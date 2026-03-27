„V politice úplně mimo, neměl by se angažovat.“ Tvrdý úder na Svěráka

Je to dávno, ale v sobotu měli chvilkaři svou slavnou demonstraci. Jak se vám líbilo, co tam účinkující vykládali?
Po pravdě nemám čas – a hlavně ani zájem ztrácet čas zbytečnými plky pravověrných svazáků, kteří by stáli na podiích za každého režimu a tomu režimu zpívali a hlásali na věčné časy. Takže jsem jejich prefabrikované a neustále se opakující proklamace neposlouchal. Ba ani zpětně nečetl. Zaznamenal jsem pouze nějaké úryvky z proslovu Zdeňka Svěráka, kterého si jako umělce nesmírně vážím. Nicméně se vší úctou k tomu, co pro naši kulturu a úsměvy udělal, by se už na postarší kolena neměl angažovat v politicko-aktivistických akcích. Stejně jako za koronafašismu, kdy nám indoktrinačně a drze z ampliónů prozpěvoval „není nutno“, stejně jako při nejrůznějších prezidentských volbách, stejně i tady na prorežimních demonstracích jen ukazuje, že co se politické inteligence týká, tam je holt úplně mimo. Věřím, že na rozdíl od jiných pan Svěrák tomu, k čemu se nyní hlásí, věří, ale to pro jeho hloupost a až trapnou angažovanost není omluvou.
Bývalý prezident Václav Klaus se právě do skoro devadesátiletého herce opřel, že byl symbolem komunistického režimu a profitoval z něho. Má pravdu? Nebo moc tlačí na pilu?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
V Pardubicích nám hořelo ve firmě, která vyráběla termovize pro Ukrajinu. Jenže pachatelé, alespoň podle toho, kdo byl zadržen policií, jsou typičtí salónní levičáci, jeden z nich ani pořádně neví, jestli je muž nebo žena. A mysleli si, že tím zasadí úder Izraeli. Co říkáte na tuto frašku?
Příliš se v kauze neorientuji. Ani jsem se o ni nijak zvlášť nezajímal. Přijde mi krajně podezřelé, že v současné fízlováním a sledováním prošpikované době je někdo schopen takové akce v souvislosti s firmou vojenskoprůmyslového komplexu, kterou dle mého v noci nehlídá jen pán v důchodu. O co ve skutečnosti šlo, se možná dozvíme s drobným odstupem, až jaké bude mít důsledky. Pakliže budou pro nás viditelné. Může jít rovněž o nějakou hru mimo naše obzory. Může jít o podvod – ať už pojistný či jiný. Nemám ponětí.
Pak ze zahraničí, v Estonku a Lotyšsku způsobili menší škodu drony. Čeští politici vystartovali, jak nás zase kolektivně ohrožuje Rusko, ale pak se ukázalo, že to byly ukrajinské drony použité právě při útoku na Rusko. Člověk by si myslel, že si po kauze Polsko a rakety dají pozor. Co myslíte, jsou skutečně tak hloupí, nebo prostě spoléhají na to, že to jednou vyjde a že korekce stejně nikdo nečte?
Aj aj. Jednak jsou v tomto ohledu neskutečně hloupí a zaslepení svou jedinou povolenou pravdou, jednak je řada z nich docela slušně zabezpečována onou správnou stranou a jednak vědí, že první vyřčené má většinou mnohem větší dopad a sílu než následná korekce.
Dále tu máme Českou televizi a Rozhlas, kterým, pokud skutečně vznikne návrh zákona, už nebudou platit poplatky ani staří, ani mladí. Z obou institucí už zní panika, že pak nemohou naplňovat to, co bylo dohodnuto a že zbankrotují. Na to se ovšem ozvalo, že budou první, kdo zbankrotuje s miliardovým rozpočtem. Jak moc je dle vás bankrot ČT a ČRo jenom strašení?
Jak moc? Zcela absolutně. Ať se onen socialistický moloch zúží, vypne svou čtyřiadvacetihodinovou propagandistickou relaci ČT24 a může v pohodě fungovat dál. Vždyť kromě peněz z našich daní ona ČT získává finance rovněž z reklam jako soukromé televizní stanice.
A ještě k ČT, rozjel se hon na radního Matochu, jak chce zvát do ČT antivaxery. Ukázalo se ale, že Matocha ani nikoho zvát nenavrhoval, slovo „antivaxer“ také nepoužil, ale Rada vyřizovala stížnost. Co říkáte na takový hon?
Pro každý režim typické. Mění se pouze jména režimů, praktiky zůstávají obdobné. Jakmile si někdo dovolí zpochybňovat jediný povolený narativ a snaží se vést demokratickou diskuzi, je oněmi prorežimními zaslepenci vždy napadán.
