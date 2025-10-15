Hřib rozkopal Prahu tak, že Babiš jel do práce metrem

Dopravní situace v Praze je v posledních letech velmi napjatá. Počet automobilů neustále roste – v metropoli je registrováno přes 1,25 milionu vozidel, což znamená téměř jedno auto na každého obyvatele. Silnice bývají často přetížené, zejména v ranní a odpolední špičce, kdy se tvoří dlouhé kolony a řidiči v nich ročně stráví stovky hodin. K dopravním zácpám přispívají i časté uzavírky a rekonstrukce a nedokončené úseky městského okruhu.
Zodpovědnou osobou za dopravu v Praze je náměstek pro dopravu a bývalý primátor Zdeněk Hřib. Právě on je podle mnohých strůjcem pražského dopravního kolapsu, protože se více soustředil na cyklisty než motoristy.
„Jedu do sněmovny. Děkujeme Pirátům, že zničili dopravu v Praze. Autem bych dojel možná zítra,“ napsal Andrej Babiš a přiložil fotografii, že raději po Praze cestuje hromadnou dopravou.
Senátor Zdeněk Hraba ironicky poznamenal, že je dobře, že lidé poslali šéfa Pirátů Hřiba do Poslanecké sněmovny a nemůže tak už škodit pražské dopravě.
„Mířím na ústavně-právní výbor, kde řešíme kandidáty na Ústavní soud. A ten palec nahoru je pro Pražany za to, že poslali Z. Hřiba do sněmovny a nebude už tak dál škodit pražské dopravě – dnes ráno to opět bylo dopravní peklo...“ prohlásil Hraba.
Novinář Jakub Kvasnička označil dopravu v Praze za „Hřibokalypsu“ a připomněl, že v době rostoucího počtu nákazy žloutenkou odmítá jezdit hromadnou dopravou.
„Tohle už se psychicky nedá. Prostě nedá. Hodinu do práce, hodinu z práce. Celá Praha je rozkopaná víc než Angola po občanské válce. I Waze se za to stydí, celej totálně zrudnul. Ty dementi jsou schopní zašpuntovat 5 klíčových komunikací na kilometru čtverečním, po průjezdu Strašnicemi například musíte ihned na terapii, na Václaváku to vypadá jako ve válce, určitě to je vše ještě v rámci letních uzavírek,“ hlásí Kvasnička.
Jediné, co funguje, jsou tak Piráty prosazované cyklopruhy, které ale v zimě zejí prázdnotou. „Naštěstí začíná sezóna, kdy lidi začínají mega využívat cyklopruhy… protože tohle město mimo cyklopruhy kolabuje hůř než eObčanka při volbách. Tohle je Hřibokalypsa. Hlavně mi neříkejte, že mám jezdit sockou – na žloutenku v Praze podle nejnovějších údajů umřelo již 10 lidí. Celé tohle město je past,“ tvrdí Kvasnička.
autor: Jakub Makarovič