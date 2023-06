„Vypadni!” A smích. Rajchlova akce, kam přišel novinář Bartkovský. Nové informace

reklama

Stále pokračujete v setkávání s občany. Například v Benešově byla hostem také molekulární genetička Soňa Peková. Rozčílily vás pak glosy, které ze setkání psal novinář Martin Bartkovský, „Dav nám za jeho podpory vyhrožoval násilím,“ uvedl v nadpisu článku. Vy jste novinářům v Benešově vyhrožoval?

(Smích). Mě to nerozčílilo, mě to rozesmálo. Co pan Bartkovský předváděl, byla spíš smutná komedie a ukázka toho, jak neuvěřitelně prolhaná mainstreamová média v současné době jsou. Bylo nádherné, když lidé, kteří seděli v sále nebo sledovali stream, mohli pak skutečné dění konfrontovat s mediálními výstupy pana Bartkovského. To byl popis něčeho úplně jiného, než se v sále probíralo. Kdybych měl říct jeden titulek k tomu, tak jsme ho usvědčili ze lhaní, které je prostě úplně mimo rámec jakékoli standardní žurnalistiky a toho, co by měl novinář dělat.

Nachytali jsme ho na švestkách. A nějaké výzvy k násilí? Seděl tam dvě hodiny, nikdo na něj nic nezkoušel a nikdo mu nevyhrožoval. Vymyslel si to. A že psal, že odešel, aby se vyhnul konfliktu? Žádný konflikt nehrozil. Psal si ty svoje nesmysly. Jen se mu lidi vysmívali. Je na zvážení, aby se novináři sami podívali, jakým způsobem jejich kolega absolutně bezskrupulózně lže o tom, co se děje.

Jenže pan Bartkovský psal glosy, tedy jen připomínky. Např. na vaši adresu uvedl: „Vítá ho frenetické bubnování. Připomíná to setkání amerických sekt. Nebo prodejní akci multilevel marketingu.“ To jsou pouze jeho postřehy a poznámky…

To je tak, když místo toho, aby novinář reportoval o dění, upravuje skutečnost podle svého vidění světa. Psát o někom, že je mu špatně z toho, že mně lidé podporují, jen ukazuje na jeho pokřivený charakter. Pokud je přesvědčen o tom, že máme za každou cenu podporovat Ukrajinu, ať dělá politiku, ať si založí nějakou stranu a můžeme se názorově utkat.

Jsem přesvědčen, že bych si s ním pohrál jako kočka s myší. Nemá vůbec přehled o tom, co se tady děje. Je to čistý svazák. Takto přesně fungovaly svazácké organizace za doby komunismu a on by byl vzorným svazákem. Má bolševickou mentalitu.

Ve čtvrtek jste zamířili do České Lípy, a i tam bylo o zábavu postaráno ještě před začátkem. Měnili jste sál, že?

Tohle se stalo už po několikáté, nikdy se to nesetkalo s úspěchem. Naopak. Většinou, když jsme změnili sál, přišlo ještě více lidí. Lidé už toho mají dost. Někteří majitelé nebo provozovatelé sálů se bojí twitterovské úderky a výhrůžek, že už k nim nebudou chodit. Na druhou stranu je i dost lidí, kteří mají pro strach uděláno. Samozřejmě že existuje určitá skupina lidí, která by nejraději cenzurovala všechny jiné názory, než jsou jejich. Totalitní manýry ve stylu: Nesouhlasíme s vašim názorem, takže nebudeme diskutovat, ale uděláme všechno proto, abyste ho nemohl říkat.

Novodobí cenzoři, kteří vyhrožují ostatním, že pokud dovolí, aby se v jejich prostoru vyjádřil někdo se svým vlastním politickým názorem, tak ho budou za každou cenu ničit a perzekvovat. To je věc, která do demokratické společnosti prostě nepatří. De facto dokumentují to, že žádní demokraté nejsou, byť si na ně strašně moc hrají. Ve skutečnosti mají totalitní manýry. Vždycky je vyzývám, ať přijdou na naši debatu, ať argumentují, ať ukážou, jestli je jejich názor validní!

Jaký máte program na červenec?

Červenec budeme vynechávat. Lidé budou na dovolených a nechceme je politikou unudit a unavit. Dáme si z hlediska jízd pauzu. Soustředíme se na jinou akci, kterou oznámíme na tiskové konferenci během následujících několika týdnů. Soustředíme se na přípravu velké akce. Budeme jezdit, ale v červenci lidi necháme oddechnout od politiky.

Ještě, než se dostaneme k dovoleným, vím, že jste podrobně sledoval případ paní učitelky Martiny Bednářové. Jaký je vývoj?

Já ji zastupuji ve sporu ohledně GDPR se Seznamem, kdy podle mého názoru protiprávně zveřejnili osobní údaje. V trestní věci, která ve čtvrtek dospěla k osvobozujícímu rozsudku v první instanci jsem sloužil jako konzultant. Byl jsem od začátku přesvědčený o tom, že tuhle kauzu musí vyhrát. Aby byl učitel trestně právně postižený za prezentaci vlastních názorů ve třídě? To už bychom byli v čisté totalitě, který by neměla s demokracií nic společného. Jsem přesvědčen, že by učitelé měli předávat dětem své názory, aby byli otevření k respektu k jiným názorům. Jsem rád, že soud Martinu Bednářovou osvobodil. Když to vezmu s nadsázkou, tak za šíření názorů mnoha učitelů, že EU je to nejlepší na světě, by se také mohlo trestat (smích). Ne! Samozřejmě že postihovat učitele za prezentaci vlastního názoru je naprostý nesmysl. Jsem rád, že soud v první instanci rozhodl podle práva a věřím, že odvolací soud rozsudek potvrdí.

Vy patříte k těm, kteří bojují proti bídě tedy nejen materiální bídě. Vrátím se k dovoleným. Mezi novináři se píše, že bída prostě není, protože lidi jezdí na dovču. Cestovat plánuje asi 80 procent Čechů. Všichni ovšem máme šetřit a lidé si stěžují na nedostatek peněz na základní věci. Jak tohle jde dohromady s informací, že tři čtvrtiny dovolených u moře jsou podle cestovních kanceláří už vyprodané nebo rezervované?

Lidé čerpají z úspor. V České republice jsou lidé zvyklí spořit a Češi patří k nejvíce spořivým národům. Většina si na dovolenou bere z úspor nebo si jdou půjčit. Bylo by smutné, pokud by si lidé, kteří celý rok poctivě pracují nemohli zajet ani na týden do Chorvatska. Ale znovu říkám, většinou na to berou z úspor nebo půjček. Obojí je špatně. Dochází k největšímu rozpuštění úspor za dobu trvání samostatné České republiky. To jsou jasná čísla od ekonomů. A že jde o ukázku toho, že se nic neděje? Právě naopak. Musíme projít v této zemi zásadní změnou. Jinak nejenže nebudeme mít na dovolenou, ale ani na zaplacení základních věcí.

Diskutovaný dokument o „povinné solidaritě“ s ohledem na migraci, který v minulých dnech podepsal ministr vnitra Vít Rakušan, není podle profesora Jana Kellera nic jiného než povinné kvóty. „Bez povinných kvót byste nedokázali spočítat, kolik má na pokutách zaplatit země, která kvóty nenaplní,“ uvedl pro Parlamentní Listy. Laicky řečeno, máme to už spočítané?

Tohle je horší, než povinné kvóty. Ty znamenaly, že by si členské státy přerozdělovaly migranty, a pokud by nesouhlasili s přemístěním, nestalo by se vůbec nic. Jenže teď si je budeme buď muset vzít, nebo za ně zaplatit. Já tohle zásadně odmítám. Považuji to za největší zradu na občany, která tady byla vykonána na občanech od roku 1989. Pan Rakušan by se měl za to zodpovídat. Jestli si mám vybrat, jestli mám dát peníze migrantům, nebo matkám s dětmi, tak mám jasno. Pokud chceme tyto peníze vynakládat, tak do českých občanů a ne pofiderních evropských fondů.

Já z tohoto místa dávám slovo občanům České republiky, že pokud PRO bude ve vládě, tak tento potupný pakt bude první věcí, od které odstoupíme, kterou se prostě nebudeme řídit. Je to ponižující a katastrofální z hlediska budoucnosti České republiky. Je povinností každé vlády, která má jen trochu na srdci dobro občanů České republiky, se tímto paktem neřídit, roztrhat ho a hodit do koše.

Jak už se stalo dobrou praxí, závěr patří vám. Co byste chtěl sdělit těm, kdo si rozhovor přečtou?

Myslím si, že v současné době vidíme, že vláda hledá dno absolutní zrady na české občany. Vždycky, když si myslíme, že na tom dnu už je, tak najednou zjistíme, že se dá prokopat ještě hlouběji. Rozhodnutí pana Rakušana je bezprizorní zradou České republiky. Myslím si, že občané této země by si už měli uvědomit, o co tady ve skutečnosti jde. Že tu nejde o žádný covid, žádnou válku, ale o to, že si s námi mocnosti dělají, co chtějí a v podstatě nám dosadily protektorátní vládu, která slouží zájmům Německa, Bruselu, ale ne České republiky. Jestli ještě v tomto chceme dva a půl roku pokračovat, tak prosím seďme doma a nadávejme na sítích. Pokud s tím chceme něco dělat, řeknu už brzy občanům, kdy a kam mají přijít a konečně poslat tuto vládu na smetiště dějin. Jestli tady bude tato vláda až do roku 2025, rozhodnou jen oni. Jen občané České republiky, nikdo jiný.

