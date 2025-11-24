Střet zájmů? Nemá. Toto je v zákoně. Rajchl překvapil

24.11.2025 14:20 | Monitoring

V České televizi se střetli předseda PRO Jindřich Rajchl s lidovcem Janem Bartoškem. Řešil se zejména střet zájmů Andreje Babiše. Přičemž Rajchl přišel s tím, že Babiš žádný střet zájmů nemá, protože pouze vlastní akcie Agrofertu. A že vytvoření nové vlády, kterou si občané přejí, zdržuje prezident.

Střet zájmů? Nemá. Toto je v zákoně. Rajchl překvapil
Foto: Repro ČT
Popisek: Jindřich Rajchl a Jan Bartošek v Duelu ČT24

Poslanci se neshodli už u druhé otázky, totiž kdo zdržuje vytvoření nové vlády. Bartošek mínil, že je to Babiš, protože odmítá říci, jak vyřeší svůj střet zájmů. Rajchl měl za to, že je to prezident. „U Babiše žádný střet zájmů neexistuje,“ uvedl a dodal, že prezident nerespektuje zákony. Stejně tak si Rajchl nemyslel, že do vládního prohlášení patří postoj k Ukrajině. Narozdíl od Bartoška, který si myslel, že do prohlášení patří i vyjádření postoje k Rusku, Číně a Evropské unii.

U střetu zájmů Rajchl argumentoval tím, že Babiš má pouze majetkovou účast. Bartošek ovšem mínil, že střet zájmů musí Andrej Babiš řešit už teď, protože byl zvolen poslancem, tedy veřejným činitelem. Rajchl ovšem namítl, že tato interpretace znamená, že by ve střetu zájmů byl každý poslanec, který má akcie. Vysvětlil, že Babiš by byl ve střetu zájmů, pokud by podnikal na živnostenské oprávnění nebo byl členem statutárního orgánu jakékoliv společnosti. „Pokud vlastní akcie, jako desítky poslanců, kteří byli nově zvoleni, tak v takovém případě se o žádný střet zájmů nejedná,“ prohlásil s tím, že spory o střet zájmů vidí jako záminku pro prodlužování vládnutí Petra Fialy a že prezident zdržuje zcela záměrně.

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

0%
98%
2%
hlasovalo: 834 lidí
Bartošek prohlásil, že nikdo nerozporuje výsledky voleb. Ale zůstává přesvědčen, že Babiš by Agrofert mohl zvýhodňovat už přístupem k neveřejným informacím (tzv. insider trading – pozn. red.). „Já jsem přesvědčen, že něco takového na západ od nás není možné,“ prohlásil a zopakoval, že střet zájmů Babišovi vznikl již s mandátem poslance.

Rajchl na to namítl, že vlastnictví akcií u politiků je na západ od Česka normální, stejně jako to bylo normální u členů současné vlády. „Kdokoliv může vlastnit akcie, obchodní podíl,“ zmínil s tím, že pak se tato společnost nesmí zúčastnit veřejných zakázek a nesmí dostávat dotace či subvence. To, že si vysvětlení střetu zájmů žádá dle průzkumu NMS i veřejnost, vysvětloval tak, že průzkum byl dělán ještě předtím, než prezentoval svou myšlenku, že žádný střet zájmů není. Vymezil se proti tomu, aby byl zákon vztažen jen na Babiše. „Jestliže to chcete jinak, pojďme změnit ten zákon,“ říkal Bartoškovi. Zákon dle něho není formulován nějak vágně či obecně, ale uvádí, že člen vlády může vlastnit akcie, i 100 % akcií společnosti a nejedná se o střet zájmů. „To je tam explicit verbis,“ podotkl. Co se týče měnění zákona, Rajchl považuje za chybné, že byl psán na míru jednoho člověka, tj. Lex Babiš. A dodal, že voliči volili Andreje Babiše se znalostí faktu, že je 100% akcionář Agrofertu.

Fotogalerie: - Mluví Hřib

Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zden...
Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zden...
Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zden...
Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zden...
Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zden...
Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zden...

Bartošek namítl, že zákon platí pro všechny a platil by, ať už by volby dopadly jakkoliv. A že „Lex Babiš“ byl prý schválen od toho, aby se oddělilo podnikatelské a politické prostředí. A mluvil o oligarších a uzpůsobování zákonů. Na to ale Rajchl reagoval, že kdyby nebyl Andrej Babiš v politice, tak by tento zákon neexistoval.

Moderátorka se ptala, zda může stát vést člověk, u kterého není jasné, komu vlastně slouží. „To bychom se museli dostat k předchozí vládě, kdy za mě je stejný problém, možná větší, když řada těch členů vlády působí v různých politických neziskovkách, když tady pan Řehka coby náčelník generálního štábu působí ve Skupině D,“ oponoval Rajchl a opakoval, že pokud Babiš bude ve vládě, znamená to, že Agrofert nemůže dostávat dotace, a to je celé znění zákona. S Bartoškem se pak přel o neziskovku Centrum pro studium demokracie a kultury a její program na podporu „barmských žen“.

Bartošek pak vysvětloval, že mimořádná schůze parlamentu bude potřeba, protože Babiš nic nevysvětlil, do médií nechodí a veškerá vyjádření jsou dávána přes sociální sítě, tedy že si hraje na schovávanou. Naopak Rajchl plánovanou schůzi označil za estrádu, která bude stát 4 miliony korun. A pokud si někdo hraje na schovávanou, je to dle něho Petr Pavel, který odmítá jmenovat vládu, jakou si občané zvolili. A vzhledem k tomu, co Babišovi v médiích provádějí, se Rajchl nediví, že do nich nechodí a používá sociální sítě, kde má i větší dosah. „Čest výjimkám,“ doplnil ještě.

Psali jsme:

Jindřich Rajchl si proklepne armádu. „Toto už se nesmí nikdy opakovat“
„To by bylo po Praze radosti, kdyby tady spadl strop.“ Předaly se ceny a lidé se srotili kolem Rajchla
Rajchl: Zrušit STAN a TOP 09. V Dozimetru jsou pro to jasné důkazy
„107, jako na Hradčanech.“ Sněm Svobodných byl tentokrát ostřejší

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17251659172-duel-ct24/225411033601123/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rajchl , Bartošek , Duel ČT24

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s Jindřichem Rajchlem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

Tomio Okamura byl položen dotaz

Národní třída 17. listopad

Dobrý den, jak vysvětlíte, že na jednu stranu propagujete přímou demokracii a pak nejdete ani na Národní třídu uctít památku událostí, které vedly k tomu, že tu demokracii máme?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fialova garda nejvěrnějších odmítá předat moc v Česku

12:34 Fialova garda nejvěrnějších odmítá předat moc v Česku

Vláda kreatur, fašistů, komunistů, normální člověk ji musí odmítnout. Podobná slova se nyní ozývají …