„Za Krym sankce, teď nic. Erdogan nás drží za koule.“ Na*raný Lumír Němec: Uprchlíky lze řešit! My radši platíme

ROZHOVOR Otevře Erdogan stavidla a pošle do Evropy miliony uprchlíků? „Platíme mu obrovské peníze. Jestli je pravda, že od EU obdržel částku 180 mld. korun…Představte si, co by se za tyto peníze dalo udělat! Pokud by Evropa přistoupila na australský model, určitě detenční centra na nějakých ostrovech,“ říká bývalý velitel speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie Lumír Němec, který je z operace v severní Sýrii a reakcí světa vytočený na maximum. Připomíná, že když začala ruská akce na Krymu, byli jsme mnohem razantnější. „Ale to se jednalo o Putina, a ne o Erdogana, který je členem NATO.“ Trump zřejmě změnil dodavatele a Putin s Lavrovem otevřeli flašku vodky. „Svinstvo!“

Kurdové se dohodli se syrskou vládou na rozmístění armády podél syrsko-turecké hranice. Dohodou s Bašarem Asadem se tak brání operaci, která začala ve středu a má podle turecké strany za cíl vytvořit bezpečnostní zónu, která umožní návrat syrských uprchlíků. Zároveň je ofenziva zaměřena na kurdské milice YPG, které ale pomohly v Sýrii porazit Islámský stát. Byla tohle pro syrské Kurdy jediná možná varianta, když viděli reakce světa uplynulý týden?

Jak Kurdové viděli, s jakou agresí Erdogan nastoupil a že je celý západní svět hodil přes palubu, měli dvě možnosti. První: nechat se zmasakrovat od Erdogana, k čemuž by rozhodně došlo. Příslušníci tureckých milicí se chovají jako příslušníci IS a není divu, protože mnoho z nich jsou bývalí členové IS. Druhá možnost: ustoupit Asadovi, pokusit se s ním dohodnout výměnou za to, že jim poskytne ochranu. Syrská armáda je ozbrojená. Disponuje tanky, protiletadlovými prostředky a další těžkou bojovou technikou, kterou Kurdové nemají. Než dát zelenou genocidě vlastního národa, vybrali si menší zlo a dohodli se s Asadem.

Co teď bude následovat? Mají takto šanci? Ustoupí Turecko?

Těžko predikovat. Syrská armáda se rozmísťuje na strategické posty. Je otázkou, jestli do toho Turek půjde s tím, že začne útočit i na syrskou armádu. Pak je ve hře Rusko. Někde jsem četl, ale není to z oficiálních zdrojů, že Rusové vyhlásili bezletovou zónu nad Sýrií. To je další krok dopředu. V tom případě by Erdoganova ofenzíva nemohla počítat se vzdušnou podporou, což je značně oslabí.

Nizozemí, Francie a Německo zastavily vývoz zbraní do Turecka. Jak hodnotíte tuto reakci?

Je dobře, že k tomu došlo a neslyšíme už jen tlachání. Přesto nedostatečné. Citelně to Turecko nezasáhne a vraždění nezastaví. Kdyby došlo k ekonomickým sankcím, možná by měly na režim větší dopad. Fajn, něco jsme udělali, ale rozhodně to nestačí, aby se zastavilo vraždění.

Turek dál zabíjí v severní Sýrii. Používají letectvo, těžkou techniku, útočí na civilní cíle. Umírají děti.

Když začala ruská akce na Krymu, byli jsme mnohem razantnější a rychlejší. Ale to se jednalo o Putina, a ne o Erdogana, který je členem NATO. Stoltenberg vyzval Ankaru, aby byla ve svých akcích zdrženlivá. Co to je? Tam probíhá regulérní invaze, zabíjejí civilisty. Připomíná mi to Mnichov, když se Chamberlain vrátil do Anglie a mlátil papírem, že zachránil světu mír tím, že nás zradili a prodali. My jsme zradili a prodali Kurdy, nechceme to říct na plnou hubu a teď se tváříme jako mírotvůrci. Faktem je jedna věc. Ty lidi jsme hodili přes palubu a oni to vědí. Kurdy jsme využili a hodili přes palubu. Svinstvo!

Ministr Petříček si pozval tureckého velvyslance a upozornil ho, že jsou pro nás Kurdové také spojenci. Zopakoval, že prioritou Evropské unie je diplomatické řešení situace v Sýrii a vyzval Turecko k zastavení vojenské akce. K čemu tohle bude?

K ničemu. Že si pozval velvyslance, dobrý, alespoň nějaký krok. Přátelství vůči Kurdům jsme mohli deklarovat x krát v minulosti. Nikdy jsme to neudělali. Plácání o ničem. Kdyby mu řekl: sbal si svých pár švestek a vypadni odtud, už by udělal krok vážnější. Ale samozřejmě, alespoň někdo něco řekl, i když si myslím, že jde spíš o politickou popularitu.

Rada bezpečnosti OSN se na čtvrtečním zasedání neshodla na společném prohlášení k turecké operaci. Informovala o tom agentura AP. Británie, Francie, Německo, Belgie a Polsko Turecko vyzvaly, aby jednostrannou vojenskou operaci zastavilo. Společné prohlášení vetovaly Rusko a USA. O čem to svědčí?

Že to vetuje Rusko, je jasné. Rusku naprosto vyhovuje chaos a to, že se pereme mezi sebou. Putin s Lavrovem si otevřeli flašku vodky, jací jsme idioti, a nechají nás v tom koupat. A USA? Když jeden den Trump tohle umožnil, druhý den nepřijme rezoluci proti. To není úplně napínavé.



Evropě Erdogan vyhrožuje. Tureckého prezidenta rozčílila EU svými reakcemi na ofenzívu a hrozí, že k nám pošle miliony uprchlíků, konkrétně 3,6 milionů. Je podle vás vyhrožování směrované jen na EU?

Myslím si, že jde o tlak primárně směrovaný na Evropskou unii. Na Američany už tlak vyvíjel, evidentně došlo k dohodě, a proto se Trump rozhodl, že vojáky ze Sýrie stáhne. Tím umožnil ofenzívu zahájit.

Erdogan drží Evropu za koule. Necháváme si od něj líbit věci, které by mu normálně neprocházely. Platíme mu obrovské peníze. Jestli je pravda, že od EU obdržel částku 180 mld. korun… Představte si, co by se za tyto peníze dalo udělat! Pokud by Evropa přistoupila na australský model, určitě detenční centra na nějakých ostrovech. Nemuseli bychom se pak vázat na to, co řekne nebo neřekne Turek. Kdykoli se někdo ozve, Turecko řekne: otevřu stavidla a pustím k vám uprchlíky! Jde o tlak vyvíjený na EU a Evropský parlament: nechte mě být, budu si dělat, co chci.

Turecko je zadlužené a EU ekonomicky potřebuje. Byl by podle vás schopen turecký prezident skutečně „otevřít stavidla“?

Myslím si, že jo. Nechali jsme se uchlácholit tím, že si uprchlíky v Turecku nechá a my mu budeme platit peníze. Nevypadá to, že by u nás probíhala nějaká příprava uprchlických táborů pro případ větší uprchlické vlny. A jestliže skutečně neprobíhá, má dost trumfů v ruce. Pokud se mu situace nebude líbit, myslím si, že je schopen to použít. Otázkou je, jak bude Evropa reagovat.

Ať už to dopadne jakkoli, stejně bude uprchlíků více…

Stoprocentně jich bude více. Otázka je, kam půjdou. Jak se Turci už dnes chovají na území, které obsadili Kurdům? Kurdové jsou nahrazováni etnickými Turky nebo bojovníky z různých teroristických organizací, které dnes bojují na straně Turecka. Půjdou na sever, na jih… Nehledě na to, že na kurdském území je několik uprchlických táborů, kde je celkově asi sedm set tisíc lidí, kteří utekli z různých částí Sýrie. Když tam přijde Turek… Nikdo neví, co bude, a tito lidé se mohou dát také na pochod. Uprchlická vlna může být ještě větší, protože dojde i k pohybu těchto lidí.

Dřív nebo později se nám to vrátí. Jsou tam desítky tisíc příslušníků IS a v okamžiku, kdy je Turek osvobodí, jsou dvě možnosti. Buď se dají k tureckým ozbrojeným silám, nebo odejdou třeba jako uprchlíci do Evropy. Dřív nebo později o nich uslyšíme. Děsivé.

Nepamatuji si, kdo to říkal, ale jediná starost teď je o zajatce IS. Tam umírají děti, lidi na následky bombardování, a my řešíme zajatce IS! Do té doby, co je hlídali Kurdové a existovaly zajatecké tábory, nikdo si je nechtěl převzít, dávali od toho ruce pryč. Teď najednou vidíme problém, že by mohli zdrhnout, tak to řešíme. Vše je tak pokřivené, levé a špinavé! Nikomu nejde o lidi, vždycky jde akorát o prachy a o moc.

Na věznici, kde jsou právě zajatci IS, dopadly bomby…

Najednou zaútočí na zajatecký tábor. Připadá vám to jako strategický vojenský cíl a jako náhoda? V dnešní době, kdy máme chytré střely a vše je tak přesné, že dokáží zasáhnout pomalu pětník? Ne. Je to cílené. Napadnou tábor, pár jich umře, zbytek se dostane ven. Jestli se dostane ven x tisíc bojovníku IS, může to Turkům pomoci i na místě, protože se z nich může vytvořit nějaký guerillový oddíl, který bude proti Kurdům bojovat z vnitřní strany.

Dostávají se k vám informace přímo ze severní Sýrie?

Dostávají se ke mně informace z různých kurdských zdrojů a pořád to samé. Útočí se, záběry zraněných, mrtvých.

Ještě se vraťme k reakci Spojených států. Shrnula bych pár informací z tisku, co se týká Donalda Trumpa… Invaze přišla jen pár dní poté, co americký prezident Donald Trump nechal v návaznosti na telefonát s Erdoganem stáhnout americké vojáky ze severovýchodu Sýrie. Pak Trump upozornil, že Kurdové bojují o svou zem a nepomohli Američanům ve 2. světové válce. Zároveň varoval, že zničí tureckou ekonomiku, když zásah bude neadekvátní, a teď píše, že má možnost „poslat tisíce vojáků a vojensky vyhrát, tvrdě zasáhnout Turecko finančně a sankcemi, nebo zprostředkovat dohodu mezi Tureckem a Kurdy“. Co si z toho vybrat?

Já to čtu naprosto jednoduše. Dal Erdoganovi zelenou, protože stáhl vojáky. Prohlásí, že Kurdové nepomohli Američanům v Normandii. Když jsem si tohle přečetl, tak jsem si řekl, že ten chlap buď změnil dodavatele, nebo si koksu vzal moc. Naprosto scestné prohlášení!

Když to shrneme... Proč Západ hovoří výhradně o diplomatickém tlaku?

Turecko má velmi výhodné geopolitické postavení, je členem NATO, Erdogan mistrně využívá pozice, koketuje s Ruskem. Představte si, že by Turecko chtělo vystoupit z NATO a spojit se s Ruskem? Vše je politická hra. A co se týká EU, Erdogan drží uprchlíky, takže se mu cpou prachy a drží se huba. O tom jsme už mluvili. Nemám toho chlapa rád. My nemáme lídry, jen bezzubé tlachaly. Silnější bere.

Erdogan celou dobu podporoval IS. Všichni to věděli. Dodával jim zbraně, kupoval od nich ropu, v Turecku se léčili zranění bojovníci IS. Turci umožňovali průchod bojůvkám, aby napadly kurdské síly zezadu. Když to vím já, vědí to i vojenští analytici nahoře. Nechali ho být. Vyšší politická hra, kdy Turecko využívá svého geopolitického postavení a těží z toho.

Jak daleko jsme od toho, aby se teď, když se syrští Kurdové spojili s Asadem proti Turecku, začalo hovořit o útoku na naše spojence v NATO?

Já doufám, že nebudou aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy. V tomto případě není napaden stát. Naopak členský stát NATO provedl agresi na území jiného státu a článek 5 by se aktivovat neměl. Věřím, že kvůli tomu, co Erdogan vyvádí v Sýrii, nevznikne ještě větší konflikt. Kdyby se aktivovalo NATO, byl by to velký problém.

Povstalci ze Syrské národní armády bojující na straně Turků zabili nejméně devět civilistů, včetně přední kurdské političky Hevrin Khalafové a jejího řidiče. Vyvlekli ji z auta, znásilnili a ukamenovali. Její řidič a další civilisté byli zastřeleni. Vrazi si masakr natočili na mobilní telefony a videa rozšířili na internetu. Co k tomu říci?

Zaútočila turecká armáda milicí, příslušníci, kteří jsou verbováni z bývalých členů IS. Dělají to, co vždycky. Vraždí, znásilňují, natáčí si to na video a pouští to ven. Chovají se jako zvířata a nezačnou se chovat jinak. Erdogan podporuje tyto lidi, proto si je najímá a používá. Není to nic překvapivého. Jestli tam budou fungovat delší dobu, o takových zvěrstvech uslyšíme znovu.

