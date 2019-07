„Že studuje politiku tři hodiny denně?“ Komentátorka se vysmála Dominiku Haškovi, který nevyloučil boj o Hrad

ROZHOVOR „Kdybych třeba já řekla, že studuju tři hodiny denně hokej, asi by pan Hašek také nebyl úplně v obraze, co tím chtěl básník říci,“ reaguje komentátorka Karolina Stonjeková na oznámení hokejové legendy Dominika Haška, že pilně studuje politiku a nevylučuje kandidaturu na prezidenta ČR. Podobných „apolitických“ kandidátů prý uvidíme stále více, avšak Stonjeková připomíná, že takový nevyhrál ani v roce 2018, a předpovídá, že se tak nestane ani příště. Stonjeková se také věnuje situaci v ODS, která se zabývá myšlenkami na společný blok s TOP 09 a STAN. A přidává vzpomínku, jak to s vnitrostranickou demokracií bylo za Mirka Topolánka.

Režisérka Agnieszka Hollandová přišla s návrhem sebrat mužům volební právo. Prý by stačilo tak na tři volební období, tedy dvanáct let. „Kvůli mužské vizi se politika ocitla ve slepé uličce, z testosteronu se rodí nacionalismus, hlásí se k němu až sedmdesát procent mladých mužů, kdežto u žen jen pětina,“ rozvádí svou myšlenku režisérka. Je nacionalismus problémem? A jak se na nápad díváte?

Vtipné! A jak by to asi paní režisérka chtěla provést, když je nám zástupci gender ideologie tvrzeno, že pohlaví je přece jen sociální konstrukt, něco, co si každý může vybrat? To by paní režisérka chtěla někomu brát volební právo jen na základě nějakého konstruktu? Takové nápady vlastně geniálně ukazují, jak je neuvěřitelně snadné chytit se do absurdní pasti v době, která odhodila zdravý rozum...

Pokud jde o nacionalismus – ano, média mají často ve zvyku nálepkovat nesouhlasné myšlenkové směry jako nacionalismus a jejich nositele označovat za nacionalisty a populisty. Nálepkování údajných nacionalistů přitom slouží jen a pouze jako prostředek, jak někoho eliminovat z diskuse, jak ho a priori odsunout na okraj.

Kromě toho nesmíme zapomínat, že se v západní společnosti v posledních letech dostává masivně ke slovu extrémní levice. A ta se historicky vždycky snažila o likvidaci národního státu, protože stát jejím plánům vlastně překážel a k ničemu ho nepotřebovala. Takže ataky na národ, na tradice, na lásku k vlasti či na národní hrdost vlastně nejsou nic nového. Tohle dělala extrémní levice vždy. Jen je tedy pravda, že k tomu nikdy v historii neměla takovou podporu médií.

Hokejová legenda prezidentem? Dominik Hašek nejspíše chce oživit pokřik „Hašek na Hrad“; úspěšný sportovec oznámil, že kandidaturu nevylučuje, pochlubil se také, že politiku studuje až tři hodiny denně. Nedávno se objevil i na pódiu během demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Jak se na jeho nápad díváte?

Přiznám se, že nevím, co znamená „studovat až tři hodiny denně politiku“. Ostatně, kdybych třeba já řekla, že studuju tři hodiny denně hokej, asi by pan Hašek také nebyl úplně v obraze, co tím chtěl básník říci.

Pokud jde o kandidaturu Dominika Haška na Hrad, není to určitě první a už vůbec ne poslední jméno, které uslyšíme a nad nímž budeme jen nevěřícně kroutit hlavou. Jak se bude prezidentská volba blížit, budou se hrnout další kandidáti. Kandidáti, kteří budou sice z různých oborů, ale většina z nich bude mít jednoho společného jmenovatele – půjde o osoby naprosto nedotčené politikou. Nula zkušeností v komunální politice, nula zkušeností ve vysoké politice, žádné členství v politické straně, zato sto procent ušlechtilých cílů a vzletných frází. Davy těchto nepolitických kandidátů jsou nicméně daní za nesystémovou přímou volbu a bylo bohužel dopředu jasné, že to přesně tak dopadne. Nezbývá tedy než doufat, že stejně, jako nepolitik nezvítězil při minulé volbě, nezvítězí ani v té příští…

Sledujete dění v ODS? Jak se díváte na práci jejího předsedy Petra Fialy? Myslíte si, že spojení opozičních stran do koalice „Antibabiš“ může v příštích volbách přinést kýžený úspěch? A jak se na to dívá členská základna ODS?

Jak se na to členská základna dívá, nevíme, protože se jí na to zatím nikdo neptal. Tak zásadní krok nemá co rozhodovat Petr Fiala, ale má ho rozhodovat kongres ODS. A byť samozřejmě víme, jak je to s kongresovými dohodami, tak jisté je, že když se k tomu členové na kongresu nějak vyjádří, poskytne to informaci o tom, jak tento krok členská základna vnímá. Dosud ale nevíme nic... A bude zajímavé sledovat, zda a v jaké podobě si Fiala nechá své plány uvnitř strany posvětit, i s jakým výsledkem. Bohužel je třeba připomenout, že s tou praxí, nelámat si hlavu s vůlí členské základny, začal už Mirek Topolánek. Takže Fiala v tomto není žádný průkopník, jako spíše pokračovatel.

Uskupení Antibabiš žádný úspěch samozřejmě nepřinese. Jediný důvod této spolupráce je – udržet za každou cenu v politice TOP 09 a STAN, které jsou aktuálně pod hranicí volitelnosti. Je samozřejmě otázka, do jaké míry má strana, která samu sebe označuje za pravici, zachraňovat strany, jejichž elektorát dnes tvoří převážně levicově orientovaní městští liberálové. Pokud ODS skutečně půjde do nějaké hlubší spolupráce s těmito stranami, brzo zjistí, že si, lidově řečeno, naběhla. Bude to podobné, jako když občanští demokraté v senátních volbách podpořili Mikuláše Beka, což byl bezpochyby počin, ze kterého si teď ve straně musejí rvát vlasy!

Diskuse o bloku ODS, TOP 09 a STAN mají ale ještě jeden aspekt, o kterém se moc nemluví. Osobně soudím, že ODS tyto strany potřebuje i proto, aby v tom boji proti Babišovi nebyla sama. Aby se v nich mohla tak trochu schovat, aby na ni nebylo tak vidět a nebylo vidět na tu zoufalou marnost. V ODS není bohužel nikdo, kdo by se mohl Babišovi postavit, takže s Kalouskem a Rakušanem v zádech si je Fiala jistější. Když půjdete sami tmavým lesem, taky budete rádi za to, že s sebou budete mít na vodítku alespoň malého ratlíčka, abyste v tom nebyli úplně sami. Stejné je to s ODS a těmi dvěma stranami.

Na svém facebooku jste se k působení Petra Fialy před nedávnem vyjádřila. Jde skutečně o provizorní řešení, které se zvrtlo, jak uvádíte?

Kdo by tedy měl být lídrem ODS, kde hledat osobnosti?

V jednom svém komentáři jsem napsala, že je to skoro jedno, ale hlavně už pryč s Fialou. Jistě, zní to unáhleně, zkratkovitě a možná až příliš jednoduše. Ale v podstatě je to tak. ODS má řadu osobností v komunální, krajské i nejvyšší politice a už velmi brzy se musí najít někdo, kdo bude mít odvahu se Petru Fialovi postavit. Za sebe říkám, že bych si uměla představit třeba Jana Skopečka, ale jistě existují i jiné osobnosti. Jen mi není moc jasné, proč a nač čekají...

Jak je to s tím odlivem voličů z ODS poté, co Václav Klaus ml. založil hnutí Trikolóra? Podle předvolebních průzkumů se zdá, že občanští demokraté jsou tak nějak „na svém“. A co členská základna, došlo k nějakému drobení tam?

Tady bych měla sebekriticky uznat, že jsem po vyloučení VKml očekávala větší otřes v ODS. Ten ale nepřišel a nic nenasvědčuje tomu, že by ještě přijít mohl. ODS měla vždycky disciplinované voličské jádro, které v dobách největší slávy představovalo něco kolem 20 procent. Během posledních let se toto jádro celkem zásadně smrsklo, nicméně stále existuje a drží ODS na svém. A nemalou roli tu hraje i fakt, že řada voličů stále raději se zaťatými zuby volí ODS, než aby se přikláněla k nejistým alternativám – ať už šlo o Svobodné nebo třeba dříve o Realisty.

Může ze situace v ODS nějakým způsobem profitovat někdo z jiných opozičních stran, třeba takový Miroslav Kalousek?

Miroslav Kalousek ze situace v ODS profituje od doby, kdy mu Mirek Topolánek pomohl jeho TOP 09 založit, takže není žádné překvapení, že se snaží profitovat i nadále. A Petr Fiala mu v tom jde, ať už vědomě nebo nevědomě, na ruku. Málokterá strana toho pro Kalouska udělala tolik, jako právě ODS. Ale politicky to nedává naprosto žádný smysl. Politicky by dával smysl pravý opak!

Novým premiérem Velké Británie se stal Boris Johnson. Je to podle vás člověk, který dokáže ostrovní velmoc vyvést z Evropské unie, jak si přáli voliči v referendu?

Tak minimálně má Johnson dobrý předpoklad v tom, že sám pro brexit hlasoval – na rozdíl od předchůdkyně Terezy Mayové nebo svého vyzyvatele Jeremyho Hunta, kteří byli oba remaineři. Takže pokud bude mít brexit v rukou člověk, který si sám odchod Spojeného království z EU přál, měla by to být dost jiná situace, než když „rozvod“ vyjednávala Mayová, která byla de facto proti němu.

Sice se často říká, že odchod bez dohody, takzvaný tvrdý brexit, není v zájmu Británie, ale z nějakého důvodu se už vůbec nemluví o faktu, že především není ani v zájmu Německa nebo Francie i dalších států. Pokud by tedy Johnson měl sílu na to, zahrát si s představiteli Evropské unie takzvanou „chicken game“, tedy hru na to, kdo dříve vyměkne, může to být ještě velmi zajímavé.

Na Johnsona se prakticky ihned po zvolení sesypala lavina kritiky z liberálně laděných médií. Například Britské listy Jana Čulíka k jeho zvolení připojily titulek „Britští důchodci zvolili klauna a lháře Borise Johnsona britským premiérem“. Zase za to tedy mohou ti „zlí důchodci“? Jsou tyto a podobné řeči o ultrapravicovém puči namístě?

Ne, nejsou namístě. Ostatně jako všechno, co Britské listy za poslední dobu napsaly...

