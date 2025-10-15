Turek (Motoristé): Povolební uspořádání nebudou určovat mediální útoky

1) humor nemá hranice a už vůbec je neměl když mi bylo 24 let
2) došlo k evidentní manipulaci a je podáno TO
3) před komunismem a nacismem utekla velká část mé rodiny a ta židovská část do teď žije v Americe. Mám tisíce hodin podcastů o společenském a politickém dění (Youtube-Po Žních, Přísně tajné), nenajdete tam krom pár blbých vtipů nic xenofobního, homofobního, ani rasistického.
4) Celý život cestuji a mám přátele a nejkrásnější vztahy s lidmi všech etnik! Sám jsem z multikulturní rodiny, která celá odnesla chování jak nacistů, tak komunistů, a i když v rodině odpouštíme, považujeme obě tyto ideologie za obdobné!
5) Povolební uspořádání nebudou určovat mediální útoky, ale demokratický systém. Také tady máme právní systém, presumpci neviny a snad nezávislé soudy.
6) Zeptejte se sebe jakou největší blbost jste před 10-16 lety mohli někam napsat a proč ministr Lipavský psal chvilku před vstupem do funkce ministra zahraničí, že nás kapitalisty pověsí provazem, který mu sami prodáme?
7) Dnes už se jede, že jsem vyhrožoval někomu, kdo obtěžoval mou tehdejší přítelkyni, ve skutečnosti a i dle spisu a svědectví jsem se jí jen zastal a jeho varoval a média to prezentují jako rasový útok. Co bude dál? Má auta jsou údajně Radovana Krejčíře? Jsem prvním nacistickým íránským agentem bez bakalářské práce? Své 40. narozeniny jsem si představoval jinak, ale díky vám a vaší podpoře dokážeme vše!
