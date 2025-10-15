Potřebujeme vědět. Kde v Česku skončily peníze z USA?

15.10.2025 13:37 | Monitoring

Společnost pro obranu svobody projevu vyzvala vznikající vládu Andreje Babiše, aby pozastavila všechny dotace neziskovým organizacím, dokud se neprošetří, zda v Česku nerealizují woke „liberální“ agendu.

Potřebujeme vědět. Kde v Česku skončily peníze z USA?
Foto: SOSP
Popisek: Konference o svobodě po projevu Společnosti pro obranu svobody projevu

Podezření, že řada neziskových organizací prostřednictvím zejména amerických peněz prosazuje v Česku a jiných zemích po celém světě šíření progresivistických ideí, vedlo amerického prezidenta Donalda Trumpa k tomu, aby ihned po svém nástupu v lednu 2025 nechal výrazně omezit fungování Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Hned první den ve funkci vydal výkonný příkaz, který na 90 dní pozastavil většinu zahraniční pomoci jako součást přehodnocení všech programů americké zahraniční pomoci.

Administrativa argumentovala, že řada programů USAID „neodpovídá národním zájmům USA“, jsou plýtváním nebo slouží šíření liberálních či progresivistických idejí – například v oblasti diverzity, rovnosti, inkluze a LGBT práv.

Výsledkem bylo zrušení až 83 % programů USAID – přibližně 5 200 z 6 200 existujících programů bylo ukončeno, zbylé byly buď přesunuty pod ministerstvo zahraničí, nebo ponechány jen ve formě omezených, „život zachraňujících“ aktivit.

Omezení financování se dotklo i České republiky, kde stovky milionů korun dostávaly neziskovky jako Člověk v tísni, Rádio Svobodná Evropa nebo spolek Ženy v médiích.

Mike Benz z americké Nadace pro svobodu nyní požaduje, aby byly odtajněny jednotlivé finanční toky k neziskovým organizacím, které prováděly své operace jak v zahraničí, tak na domácím poli, kde například podporovaly násilí spojené s demonstracemi Black Lives Matters.

„Je na čase skoncovat s tajemstvími mezi americkou vládou a mezinárodními nevládními organizacemi, které dostávají obrovské dotace od americké vlády na provádění operací v zahraničí, ale které také záhadným způsobem poskytují útočiště násilným skupinám a provádějí politické operace doma v USA. Už žádná tajemství. Odtajněte jejich mezinárodní činnost,“ vyzývá Benz.

Totéž v Česku požaduje SOSP, která k tomu vyzývá formující se vládu hnutí ANO, Motoristů a SPD. Podle SOSP je potřeba celou věc rozkrýt a do té doby zastavit financování všem neziskovým organizacím.

„I my v ČR potřebujeme rozkrýt informace o tom, které nevládky a skupiny financovala předchozí americká vláda, aby tu realizovaly woke ‚liberální‘ politickou agendu a vlivové operace. Každopádně bude třeba co nejdřív zastavit všechny dotace a granty ze státního rozpočtu, dokud dosavadní příjemci jasně nedoloží účel a cíle projektů, případně celých organizací,“ vyzývá SOSP.

 

autor: Jakub Makarovič

