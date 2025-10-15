Jihočeský kraj: Edukativní program oživí výlov Rožmberka

Cílem programu je poutavým a interaktivním způsobem představit rybníkářství a chov ryb v jižních Čechách. Návštěvníci se seznámí s tradicí i současností rybářství, mohou si prohlédnout modely ryb, obojživelníků a dalších vodních organismů a vyzkoušet si různé rybářské dovednosti. Program je určen široké veřejnosti, především dětem a mládeži.
„Výlov Rožmberka patří mezi nejkrásnější jihočeské tradice a jsme rádi, že kromě rybářského umění nabízí i něco navíc – možnost poznat, jak pestrý a zajímavý svět se skrývá pod hladinou našich rybníků. Děti se tu učí formou her a rodiče si často odnášejí nové poznatky i zážitky. Právě tohle propojení tradice, přírody a vzdělávání dělá z výlovu Rožmberka výjimečnou událost,“ uvedl David Štojdl, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast zemědělství, lesnictví a rybářství.
Dvě části programu nabídnou poznání i zábavu
- Informační a demonstrační část přiblíží rybníkářství, historii výlovů, hydrobiologii a ekologické souvislosti. Výklad a ukázky zajistí odborní lektoři Fakulty rybářství a ochrany vod JU.
- Edukativní herní část „Jak funguje rybník“, kde děti na několika stanovištích plní zábavné úkoly – skládají rybí puzzle, pozorují vodní organismy pod mikroskopem či chytají dřevěné rybičky. Po splnění úkolů si mohou odnést drobnou odměnu.
Na společný stánek Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity všechny zájemce srdečně zveme.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva