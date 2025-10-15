Jihočeský kraj: Edukativní program oživí výlov Rožmberka

15.10.2025 10:34 | Tisková zpráva

Tradiční výlov největšího českého rybníka Rožmberk se letos uskuteční ve dnech 17.–19. října 2025. Vedle ukázek rybářského řemesla a prodeje čerstvých ryb nabídne návštěvníkům také zážitkově-vzdělávací program Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU), který vzniká ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Jihočeský kraj: Edukativní program oživí výlov Rožmberka
Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

Cílem programu je poutavým a interaktivním způsobem představit rybníkářství a chov ryb v jižních Čechách. Návštěvníci se seznámí s tradicí i současností rybářství, mohou si prohlédnout modely ryb, obojživelníků a dalších vodních organismů a vyzkoušet si různé rybářské dovednosti. Program je určen široké veřejnosti, především dětem a mládeži.

„Výlov Rožmberka patří mezi nejkrásnější jihočeské tradice a jsme rádi, že kromě rybářského umění nabízí i něco navíc – možnost poznat, jak pestrý a zajímavý svět se skrývá pod hladinou našich rybníků. Děti se tu učí formou her a rodiče si často odnášejí nové poznatky i zážitky. Právě tohle propojení tradice, přírody a vzdělávání dělá z výlovu Rožmberka výjimečnou událost,“ uvedl David Štojdl, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast zemědělství, lesnictví a rybářství.

Dvě části programu nabídnou poznání i zábavu

  1. Informační a demonstrační část přiblíží rybníkářství, historii výlovů, hydrobiologii a ekologické souvislosti. Výklad a ukázky zajistí odborní lektoři Fakulty rybářství a ochrany vod JU.
  2. Edukativní herní část „Jak funguje rybník“, kde děti na několika stanovištích plní zábavné úkoly – skládají rybí puzzle, pozorují vodní organismy pod mikroskopem či chytají dřevěné rybičky. Po splnění úkolů si mohou odnést drobnou odměnu.

Na společný stánek Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity všechny zájemce srdečně zveme.

Psali jsme:

„Cosi jí podstrčili, rychle to šlo ven.“ Nová vlna kolem Turka i redaktorky
Hřib (Piráti): Vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty
Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne
Fiala to chce „hodit“ na Babiše. Kovanda k chybějícímu návrhu rozpočtu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Jihočeský , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jihočeský kraj: Edukativní program oživí výlov Rožmberka

10:34 Jihočeský kraj: Edukativní program oživí výlov Rožmberka

Tradiční výlov největšího českého rybníka Rožmberk se letos uskuteční ve dnech 17.–19. října 2025. V…