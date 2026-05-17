Energetik Noveský: Ministerští lžou i Babišovi

Na projednání akceleračních oblastí byl prostor na dotazy. Využil jste ho?
Ano, byl to sice maraton časově neohraničených a nicneříkajících odpovědí ministerských úředníků na striktně ohraničené 2minutové jasně definované dotazy účastníků. Podařilo se mi do těch 2 minut vložit jednoduchý dotaz, doložený konkrétními údaji:
„Proč nebyla dodržena směrnice EU RED III a zákon č. 249/2025 Sb, které předepisují pro obnovitelné zdroje energie použít nezemědělskou půdu?
Proč například ze čtrnácti akceleračních oblastí pro solární elektrárny (AOS) je jich devět na zemědělské půdě a pouze pět na brownfieldech?
Proč je většina z osmdesáti akceleračních oblastí pro větrné elektrárny (AOV) umístěna na zemědělské půdě, dokonce i 1. a 2. bonity a tím bude ochrannými pásmy blokována zemědělská výroba?
Proč Ministerstvo pro místní rozvoj odstranilo v akcelerační oblasti pro větrné elektrárny číslo 16 z regionu Podblanicko horu Blaník a proč se v akcelerační oblasti pro větrné elektrárny číslo 85 budeme moci koukat na Říp pouze ze západu, protože z východu nebude přes větrníky vidět?“
Můj dotaz tedy přesně zněl: „Do kdy bude MMR schopné uvést návrhy akceleračních oblastí na soláry a větrníky do souladu s evropskými a českými zákony?“
Odpověď byla rychlá a nicneříkající:: „Všechno je v souladu se zákony a nařízením vlády č. 507/2025 Sb. “
Můžete čtenářům přiblížit, v čem konkrétně porušuje MMR porušuje zákony?
Bohužel je to realita, to není to domněnka. Pokud RED III i český zákon jasně nařizují přednostně použít znehodnocenou půdu, kterou nelze využít pro zemědělství, tj. například umělé a zastavěné plochy, jako jsou dopravní infrastruktura, parkoviště, zemědělské a průmyslové stavby, skládky, území povrchových dolů atd., pak např. skutečnost, že ze čtrnácti AOS je devět AOS umístěno na intenzivně využívané zemědělské půdě a pouze pět na brownfieldech, je buď výsměch zákonům či tupá ignorance zákonů. A pokud uvážíme skutečnost, že např. jedna AOS byla umístěna na zemědělské půdě v sousedství bývalé skládky, je to již spíše sabotáž nebo snad výsměch zákonům?
Umisťování dočasně trvalých staveb v AOV na nejúrodnější české půdě na Hané a na Mělnicku a jinde lze již přímo klasifikovat jako ekologický zločin. Pokud k tomu přičteme vážné ohrožení památek UNESCO a českých symbolů hory Blaník a hory Říp, pak nelze tento „doslova velmi drahý“ paskvil MMR a MŽP slušně komentovat.
Oni vám ale tvrdili, že postupovali dle nařízení vlády č. 507/2025 Sb.? Může vláda nařizovat postup, který je v rozporu se zákonem a evropskými směrnicemi?
Omlouvat porušení evropských a českých zákonů odkazem na podzákonnou normu, kterou vydala končící Fialova vláda v listopadu 2025, je docela trapné. I právní laik totiž ví, že nařízením vlády nelze změnit žádný evropský či český zákon.
Myslíte, že ministerští lžou i panu premiérovi?
Bohužel pan premiér dostal od ministerských zcela nepravdivou informaci o tom, že „Akcelerační oblasti jsou vymezovány v souladu se zákonem o urychleném využívání obnovitelných zdrojů energie… …“, kterou použil ve své odpovědi jednomu spřátelenému spolku dne 29. 4. 2026.
V Radiopaláci bylo výslovně řečeno, že na vypracování akceleračních oblastí bylo málo času, ale že to bylo s hlavními aktéry projednáváno?
Připravovalo se více než dva roky, od podzimu 2023 na MŽP i na MMR, v přísném utajení. Zaplatili za to několik desítek milionů pro externí firmy. Pouze někteří developeři chodili v průběhu přípravy s dosud neexistujícími mapami a přesvědčovali starosty, ať jim podepíší smlouvy, dokud je čas a mohou z toho mít profit. Argumentaci, že až budou schváleny akcelerační zóny, tak se tam větrníky stejně umístí i bez souhlasu starostů, asi nelze považovat za řádné projednání záměru se samosprávou.
Na základě odpovědí ze všech krajů, které máme k dispozici i s doručenkami, ale musím s politováním konstatovat, že to na rozdíl od developerů se zástupci krajů ani obcí nikdo nepřipravoval ani neprojednával, přestože se akcelerační oblasti nacházejí na jejich území.
Budou zemědělci v akceleračních oblastech omezeni v používání své techniky, traktorů a kombajnů?
Až budou v rozporu se zákonem na zemědělské půdě postaveny větrníky a solární parky, budou se muset napojit přes okolní pole silnými podzemními kabely 22 nebo i 110 kV na rozvodnu či jiné přípojné místo. Položením těchto silových kabelů do polí ze zákona vznikají ochranná pásma, podobně jako třeba u železniční trati. V ochranném pásmu se nesmí vysazovat trvalé porosty, a hlavně se nesmí tyto kabely bez speciálních opatření a souhlasu distributora přejíždět těžkou technikou o váze větší než 6 tun.
Většina současných zemědělců již hospodaří s moderní technikou. Nemají již lehkou techniku typu traktor Zetor nebo kombajn E512. Nové traktory John Deere váží 10 a více tun a nové kombajny i přes 20 tun. Zemědělci budou muset tyto oblasti se svou technikou objíždět, což je podobné, jako kdyby objížděli potok nebo železniční trať. V ochranných pásmech kabelů nebudou moci pracovat s technikou, ale budou muset zapřáhnout koně na orbu a setí a naklepat kosu na žně.
Co by stalo, kdyby kabel někdo přejel a tím poškodil?
Pokud by chtěli zemědělci v dobré víře pokračovat ve své práci se svojí technikou na svém pozemku, kde bude položen VN nebo VVN kabel, musí pouze doufat, že poškození tohoto kabelu přejezdy těžkou technikou bude Policií bráno pouze jako nedbalostní (čili neúmyslný) trestný čin. V tom případě zemědělcům bude hrozit za jejich práci na jejich poli „pouze“ 1 rok až 3 roky vězení za poškození obecně prospěšného zařízení nebo zákaz zemědělské činnosti a náhrada několikasettisícové škody. Pokud tu práci zemědělce na vlastním poli Policie vyhodnotí jako úmyslné poškození, pak jsou tresty vězení mnohem vyšší.
Musíme pouze doufat, že až to všechno zemědělci zjistí, nebudou se opakovat selské bouře, kdy sedláci vytáhli s kosami na vrchnost…
Ing. Bc. Ivan Noveský
V energetice pracuje 48 let, v roce 2001 zakládal ERÚ, v roce 2002 zakládal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v letech 2016/2017 byl 1. místopředsedou Energetického regulačního úřadu, nyní je předsedou Institutu pro energetiku a členem výboru spolku Krajina lidí.
