FNUSA: Prevence i zkušenosti z první ruky - mrtvice

Zastavte se na Světový den cévní mozkové příhody ve středu 29. října do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Akce se koná ve foyer budovy O1 od 9:00 do 14:00 a zaměří se nejen na včasné rozpoznání příznaků mrtvice, ale i na širší poradenství týkající se rizikových faktorů.
Součástí programu bude tým odborníků, který veřejnost naučí, jak identifikovat cévní mozkovou příhodu pomocí metody FAST. Mozková mrtvice má tři hlavní příznaky, na které tato metoda odkazuje: pokleslý ústní koutek či oční víčko na jedné straně obličeje (Face – obličej), náhlou nehybnost ruky či nohy (Arm – paže) a náhlé potíže s mluvením (Speech – řeč). Písmeno T odkazuje na čas (Time), protože v případě mrtvice rozhodují i vteřiny.
Letos bude akce rozšířena o další poradenství – například hypertenzní poradnu, nutriční poradenství nebo měření hladiny cukru v krvi. Všechny tyto faktory, jako je vysoký tlak, cukrovka či nezdravý životní styl, totiž úzce souvisejí s rizikem cévní mozkové příhody a zvyšují její pravděpodobnost. Dalším bodem programu bude také přednáška bývalé pacientky, která se podělí o svou osobní zkušenost s mrtvicí a přiblíží, jak vypadá rekonvalescence a s čím se člověk po prodělané příhodě musí potýkat.
Co pro vás 29. 10. 2025 od 9 do 14 hod. ve FNUSA chystáme?
1. Nutriční poradenství.
2. Měření cukru v krvi.
3. Hypertenzní poradnu.
4. Výuku první pomoci a metody FAST.
Iniciativa Act FAST se zaměřuje na vzdělávání o mozkové mrtvici. Naším cílem je na základě vědeckých poznatků informovat veřejnost – od žáků základních škol až po seniory – o prevenci, příznacích a správné reakci na cévní mozkovou příhodu. Přijďte se k nám zastavit, dozvědět se něco nového, vyzkoušet si praktické ukázky a odnést si tipy, které mohou jednou zachránit život – možná i někoho z vašich blízkých.
autor: Tisková zpráva