila mládí a krásu jako svůj handicap o něčem vypovídá, myslí si komentátor Tomáš Vyoral. A připomíná, že stáří rozhodně není zárukou moudrosti. Pokud jde o příběhy zoufalých lidí, má pocit, že jejich počet bude jen narůstat. Velmi tvrdě se opřel do aktivistů, kteří by ze štědrovečerní tabule odstraňovali kapra. „O nich si myslím asi tolik jako o ranní parádě v záchodové míse před spláchnutím,“ zhodnotil. A co se týče trapasů ohledně počítání podpisů, ministerstvo podle něho funguje stejně „dobře“ jako Vít Rakušan.

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová prohlásila, že její největší handicap je, že je mladá a pohledná... Je tomu tak?

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 19102 lidí

Internetem se šíří zkazky o odpojování elektroměrů těch sociálně i finančně nejslabších. Režisérka Silvie Dymáková sdílela příběh seniorky, která byla v podstatě o chlebu, vodě a margarínu a o pomoc si nechtěla říct. A ředitel organizace Elpida, která provozuje tísňovou linku, říká, že jim volají lidé, kteří například tři dny nejedli a myslí na sebevraždu. To už začíná připomínat příběhy z první republiky nebo ještě starší, ne?

Od začátku „hry na covid“ a navazujícího rusko-ukrajinského konfliktu, do něhož nás vláda Petra Fialenka neustále uměle zatahuje, tvrdím, že jde o měnovou reformu. Jde o to zlikvidovat střední třídu, úspory těch zodpovědnějších a ze všech komplet udělat ve finále „závisláky“ na státu poslouchající na slovo. Obávám se, že počet oněch případů a jejich eskalace bude jen a jen narůstat. Abychom se brzy nedostali do časů svou bídou a třeba i terorem podobných terorům minulým.

Už tradičně začíná boj proti vánočním kaprům v kádích, včetně tvrzení, že tuto tradici zavedli komunisté. Jak to máte s kaprem vy? A co si myslíte o těchto aktivistech?

Čím jsem starší, tím víc si vážím tradic našich předků. Kapra mám odjakživa spojeného s Vánoci a štědrovečerní večeří a nedám na něj dopustit. Nicméně jakkoliv mám ryby rád, tak kapra si dávám v zásadě jednou do roka.

Co se týká oněch aktivistů všeho druhu obvykle kázajících vodu a chlastajících to nejdražší šampaňské, kteří nařizují „hloupé“ a „neuvědomělé“ většině – nejčastěji té postarší, z venkova a bez nic nevypovídajícího vysokoškolského vzdělání – jak má žít… O nich si myslím asi tolik jako o ranní parádě v záchodové míse před spláchnutím. Jinak myslím, že jeden z nejdůležitějších elementů vzdělání a výchovy je správný příklad. Nechť jdou sami příkladem, ale ať neotravují normálním lidem životy nařizováním svého vidění světa.

A co se komunistů týká. Jakkoliv jsem nikdy nebyl jejich žádným příznivcem, tak je opravdu směšné, jak se všechno, co se nehodí nebo co je potřeba dehonestovat, hází na jejich bedra. Předpokládám, že tradice vánočního pokrmu z kapra, respektive z ryb, je o dost staršího data, než z druhé poloviny minulého století. Jakkoliv se můžu mýlit.

Fotogalerie: - Předvánoční Český Krumlov

Na Slovensku zřejmě brzy nějakým způsobem padne vláda. K tomu bývalý kandidát, který ustoupil ve volbách Čaputové, uvádí, že nyní by se advokátka nedostala ani do druhého kola. A podle průzkumu GLOBSECu se Slováci staví negativně k uprchlíkům a co se týče viníka války, počet těch, kdo viní Putina, a kdo viní NATO, je srovnatelný. Co stojí za tak odlišným vývojem od Česka?

Já myslím, že vnímání Čechů a Slováků v oněch dvou zmíněných tématech je velmi podobné. Jen je zřejmě trochu odlišná interpretace ze strany médií a průzkumů veřejného mínění, které obojí mají veřejné mínění žádoucím směrem nasměrovávat – tedy manipulovat. Jinak odlišný vývoj nedokážu úplně rozklíčovat, jelikož za výraznějšími politickými změnami stojí vždy několik hybných faktorů, z nichž ty hlavní jsou vždy ve stínu.

Vláda zrušila EET a splnila tak jeden ze svých předvolebních slibů. Je to pozitivní, když ke zrušení dochází šest let po zavedení systému, tedy v době, kdy už si na něj v podstatě všichni zvykli?

Sliby se sice mají plnit, zejména o Vánocích. Ale v současné době, kdy už byli všichni dotyční nuceni investovat do tohoto nařízení, jde dle mého prakticky o zanedbatelný krok. Ostatně jako de facto vždycky ze strany Fialovy vlády, když má jít něco vstřícného vůči vlastním občanům, podnikům a podobně. Tedy těm českým vlastním, nikoliv ukrajinským.

Petr Pavel se zřejmě rozhodl, že cesta k vítězství vede v Česku přes strašení Viktorem Orbánem, tedy že Andrej Babiš hodlá z pozice prezidenta nějakým způsobem Česko „orbanizovat“, ať už to znamená cokoliv. Jak by mohl Babiš Česko orbanizovat? Prezident v ČR sice jmenuje několik důležitých činitelů, ale nemá vliv na úředníky, na dotační politiku, i v zahraniční politice je jeho role spíše reprezentativní.

Jak by mohl Babiš orbanizovat ČR, ať už to znamená, jak říkáte, cokoliv, se musíte zeptat soudruha Pavla. Pravověrného a uvědomělého za každého režimu, což lze označit za oportunismus, bezzásadovost či bezpáteřnost. Jinak, Petr Pavel se dle mého vůbec nerozhodl, ale rozhodl za něj jeho loutkář exdiplomat a dle všeho operativec jestřábů Petr Kolář.

Do prezidentské volby se vrátil Karel Diviš, vypadla naopak Denisa Rohanová. Karlu Janečkovi prý scházelo 80 podpisů pro účast. Soudci popsali šlendrián, jaký panoval při kontrolování podpisů na ministerstvu vnitra. Neměl by s tím třeba Vít Rakušan něco udělat?

Zdá se, že ministerstvo vnitra pod – pro svobodu, demokracii a bezpečnost v ČR nebezpečným – Rakušanem funguje podobně tristně jako jeho šéf, o němž jsem v kuloárech zaslechl podobné zasněžené zvěsti jako toho času o Řeporyjci Novotném. Tyhle „škatule hejbejte se“ mi přijdou nedůstojné ministerstva vnitra. Ačkoliv chápu, že není jednoduché ověřit takové kvantum dat, tak předpokládám, že prostředky a kapacity jsou.

