„Vůbec nevidím reálně.“ Vyoral k tomu, že by Babiš upekl jinou koalici

Jak vnímáte výsledky voleb? Byly pro vás v něčem překvapující?
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Pro ty, kdo se řídí průzkumy, bylo asi překvapující, že se do sněmovny nedostalo hnutí STAČILO! v čele s Danem Sterzikem. Jaké máte vysvětlení pro neúspěch tohoto hnutí?
Pro mě to bylo překvapující rovněž, a to se prefabrikovanými tendenčními průzkumy nikterak neřídím. Ba naopak. Jak známo, ony průzkumy veřejné mínění nereflektují, ale snaží se ho směřovat takovým směrem, který si režim, sponzor etc. žádá. Podobně jako média objektivně nereflektují realitu, ale snaží se vytvářet realitu vlastní. Co se týká neúspěchu hnutí STAČILO!, tak tam nemám moc co říci. Snad jen, že Andrej Babiš a jeho ANO levici ve smyslu toho času levicových socialistů a komunistů pohltilo již absolutně a zatím nenávratně.
Nejpravděpodobnější scénář je vláda ANO, SPD a Motoristů. Co si od takové vlády slibujete?
Nic. Tak jako si nic neslibuji od voleb, neslibuji si ani nic od jakékoliv vlády. Očekávám pokračování v nastolené agendě – sic možná s drobnými korekcemi. Divadlo nám bylo zahráno, mnozí očekávají změnu… Já ne. Rád se budu mýlit, kdyby nějaká výraznější – zejména ve prospěch občanů České republiky – přišla.
Od některých komentátorů (např. Miroslava Kalouska) zaznívá, že se má někdo z tzv. demokratických stran obětovat a buď vládnout s ANO, nebo mu dát alternativu k SPD. Jiní nechtějí věřit, že se Babiš s Okamurou dohodne. Proč myslíte, že vymýšlejí tak složité konstrukce? Aby řeč nestála?
Ze strany pravdoláskové násosky Kalouska zřejmě trochu záměrná snaha o podkopávání reálné koalice. Na stranu druhou, ony možné obstrukce ať už ze strany SPD či Motoristů nejsou žádnou fantasmagorií. Mám pocit, že se dost dobře může stát, že se Babiš dostane s těmito subjekty – jejichž sebedůvěra převáží pragmatismus a realistický přístup – do patu. Spojení Babiše se samozvaně „demokratickými“ subjekty ale nevidím vůbec reálně. Což by i ve vztahu k voličům bylo naprosté chucpe – slovy oněch klasiků, kteří drží otěže prakticky všech předních politických uskupení nejen u nás.
Petr Fiala nehodlá obhajovat post předsedy ODS. Co myslíte, že se stane s projektem SPOLU? Budou odesáci tolerovat 16 poslanců pro lidovce, kteří mají podporu přibližně 2 % voličů?
Myslím, že SPOLU bude pokračovat tak, jak má nakročeno, neb nic jiného mu nezbývá a může být rádo, že dostalo hlasů a procent nad očekávání. Alespoň dle mého skromného mínění a na základě toho, co tady tahle prolhaná protičeská sebranka předvedla.
Po vládě zřejmě zůstává pěkný brajgl, zejména co se týče financí. Měla by z toho nová vláda vyvodit nějaké důsledky pro opozici?
Nevím, jak to myslíte. V normálním světě by se měli všichni dotyční za onu situaci zodpovídat – ve smyslu trestně právním, a to napříč politickým spektrem.
Do sněmovny se přes kroužkování probojovalo rekordní množství žen, a to i těch nejmladších. Jedné poslankyni STAN je dokonce jen 21 let. Celkem očekávatelně zazněly výhrady na nedostatek zkušeností a k nim taktéž očekávatelné reakce, že do sněmovny mladé ženy patří. Jak se na mladé poslankyně díváte vy? Bude nedostatek zkušeností problém?
Jakkoliv jsem zastáncem určité životní zkušenosti pro exponované posty, tak někde oni dotyční a ony dotyčné ony zkušenosti získat musejí. Tudíž bych jim nechal prostor a čas, aby ukázali, zda se dokážou něco přiučit. Neb jak známo i matadoři plní zkušeností často stojí za starou belu. Zkušenosti jsou jedna věc. Inteligence, schopnosti a hlavně charakter a rovná páteř pak věc druhá.
autor: Karel Šebesta