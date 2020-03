„Znám to tam. To prostě nešlo.” Exministr Němeček k boji s koronavirem. Babiš, Hamáček, Prymula a další. Otevřeně

reklama

Jak hodnotíte práci ministra zdravotnictví v posledních týdnech?

Nechci komentovat přímo osobu ministra, protože kroky podniká ministerstvo jako instituce, a kdo tam za konkrétní věci zodpovídá, nevím. Považuji za velkou chybu, která se stala na začátku, a to je zásobování ochrannými zdravotnickými prostředky. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že běžní distributoři nesmějí zásobovat nemocnice ani lékaře a bude to provádět resort sám. V okamžiku vyhlášení jsem měl velkou obavu, jak to budou zvládat. Situaci na ministerstvu znám a vím, že tam žádný takový odbor, který by něco podobného zvládl, není. Také to podle toho dopadlo, ochranné prostředky k dispozici nebyly. Vyvovalo to velkou nervozitu mezi zdravotníky.

Od té doby uplynul nějaký čas a lidé, kteří dělají byznys, s tím státu pomohli. Jde o lidi kolem pana Tvrdíka, kteří pomohli Ministerstvu vnitra všechno nakoupit v Číně, a teď jsem zaznamenal, že jiný podnikatel pomohl s nákupem zase Ministerstvu zdravotnictví. Na začátku v resortu zdravotnictví náročnost nákupu podcenili. Není to vůbec jednoduché, musejí to dělat lidé, kteří tomu rozumějí. Teď se zdá, že se to zlepšuje a dostáváme se z nejhoršího, i když stále ne všechna zdravotnická zařízení mají vše, co by bylo potřeba. V této oblasti se ministerstvo dopustilo největší chyby. Co se týče dalších opatření jako různá omezení a restrikce, tam hraje roli pan Prymula, což je profesionál a jistě ví, co dělá.

Ještě k tomu nedostatku roušek. Čím si vysvětlujete, že to resort Adama Vojtěcha tak podcenil?

Nejsou tam lidé, kteří by tomu rozuměli. Ministerstvo zdravotnictví je poměrně malý úřad, nemá k dispozici takový rozsah lidí na krizové plánování a řízení jako třeba Ministerstvo vnitra, které na to je stavěno. Tohle resort zdravotnictví prostě podcenil, mohli možná postupovat v souladu s některou z velkých firem, kterou by pověřilo. Nebylo to dobré, ale musíme jet dál.

Profesor Prymula coby uznávaný epidemiolog je v mnohém výrazně chválen, na druhou stranu ale zní kritika, že se vyjadřuje k věcem, které mu nepřísluší. Třeba výrok o tom, že hranice budou zavřené ještě dva roky… co myslíte?

Všechna nastavená pravidla předpokládala, že šéfem ústředního krizového štábu bude ministr vnitra. Mělo to svůj důvod. Vnitro má robustní infrastrukturu a lidi, kteří tomu rozumějí a mají praxi v krizových situacích. Navíc ministr vnitra je člověk, který má politickou zodpovědnost a umí na věci nahlížet z komplexního pohledu a dalších dopadů. Pan profesor Prymula je epidemiolog, jeho pohled je teď přednostní, ale tím, že jedno hledisko nadřazuje všem ostatním, neřeší věci v komplexu vidění celého státu a všech problémů či hospodaření. Musí to někdo vyvažovat a posuzovat i další aspekty. Byť samozřejmě epidemiologický pohled je teď logicky na prvním místě. Nicméně až budeme z nejhoršího venku, bude nutné brát v potaz úplně jiné aspekty, na což jsou odborníci jiní lidé.

Co premiér Andrej Babiš a jeho role? Jedni ho chválí za to, jak akčně ke krizi přistupuje, druzí ho zase odsuzují za to, že si na všem dělá PR a řeší věci, které by premiér vůbec řešit neměl. Kromě toho byl kritizován, že krizový štáb byl ustaven pozdě. Mimoto šéfem krizového štábu udělal mimo předpoklad Prymulu místo Hamáčka a někteří spekulovali, že to bylo schválně, aby pan Hamáček neměl takovou pozornost…

Nakonec si pozornost stejně získal sám i bez toho. Pokud pozorujeme politický život a fungování marketingu pana premiéra delší dobu, je zjevné, že jeho okolí a PR tým mu doporučil, aby on byl tím, který bude u všeho a bude všechno komentovat. To se podle mě příliš nepovedlo. Pan premiér působil v mnoha věcech chaoticky a udělal by lépe, kdyby se trochu stáhl do pozadí a nechal pracovat odborníky a sám čas od času přišel s nějakým zásadním prohlášením. To se teď snad už děje. Na tiskových konferencích to předtím na mnohé občany působilo spíše tak, že po jeho vystoupeních nevěděli, co vláda chce říct. Možná by měl fungovat speciální mluvčí vlády pro tyto záležitosti, aby se v tom občané neztráceli a nebyl v tom zmatek.

Konkrétně?

Jeden příklad. Lidé nosí s cílem omezení šíření viru roušky, ale nemá smysl, aby roušku lidé měli v autě, když jedou sami, nebo v případě, kdy jdou po venku, kde široko daleko také nikdo není. Vede to pouze k tomu, že si roušku zbytečně navlhčí a při pozdějším kontaktu s lidmi bude ostatní chránit mnohem méně.

Hlavně na sociálních sítích se objevují obavy, aby Andrej Babiš krizi nezneužil k upevnění moci. Sám to důrazně odmítl. Jak to vidíte vy?

Nejsem velkým příznivcem Andreje Babiše, ale že tady zavede nějakou diktaturu, to si nemyslím. Jeho marketing funguje a pořád si udržuje poměrně vysokou podporu voličů. Není to teď o vládě, lidé by měli být opatrní a hlídat si svá práva, aby toho nebylo časem zneužito. Třeba v tom, aby nedocházelo k narušení soukromí lidí. To je otázka pozdějšího času, až zvládneme akutní fázi epidemie. Souvisí to zrovna s vyjádřením, že dva roky zůstanou zavřené hranice. To je poněkud mimo mísu a musí se k tomu vést velmi hluboká diskuse a jakékoli omezení občanských svobod kvůli zabránění šíření nákazy musí být zdůvodněno a musí být namístě.

Bývalý politik ODS Miroslav Macek upozornil na to, že koronavirus nejčastěji postihuje ty, kteří jsou už nemocní s něčím jiným, a vyjádřil se ve smyslu, že by tato epidemie mohla fungovat jako jakási „přírodní eutanazie“, protože to dopadne na lidi v posledních stadiích těžkých chorob, kteří by jinak dlouho trpěli. Co na to říkáte?

Tohle vyjádření jsem nečetl, ale snad bych to raději ani nechtěl komentovat. To není způsob mého uvažování.

Nejhůře nákaza koronavirem zasáhla Itálii, která počtem mrtvých podle oficiálních čísel výrazně přesáhla Čínu. Hlavně jde o oblast Bergama na severu. Máte zkušenosti z pozic ministra zdravotnictví i ředitele velké nemocnice. Být na místě ředitele nemocnice v Bergamu, co byste v této situaci dělal? Je možné vůbec něco ještě dělat, když to zašlo tak daleko?

Ve fázi, v jaké v Itálii jsou, podle mého názoru dělají, co můžou. Systém jede na doraz, počty nemocných jsou takové, že přesahují kapacitní možnosti zdravotnického systému v severní Itálii. Nezbývá než držet palce a pomáhat jim, jak se dá. Jinak s tím nic jiného udělat nemůžeme. Až tohle skončí a přijdou časy, kdy budeme mít data z celé Evropy, měli bychom si vyhodnotit, proč to v některých zemích probíhá takto dramaticky a jinde nikoli. Říkám zatím, protože za dva týdny to může být dramatické i jinde. Modlím se, aby tomu tak v České republice nebylo a počty nebyly obrovské.

Četl jsem jednu úvahu, že v Itálii skoro polovina nakažených jsou lidé staršího věku a údajně to souvisí s jiným sociálním fungováním italské společnosti. Starší lidé tam žijí společně s rodinami svých dětí a kontakt je tam velmi úzký. Toto by za normálních okolností bylo chvályhodné, ale teď to paradoxně starší spoluobčany ohrožuje. Říkám ale, že nemáme dostatek dat, abychom z toho vyvozovali jasné závěry.

