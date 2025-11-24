Střet zájmů? Nemá. Toto je v zákoně. Rajchl překvapil

Poslanci se neshodli už u druhé otázky, totiž kdo zdržuje vytvoření nové vlády. Bartošek mínil, že je to Babiš, protože odmítá říci, jak vyřeší svůj střet zájmů. Rajchl měl za to, že je to prezident. „U Babiše žádný střet zájmů neexistuje,“ uvedl a dodal, že prezident nerespektuje zákony. Stejně tak si Rajchl nemyslel, že do vládního prohlášení patří postoj k Ukrajině. Narozdíl od Bartoška, který si myslel, že do prohlášení patří i vyjádření postoje k Rusku, Číně a Evropské unii.
U střetu zájmů Rajchl argumentoval tím, že Babiš má pouze majetkovou účast. Bartošek ovšem mínil, že střet zájmů musí Andrej Babiš řešit už teď, protože byl zvolen poslancem, tedy veřejným činitelem. Rajchl ovšem namítl, že tato interpretace znamená, že by ve střetu zájmů byl každý poslanec, který má akcie. Vysvětlil, že Babiš by byl ve střetu zájmů, pokud by podnikal na živnostenské oprávnění nebo byl členem statutárního orgánu jakékoliv společnosti. „Pokud vlastní akcie, jako desítky poslanců, kteří byli nově zvoleni, tak v takovém případě se o žádný střet zájmů nejedná,“ prohlásil s tím, že spory o střet zájmů vidí jako záminku pro prodlužování vládnutí Petra Fialy a že prezident zdržuje zcela záměrně.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Rajchl na to namítl, že vlastnictví akcií u politiků je na západ od Česka normální, stejně jako to bylo normální u členů současné vlády. „Kdokoliv může vlastnit akcie, obchodní podíl,“ zmínil s tím, že pak se tato společnost nesmí zúčastnit veřejných zakázek a nesmí dostávat dotace či subvence. To, že si vysvětlení střetu zájmů žádá dle průzkumu NMS i veřejnost, vysvětloval tak, že průzkum byl dělán ještě předtím, než prezentoval svou myšlenku, že žádný střet zájmů není. Vymezil se proti tomu, aby byl zákon vztažen jen na Babiše. „Jestliže to chcete jinak, pojďme změnit ten zákon,“ říkal Bartoškovi. Zákon dle něho není formulován nějak vágně či obecně, ale uvádí, že člen vlády může vlastnit akcie, i 100 % akcií společnosti a nejedná se o střet zájmů. „To je tam explicit verbis,“ podotkl. Co se týče měnění zákona, Rajchl považuje za chybné, že byl psán na míru jednoho člověka, tj. Lex Babiš. A dodal, že voliči volili Andreje Babiše se znalostí faktu, že je 100% akcionář Agrofertu.
Bartošek namítl, že zákon platí pro všechny a platil by, ať už by volby dopadly jakkoliv. A že „Lex Babiš“ byl prý schválen od toho, aby se oddělilo podnikatelské a politické prostředí. A mluvil o oligarších a uzpůsobování zákonů. Na to ale Rajchl reagoval, že kdyby nebyl Andrej Babiš v politice, tak by tento zákon neexistoval.
Moderátorka se ptala, zda může stát vést člověk, u kterého není jasné, komu vlastně slouží. „To bychom se museli dostat k předchozí vládě, kdy za mě je stejný problém, možná větší, když řada těch členů vlády působí v různých politických neziskovkách, když tady pan Řehka coby náčelník generálního štábu působí ve Skupině D,“ oponoval Rajchl a opakoval, že pokud Babiš bude ve vládě, znamená to, že Agrofert nemůže dostávat dotace, a to je celé znění zákona. S Bartoškem se pak přel o neziskovku Centrum pro studium demokracie a kultury a její program na podporu „barmských žen“.
Bartošek pak vysvětloval, že mimořádná schůze parlamentu bude potřeba, protože Babiš nic nevysvětlil, do médií nechodí a veškerá vyjádření jsou dávána přes sociální sítě, tedy že si hraje na schovávanou. Naopak Rajchl plánovanou schůzi označil za estrádu, která bude stát 4 miliony korun. A pokud si někdo hraje na schovávanou, je to dle něho Petr Pavel, který odmítá jmenovat vládu, jakou si občané zvolili. A vzhledem k tomu, co Babišovi v médiích provádějí, se Rajchl nediví, že do nich nechodí a používá sociální sítě, kde má i větší dosah. „Čest výjimkám,“ doplnil ještě.
