„V USA vyškolený agent“ objíždí republiku. S Nerudovou. Vyoral zdvihá prst před tím, co říkají lidem

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Pokud by svět fungoval reálně dle skutečných ‚kupeckých‘ počtů, pak by to samozřejmě možné nebylo,“ soudí Tomáš Vyoral o výrocích americké ministryně financí Janet Yellenové, že Spojené státy si mohou dovolit dvě války, i když jsou extrémně zadlužené. Ale dodává, že zmíněná čísla jsou často virtuální a dá se s nimi čachrovat a manipulovat. A rýpl si také do stávkujících pedagogů. „Co se genderových pedagogů týká, vzhledem k poškozování společnosti by měli oni platit daňovým poplatníkům a nikoliv obráceně,“ říká. Nebo by mohli zkusit jinou kariéru.

reklama

Tak v Polsku se po osmi letech zřejmě vymění vládní garnitura. Nepřipomíná vám to trochu český scénář? Osm let „těch zlých“, aby se pak ukázalo, že s těmi „hodnými“ je to ještě horší?

Ono to prakticky všude na světě jde z bláta do močálu. Nebo se nám to tak možná jen jeví, nevím. Jak často a nerad tvrdím, kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. A dokonce mám pocit, který jsem dřív neměl, že už toho nedokážou ani příliš mnoho zbrzdit – což jsem bral jako jedno z malých pozitiv. Nicméně dobří, hodní a zlí jsou relativní pojmy a v celkovém kontextu nic neříkající. Protože nežijeme v pohádce a co se politiky a reálného světa týká, tak nic není černobílé a každý z nás, politiky nevyjímaje, má v sobě kus anděla i ďábla. Otázkou pak je v jakém poměru.

Česko má svou první oběť řádění Hamásu. Politici, zejména z TOP 09, projevují lítost rodině a příbuzným. Zdá se vám, že dění v Izraeli jde současné vládě nesmírně vhod? Může dělat silná prohlášení, odsuzovat Hamás, projevovat lítost, a to vše bez jakékoliv obavy, že by to mělo nějaké následky.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11523 lidí

Americká ministryně financí uvedla (a Joe Biden to potvrdil), že si USA mohou dovolit sponzorovat dvě války zároveň. Nelže dotyčná paní, když dluh USA je v poměru k HDP 120 %, nízké úrokové sazby jsou ty tam a Kongres momentálně ani nemá svého předsedu?

Pokud by svět fungoval reálně dle skutečných „kupeckých“ počtů, pak by to samozřejmě možné nebylo. Ale vzhledem k tomu, že často jde už jen o virtuální čísla, se kterými lze šachovat či manipulovat – ostatně podobně jako u voleb – tak je možné všechno. Další věcí je, jaké zájmy mají USA, respektive ti, kteří za USA skutečně stojí, v oněch dvou válkách. Zřejmě mají spočítáno, že z nějakých důvodů se jim to vyplatí. Ať už geopolitických, finančních či jiných. Peníze a čísla jsou pouze prostředkem k dosahování cílů – které se skrze ně dosahují snáze než bez nich. Jakkoliv jsem toho času vystudoval ekonomii, mám za to, že ekonomie sama o sobě bez dalších faktorů a proměnných už – anebo to tak bylo vždy? – nedokáže popsat realitu ani predikovat do budoucna.

Fotogalerie: - Krameriova cena 2023

Danuše Nerudová obráží republiku s bývalým poslancem STAN Janem Farským v rámci své eurokampaně. A tvrdí, že si nedokáže představit, že by ČR nebyla v Evropské unii. Nebo: „Brusel jsme my, my jej tvoříme a jsme jeho součástí.“ Nemá Nerudová nakonec pravdu? Že oni jsou skutečně Brusel? Ale že problém je v tom, že „oni“ nejsou „my“?

Shrnul jste to myslím velmi trefně. Ještě bych dodal, že oni – dle mého skromného názoru – reprezentují ječící sluneční menšinu, zatímco „my“ zastupujeme realistickou mlčící většinu. Mohu se samozřejmě mýlit, ale nemyslím si, že bychom na tom byli se selským rozumem tak špatně. Je tragikomické, že Aspen Institutem odkojený – stejně jako Vít Rakušan – v USA vyškolený kolaborant a velmi pravděpodobně i agent Farský pak objíždí republiku s Danuší, jejíž „hlavní nevýhodou je, že je mladá a krásná“. Tedy v jejích očích nutno dodat, protože za mě je krása v očích toho, kdo se dívá. Tudíž Nerudová se zřejmě růžovými sci-fi brýlemi nedívá jen na Eurosojuz, ale i na sebe samu. Bohužel nebystré, hysterické, sebestředné a nesoudně ambiciózní Marfušky typu Nerudové, Němcové či Černochové dělají ostudu a medvědí službu ženám v politice. A vlastně i mimo ni.

Miloš Zeman má prý zákaz vstupu do Lánské obory. To mu dle jeho slov zakázala nová kancléřka Jana Vohralíková. Není to trochu malicherné? A na druhou stranu, nemůže si za tuto zlomyslnost Zeman sám, když byl v minulosti také čas od času zlomyslný?

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16959 lidí

Zaznamenal jste stávku vysokoškolských pedagogů z humanitních oborů? Co o ní soudíte? Mají například doktoři gender studies nebo filozofové nárok na to, aby je stát dobře platil? Podle protestujících by měl už základní plat akademika představovat důstojný příjem a zabezpečení rodiny. Granty a mezinárodní projekty by měly být přivýdělek.

Nezaznamenal a jsem tomu tak rád. Doktoři, profesoři, docenti a veškeří učitelé gender studies jsou dle mého zcela zbytnou a společnosti nic pozitivního nepřinášející odrůdou. Povětšinou lidé, kteří by se neuživili prakticky ničím jiným než pseudofilozofováním a pravověrným poklonkováním oné režimem podporované genderové agendy. Plat by měl odpovídat jejich přínosu společnosti, jakkoliv tomu tak běžně není ani v jiných oborech. Tedy co se genderových pedagogů týká, vzhledem k poškozování společnosti by měli oni platit daňovým poplatníkům a nikoliv obráceně. Pokud se jim případné platy zdají nízké, nechť zkusí jít dělat za pokladnu, na stavbu, nebo cokoliv jiného, reálně přínosného, co vytváří skutečné hodnoty.

Psali jsme: Proč nás Fiala trestá drahým benzínem? Vyoral byl v Polsku a viděl kampaň Jako kdyby jim někdo sebral „snížek“. Vyoral glosuje „kyselé ksichty“ po slovenských volbách „Nechce se věřit, že je to náhoda.“ Vyoral temně ke Kanadě a tleskání Waffen-SS „Senilní páprda v čele jaderné mocnosti.“ Kdo za Bidenem řídí svět? Komentátor tuší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE