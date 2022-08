„Zírat budeme všichni.“ Válka proti Babišovi: Úplně jiný konec. Příběh od pramene

„Putinovské“ tažení proti Babišovi a konflikty na jeho mítincích? „Konec takovéto konfrontační kampaně nemusí být dobrý. Ono to může skončit tím, že naštvaný lid zvolí někoho, na koho budeme vyděšeně zírat všichni,“ varuje mediální analytička Irena Ryšánková. Ta se jako pamětnice porevolučního politického boje podělila s ParlamentnímiListy.cz o to, jak se narušování mítinků řešilo za Zemana coby lídra ČSSD. Rozvracení Babišových mítinků přirovnala k nacistickému Německu. „Jedním z hesel SA bylo ‚Veškerá opozice musí být zadupána do země‘,“ citovala.

Výjezdy po republice, které podniká šéf hnutí ANO Andrej Babiš, budí stále větší vášně. Zvláště pak přímo na místě, kam chodí stále víc odpůrců a mnohdy de facto rozbijí celý mítink. Často slyšíme, že na vině je sám Babiš, který prý „přilévá olej do ohně“. Jak to vidíte?

Proč by měl Andrej Babiš přilévat olej do ohně tím, že jezdí do každé příslovečné „díry“, to nevím. Po Miloši Zemanovi je to jediný člověk, který skutečně poctivě objíždí republiku – a troufám si říct, že ani Miloš Zeman v tak malých sídlech nebyl – mluví s lidmi, naslouchá jim, fotí se s nimi a dává jim najevo, že on je jejich zaměstnanec a je tam pro ně. Zatímco ti, kteří se považují za elity, svolávají mítinky na Staromáku, protože vědí, že dvacet kilometrů za hranicí Prahy by na ně nikdo nepřišel.

Vtip je v tom, že Babiš umí mluvit s lidmi a vzbuzuje v nich pocit, že je jeden z nich. I když mu patří podniky ve valné části republiky a ta paní se kterou mluví, obrací každou korunu. Svou dobročinnost skrývá, nechlubí se médiím, komu kdy pomohl. Nemá extravagantní koníčky. Nesbírá ferrari, nelítá tryskáčem, nenakupuje brilianty nebo staré mistry v aukcích za horentní částky, nechodí v oblecích od Armaniho. Nehraje si na někoho. Žije svůj vlastní život. Trenýrky Hugo Boss si může koupit každý. Vlněný oblek značky Corneliani stojí 24 tisíc, bavlněná košile Janek tři tisíce. Je jasné, že se nechce na svých toulkách po republice potit jako zvíře. A hodinky Garmin jsou také dostupné kdekomu. Já vlastně nevím, jestli mimo své práce a politiky nějaké koníčky Babiš má. Myslím, že jeho koníčkem, do kterého vkládá všechen bdělý čas, je práce. Jediný, kdo se v minulosti takto choval, byl Miloš Zeman a Jan Antonín Baťa. Ten taky platil daně doma. A chodil s lidmi slavit Svátek práce.

Jestli Babiš tohle uměl vždycky, nebo se to musel naučit, to by mne samotnou zajímalo, ale talent na to má. Jeho sociální sítě jsou vzorovou ukázkou toho, jak se má občan – politik chovat k občanům – svým voličům. Sociální sítě „demokratických stran“ přetékají nenávistí a antibabišem, nic lidského tam nenajdeme. Uznávám, že občas na instagramu Jiřího Pospíšila, ale navzdory snaze u něj chybí ta lidovost. Já chápu, že těm, kteří to neumějí, je to solí v očích, ale to budou muset vyřešit se svými píár týmy. Obávám se ovšem, že Marek Prchal je jen jeden.

Andrej Babiš připomíná, že vždy v úvodu prosí své příznivce, aby se nenechali vyprovokovat a vyzývá obě strany ke klidu, což jsem sám na vlastní uši na několika jeho akcích slyšel. Přesto se to velice často vyostří, někdy až doslova do krve. Je to Babišem, který budí takové vášně? Je to jeho fanatickými příznivci? Anebo je to snahou odpůrců akci překazit za každou cenu?

Občas jsem bývala svědkem různých potyček na různých mítincích. Včetně toho slavného „vajíčkového“ mítinku Jiřího Paroubka. Myslím si, že Andrej Babiš, stejně jako kdysi sociální demokraté (než se z nich stala partaj pro rozmazlenou městskou elitu), nemají agresivní příznivce. Babiš fakticky zdědil socanský elektorát, to jsou lidé, kteří chodí to práce, chtějí se mít přiměřeně střednětřídně dobře, na nikoho se nevytahují (maximálně je hřeje u srdce, že mají hezčí zahradu než soused). Jsou to prostě normální, mnohdy velmi těžce pracující lidé, kteří nemají čas na to, chodit někam hulákat. A jsou to bytostní demokraté, kteří uznávají, že lidé mají právo zvolit si, koho chtějí.

Rozbíječi mítinků jsou buď všehoschopní profesionálové školení a cvičení protivníkem, nebo frustrovaní lidé na okraji. Sprostě řvát a napadat lidi s jiným názorem (nebo fandící jinému fotbalovému klubu) je mimo chlastu to jediné, co mají, co jim v jejich vlastních očích dodává na ceně. To jsem mu to nandal, kámo… Nedivme se pak vypjatým emocím.

Jaký cíl svou činností v rozvracení mítinků odpůrci Andreje Babiše sledují? Podle expremiéra jde o voliče nebo dokonce o politiky pětikoliace. Chtějí utvrdit své voliče, že Babiš je zlo? Nebo to dělají pro zábavu? Co k tomu tyto protestující vede?

Politikům pětikoalice nezbývá nic jiného, než utvrzovat své voliče, že Babiš je zlo. Nejlépe rudé zlo. Podívejte se na výsledky této vlády. Nic moc. I rating se republice horší, protože mezinárodní ratingové agentury na propagandu nedají. Vidí, že zemi hrozí energetická krize, která se promění v průmyslovou krizi, ta se změní na nezaměstnanost a nezaměstnaní nejenže neplatí daně, ale stát musí platit jim. To je sestupná spirála ke dnu.

Rozvraceči mítinků si skutečně myslí, že Babiš je zlo, ačkoliv on osobně jim sám nikdy nic neudělal. Pětikoalice nastavila diskurz (což je v rámci předvolebního boje v pořádku), že ona je ta „jiná, lepší“, jak říká Tornádo Lou ve filmu Limonádový Joe. Takže ti, kteří nechtějí být „tupou součástí“ davu lidí, kteří normálně žijí své životy, chodí hulákat na cizí mítinky. To je taková projekce snu. Ezo-zastánci toho, že člověk může mít všechno, co si vysní, tomu říkají manifestace. Když si každé ráno budu představovat sebe v bouráku, baráku jako hrad a s krásnou blondýnou, stane se to. Když budu denně hulákat na demonstracích a napadat lidi s jiným názorem, jsem tím větším demokratem, čím víc řvu, jaký jsem já demokrat. Jenže nejsem. Jsem jen agresivní sprosťák.

Irena Ryšánková. Foto: PL

Vždycky jsem kolem sebe mívala pár lidí, kteří na tom opravdu nebyli existenčně dobře a přesto volili vždycky ODS. Protože nejsou přece spodina, aby volili socany. I když ve skutečnosti byli. Tohle je dost podobné. A protože nic jiného, než ten křik nemají, tak řvou, jsou arogantní a sprostí. Jak jim jejich podstata velí.

Všimli jste si, že Evropská unie poslala v polovině července Česku auditní zprávu ke střetu zájmů bývalého premiéra a nynějšího šéfa hnutí ANO? A zveřejnil někdo z jinak detailně informovaných médií tuto zprávu a příslušnou korespondenci, kterou Česká republika s komisí vedla? Nikdo.

Auditní řízení ke střetu, který se týkal nejen Andreje Babiše, ale stovek dalších podnikatelů, Evropská komise uzavřela. „Vzhledem k tomu, že všechna doporučení k auditu číslo REGC414CZ0133 byla plně a náležitě provedena, považují útvary komise tento audit za uzavřený,“ píše v úplném závěru devítistránkového dokumentu Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku.

Obvinil někdo Babiše na základě auditu z trestného činu? Neobvinil. Protože teď už by to bylo křivé obvinění. Nad dotační anabází se zavřela mediální voda.

Mimochodem, zaznamenal jsem někde názor, že podobně fanatické rozbíjení politických mítinků dělali dříve jen fašisté. Není takové srovnání přes čáru? Pětikoalici přece tvoří demokratické strany a volí je demokraticky smýšlející občané…

Není přes čáru. Jednotky paramilitární organizace NSDAP SA – Sturmabteilung (v překladu úderné oddíly) takhle mašírovaly Německem a posléze i českým pohraničím za svitu pochodní, prováděly bojkot židovských obchodů a pronásledovaly židovské obyvatelstvo, henleinovci zastrašovali a rozbíjeli schůze zejména sociálních demokratů a komunistů. Končilo to rvačkami před hospodou, rozbitými hlavami obuškem, petrolejem zapálenými sekretariáty českých politických stran a nakonec vyhnáním Čechů z pohraničí. Jedním z hesel SA bylo „Veškerá opozice musí být zadupána do země“.

Největším svátkem každé demokracie jsou volby. Férové volby. Ne cinklé akcemi tajných služeb či bitkami na shromážděních.

Mne šokuje, že představitelé nynější vládní koalice tyhle nálady ještě rozdmýchávají. Podívejme se na Twitter předsedkyně Sněmovny. Nebo na Víta Rakušana, jak se hezky politicky opřel do kritiky rivala Babiše. Přitom sám má na hlavě nejen máslo.

V každé civilizované zemi by člověk jako on už dávno odstoupil a šel zase učit dějepis. V devatenáctém století o řešení takových prohřešků ani nemluvím. A dnes? Jasně, můj spolustraník si zahrabával prachy kolem bazénu (měl kliku, že mu to nevyhrabaly slepice), ale nejhnusnější je Babiš. Kam se poděla nějaká elementární úroveň? Takhle se strany, které se o sobě domnívají, že jsou demokratické, nechovají.

Expremiér Babiš a další politici ANO opakovaně konstatovali, že jejich členové nemají zapotřebí chodit na mítinky například premiéra Fialy a rozvracet je. Pravdou je, že dosud v takové míře chodili odpůrci pouze na akce Miloše Zemana v krajích nebo teď Andreje Babiše. Sedí to? Nebo najdeme v minulosti více podobných případů? Jaký veřejný dopad takové protiakce budou mít?

Miloši Zemanovi nemohly pražské elity zapomenout, že o sobě prohlašoval, že je zastáncem práv dolních deseti milionů a oni jen zastánci horních deseti tisíc. Že nepohrdal lidmi práce, ale žil jako oni. Na chalupě či v paneláku, ne v paláci. Že měl rád jitrnice, špek a slivovici a netrval na košer stravě servírované na Rosenthalu. Polarizaci společnosti na dolních deset milionů a horních deset tisíc způsoboval prezident do chvíle, než nedávno své názory opustil. Mítinky Miloše Zemana ale v přelomovém roce 1996 rozbíjeli pouze hololebí republikáni Miroslava Sládka. Na Ostravsku pak ti, jejichž bossové byli spojeni s politickými protivníky. Klausova ODS se narušovat shromáždění neodvážila. Politika byla tehdy jaksi čestnější. Přes rétorické výpady.

Miloše Zemana ale vždy před agresivními diskutéry bránili nejen místní uniformovaní policisté, ale i soukromá bezpečnostní služba spolustraníka Hulínského. Většinou dobří judisté, navíc vybavení záznamovou technikou k dokumentaci jak výtržností, tak jejich pacifikaci policií. V nejrizikovějších situacích i skrytě ozbrojeni.

Zemák byl jako pevnost. Ve dne v noci hlídán ostrahou posádky a psy. I když se mu nabíjely baterie v garážích ČSAD. Vždy jeden pes a jeho pán cestovali spolu. Bránit se aktivně a účinně uměl navíc každý člen posádky včetně řidiče. Jen Miloš a Ivanka ne…

Tehdy si okresní policajti nevytírali shromažďovacím zákonem zadnice jako dnes. A většina z nich nakonec Miloše Zemana volila.

Paroubek patřil taky k plebejcům politiky. Jeho minulost šéfa restaurací RaJ byla jeho kulturou. Kulturou hospodského z předměstské vývařovny guláše. Vulgární, ale upřímné.

Shnilá vajíčka v Praze na Andělu spoluorganizoval Modrý tým ODS, zdálky iniciovaný Ivanem Langerem. Bylo krátce poté, co Paroubek jako premiér způsobil zmlácení tisíců technařů na louce u Mlýnce na Tachovsku, na svobodném festivalu CzechTek. „Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé“, prohlásil. Zásah na CzechTeku byl v pořádku, konstatovala vláda a stanovisko netlumočil médiím ministr vnitra, přihlouplý farář Bublan, ale Paroubek. Klaus předtím radil Bublanovi, ať se za CzechTek omluví. Marně. Paroubek se neomluvil doteď a mezitím generace nebezpečných dětí dospěla. Jeden z těch, kteří pocítili policejní pendrek na tančících zádech, je dnes ministrem této vlády.

Předsedu ČSSD pak na pódiu předvolebního mítinku deštníkem bránil pouze volební manažer Karel Březina a pod pódiem takřka bezmocná ochranka ústavních činitelů. Policisté se tenkrát kamsi vytratili. I ti tajní. Ucítili nejspíš, že Ivan Langer bude lepší ministr. I mnozí sociální demokraté si tehdy mysleli, že to Paroubkovi patří.

Vždycky se nachází odpůrci. Ale od událostí v listopadu 89 to nikdy nemělo tenhle hysterický rozměr. Opozici žene strach.

Za nezletilce odpovídá rodič. Pokud je někdo nezvladatelný, má sedět doma a nechodit na politická shromáždění, natož na ty, kterým on sám nefandí. Pokus o krádež reproduktoru není přestupek, ale trestný čin. Na každém politickém shromáždění je přítomna protiextremistická policie, v civilu, infiltrovaná do davu. Kdyby to bylo shromáždění technařů, budou se snažit vypadat jako technaři. Když to bude shromáždění fotbalových hooligans, přednost dostanou holohlaví. Smysl převleku je splynout s davem. Čepice je dobrý převlek. To je policejní praxe, prověřená stovkami demonstrací. Místo toho policejní prezident přikázal, že odteď na politických mítincích budou zasahovat jen uniformovaní policisté a nikdo z ochránců pořádku nebude smět nosit symboly jako projev sympatií k některé ze stran či hnutí. Gratuluji policejnímu prezidentovi k inteligenci. Kdyby ho slyšela policejní ochranka kteréhokoliv politika, začne se bát o život svěřené osoby.

Byli jsme u toho: VIDEO Na Babišově mítinku tekla krev. Důchodkyně na zemi

V tomto případě neuniformovaná policie zasáhla rychle, s omezenu silou a zcela správně. Zadržela zloděje bezprostředně po činu a předvedla ho. Matku, která podle svých vlastních vyjádření chodí „nesouhlasit“ na Babišovy mítinky už osm let, by měli policisté stíhat za ohrožování mravní výchovy mládeže. Místo facky se svého syna zastávala a použila přitom násilí proti zasahujícímu policistovi. Zákon má platit pro všechny. I pro matky nezletilých zlodějů.

Jediné, co se podobným individuím podaří, je, že Babiš vyhraje volby o něco přesvědčivěji. Protože tohle je píárko jako hrom a zadarmo. Novináři, hystericky sledující každé Babišovo nadechnutí, aby o něm napsali, no páni! Kdo to má? Celé popsané stránky, a zadarmo. S každým řevem, s každou bezprogramovou nenávistí se fanoušci pětikoalice propadají a Babiš se stává větším hrdinou. Milá koalice, až zase Babiš vyhraje, a on, věřte, vyhraje, nebude to proto, že národ je blbý. To bude proto, že vy jste nic nepochopili a jste jeho největší piáristi a mediální mágové. A děláte mu to zadarmo.

Povede se příznivcům pětikoalice přesvědčit některé voliče ANO, že volí celé roky špatně? Jaký reálný dopad tyto protesty mohou mít kromě toho, že znepříjemní Babišovi a jeho fanouškům tyto akce?

Příznivcům pětikoalice se už nepodaří vůbec nic. Babišovy fanoušky jen utvrdí v tom, že příznivci pětikoalice nemají nic než řev, zatímco oni mají pravdu. Nebo si myslíte, že když někam chodíte sprostě řvát a pískat, případně z okna pouštět megafonem hlasitou hudbu, že tím někoho přesvědčujete? Opravdu?

Nejméně účinné a nejhloupější je přesvědčovat přesvědčené a oslovovat oslovené.

Páteční tiskovka, odpověď policejního prezidenta na otázku novinářů, zda budou policisté oddělovat na dalších mítincích dva tábory, a důvod, proč naši právníci došli k interpretaci, kterou jsem zmínil v dnešním projevu. pic.twitter.com/zRT2zFSTm9 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 8, 2022

Co se týče vymezování některých vládních stran vůči Andreji Babišovi, koalice SPOLU teď rozjela kampaň, jejíž vizuální podoba zachycuje společně Babiše a Putina s nápisy typu „bezpečnostní hrozba“, „stejní agenti“ apod. Co na to říci z marketingového hlediska? Je to dobrý tah? Pomůže tento styl kampaně stranám koalice SPOLU ve volbách do zastupitelstev a Senátu?

Listopad 1989 přišel, když mi bylo třiadvacet. Valnou část mládí jsem zažila v socialismu. Tohle je deja vu. Slovník a vizuál Rudého práva z roku 1972 a konce sedmdesátek. Agenti. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Boj za mír. Imperialisté nás chtějí zničit.

Člověka, který tohle vymyslel, by měli na hodinu vyhodit, protože je buď úplně pitomý, nebo si z nich dělá srandu. Koalici by mohla maximálně pomoci mírná zima a mimořádná dávka levného plynu. Pokud je Babiš Putinovým agentem, levnější plyn zajistí on. A lidem to bude fakt jedno. Myslíte si, že lid bude v zimě mrznout a říkat si „je mi sice zima a mé dítě má modré ručičky, ale pomáhám tím demokracii či Ukrajině?“ Ne, nebudou. To možná Němci s jejich historickou vinou a pitomými nápady. Ale i těm nyní zelený optimismus už došel. Vždycky je bližší košile než kabát. A vždycky je bližší moje košile než vaše košile.

Pětikoalice tlačí na pilu ideologicky i ekonomicky příliš. Bohužel, konec takovéto konfrontační kampaně nemusí být dobrý. Ono to může skončit tím, že naštvaný lid zvolí někoho, na koho budeme vyděšeně zírat všichni. A pak může pětikoalice vyvěšovat plakáty, jaké bude chtít. Pokud jí to nový režim dovolí. Kdo zasel vítr, sklidí bouři.

