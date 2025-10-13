FNUSA: Prevence i zkušenosti z první ruky - mrtvice

14.10.2025 22:31 | Tisková zpráva

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě mezi onemocněními, přesto stále spousta lidí nepozná její typické příznaky.

FNUSA: Prevence i zkušenosti z první ruky - mrtvice
Foto: FNUSA
Popisek: FNUSA

Zastavte se na Světový den cévní mozkové příhody ve středu 29. října do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Akce se koná ve foyer budovy O1 od 9:00 do 14:00 a zaměří se nejen na včasné rozpoznání příznaků mrtvice, ale i na širší poradenství týkající se rizikových faktorů.

Součástí programu bude tým odborníků, který veřejnost naučí, jak identifikovat cévní mozkovou příhodu pomocí metody FAST. Mozková mrtvice má tři hlavní příznaky, na které tato metoda odkazuje: pokleslý ústní koutek či oční víčko na jedné straně obličeje (Face – obličej), náhlou nehybnost ruky či nohy (Arm – paže) a náhlé potíže s mluvením (Speech – řeč). Písmeno T odkazuje na čas (Time), protože v případě mrtvice rozhodují i vteřiny.

Letos bude akce rozšířena o další poradenství – například hypertenzní poradnu, nutriční poradenství nebo měření hladiny cukru v krvi. Všechny tyto faktory, jako je vysoký tlak, cukrovka či nezdravý životní styl, totiž úzce souvisejí s rizikem cévní mozkové příhody a zvyšují její pravděpodobnost. Dalším bodem programu bude také přednáška bývalé pacientky, která se podělí o svou osobní zkušenost s mrtvicí a přiblíží, jak vypadá rekonvalescence a s čím se člověk po prodělané příhodě musí potýkat.

Co pro vás 29. 10. 2025 od 9 do 14 hod. ve FNUSA chystáme?

1. Nutriční poradenství.
2. Měření cukru v krvi.
3. Hypertenzní poradnu.
4. Výuku první pomoci a metody FAST.

Iniciativa Act FAST se zaměřuje na vzdělávání o mozkové mrtvici. Naším cílem je na základě vědeckých poznatků informovat veřejnost – od žáků základních škol až po seniory – o prevenci, příznacích a správné reakci na cévní mozkovou příhodu. Přijďte se k nám zastavit, dozvědět se něco nového, vyzkoušet si praktické ukázky a odnést si tipy, které mohou jednou zachránit život – možná i někoho z vašich blízkých.

Psali jsme:

Podrží Babiš Turka? Zásadní bitva o prosazení vůle voličů, zní internetem
Prezident Pavel: Před Ruskem musíme chránit fakta, svobodná média a demokracii
U soudu létaly miliony. Vypovídal klíčový svědek Dozimetru
Walter se prohlásil za Waltraud. A nastoupil v Rakousku do ženské věznice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , FNUSA

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Preferenční hlasy

Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

FNUSA: Prevence i zkušenosti z první ruky - mrtvice

22:31 FNUSA: Prevence i zkušenosti z první ruky - mrtvice

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě mezi onemocněními, přesto stále …