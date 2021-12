„Velký problém. Tohle Fialova vláda udělala v době covidu?!“ Zdeněk Škromach nevěří svým očím

„Pozice Miloše Zemana je podle mě poměrně silná, zvláště poté, co, v uvozovkách, vstal z mrtvých, kdy už ho mnozí odepisovali. Může být otázkou několika měsíců, roku, kdy je možné, že dojde ke změnám ve vládě,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Zdeněk Škromach. „Myslím, že tu partii i z hlediska jeho zdravotního stavu, který v té době byl, odehrál velmi dobře. On je vítěz sestavování vlády, protože určitě ani Petr Fiala by si nepřál, aby byl jmenován do funkce premiéra současnou předsedkyní Poslanecké sněmovny,“ myslel si.

Jak bude prezident Miloš Zeman fungovat ve zbytku svého prezidentského mandátu, kdy bude muset spolupracovat se středopravicovou vládu, která asi není podle jeho gusta a má pohodlnou většinu ve Sněmovně, ze které navíc úplně vypadla levice? Politický analytik Jiří Pehe si myslí, že se prezident ocitl za postranní čárou, a na twitteru dokonce napsal: „Pan prezident je poté, co jmenoval Fialovu vládu, už jen jako starý bezvýznamný vagón, z něhož se line smrádek, když otevřete dveře“.

ParlamentníListy.cz se optaly zkušeného sociálně demokratického politického matadora Zdeňka Škromacha, který v minulosti zastával posty 1. místopředsedy vlády, ministra práce a sociálních věcí a zdravotnictví, byl poslancem i mistopředsedou Senátu ČR.

„Každý prezident, i jeho předchůdci Havel a Klaus, museli ze své ústavní pozice spolupracovat s vládami, které si vybrali občané ve volbách. Nebylo to samozřejmě vždycky jednoduché. Zažil jsem to ve vládě jako ministr za prezidenta Václava Klause. Ten také nebyl zrovna nakloněný sociálně demokratické vládě,“ upozornil. Pozice prezidenta je dle něj důležitá v případě změn ve vládě, či dokonce změny vlády. „Vstupovali do toho všichni prezidenti, takže takové zveličování, že Zeman něco překračuje...Tady vznikaly určité ústavní zvyklosti, které vytvořili Havel a Klaus a vytváří je i Zeman a bude to otázka i jeho nástupců,“ domnívá se.

Fotogalerie: - Fialova vláda poprvé zasedala

Pozice Miloše Zemana je poměrně silná

K vypadnutí levice ze Sněmovny uvedl: „Levicový volič z velké části přešel a za levicové považuje Babišovo ANO. A ti radikálnější SPD. Takže říci, že v parlamentu není zastoupena vůbec levice, není asi úplně pravda. Ukáže čas, jak to bude vypadat,“ konstatoval s tím, že důležité budou podzimní volby, zvláště pak do Senátu. „V Poslanecké sněmovně má většinu vláda a v Senátu také. Vláda má momentálně silnou pozici, i když bude vnitřně rozpolcená. Pět stran ve vládě po listopadu 1989 myslím ještě nebylo. Malé strany se z toho vždycky snaží urvat co nejvíc. Můžou během volebního období nastat situace, kdy tu může vzniknout třeba vláda na nové sestavě ve Sněmovně. Uvidíme,“ řekl.

„Pokud jde o prezidenta, myslím, že tu partii i z hlediska jeho zdravotního stavu, který v té době byl, odehrál velmi dobře. On je vítěz sestavování vlády, protože určitě ani Petr Fiala by si nepřál, aby byl jmenován do funkce premiéra a jeho vláda současnou předsedkyní Poslanecké sněmovny. To by byla dehonestace jeho a jeho pozice. Proto byla snaha, aby to byl stávající prezident a našli nějakou komunikační rovinu,“ myslí si. „Miloš Zeman už dávno není, a je otázka jestli vůbec kdy byl, výrazně levicově orientován. Je tam pragmatismus a některé věci se postupem času mění. V tuhle chvíli v mnoha věcech mohou mít shodu. Třeba v zahraniční politice, o kterou byl spor, potřeboval Fiala podporu od prezidenta vůči pirátskému nominantovi Lipavskému. Takže stav, který nastal, vyhovuje Fialovi i Zemanovi,“ uvedl Škromach.

Nicméně prezident Zeman původně tvrdil, že Jana Lipavského do křesla ministra zahraničí nejmenuje, ale nakonec tak učinil. „Osobně si myslím, že to bylo jak na stříbrném tácku nabídnuto Fialovi, aby tuto šanci využil, protože bylo jasné, že ODS Lipavského ve vládě nechce. Pokud Fiala nevyužil této nabídnuté možnosti, tak sám sebe oslabil, prezident posílil,“ je přesvědčen Škromach.

Fotogalerie: - Zeman jmenoval novou vládu

Neschválení rozpočtu - první kopanec nové vlády

Vláda je pětikoaliční a vstupuje do velice těžké doby. Není to sice asi moc pravděpodobné, ale mohla by nastat situace, že by si prezident Zeman ještě ve funkci užil sestavování nové vlády? „Stát se to samozřejmě může. V létě, na podzim, kdy už nebude vhodný čas vymlouvat se na Babišovu vládu. Bude záležet na tom, v jakém stavu koalice bude. Myslím si, že to bude podobný stav jako je na Slovensku, kdy se jednotliví účastníci ve vládě mezi sebou perou a snaží se zviditelňovat na úkor toho druhého. To je daň poměrného systému, kdy většinou nejmenší partner ve vládě má největší vliv, protože rozhoduje o všem,“ povšiml si.

„Snaha na začátku si co nejvíce obšancovat svoje pozice bude velká. Programové prohlášení je přehlídka nicneříkajících všeobecných frází. Momentálně největší zkouškou bude problém covidu a s tím související opatření. Budou nastupovat i těžkosti kolem růstu cen, cen energií. Bude velký tlak na zvyšování důchodů, životního minima, investovat do sociálně slabších,“ konstatoval a vidí už i první velkou chybu nové vlády. „Když se postavila podle mě do hloupé role, kdy odmítla už připravený rozpočet. Udělat rozpočet, to je věc, která se tvoří celý rok. Měli velkou šanci, aby umožnili schválení rozpočtu těmi bývalými vládními poslanci, což možné bylo. A potom si udělat případné rozpočtové úpravy. Mám obavu, že v krizové době covidové nepřijetí státního rozpočtu a rozpočtové provizorium může být dost velký problém, protože spousta věcí v rámci rozpočtového provizoria dělat nelze. Stejně tím nic nezískají. To je podle mě první kopanec nové vlády,“ objasnil.

Ti, co šli proti Zemanovi, si budou muset najít nějakého jiného úhlavního nepřítele

Obstál Miloš Zeman jako prezident z celkového pohledu? „Určitě ano. Je to silný prezident. První, který byl zvolen přímou volbou. Je dobře, že se to nelíbí některým parlamentním stranám, poslancům, senátorům, kteří by rádi dělali zákulisní intriky jako v minulosti. Znám to z vlastní zkušenosti, jak se volili prezidenti - ať už Havel nebo Klaus,“ vzpomněl.

„V souvislosti s Milošem Zemanem se říká, že rozděluje společnost. Ale je rozdělená všude na světě a bude, protože lidi mají různé názory. Sjednotit je dokázaly různé diktatury, fašistické a komunistické režimy. Ale v normální demokracii je společnost rozdělená. Z tohoto pohledu Zeman obstál. Někteří na něj budou nadávat, druzí ho budou velebit. Já jsem někde uprostřed. Udělal spoustu dobrých věcí a i některé kopance. Pozitivní přínos přímé volby prezidenta tady je, což považuji za zásadní. U nepřímé volby má hlavní slovo intrikaření v parlamentních kuloárech,“ uzavřel Zdeněk Škromach.

