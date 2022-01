17 let hasičem, neočkovaný: Je nás dost, bude zle. Rakušan? Asi takto

„Já půjdu až do konce, nechť rozhodne soud,“ říká k povinnému očkování vyšetřovatel hasičů Jakub Bartl. Svoji práci dělá už 17 let, šetří příčiny požárů, pomáhá lidem, a to i dobrovolně ve své obci. Tlak na vakcinaci však považuje za zkoušku – pokud státní zaměstnanci povolí, může být povinná pro všechny. To řekl v dalším z příběhů členů integrovaného záchranného systému (IZS), které ParlamentníListy.cz mapují.

Práci hasičského vyšetřovatele koronavirus výrazně změnil a rozhodně jí neubylo, i když ubylo požárů. Hasiči pomáhali rozvážet testy, vytvořili mobilní odběrové týmy, ale museli také omezit jakékoliv setkání mezi jednotlivými službami nebo s kolegy v administrativě. „Práce se změnila zásadně, protože jsme museli plnit určitá opatření včetně ochrany dýchacích test, režimová na stanici, omezení sportovních možností jako je posilovna a podobně,“ popsal Bartl.

Jakub Bartl je kromě vyšetřovatele požárů pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje také dobrovolným hasičem v obci Přestavlky. Tam dělá navíc nezávislého místostarostu. Postupně mu však začalo být líto, kam takzvaný boj s covidem-19 dospěl.

„Mně osobně je velice líto, kam to dospělo. Osobně rozumím očkování proti nemocem, proti kterým se očkují děti a každý člověk – jako tetanus a další – tam nevidím žádný rozpor, fungují desetiletí. Ale vadí mi, že se tlačí hasiči, policisté i zdravotníci do povinného očkování, které, co si studuji z veřejných zdrojů, nefunguje. Naopak si myslím, že může mladým a zdravým spíše uškodit, než pomáhat. Věřím, a jsem jeden z mála, ve své tělo, že se dokáže vypořádat s nemocemi jako je chřipka nebo covid. Osobně jsem ho měl už dvakrát, a vyležel jsem se za víkend. Nevím, proč bych se měl očkovat něčím, co za tři měsíce vyprchá, když jsem nemoc prodělal,“ říká vyšetřovatel hasičů.

Rovněž tvrdí, že lidé rezignovali na vlastní zdraví a na vlastní rozum. „Každý by se měl naučit poslouchat své tělo, a ne politiky nebo rádoby odborníky v médiích, že se musí nechat očkovat. To je úplně špatně. Z informací vyplývá, že vakcínám končí expirace na konci února, takže my státní zaměstnanci jsme první na řadě. Je to nejlepší a nejrychlejší - nařídit to nějakou vyhláškou pro nás, než pro všechny lidi naráz. Teď se zkouší, jak zaměstnanci napříč složkami IZS povolí a jde o první krok k tomu, pokud se prosadí, aby bylo očkování časem povinné pro všechny včetně dětí,“ varuje Jakub Bartl.

Půjdu až do konce

Připomněl, že informace o koronaviru i vakcínách je spousta, často se mění a navíc se k věci vyjadřuje spousta osob. Chápe proto, že je těžké se ve všem zorientovat. „Ale za sebe můžu říct, že čím více o tom studuji a čím víc toho vím, tím jsem přesvědčenější, že očkování smysl nemá. Pokud by zůstala zachována povinnost nechat se očkovat, tak já se očkovat nenechám a nevím, jaké pracovněprávní důsledky by nastaly. To se také neustále mění, někdo říká, že není důvod k výpovědi, někdo naopak… já půjdu až do konce. Nechť rozhodne soud, zda je to v souladu se zákonem,“ uvedl.

Jako závažné vidí možné následky povinného očkování ohledně nedostatku personálu. Vyhláška o povinném očkování, kterou nové vládě zanechal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a zatím stále platí, totiž obsahuje povinnost vakcinace i hasičů dobrovolných.

„V naší obci je polovina hasičů očkována, polovina není. Bez nich je ale jednotka neakceschopná a vypnula by se. To zase není možné kvůli samosprávě obce, protože pokud budete mít vypnutou jednotku dobrovolných hasičů, porušujete zákon o požární ochraně,“ sdělil Jakub Bartl.

Stejné obavy vnímá u hasičů profesionálních. „Mám informace, že nás (neočkovaných, pozn. red.) není ani moc, ale není nás ani málo, aby to nebolelo. A jde to napříč všemi odbornostmi, platí to jak pro hasiče, tak pro specialisty na úseku prevence služeb. Napříč sborem sílí přesvědčení, že očkování nemá smysl, je to zbytečná věc a mediální humbuk. A i z menšího počtu neočkovaných se většina drží morálních zásad, přes které nepůjdou,“ vysvětlil.

Bartl dále řekl, že mu často volají kolegové a ptají se na to, co dělat, případně potřebují dodat odvahu. „Rozum mi nebere, proč bych se měl nechat očkovat. Nevím, proč si mám píchat něco, co není vyzkoušené, a postupem času se objevují komplikace, které nejsou zmapovány. Mluví se o čtvrtých dávkách, o platnosti čtyři měsíce a očkuje se na konci zimy, když má přijít jaro. Jak víme, covid v teple slábne. Žil jsem dosud v domnění, že proti chřipce se očkuje na sezonu už v září. Tady je to jinak,“ upozorňuje hasič a místostarosta.

Zdůraznil i další rozpory, např. uvažování o tzv. „pracovní karanténě“ pro nakažené. Množství otázek a protichůdných věcí by si prý měl každý rozumný člověk vyhodnotit tak, že se nemůže nechat očkovat. Zároveň má však pochopení pro očkované, které k tomu motivuje například zdravotní důvod. „Ať se nechají naočkovat, je to jejich volba, ale chtěl bych, aby ostatní respektovali volbu nenechat se očkovat.“

Hasič: Očkování je každého volba

Domnívá se také, že se postupně obrací velká nevyváženost diskuse o koronaviru ze všech pohledů. „Postupně se to obrací a už se prostor pro ty, kdo mají jiný názor, naopak začíná více projevovat. Podstatné je, že si člověk musí umět informace najít. V současné době a v našich mainstreamových médiích nemá zpochybňování místo,“ sdělil vyšetřovatel hasičů.

Nová vláda ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové a Piráti v něm příliš nadějí na změnu nevyvolává: „Chtěl bych tomu věřit – ministr zdravotnictví Válek řekl, že se připoutá nahý, když bude očkování povinné – ale sama vidíte, že se nic neděje, naopak vyhlášku drží s tím, že prý rozhodnou v půlce února. Chtěl bych jim věřit, že nějaký rozum tam bude i s ohledem na to, že v poradní komisi jsou lidé, kteří očkování podrobují kritice i kvůli omikronu. Chtěl bych tomu věřit.“

„Zatím se jede v tezích předchozí vlády. Nová vláda v podstatě bezhlavě podporuje očkování bez ohledu na negativní argumenty, kterých je více a více,“ řekl vyšetřovatel požárů. Zklamán je i z rétoriky ministra vnitra Víta Rakušana, kterou přirovnává k minulému režimu.

Na závěr konstatuje, že každý člověk by si měl sám zhodnotit benefity a rizika očkování – a to dobrovolně, nikoliv povinně nebo pod nátlakem, například omezováním práv a svobod. „Určitě dochází k omezování svobody, ať je to covidpas, nebo zákazy vstupu na některá místa jen proto, že člověk není naočkovaný. Jde o exemplární případ omezování svobody,“ podotkl Bartl.

Na otázku, zda jde o účel, nebo o následek, odvětil, že hranice je tenká: „Tady je tenká hranice, zda jde o účel, nebo o následek. Každý musí sám vidět, že možná nejdříve šlo o následek epidemie a o tendenci vir podchytit – ale za dva roky jsme se neposunuli vůbec nikam. Takže si myslím, že se může jednat o účel. Už se to rozjelo a je k tomu slovo, které už také používám – covidfašismus. Tady už dochází k omezování práv a svobod občanů na základě nějakého pseudonáhubku, a to mi vadí,“ dodal Jakub Bartl.



