„Vůbec nevidím reálně.“ Vyoral k tomu, že by Babiš upekl jinou koalici

10.10.2025 14:55 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - Komentátor gratuluje Motoristům k vítězství, které nečekal. Od nové vlády ale žádné velké změny nečeká, možná menší korekci kurzu. „Mnozí očekávají změnu… Já ne. Rád se budu mýlit, kdyby nějaká výraznější – zejména ve prospěch občanů České republiky – přišla,“ míní. A pokud jde o nové mladé poslankyně, Vyoral by jim nechal čas a prostor, aby ukázaly, zda jsou schopné se něřemu přiučit.

„Vůbec nevidím reálně.“ Vyoral k tomu, že by Babiš upekl jinou koalici
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Jak vnímáte výsledky voleb? Byly pro vás v něčem překvapující?

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
1%
2%
1%
25%
1%
hlasovalo: 4957 lidí
Jakkoliv mám k důvěryhodnosti jakýchkoliv voleb svůj skeptický postoj, tak mě výsledky překvapily jen v několika málo elementech. Byl jsem přesvědčený, že se hnutí STAČILO! dostane do sněmovny zhruba s 7–8 procenty, zatímco Motoristé zůstanou těsně mimo – tedy si navzdory mým předpokladům tyto subjekty prohodily svá místa. A Motoristům touto cestou gratuluji, zatímco levice reprezentované uskupením STAČILO! je mi trochu líto. Dále bych očekával – kdyby šlo skutečně o vůli lidu – že Fialenkova demoliční četa dostane o pár procent méně. Ale jinak bych řekl, že volby dopadly bez větších překvapení.

Pro ty, kdo se řídí průzkumy, bylo asi překvapující, že se do sněmovny nedostalo hnutí STAČILO! v čele s Danem Sterzikem. Jaké máte vysvětlení pro neúspěch tohoto hnutí?

Pro mě to bylo překvapující rovněž, a to se prefabrikovanými tendenčními průzkumy nikterak neřídím. Ba naopak. Jak známo, ony průzkumy veřejné mínění nereflektují, ale snaží se ho směřovat takovým směrem, který si režim, sponzor etc. žádá. Podobně jako média objektivně nereflektují realitu, ale snaží se vytvářet realitu vlastní. Co se týká neúspěchu hnutí STAČILO!, tak tam nemám moc co říci. Snad jen, že Andrej Babiš a jeho ANO levici ve smyslu toho času levicových socialistů a komunistů pohltilo již absolutně a zatím nenávratně.

Nejpravděpodobnější scénář je vláda ANO, SPD a Motoristů. Co si od takové vlády slibujete?

Nic. Tak jako si nic neslibuji od voleb, neslibuji si ani nic od jakékoliv vlády. Očekávám pokračování v nastolené agendě – sic možná s drobnými korekcemi. Divadlo nám bylo zahráno, mnozí očekávají změnu… Já ne. Rád se budu mýlit, kdyby nějaká výraznější – zejména ve prospěch občanů České republiky – přišla.

Od některých komentátorů (např. Miroslava Kalouska) zaznívá, že se má někdo z tzv. demokratických stran obětovat a buď vládnout s ANO, nebo mu dát alternativu k SPD. Jiní nechtějí věřit, že se Babiš s Okamurou dohodne. Proč myslíte, že vymýšlejí tak složité konstrukce? Aby řeč nestála? 

Ze strany pravdoláskové násosky Kalouska zřejmě trochu záměrná snaha o podkopávání reálné koalice. Na stranu druhou, ony možné obstrukce ať už ze strany SPD či Motoristů nejsou žádnou fantasmagorií. Mám pocit, že se dost dobře může stát, že se Babiš dostane s těmito subjekty – jejichž sebedůvěra převáží pragmatismus a realistický přístup – do patu. Spojení Babiše se samozvaně „demokratickými“ subjekty ale nevidím vůbec reálně. Což by i ve vztahu k voličům bylo naprosté chucpe – slovy oněch klasiků, kteří drží otěže prakticky všech předních politických uskupení nejen u nás.

Petr Fiala nehodlá obhajovat post předsedy ODS. Co myslíte, že se stane s projektem SPOLU? Budou odesáci tolerovat 16 poslanců pro lidovce, kteří mají podporu přibližně 2 % voličů?

Myslím, že SPOLU bude pokračovat tak, jak má nakročeno, neb nic jiného mu nezbývá a může být rádo, že dostalo hlasů a procent nad očekávání. Alespoň dle mého skromného mínění a na základě toho, co tady tahle prolhaná protičeská sebranka předvedla.

Po vládě zřejmě zůstává pěkný brajgl, zejména co se týče financí. Měla by z toho nová vláda vyvodit nějaké důsledky pro opozici?

Nevím, jak to myslíte. V normálním světě by se měli všichni dotyční za onu situaci zodpovídat – ve smyslu trestně právním, a to napříč politickým spektrem.

Do sněmovny se přes kroužkování probojovalo rekordní množství žen, a to i těch nejmladších. Jedné poslankyni STAN je dokonce jen 21 let. Celkem očekávatelně zazněly výhrady na nedostatek zkušeností a k nim taktéž očekávatelné reakce, že do sněmovny mladé ženy patří. Jak se na mladé poslankyně díváte vy? Bude nedostatek zkušeností problém?

Jakkoliv jsem zastáncem určité životní zkušenosti pro exponované posty, tak někde oni dotyční a ony dotyčné ony zkušenosti získat musejí. Tudíž bych jim nechal prostor a čas, aby ukázali, zda se dokážou něco přiučit. Neb jak známo i matadoři plní zkušeností často stojí za starou belu. Zkušenosti jsou jedna věc. Inteligence, schopnosti a hlavně charakter a rovná páteř pak věc druhá.

Psali jsme:

Drulák: Důstojná porážka. Toto si musí STAČILO! vyřešit. Ale i SPD
„Zrušit.“ Konec trafik za miliony ve vládě. Na tom je shoda
Trápili jsme Vidláka. Měl co vysvětlovat
Dodrží Pavel po volbách své slovo? Vyoral se obává jiného scénáře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Kalousek , volby , Vyoral , Sterzik , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste spokojeni s výsledkem voleb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu Vedlejším účinkem menopauzy je rozvodVedlejším účinkem menopauzy je rozvod

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Vůbec nevidím reálně.“ Vyoral k tomu, že by Babiš upekl jinou koalici

14:55 „Vůbec nevidím reálně.“ Vyoral k tomu, že by Babiš upekl jinou koalici

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - Komentátor gratuluje Motoristům k vítězství, které nečekal. Od no…