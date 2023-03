„To si k Němcům nedovolí. Návod Čechům.“ Drahé jídlo: Co Václavák nestihl

reklama

V sobotu jste upozornil v rámci demonstrace na mnohé problémy spojené s potravinářstvím a zemědělstvím u nás a strhla se lavina kritiky. Jak to snášíte?

Nevadí mi to, jsem na podobné útoky zvyklý a beru to jakou součást své práce. Nemůžu se zavděčit všem.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27962 lidí

Co říkáte na kritiku Josefy Středuly, který uvedl, že jste ho naštval?

Že jsem ho naštval? To víte, když někdo udělá demonstraci a bojí se tam, protože tam nikdo nepřijde a teď najednou někdo vystoupí na demonstraci, kde je minimálně 100 tisíc lidí. Podotýkám, že snad poprvé v historii neřekla Policie ČR svůj odhad účastníků, protože jsem jim to prostě nehodilo. To je pochopitelně zdrcující. Nemluvě o tom, že jeho kandidatura na prezidenta dopadla fiaskem a ještě doporučil svým voličům Danuši Nerudovou, která se vyjádřila pravicově a podpořila vládu v tom, že chce důchodcům sebrat peníze.

Skutečnost, že v Německu potraviny při násobně vyšších platech stojí stejně, místy i dokonce o něco méně a mají vyšší kvalitu, se objevuje léta. Čím si vysvětlujete, že se s tím stále nic nestalo?

Kontroly, které probíhají v Německu podle zákona o tržním prostředí jsou daleko důslednější než v České republice. Spousta tamních zemědělců čerpá regionální dotace na regionální potraviny, což je pochopitelně také projevuje v cenách.

Důležité též je, že německé obchodní řetězce nejsou tak natvrdo postavené vůči vlastním zemědělcům, protože sami vědí, že si nemohou zničit svého dodavatele. Zatímco v České republice je to jinak. My je nezajímáme, navíc jsou schopni potraviny i dráž dovést z ciziny. Například na Moravě měli skvělou výrobu rajčat, ale my při vyprávění o Green Dealu raději rajčata do České republiky vozíme přes celou Evropu ze Španělska. Co do kvality nemá ani smysl mluvit, protože ve Španělsku je musíte otrhat dřív ještě zelená, aby cestou uzrála, zatímco na Moravě dozrají a rovnou jdou na pulty.

Svou roli také hraje síla organizací. V naší zemi jsou hrozně malé odbytové organizace, kdežto v Německu je tomu naopak a odbyt zajišťují velké celky. Takže vlastně proti síle v podobě obchodních řetězců působí silou vlastní velikosti a dovedou si vydobýt lepší cenu. V tomto případě nastane určitý zlom, kdy nejprve potraviny ještě víc zdraží, což říkám s lítostí, ale poté se supermarkety snad začnou chovat k českým občanům daleko vstřícněji a lépe.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Ministr zemědělství začal podle médií výrazněji hovořit o nutnosti srazit některé neférově vysoké ceny potravin. Může v tom být úspěšný? Jak to celé vidíte?

Nerad vás opravuji, ale musím říct, že debatu kolem cen potravin jsem rozpoutal já na tripartitě, stačí se podívat na veškeré zápisy ze zasedání. Otázku vysokých cen jsem na tripartitě skutečně otevřel a jak premiér, tak ministr zemědělství mi slíbili, že s tím něco začnou dělat. Otevřeně jsem řekl, že v daném případě jsem s jednáním spokojen, ale počkám si jaký bude výsledek.

Co se týče síly zemědělců a jejich organizací, je třeba říci, že v celé Evropě zemědělci proti supermarketům a zpracovatelům tahají za kratší provaz. Jenže v cizině už pochopili a je to dlouhodobá věc, že se musí sdružovat do odbytových organizací, které za ně potom budou prodávat zboží supermarketům, protože ty by měly silnější a lepší vyjednávací pozici. U nás se nejsou zemědělci schopni dohodnout, aby přes odbytové organizace prodávali.

Ceny začnou pravděpodobně za nějaký čas padat, což bude mít spojitost se sezónním zbožím. Například ranné brambory na počátku vždy vyskočily a pak začaly padat až do běžné sklizně. Takto můžeme najít množství sezónních komodit. V prvopočátku se vždy ceny vyžene nahoru a jakmile se trh naplní, padá to dolů. Tvrdím ale, že i přesto zůstanou ceny zhruba o jednu třetinu vyšší než před tím velkým zdražováním.

Někteří ekonomové tvrdí, že vina je na samotných spotřebitelích, kteří kvalitu i ceny u nás akceptují. Mají na výběr? Jak se může národ vzbouřit, drahé potraviny nekupovat a zároveň neumřít hlady?

To je ten problém, protože na trhu není žádná jiná alternativa. Máme v České republice zhruba deset řetězců, které mají velmi podobné ceny. Těžko může spotřebitel cenu neakceptovat, když nemá náhradní řešení, kde jinde nakupovat.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.