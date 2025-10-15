Levice: Nacisty ve vládě nechceme

Nacisty ve Vládě nechceme!
Čerstvého poslance Filipa Turka z Motoristů sobě provází řada skandálů souvisejících s jeho koketováním s nacismem, od hajlování a sbírání nacistické symboliky, přes sexistické komentáře a obvinění ze zneužívání žen, po nedávno uniklé příspěvky z jeho sociálních sítí schvalující žhářské útoky na Romy či obdivující Adolfa Hitlera. Turek si brousí zuby na post ministra zahraničních věcí, zatímco předseda Motoristů Petr Macinka, který je sám autorem celé řady silně problematických výroků z podobného soudku, Turka vehementně hájí a namísto přijmutí zodpovědnosti po Trumpově vzoru ukazuje prstem na hnutí Antifa, by se zase rád stal ministrem životního prostředí.
Takoví lidé se nesmí dostat do Vlády! Apelujeme na hnutí ANO, aby v zájmu budoucnosti všech obyvatel ČR sestavilo vládu bez Motoristů. Jistě, žádná varianta nebude ani zdaleka správná, ministerstva se však nemohou dostat do rukou obdivovatelů nacismu, kteří se aktivně pokouší o úplnou destrukci právního státu a životního prostředí, ať už se bavíme o Turkovi, o Macinkovi, který popírá změny klimatu a donedávna pracoval jako mluvčí Institutu Václava Klause, nebo o kterémkoliv jiném poslanci za Motoristy, kterým nevadí být s něčím takovým spojováni.
Měli jsme ministra zahraničí, který podporoval genocidu v Gaze - co bude podporovat ministr, který se vyjadřuje otevřeně rasisticky a obdivuje Hitlera? Měli jsme vládu, která neuměla řešit změnu klimatu, teď hrozí ministr, který ji popírá.
Podepište petici Konsentu proti nominaci Filipa Turka na post ministra zahraničí ZDE.
Přijďte v neděli 19. 10. na demonstraci environmentálních organizací proti nominaci Petra Macinky na post ministra životního prostředí ZDE.
autor: PV